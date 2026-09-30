PAP au collège : comment l’obtenir et ce qu’il change jusqu’au brevet

Le plan d’accompagnement personnalisé s’adresse aux collégiens dont les difficultés durables viennent d’un trouble des apprentissages. Qui le propose, rôle du médecin de l’Éducation nationale, aménagements possibles, suivi par le professeur principal et lien avec les aménagements du brevet : le mode d’emploi pour les parents.

Dyslexie repérée en CM1, TDAH diagnostiqué en cinquième, bilan d’orthophonie qui dort dans un tiroir : beaucoup de parents entendent parler du PAP au moment où les notes décrochent, souvent en tout début d’année au collège. Le plan d’accompagnement personnalisé est pourtant un outil précis, encadré par le Code de l’éducation et par une circulaire de 2015, qui ne se confond ni avec le PPS ni avec le PPRE. Cet article explique à qui il s’adresse, comment le demander, ce qu’il contient concrètement en classe et pourquoi il compte pour les aménagements du brevet. Pour consolider les notions du programme à la maison, au rythme de votre enfant, notre espace pour réviser au collège en ligne propose des cours et des exercices de la 6e à la 3e.

Ce qu’il faut retenir : Le PAP s’adresse aux élèves dont les difficultés scolaires durables viennent d’un ou plusieurs troubles des apprentissages (troubles dys, TDAH…), sans reconnaissance de handicap par la MDPH.

viennent d’un ou plusieurs (troubles dys, TDAH…), sans reconnaissance de handicap par la MDPH. Il peut être demandé par les parents à tout moment ou proposé par le conseil de classe. Il suppose l’ avis du médecin de l’Éducation nationale .

ou proposé par le conseil de classe. Il suppose l’ . Le chef d’établissement le rédige avec l’équipe ; au collège, le professeur principal coordonne sa mise en œuvre. Il est évalué chaque année .

coordonne sa mise en œuvre. Il est . Un PAP au titre d’un trouble du neurodéveloppement peut ouvrir la procédure simplifiée de demande d’aménagements du brevet, sous conditions.

de demande d’aménagements du brevet, sous conditions. Pour le brevet, la demande d’aménagements peut être faite dès la 4e, et au plus tard à la date limite d’inscription.

Sommaire

Les repères chiffrés du plan d’accompagnement personnalisé, d’après la circulaire n° 2015-016 et le ministère de l’Éducation nationale.

PAP au collège : définition

Le plan d’accompagnement personnalisé a été créé par la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École (article L. 311-7 du Code de l’éducation). L’article D. 311-13 en donne le cadre en une phrase : les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent en bénéficier, après avis du médecin de l’Éducation nationale.

Concrètement, c’est un document unique, rédigé selon un modèle national annexé à la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015. Il existe en quatre fiches : maternelle, élémentaire, collège et lycée. La fiche collège présente la situation de l’élève et liste les aménagements et adaptations pédagogiques que les professeurs s’engagent à appliquer.

Le PAP est un dispositif interne à l’établissement. Il ne passe pas par la MDPH, ne donne droit ni à un AESH ni à du matériel financé, et n’exige aucune démarche administrative lourde. C’est aussi sa limite : il organise la pédagogie, pas la compensation d’un handicap.

Quels élèves peuvent en bénéficier

La circulaire vise les élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages, pour lesquels ni le PPRE ni le PAI ne constituent une réponse adaptée. Le site officiel Mon Parcours Handicap cite les troubles du neurodéveloppement comme les dys (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie…) et le TDAH, évoluant sur une longue période sans reconnaissance du handicap.

Trois cas sont explicitement exclus :

les élèves qui ont besoin d’une décision de la CDAPH : aide humaine, matériel pédagogique adapté, dispense d’enseignement ;

: aide humaine, matériel pédagogique adapté, dispense d’enseignement ; les élèves qui ont des droits ouverts au titre du handicap , même dans un domaine non scolaire : ils relèvent d’un PPS s’ils le demandent ;

, même dans un domaine non scolaire : ils relèvent d’un PPS s’ils le demandent ; les élèves dont les difficultés ne s’expliquent pas par un trouble identifié : ils relèvent plutôt d’un PPRE ou des aides de droit commun.

Un point rassure souvent les familles : le PAP n’est pas un préalable à une demande auprès de la MDPH. Si les besoins de votre enfant dépassent ce que la classe peut aménager, vous pouvez saisir la MDPH directement. Un élève peut par ailleurs cumuler un PAP et un PAI si une pathologie le justifie (allergie, protocole d’urgence).

Décoder les autres sigles du collège ➜ le vocabulaire du collège expliqué

Demander un PAP, étape par étape

La procédure tient en cinq étapes. Aucune n’est payante côté collège ; seuls les bilans réalisés en libéral peuvent avoir un coût, selon votre prise en charge.

