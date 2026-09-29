Ulis collège : comment fonctionne le dispositif et comment y entrer

L’Ulis n’est pas une classe à part : l’élève reste inscrit dans une classe ordinaire de son collège et rejoint le dispositif pour certains apprentissages. Public concerné, rôle de la MDPH, du coordonnateur et de l’AESH, types d’Ulis, aménagements du brevet et suites après la troisième : ce que disent les textes officiels.

« Ulis » : le sigle apparaît souvent dans une notification de la MDPH, parfois au détour d’une réunion de fin de CM2, et soulève aussitôt les mêmes questions chez les parents. Mon enfant sera-t-il dans une classe à part ? Qui décide ? Pourra-t-il passer le brevet ? Cet article reprend le fonctionnement de l’Ulis collège tel que le décrivent la circulaire de 2015, éduscol et les données du ministère à la rentrée 2026 : le public accueilli, l’orientation pas à pas, une semaine type, les examens et les suites après la troisième. Pour accompagner votre enfant sur les notions du programme, à son rythme, notre espace pour progresser au collège (6e à 3e) propose des cours et des exercices par niveau.

Ce qu’il faut retenir : L’Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) est un dispositif ouvert , pas une classe : l’élève est inscrit dans une classe ordinaire correspondant à sa classe d’âge et rejoint l’Ulis pour certains temps d’apprentissage.

, pas une classe : l’élève est inscrit dans une classe ordinaire correspondant à sa classe d’âge et rejoint l’Ulis pour certains temps d’apprentissage. Elle s’adresse aux élèves en situation de handicap . L’orientation est décidée par la CDAPH (MDPH), avec l’accord des parents ; l’affectation dans un collège relève du DASEN.

. L’orientation est décidée par la (MDPH), avec l’accord des parents ; l’affectation dans un collège relève du DASEN. Une Ulis collège regroupe 10 élèves au maximum , autour d’un enseignant coordonnateur spécialisé et, en principe, d’un AESH collectif.

, autour d’un enseignant coordonnateur spécialisé et, en principe, d’un AESH collectif. Les élèves d’Ulis peuvent passer le brevet , en série générale ou professionnelle, avec des aménagements d’épreuves, ainsi que le CFG.

, en série générale ou professionnelle, avec des aménagements d’épreuves, ainsi que le CFG. À la rentrée 2026, le ministère compte 6 008 Ulis dans le second degré, sur 11 641 au total.

Sommaire

Les principaux chiffres des Ulis, d’après le ministère de l’Éducation nationale (rentrée 2026), Mon Parcours Handicap et la réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 11 novembre 2025.

Ulis collège : définition

Ulis signifie unité localisée pour l’inclusion scolaire. Éduscol la définit comme un « dispositif ouvert » qui vient en appui de la scolarisation des élèves en situation de handicap pour lesquels la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié ce dispositif. Il en existe à l’école, au collège et au lycée.

La nuance entre « classe » et « dispositif » n’est pas un détail de vocabulaire. Un élève d’Ulis collège est inscrit dans une classe ordinaire de l’établissement, sa classe de référence, correspondant à sa classe d’âge, « même lorsque ses acquis sont très réduits », précise éduscol. Il suit certains cours avec cette classe et rejoint la salle de l’Ulis pour des temps d’enseignement adaptés. L’expression « classe Ulis », très répandue, est donc trompeuse : l’élève n’est pas scolarisé à part.

Le dispositif est encadré par la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, toujours en vigueur. Elle a unifié sous le nom d’Ulis les anciennes UPI du second degré et les Clis de l’école.

Qui travaille dans une Ulis ?

L’enseignant coordonnateur , titulaire du CAPPEI (le certificat d’aptitude aux pratiques de l’éducation inclusive). Il fait partie de l’équipe pédagogique, organise le travail de chaque élève selon son projet personnalisé et coordonne les temps partagés avec la classe de référence.

, titulaire du CAPPEI (le certificat d’aptitude aux pratiques de l’éducation inclusive). Il fait partie de l’équipe pédagogique, organise le travail de chaque élève selon son projet personnalisé et coordonne les temps partagés avec la classe de référence. Un AESH collectif (accompagnant d’élèves en situation de handicap), présent au sein du dispositif. Il ne remplace pas une aide humaine individuelle si la MDPH en a notifié une.

