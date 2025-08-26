Devoirs faits : le dispositif pour t’aider à réussir tes devoirs au collège

Tu trouves parfois tes devoirs difficiles à gérer seul ? Le dispositif Devoirs faits a justement été créé pour ça. Il s’agit d’un temps gratuit, organisé directement dans ton collège, pour t’aider à avancer dans ton travail scolaire et rentrer chez toi plus serein. Comment ça marche ? On t’explique ici.

Devoirs faits : qu’est-ce que c’est ?

Devoirs faits, c’est un temps dédié aux devoirs en dehors des heures de cours. Tu peux y travailler dans un espace calme, seul ou accompagné, et surtout poser tes questions si quelque chose te bloque. Tu n’as rien à payer : ce dispositif est entièrement gratuit et ouvert à tous les collégiens.

L’objectif est simple : t’aider à mieux comprendre tes leçons, progresser dans tes exercices et apprendre à travailler de manière plus autonome. Quand tu participes à Devoirs faits, tu avances concrètement dans tes devoirs, ce qui rend tes soirées à la maison beaucoup plus légères.

Pourquoi le dispositif Devoirs faits existe-t-il ?

L’idée derrière Devoirs faits est de réduire les inégalités entre les élèves. Tout le monde n’a pas forcément la possibilité de se faire aider chez soi. En venant à ces séances, tu as accès à un cadre structuré où tu peux travailler en confiance, avec quelqu’un à qui poser tes questions. C’est aussi un bon moyen d’apprendre à mieux t’organiser et à gagner en autonomie.

Pour qui et comment ça marche ?

Depuis la rentrée 2023, la participation à Devoirs faits est obligatoire en 6ᵉ. Mais si tu es en 5ᵉ, 4ᵉ ou 3ᵉ, tu peux aussi en bénéficier, à condition de t’inscrire selon l’organisation de ton collège : c’est sur la base du volontariat.

Les créneaux sont souvent placés en fin de journée ou sur des heures de permanence, pour que tu puisses travailler sans empiéter sur ton temps libre.

Pendant ces séances, tu n’es pas seul. Des enseignants, des assistants d’éducation, des volontaires du service civique ou parfois même des associations encadrent les élèves. Leur rôle est de répondre à tes questions, de t’accompagner si tu bloques et de te guider pour progresser.

Comment ça se déroule concrètement ?

Chaque établissement organise le dispositif à sa manière, mais en général tu arrives avec tes cahiers, tes exercices et tes questions. Tu peux utiliser ce temps pour avancer sur une leçon, refaire un exercice, réviser un contrôle ou encore préparer un exposé. Le but n’est pas forcément de finir tous tes devoirs sur place, mais de comprendre ce que tu fais et de savoir comment continuer ensuite.

Ta famille est aussi informée de ton inscription et des progrès que tu fais. Cela permet de créer un vrai lien entre ce que tu fais au collège et ton travail à la maison.

Devoirs faits, c’est donc un temps gratuit pour avancer dans tes devoirs ; un accompagnement par des adultes disponibles pour t’aider ; une solution pour gagner en autonomie et réduire ton stress du soir. Bref, une chance pour progresser plus facilement et rendre tes devoirs plus efficaces.

