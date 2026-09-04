Évaluations nationales de 4e 2026 : dates, épreuves et lecture des résultats

Entre le 7 et le 25 septembre 2026, tous les élèves de 4e passent l’évaluation nationale de français et de mathématiques. Ni note, ni contrôle : un diagnostic dont le résultat décide, dans les faits, de l’accompagnement dont l’élève bénéficiera toute l’année. Voici comment elle se déroule et comment lire la fiche de restitution.

Entre le 7 et le 25 septembre 2026, tous les élèves de quatrième des établissements publics et privés sous contrat passent l’évaluation nationale de français et de mathématiques. Elle n’est pas notée, elle ne compte ni dans la moyenne ni pour le brevet, et pourtant elle a des conséquences très concrètes : c’est en partie sur elle que le collège décidera qui bénéficie des heures de soutien, de l’accompagnement personnalisé ou d’un stage de réussite pendant les vacances. Ce qui suit détaille le déroulé réel de l’épreuve, la façon de lire la fiche de restitution que recevront l’élève et sa famille, et une règle de passation que presque personne ne signale. Pour travailler les notions concernées tout au long de l’année, digiSchool propose de réviser au collège en ligne, de la 6e à la 3e.

Ce qu’il faut retenir : Passation entre le 7 et le 25 septembre 2026 pour toutes les classes de 4e, à des dates choisies par chaque collège dans cette fenêtre.

Deux séances de 60 minutes sur ordinateur, non consécutives, dont 50 minutes de travail effectif, plus un test de lecture à voix haute d’une minute.

Aucune note. Un bilan individuel positionne l’élève dans trois groupes de maîtrise, domaine par domaine.

Un domaine où l’élève a laissé trop de questions sans réponse n’est pas évalué du tout : aller au bout du test compte davantage que la perfection.

Sommaire

Le ministère fixe une fenêtre nationale, pas une date unique. Pour la rentrée 2026, les passations de 4e se déroulent entre le lundi 7 et le vendredi 25 septembre 2026. Chaque établissement choisit ses créneaux à l’intérieur de cette période, en fonction de ses salles informatiques et de son emploi du temps. C’est pourquoi deux collèges voisins peuvent faire passer l’évaluation à quinze jours d’intervalle.

Les classes de 6e suivent exactement le même calendrier. Les 5e disposent d’une semaine de plus, jusqu’au 2 octobre, parce que leur format de passation diffère. Le test de fluence, lui, peut être organisé dès les premiers jours de l’année scolaire, avant même la séance sur ordinateur.

L’évaluation nationale de 4e en septembre 2026 : fenêtre de passation, format des épreuves et lecture des résultats. Sources : éduscol et DEPP.

Le portail de restitution des résultats, lui, reste ouvert aux équipes jusqu’au vendredi 27 novembre 2026. Passée cette date, les fiches ne sont plus téléchargeables : si vous souhaitez conserver le bilan de votre enfant, mieux vaut le demander avant les vacances de la Toussaint.

Comment se déroule l’évaluation, séance par séance

L’évaluation de 4e se compose de trois moments distincts, qui ne sont jamais enchaînés dans la même heure.

Le test de fluence, une minute face à un professeur

L’élève lit un texte à voix haute pendant une minute, seul avec un enseignant. Ce n’est pas un exercice d’expression : ce qui est mesuré, c’est la justesse et la vitesse de lecture, autrement dit le nombre de mots correctement lus en soixante secondes. La passation peut être assurée par n’importe quel professeur, mais elle est confiée en priorité au professeur de français. Le texte proposé est différent à chaque niveau.

L’enjeu de ce test est plus lourd qu’il n’y paraît. Un élève qui consacre l’essentiel de son attention au déchiffrage des mots n’a plus de ressources disponibles pour comprendre ce qu’il lit, et cette difficulté se répercute sur toutes les matières, y compris en mathématiques dès qu’un énoncé s’allonge.

La séance de français, 60 minutes

Sur ordinateur, après une phase de préparation de 10 minutes, l’élève dispose de 50 minutes de travail effectif. Les questions prennent la forme de QCM, de menus déroulants et de tableaux à cocher. La correction est automatisée.

La séance de mathématiques, 60 minutes

Même format et même durée, à un autre moment de la semaine ou d’une autre semaine. À la fin de la séance de français, un court questionnaire facultatif interroge l’élève sur sa perception du test et sur sa confiance pour l’année à venir. Il n’entre dans aucun résultat.

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Ce qui est évalué en français et en mathématiques

Les exercices se réfèrent aux programmes des cycles 3 et 4, c’est-à-dire à ce qui a été vu de la 6e à la 5e, et pour partie à l’école élémentaire. Rien n’est demandé sur le programme de 4e, qui vient à peine de commencer.