(accompagnant d’élèves en situation de handicap), présent au sein du dispositif. Il ne remplace pas une aide humaine individuelle si la MDPH en a notifié une. Les professeurs des classes de référence , qui adaptent leur enseignement quand l’élève est avec eux.

, qui adaptent leur enseignement quand l’élève est avec eux. L’enseignant référent, extérieur au collège, qui suit le parcours de l’élève et réunit l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS).

Quels élèves sont concernés

Une scolarisation avec l’appui d’une Ulis s’adresse, selon le site officiel Mon Parcours Handicap, aux élèves en situation de handicap qui, en plus des aménagements pédagogiques et des compensations déjà en place :

ont besoin d’un enseignement spécialisé dans le cadre de regroupements ;

; et dont la situation ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire.

Autrement dit, l’Ulis n’est pas la première réponse. Un élève dyslexique qui progresse avec des aménagements en classe relève d’un PAP ou d’un PPS sans Ulis. L’Ulis intervient quand la classe ordinaire seule ne suffit plus, mais qu’une scolarisation en établissement médico-social ne correspond pas non plus aux besoins.

Le groupe est volontairement restreint : au collège, l’enseignant spécialisé regroupe 10 élèves au maximum, contre 12 à l’école élémentaire. En Ulis de lycée professionnel, l’effectif tourne autour d’une dizaine d’élèves et peut varier selon les projets.

Consolider les bases de l’entrée au collège ➜ réviser en 6e

Les 7 types d’Ulis

Selon les départements, les Ulis portent une spécialité qui correspond aux besoins principaux des élèves accueillis. Mon Parcours Handicap en recense sept :

Sigle Signification Ulis TFC Troubles des fonctions cognitives ou mentales Ulis TSLA Troubles spécifiques du langage et des apprentissages Ulis TSA Troubles du spectre de l’autisme Ulis TFM Troubles des fonctions motrices Ulis TFA Troubles des fonctions auditives Ulis TFV Troubles des fonctions visuelles Ulis TMA Troubles multiples associés (plurihandicap ou maladie invalidante)

Toutes les spécialités n’existent pas dans chaque département. Les Ulis sensorielles (TFA, TFV) sont moins nombreuses : pour les troubles visuels, le ministère publie une cartographie des écoles, collèges et lycées équipés. Une même Ulis peut aussi accueillir des élèves aux situations différentes, dès lors que leurs besoins d’apprentissage se rapprochent.

L’orientation en Ulis, étape par étape

La procédure passe par la MDPH, pas par l’Éducation nationale seule. C’est la principale différence avec la Segpa, et elle change la façon dont les parents doivent s’y prendre.

Étape Qui intervient Ce qui se passe 1. Le dossier MDPH La famille, avec l’aide de l’enseignant référent Les parents déposent une demande auprès de la MDPH. L’équipe éducative remplit le GEVA-sco, qui décrit la situation scolaire de l’élève. 2. L’évaluation Équipe pluridisciplinaire de la MDPH Elle évalue les besoins et élabore le projet personnalisé de scolarisation (PPS). 3. La décision d’orientation CDAPH La commission décide, en dernier ressort et après accord des parents, d’une orientation en Ulis. Une notification est envoyée à la famille. 4. L’affectation DASEN Le directeur académique affecte l’élève dans un collège disposant d’une Ulis, selon ses besoins, le secteur et les places disponibles. 5. Le suivi ESS, réunie par l’enseignant référent L’équipe de suivi fait le point au moins une fois par an et peut proposer d’ajuster le PPS.

Anticiper le passage CM2 vers sixième

Une notification Ulis obtenue à l’école élémentaire ne vaut pas automatiquement place en Ulis collège. Les besoins sont réévalués à l’entrée au collège, et le nombre de places reste plus limité dans le second degré. Une question écrite à l’Assemblée nationale, en juillet 2025, pointait justement des élèves suivis en Ulis école qui se retrouvaient sans place au collège. Le ministère répondait en novembre 2025 que 75 % des 312 Ulis ouvertes à la rentrée 2025 l’avaient été dans le second degré.

Le conseil pratique qui en découle : aborder l’orientation au collège dès l’ESS de CM1 ou de début de CM2, pour que le dossier MDPH soit réexaminé à temps et que l’affectation puisse être préparée avant l’été.

Et quand le collège le plus proche n’a pas d’Ulis ?