L’initiative. Deux portes d’entrée : vous en faites la demande, à tout moment de l’année, dès qu’un diagnostic est posé ; ou le conseil de classe le propose, et le chef d’établissement recueille alors votre accord sur le principe. Au collège, le professeur principal peut aussi être à l’origine de la démarche. Si vous n’avez jamais assisté à un conseil de classe, notre article sur le rôle du conseil de classe en résume le fonctionnement. Le constat du trouble. Il est établi par le médecin de l’Éducation nationale ou par le médecin qui suit votre enfant, à partir de son examen et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux (orthophonie, psychomotricité, bilan neuropsychologique…). Rassemblez ces documents avant le rendez-vous : ils font gagner beaucoup de temps. L’avis médical. Le médecin de l’Éducation nationale rend un avis sur la mise en place du PAP. C’est l’étape qui prend souvent le plus de temps, car les médecins scolaires sont peu nombreux : mieux vaut lancer la démarche tôt dans l’année. La rédaction. Le chef d’établissement élabore le plan avec l’équipe éducative, en y associant la famille et, si besoin, les professionnels qui suivent l’élève (orthophoniste, ergothérapeute…). L’accord de la famille. Le PAP vous est transmis pour accord et signature. Il peut aussi être saisi dans le livret de parcours inclusif (LPI), consultable par les enseignants et les parents.

Ce que le PAP change en classe

Le PAP liste des adaptations pédagogiques que chaque professeur applique dans sa matière. Mon Parcours Handicap en donne des exemples :

un emploi du temps adapté pour permettre une prise en charge extérieure sur le temps scolaire (orthophoniste, psychologue…) ;

un allègement du travail scolaire ;

la fourniture de polycopiés des cours, pour éviter une copie longue et coûteuse en attention ;

des captations audio ;

des aménagements des contrôles ;

du matériel pédagogique adapté, comme l’usage d’un ordinateur ;

un suivi par l’équipe pédagogique tout au long de la scolarité.

La circulaire donne une consigne que les parents gagnent à connaître : plutôt que de cocher un trop grand nombre d’items, il est préférable de mettre en évidence les aménagements indispensables. Un PAP de trois ou quatre mesures appliquées dans toutes les matières sert davantage l’élève qu’une liste de vingt lignes que personne ne suit. Lors de la réunion, demandez quelles mesures sont prioritaires et comment chaque professeur les appliquera.

Le PAP ne modifie pas les objectifs : l’élève suit le programme du cycle, avec des moyens d’y accéder adaptés. Le travail personnel reste donc essentiel. Des outils comme le dispositif Devoirs faits, proposé gratuitement au collège, peuvent compléter le plan.

Réviser le programme du niveau ➜ réviser en 3e

Suivi, révision et passage au lycée

Au collège, le professeur principal coordonne la mise en œuvre et le suivi du PAP auprès de tous les professeurs concernés. C’est votre interlocuteur naturel si un aménagement n’est pas appliqué dans une matière.

Le plan est évalué tous les ans, au regard des progrès de l’élève. Il est maintenu, réactualisé ou arrêté selon les besoins. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de retirer une mesure devenue inutile ou d’en ajouter une, par exemple quand les exigences d’écrit augmentent en quatrième et en troisième.

Le PAP est conçu comme un outil de suivi qui accompagne l’élève d’un établissement à l’autre. La circulaire demande une attention particulière à sa transmission lors de la liaison école-collège et collège-lycée. Si votre enfant entre en sixième ou change de collège, vérifiez en septembre que le document a bien été transmis et que les nouveaux professeurs en ont connaissance. Pour l’entrée au collège, notre page pour réviser en 6e reprend les notions clés du niveau.

PAP et aménagements du brevet

C’est la question qui arrive en quatrième ou en troisième : le PAP donne-t-il droit à un tiers temps au brevet ? La réponse est nuancée. Le PAP ne s’applique pas automatiquement à l’examen : les aménagements d’épreuves font l’objet d’une demande spécifique, décidée par l’autorité académique, sur le formulaire national du diplôme national du brevet. Mon Parcours Handicap le rappelle : les outils utilisés en classe, notamment numériques, doivent être autorisés par la division des examens et concours du rectorat.

Les aménagements possibles

Selon le ministère de l’Éducation nationale, les candidats à besoins particuliers peuvent obtenir notamment : un temps majoré pour une ou plusieurs épreuves, l’usage d’un ordinateur ou d’un matériel particulier, l’assistance d’un secrétaire, des adaptations ou dispenses prévues par la réglementation, l’étalement des épreuves sur plusieurs sessions et la conservation des notes pendant 5 ans. Un candidat qui a obtenu un temps majoré bénéficie d’une pause repas et récupération d’au moins une heure.

