Tout savoir sur le BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client )

Le BTS NDRC est considéré pour la majorité des étudiants comme un diplôme de référence qui permet de se former aux métiers les plus recherchés dans le secteur de commerce. Mêlant enseignements généralistes et spécialisation autour de la négociation et la digitalisation de la relation client, cette formation en deux ans répond aux mutations permanentes des métiers commerciaux. Programme, admission, débouchés … on t’en dit plus sur le BTS NDRC.

Qu’est-ce que le BTS NDRC ?

Le BTS NDRC (ex BTS NRC) est un diplôme post-bac qui se prépare en 2 ans. Il fait partie des spécialités de brevet de technicien supérieur de services. Le BTS NDRC est le deuxième brevet de technicien supérieur le plus demandé sur Parcoursup : 145 106 voeux formulés.

Tout au long de son cursus en BTS NDRC, l’étudiant est amené à cerner les aspects importants du management et du commerce, sans oublier le monde de la gestion et de la vente qui sont inséparables. Car le futur technicien supérieur NDRC est un commercial généraliste, capable d’exercer dans tous les secteurs d’activités et dans tout type d’organisation et quelle que soit la forme de la relation client (en présentiel, à distance, e-relation). Avec les changements du monde entrepreneurial, la formation dans le domaine de la négociation et de la digitalisation de la relation client suit également toutes les avancées technologiques.

Comme de nombreuses formations professionnalisantes, une partie des cours est assurée par des professionnels du domaine. La mise en situation à travers des cas concrets et des immersions en stage font également partie intégrante du cursus.

Par ailleurs, plusieurs établissements proposent le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client en alternance. Une manière de s’immerger rapidement dans le monde professionnel dès la deuxième année, ou même pour les deux ans de formation.

Comment intégrer le BTS NDRC ?

Pour entrer en BTS NDRC, il faut avoir le bac ; et toutes les voies du baccalauréat peuvent conduire à cette formation (générale, technologique et professionnelle).

Pour intégrer en initial ou en alternance, il faudra passer par Parcoursup et formuler des voeux. Les candidatures en BTS NDRC passent par Parcoursup. Il faut donc formuler des vœux et bien respecter le calendrier de la procédure : retrouve le ici calendrier Parcoursup et les dates à ne pas manquer.

Dans les établissements supérieurs privés, la sélection des candidats se fait sur dossier et entretien de motivation.

À savoir : Différence entre BTS NDRC et BTS MCO

Programme du BTS NDRC

Le programme du BTS NDRC se compose de plusieurs unités d’enseignements. Un bloc de compétences générales et des activités en lien avec la spécialisation de la formation.

Matières Volume horaire

1re année Volume horaire

2e année Atelier de professionnalisation 4h 4h Culture générale et expression 2h 2h Culture économique, juridique et managériale appliquée 1h 1h Culture économique, juridique et managériale 4h 4h Langue vivante étrangère 3h 3h Relation client à distance et digitalisation 5h 5h Relation client et animation de réseaux 4h 4h Relation client et négociation-vente 6h 6h Langue vivante étrangère 2 (facultatif) 2h 2h Total 31 31 Programme du BTS NDRC

À l’issue des deux ans de formation, que tu suives ton BTS en initial ou en alternance, tu passes ton examen du BTS. Tu seras convoqué pour des épreuves écrites au mois de mai. Certaines matières seront évaluées en cours de formation en contrôle continu.

Aller + loin : Voir les fiches de cours du BTS NDRC

Faire un BTS NDRC hors Parcoursup

Il est également possible de préparer un BTS NDRC dans des écoles privées hors contrat. Celles-ci appliquent leurs propres modalités d’admissions et ont leur propre calendrier de candidature et de concours. Renseigne-toi donc directement auprès des établissements. Comme pour les formations publiques.

Pour les futurs candidats déjà en activité, il est également possible de préparer un BTS NDRC en utilisant son CPF (compte personnel de formation). Selon l’organisme choisi, le cursus peut être suivi en présentiel mais aussi en e-learning.

Que faire après un BTS NDRC ?

Les entreprises du secteur commerce connaissent, à l’heure actuelle, une concurrence croissante et de plus en plus dure en termes de l’offre de produits et l’acquisition des clients. C’est la raison pour laquelle les entreprises doivent fidéliser davantage leurs clients et en attirer des nouveaux, pour rester bien placées sur le marché. Alors, elles font appel à des jeunes diplômés en négociation et digitalisation de la relation client qualifiés et immédiatement opérationnels après leurs études. C’est dans cet aspect qu’intervient le BTS NDRC.



Le BTS NDRC (ex BTS NRC) mène à des postes de vendeurs et de managers commerciaux. Le titulaire de ce diplôme sera en contact direct avec la clientèle. Il doit donc être à l’aise et connaître ses produits pour les vendre à ses clients. Après le BTS NRC, vous ne serez pas limité à un poste et les possibilités d’évolution au sein de l’entreprise sont facilement envisageables.

Bien entendu, les étudiants ayant choisi de faire cette formation en alternance seront souvent plus appréciés par les entreprises. En effet, grâce à ce rythme de formation, les étudiants gagnent en expérience professionnelle signifiante et sont déjà entrés dans le milieu professionnel.

Exemples de métiers après un BTS NDRC :

Account manager

Administrateur des ventes

Agent général d’assurances

Assistant marketing

Attaché commercial

Chargé d’affaires en génie climatique

Chargé de clientèle

Chef de marché

Chef de rayon

Chef des ventes

Commercial

Conseiller en assurances

Conseiller relation client à distance

Courtier

Gestionnaire de contrats d’assurance

Technico-commercial

Vendeur en magasin

Vendeur en micro-informatique et multimédia

Exemples de diplômes après un BTS NDRC :

Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (BTS NDRC) possède un aspect très professionnalisant et permet une insertion professionnelle immédiate. Cependant, il vous est possible de continuer vos études à l’université, via les Licences Professionnelles :

BUT Gestion des entreprises et administrations (GEA)

BUT Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)

BUT Gestion Logistique et Transport (GLT)

BUT Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)

BUT Techniques de commercialisation (TC)

Licence Économie

Licence Gestion

Licence Droit

Licence Communication

Licence Pro Commerce

Licence Pro E-commerce et marketing numérique, Relation Client et Marketing Digital

Licence Pro E-commerce et stratégie digitale

Licence Pro Management et gestion de la relation client

Licence Pro Marketing des services et relation client

Intégrer une école de commerce après votre BTS NDRC est également une option intéressante (processus d’admission parallèle).

Il existe en effet différents Bachelors dans la relation client et le marketing qui vous permettront d’approfondir vos connaissances et d’accéder à des postes mieux rémunérés, comme Bachelor Commerce international ou Bachelor Marketing entre autres.