C’est encore fréquent, d’où des trajets parfois longs. Le ministère annonce 225 Ulis supplémentaires à la rentrée 2026, pour un total de 11 641, dont 6 008 dans le second degré. Certains départements affichent désormais une Ulis dans chacun de leurs collèges publics, mais ce n’est pas le cas partout. L’enseignant référent et le service départemental de l’école inclusive (à la DSDEN) peuvent indiquer les Ulis accessibles depuis votre domicile ; l’annuaire de Mon Parcours Handicap permet aussi une recherche par code postal.

Depuis la rentrée 2026, près de 1 500 pôles d’appui à la scolarité (PAS) couvrent 56 % du territoire. Ils ne remplacent pas l’Ulis, mais peuvent être saisis directement par les parents pour obtenir une première réponse rapide, avant ou pendant une démarche MDPH.

Une semaine en Ulis collège

Il n’existe pas d’emploi du temps national de l’Ulis : chaque semaine est construite à partir du PPS de l’élève. Deux collégiens de la même Ulis peuvent donc avoir des emplois du temps très différents. En pratique, on retrouve trois types de temps :

Les cours en classe de référence , souvent en EPS, arts plastiques, éducation musicale, technologie ou sciences, mais aussi en français ou en mathématiques quand c’est possible. L’AESH ou le coordonnateur peut l’y accompagner.

, souvent en EPS, arts plastiques, éducation musicale, technologie ou sciences, mais aussi en français ou en mathématiques quand c’est possible. L’AESH ou le coordonnateur peut l’y accompagner. Les temps de regroupement en Ulis , avec le coordonnateur, pour travailler les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul), la méthodologie ou l’autonomie, sur des supports adaptés.

, avec le coordonnateur, pour travailler les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul), la méthodologie ou l’autonomie, sur des supports adaptés. Les temps liés à l’orientation en quatrième et en troisième : découverte des métiers dans le cadre du parcours Avenir, stages en entreprise conventionnés, parfois des ateliers partagés avec une Segpa.

Le PPS prévoit aussi, le cas échéant, le matériel pédagogique adapté (ordinateur, logiciels, plages agrandies), le transport, ou une aide humaine individuelle. Le livret de parcours inclusif (LPI), application en ligne du ministère, rassemble ces aménagements et permet aux parents d’en consulter une synthèse.

Décoder PP, CPE, ENT, PPRE et les autres sigles ➜ le vocabulaire du collège

Brevet, CFG et aménagements d’épreuves

Être en Ulis ne ferme pas la porte aux diplômes. La note de service du 11 septembre 2026 relative aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet prévoit que les élèves des Ulis peuvent choisir de se présenter à la série générale ou à la série professionnelle du brevet. Les règles de calcul sont les mêmes que pour les autres candidats : 40 % pour les moyennes de troisième, 60 % pour les épreuves finales. Le détail de l’examen est expliqué dans notre page tout savoir sur le brevet (DNB).

Beaucoup d’élèves d’Ulis préparent aussi le certificat de formation générale, qui valide les acquis de fin de cycle 3. Les deux diplômes peuvent être présentés la même année.

Obtenir des aménagements d’épreuves

Le Code de l’éducation (article D. 351-27) permet aux candidats en situation de handicap de bénéficier de plusieurs types d’aménagements :

des conditions matérielles, aides techniques et aides humaines adaptées (secrétaire, ordinateur, sujet en gros caractères…) ;

une majoration du temps , qui ne peut pas dépasser le tiers du temps prévu, sauf situation exceptionnelle justifiée par le médecin ;

, qui ne peut pas dépasser le tiers du temps prévu, sauf situation exceptionnelle justifiée par le médecin ; la conservation des notes pendant cinq ans et l’étalement des épreuves sur plusieurs sessions ;

des adaptations ou dispenses d’épreuves, dans les conditions fixées par arrêté.

Pour un élève qui a déjà un PPS, la procédure est allégée (article D. 351-28-1) : la demande est adressée directement au service des examens, sans nouvel avis médical, à condition que les aménagements demandés soient cohérents avec ceux du PPS. Deux exceptions à connaître : une demande qui s’écarte du PPS, ou une demande de temps majoré, repassent par l’avis d’un médecin désigné par la CDAPH. Dans tous les cas, la demande doit être faite au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen, généralement à l’automne ou en début d’hiver de l’année de troisième.