Procédure simplifiée ou complète

Le PAP joue ici un rôle précis. La procédure simplifiée est ouverte aux élèves qui bénéficient d’un PAP au titre d’un trouble du neurodéveloppement (ou d’un PAI, ou d’un PPS), à condition qu’un avis ait été rendu au cours du cycle 4 (de la 5e à la 3e) par un médecin de l’Éducation nationale désigné par la CDAPH. L’équipe pédagogique porte son appréciation sur un formulaire simplifié, puis la famille transmet la demande.

La procédure complète, avec dossier médical, s’applique notamment quand :

l’élève n’a pas de PAP, de PAI ou de PPS ;

les aménagements demandés ne sont pas cohérents avec ceux du plan ;

la situation s’est aggravée ;

la demande porte sur un temps majoré supérieur au tiers du temps de l’épreuve ;

du temps de l’épreuve ; le candidat est scolarisé dans le privé hors contrat, au CNED ou se présente en candidat libre.

Conséquence pratique : un PAP mis en place à l’école primaire, sans nouvel avis médical depuis, ne suffit pas forcément pour la procédure simplifiée. Vérifiez ce point avec le collège dès la quatrième, année où la demande d’aménagements du brevet peut déjà être déposée. Elle doit l’être au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen. Pour la session 2027, les épreuves écrites auront lieu les 24, 25 et 28 juin 2027 ; le déroulé complet de l’examen est détaillé dans notre page pour tout savoir sur le brevet (DNB).

Dernier point, propre à la session 2027 : la maîtrise de la langue devient une ligne du barème de chaque épreuve écrite, y compris en mathématiques et en sciences. Pour un élève dyslexique ou dysorthographique, c’est une raison de plus de formuler une demande d’aménagements cohérente avec ce qui est pratiqué en classe. Le détail des points est expliqué dans notre article sur le barème d’orthographe du brevet 2027.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du brevet

S’exercer sur de vrais sujets, en respectant le temps qui sera accordé à l’examen (majoré ou non), aide à vérifier que les aménagements obtenus correspondent réellement aux besoins.

PAP, PPRE, PAI, PPS : ne pas confondre

Dispositif Pour qui Qui décide Ce qu’il permet PAP (plan d’accompagnement personnalisé) Troubles des apprentissages sans reconnaissance de handicap Chef d’établissement, après avis du médecin de l’Éducation nationale, avec accord de la famille Adaptations pédagogiques en classe PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) Élève qui risque de ne pas maîtriser les attendus du cycle Équipe pédagogique Actions de soutien ciblées et limitées dans le temps PAI (projet d’accueil individualisé) Troubles de la santé évoluant sur une longue période (allergie, maladie chronique…) Chef d’établissement, avec le médecin Accueil en sécurité, protocole de soins ou d’urgence PPS (projet personnalisé de scolarisation) Élève en situation de handicap CDAPH (MDPH) Aide humaine, matériel adapté, orientation (Ulis…)

Le PAP se substitue à un éventuel PPRE. En revanche, il peut coexister avec un PAI. Si les aménagements du PAP ne suffisent plus, la bonne étape suivante est une demande à la MDPH, qui pourra déboucher sur un PPS.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un PAP au collège ? Le plan d’accompagnement personnalisé est un document qui liste les adaptations pédagogiques appliquées par les professeurs pour un élève ayant un trouble des apprentissages, comme une dyslexie ou un TDAH. Il est rédigé par le chef d’établissement après avis du médecin de l’Éducation nationale et coordonné par le professeur principal. Comment demander un PAP pour son enfant ? Les parents peuvent le demander à tout moment de l’année au chef d’établissement, dès qu’un diagnostic est posé, de préférence par écrit et avec les bilans disponibles. Le conseil de classe peut aussi le proposer. Le médecin de l’Éducation nationale rend ensuite un avis avant la rédaction du plan. Le PAP donne-t-il droit au tiers temps au brevet ? Pas automatiquement. Les aménagements du brevet font l’objet d’une demande à part, décidée par l’autorité académique. Un PAP au titre d’un trouble du neurodéveloppement peut ouvrir la procédure simplifiée si un médecin désigné par la CDAPH a rendu un avis pendant le cycle 4. Un temps majoré supérieur au tiers relève de la procédure complète. Quelle différence entre PAP et PPS ? Le PAP est un dispositif interne au collège, pour des troubles des apprentissages sans reconnaissance de handicap. Le PPS est décidé par la CDAPH de la MDPH pour un élève en situation de handicap et peut prévoir une aide humaine, du matériel adapté ou une orientation en Ulis. Le PAP est-il valable jusqu’au lycée ? Oui, s’il reste utile. Il est évalué et révisé chaque année et suit l’élève tout au long de sa scolarité. La circulaire demande une attention particulière à sa transmission au moment du passage du collège au lycée. Qui fait partie de l’équipe qui rédige le PAP ? Le chef d’établissement élabore le plan avec l’équipe éducative, en associant la famille et, si besoin, les professionnels qui suivent l’élève, comme un orthophoniste ou un ergothérapeute. Le document est ensuite soumis aux parents pour accord et signature.

Sources