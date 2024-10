BTS NDRC et BTS MCO : quelles différences ?

Après le baccalauréat, tu envisages de poursuivre tes études dans le domaine du commerce ? Parmi les nombreuses possibilités, tu hésites peut-être entre un BTS NDRC ou un BTS MCO. Contenus et objectifs de chaque formation, profils, débouchés et bien plus. Découvre ce qui différencie ces deux diplômes afin de faciliter ton choix !

Le BTS NDRC : objectifs et contenu de la formation

Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client est un diplôme d’État de niveau bac + 2 qui peut éventuellement être préparé en alternance. Spécialisé dans le secteur commercial, il poursuit des objectifs précis.

Les objectifs

Le but de cette formation est de permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer la relation client, de la phase de prospection à celle de fidélisation. Tu apprendras alors à maîtriser toutes les techniques de négociation visant à développer le chiffre d’affaires d’une entreprise. Depuis 2018, la notion de digitalisation tient également une place importante dans le programme de ce BTS (anciennement Négociation et Relation Client). L’objectif est de former les étudiants à l’utilisation des nouvelles méthodes de communication : sites internet, applications, réseaux sociaux numériques, etc.

Le contenu du programme

Si tu t’orientes vers un BTS NDRC, tu étudieras différentes matières. Certaines sont généralistes comme la culture et l’expression ou encore les langues vivantes. D’autres sont plus spécialisées, afin de faciliter ton insertion dans le monde professionnel.

Parmi les enseignements spécifiques, tu aborderas des notions en :

culture économique, juridique et managériale,

relation client et négociation-vente,

relation client et animation de réseaux,

relation client à distance et digitalisation.

Un stage obligatoire de 16 semaines en entreprise est également prévu au programme de cette formation. Ce sera l’occasion pour toi de mettre en pratique les connaissances acquises durant les cours.

Le BTS MCO : le programme et les compétences travaillées

Le BTS Management Commercial Opérationnel se prépare également en deux ans et débouche sur l’obtention d’un diplôme de niveau bac + 2. Cette formation, orientée vers le secteur du commerce, permet de développer des compétences plus générales que le BTS NDRC.

Les compétences travaillées

L’objectif du BTS MCO est de former des professionnels capables de gérer la relation client, d’encadrer une équipe, mais aussi de développer l’offre de produits et services proposés par une unité commerciale. Si tu choisis cette formation, tu travailleras tes compétences en management, en techniques de vente, ainsi qu’en gestion opérationnelle.

Les notions abordées

Le programme du BTS MCO s’articule autour de différentes thématiques. Tu étudieras des matières généralistes : une langue vivante, la culture et l’expression.

Pour acquérir des connaissances plus spécifiques, tu suivras des cours de :

culture économique, juridique et managériale,

développement de la relation client, vente conseil,

management de l’équipe commerciale,

gestion opérationnelle,

animation et dynamisation de l’offre commerciale.

Il est possible de préparer le BTS MCO en alternance ou en formation initiale avec une période de stage obligatoire s’étendant sur 14 à 16 semaines.

Présentation du BTS MCO en vidéo

Présentation BTS MCO

Essentiel : voir les cours de BTS MCO

BTS NDRC et BTS MCO : points communs et différences

Ces deux formations te semblent certainement proches ? Si elles possèdent effectivement quelques points communs, elles sont toutefois différentes sur plusieurs aspects.

Les ressemblances entre BTS NDRC et BTS MCO

Ces deux formations ont pour objectif de former des professionnels dans le secteur du commerce. Elles abordent le principe de développement de la relation client, ainsi que des notions fondamentales dans les domaines juridique et économique.

Elles peuvent se préparer en alternance, ce qui constitue un réel atout pour intégrer rapidement une entreprise. Enfin, si tu décides de te former uniquement en établissement, tu auras un stage obligatoire à effectuer quel que soit le diplôme choisi.

Les différences entre ces deux diplômes

Le BTS MCO est plus généraliste que le BTS NDRC. Il permet d’acquérir des compétences complémentaires : la vente, le management, la gestion, le développement d’offres commerciales, etc.

En choisissant cette voie, tu apprendras à être polyvalent afin de gérer l’activité d’une unité commerciale. Tu seras en mesure de prendre des responsabilités et de faire preuve d’autonomie.

Le BTS NDRC est plus spécialement centré sur l’aspect relation client et négociation. Le principe est de former des commerciaux de terrains, maîtrisant parfaitement toutes les techniques de vente. Si tu optes pour cette formation, tu étudieras les différentes étapes de la relation client en profondeur. Tu seras capable de gérer la prospection, la négociation, la finalisation de l’achat, ainsi que la fidélisation.

Quel profil pour quel diplôme ?

Avant de faire ton choix, tu dois déterminer quelle formation correspondrait le mieux à ton profil.

Les qualités et compétences requises pour intégrer un BTS NDRC

Pour intégrer un BTS NDRC, il est préférable d’avoir suivi un baccalauréat technologique STMG, un baccalauréat général ou bien un baccalauréat professionnel Commerce ou Vente.

Tu dois aussi posséder des qualités indispensables :

disposer d’une bonne aisance relationnelle,

avoir le goût du challenge,

être dynamique,

aimer l’aspect négociation,

avoir l’esprit ouvert,

savoir gérer la pression.

Certaines de ces qualités sont innées et d’autres peuvent se développer avec l’expérience. Il est tout de même indispensable d’être de nature sociable et d’avoir le goût du contact.

Le profil type du candidat au BTS MCO

Le BTS MCO est parfaitement adapté aux titulaires d’un baccalauréat technologique STMG, d’un baccalauréat professionnel Commerce ou éventuellement d’un baccalauréat général.

Les principales qualités requises pour réussir dans cette voie sont :

le sens de l’organisation,

le goût du travail en équipe,

l’intérêt pour les divers aspects de la fonction commerciale,

les qualités sur le plan relationnel,

le dynamisme.

Tu dois également apprécier le fait d’être polyvalent. En effet, il est préférable que cet aspect soit une source de motivation pour toi plutôt que de stress. Comme pour le BTS NDRC, la pression dans ces métiers peut s’avérer importante, tu dois être en mesure de la gérer.

Les débouchés et poursuites d’études

Ces deux diplômes débouchent sur différentes professions, mais ouvrent également la voie vers des études supérieures.

Que faire après un BTS NDRC ?

Après l’obtention d’un BTS NDRC, tu pourras rapidement t’insérer dans la vie active.

Cette formation te donnera l’opportunité d’exercer plusieurs métiers :

Tu auras également la possibilité de poursuivre tes études en suivant une licence dans le domaine de la communication, du droit ou de la gestion par exemple. Tu pourras aussi te perfectionner en optant pour une licence professionnelle Management et gestion de la relation client ou une licence spécialisée dans le E-commerce et le marketing digital.

Les perspectives d’avenir suite à un BTS MCO

Le titulaire d’un BTS MCO est en mesure d’occuper des postes très différents comme par exemple :

Si tu préfères continuer tes études pour approfondir tes compétences, tu peux te diriger vers une licence professionnelle en Management des activités commerciales, en Commercialisation de produits et services ou en Économie gestion.

Maintenant que tu connais les principales différences entre ces deux BTS, il ne te reste plus qu’à choisir la formation la plus adaptée à ton profil et à ton projet professionnel.