Le diplôme souvent préparé en Ulis et en Segpa ➜ le certificat de formation générale expliqué

Après la troisième

Les phases d’orientation d’un élève d’Ulis font l’objet, selon éduscol, d’une préparation spécifique prévue dans le PPS, avec un bilan en ESS. Les suites dépendent du projet de chaque élève :

un lycée professionnel , avec ou sans Ulis-LP, pour préparer un CAP ou un bac professionnel, avec un accompagnement pendant les périodes de formation en entreprise ;

, avec ou sans Ulis-LP, pour préparer un CAP ou un bac professionnel, avec un accompagnement pendant les périodes de formation en entreprise ; un lycée général et technologique , avec l’appui d’une Ulis-lycée si le PPS prévoit la préparation d’un diplôme général ou technologique ;

, avec l’appui d’une Ulis-lycée si le PPS prévoit la préparation d’un diplôme général ou technologique ; l’apprentissage , avec les aides prévues pour les apprentis en situation de handicap ;

, avec les aides prévues pour les apprentis en situation de handicap ; une structure médico-sociale ou une formation adaptée, lorsque le projet le justifie.

Pour les élèves qui s’orientent vers une formation professionnelle, les stages en entreprise organisés dès le collège servent à construire le projet. L’affectation en lycée passe par Affelnet, comme pour les autres élèves, avec des procédures de prise en compte du handicap qui varient selon les académies. Les grandes voies possibles sont présentées dans notre guide sur l’orientation après la 3e.

Réviser le programme du niveau ➜ réviser en 3e

Ulis, Segpa, PAP, PPS : ne pas confondre

Ces sigles circulent souvent ensemble dans les échanges avec l’école. Ils ne visent pas les mêmes élèves et ne passent pas par la même procédure.

Dispositif Pour qui Qui décide Où se passe la scolarité Ulis Élèves en situation de handicap ayant besoin de regroupements CDAPH (MDPH), accord des parents, affectation par le DASEN Classe ordinaire de référence, avec des temps en Ulis PPS Tout élève en situation de handicap reconnu par la MDPH CDAPH (MDPH) Classe ordinaire, Ulis ou établissement médico-social selon le projet Segpa Difficultés scolaires graves et durables, sans handicap reconnu DASEN, après avis de la CDOEA et accord des parents Section adaptée du collège PAP Troubles des apprentissages (dyslexie, dyscalculie…) Chef d’établissement, après avis du médecin scolaire Classe ordinaire, avec des aménagements

Le PPS est le document ; l’Ulis est l’une des modalités qu’il peut prévoir. Un élève peut donc avoir un PPS sans être en Ulis, alors que l’inverse n’existe pas.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une Ulis au collège ? Une unité localisée pour l’inclusion scolaire est un dispositif ouvert qui accompagne des élèves en situation de handicap dans un collège ordinaire. L’élève est inscrit dans une classe correspondant à sa classe d’âge et rejoint l’Ulis, animée par un enseignant spécialisé, pour certains temps d’apprentissage adaptés. Le groupe compte 10 élèves au maximum. Qui décide d’une orientation en Ulis ? La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein de la MDPH, décide de l’orientation après accord des parents. Le directeur académique des services de l’Éducation nationale affecte ensuite l’élève dans un collège disposant d’une Ulis, selon ses besoins, le secteur et les places disponibles. Un élève d’Ulis peut-il passer le brevet ? Oui. Il peut choisir la série générale ou la série professionnelle et bénéficier d’aménagements d’épreuves. S’il a un PPS, la demande d’aménagements peut être faite sans nouvel avis médical, sauf pour un temps majoré ou des aménagements différents de ceux du PPS. Il peut aussi préparer le certificat de formation générale. Peut-on refuser une place en Ulis ? Oui. Si l’orientation ne convient pas, les parents peuvent la refuser. L’enfant reste alors scolarisé dans son établissement de référence en attendant une réévaluation, et une nouvelle demande peut être déposée auprès de la MDPH pour d’autres modalités de scolarisation. Quelle différence entre Ulis et Segpa ? L’Ulis accompagne des élèves en situation de handicap reconnue par la MDPH, qui restent inscrits dans une classe ordinaire. La Segpa est une section adaptée du collège pour des élèves en grande difficulté scolaire, décidée par le directeur académique après avis de la CDOEA, sans reconnaissance de handicap. Que veut dire Ulis TFC ? TFC signifie troubles des fonctions cognitives ou mentales. Une Ulis TFC accueille des élèves dont les besoins portent d’abord sur ces fonctions. Il existe six autres types : TSLA, TSA, TFM, TFA, TFV et TMA, selon les besoins principaux des élèves accueillis.

Sources