Français Mathématiques Compréhension de l’écrit : texte littéraire, textes documentaires, infographie Espace et géométrie Compréhension de l’oral : support audio, avec un nombre limité de réécoutes Grandeurs et mesures Étude de la langue : orthographe, grammaire, lexique Nombres et calculs Fluence : lecture à voix haute (épreuve individuelle) Organisation et gestion de données, fonctions

Au-delà de ces domaines, deux compétences transversales sont observées en mathématiques : la capacité à mobiliser directement une procédure connue, ce que les enseignants appellent les automatismes, et la capacité à résoudre un problème en manipulant des nombres, des données et des grandeurs.

Pourquoi l’évaluation de 4e n’est pas celle de 6e ni celle de 5e

Les trois niveaux de collège passent une évaluation nationale, mais elles ne sont pas interchangeables. La confusion est fréquente chez les familles qui ont déjà vécu l’entrée en 6e et pensent retrouver le même exercice.

En 6e , deux séances séparées de 50 minutes, comme en 4e, mais trois domaines en mathématiques seulement : nombres et calculs, espace et géométrie, grandeurs et mesures. Le détail figure dans notre article sur les évaluations nationales de 6e.

, deux séances séparées de 50 minutes, comme en 4e, mais trois domaines en mathématiques seulement : nombres et calculs, espace et géométrie, grandeurs et mesures. Le détail figure dans notre article sur les évaluations nationales de 6e. En 5e , un test numérique unique de 50 minutes regroupant le français et les mathématiques, centré sur les compétences langagières et linguistiques d’un côté, les automatismes de l’autre. Voir les évaluations nationales de 5e.

, un test numérique unique de 50 minutes regroupant le français et les mathématiques, centré sur les compétences langagières et linguistiques d’un côté, les automatismes de l’autre. Voir les évaluations nationales de 5e. En 4e, deux séances séparées et un quatrième domaine mathématique, « organisation et gestion de données, fonctions », qui n’existe dans aucun des deux autres niveaux.

Ce quatrième domaine n’est pas un détail. Proportionnalité, pourcentages, lecture de graphiques et de tableaux, premières fonctions : c’est le bloc de notions qui structure une bonne part du programme de 4e et que l’on retrouve, deux ans plus tard, dans l’épreuve de mathématiques du brevet (DNB).

Lire la fiche de restitution et les groupes de maîtrise

Les résultats individuels et par classe sont disponibles dès le lendemain de la passation. Chaque élève reçoit une fiche de restitution individuelle, et les représentants légaux sont informés des résultats.

Le principe est simple : pour chaque domaine évalué, l’élève est positionné dans l’un de trois groupes de maîtrise.

Groupe Ce que cela signifie À besoins Les acquis du domaine ne sont pas installés. Un accompagnement ciblé est nécessaire dès le début de l’année. Fragile Les acquis existent mais restent instables. L’élève réussit dans les situations simples et décroche dès que l’énoncé se complexifie. Satisfaisant Le domaine est maîtrisé au niveau attendu à l’entrée en 4e.

La règle de la non-réponse terminale

Voici le point que la plupart des présentations passent sous silence, et il change la façon d’aborder la passation. Si l’élève n’a pas terminé le test, les domaines pour lesquels il a fourni trop peu de réponses ne sont pas évalués du tout. Aucun groupe de maîtrise ne lui est attribué sur ces domaines. Concrètement, un élève qui bloque longuement sur une question difficile en début de séance peut se retrouver sans aucun résultat sur les derniers domaines du test, non parce qu’il les maîtrise mal, mais parce qu’il n’y est pas arrivé.

Le conseil pratique tient en une phrase : avancer, répondre même approximativement, et revenir plus tard si le temps le permet. C’est exactement la stratégie recommandée pour les épreuves du brevet, et l’évaluation de septembre est une bonne occasion de l’installer deux ans à l’avance.

Le QR code, un accès rarement utilisé par les familles

Quatre tests spécifiques font l’objet d’une restitution complète en 4e : compréhension de l’écrit et lexique en français, résolution de problèmes et automatismes en mathématiques. Sur ces quatre tests, la fiche remise aux responsables légaux comporte un QR code. En le scannant, un parent accède à l’énoncé de chaque question, à la réponse attendue et à la réponse effectivement donnée par son enfant.

C’est l’outil le plus utile de tout le dispositif, et le moins exploité. Il permet de voir non pas un score, mais la nature exacte de l’erreur : un problème mal lu, un calcul juste avec une unité oubliée, un mot de vocabulaire inconnu.

Ce que le collège fait de ces résultats

Les évaluations sont un outil de diagnostic pour les équipes, pas un classement. Les résultats aident à repérer les élèves qui gagneraient à bénéficier d’heures de soutien et à constituer les groupes d’accompagnement en français et en mathématiques.

À la rentrée 2026, quatre dispositifs peuvent être proposés à un élève de 4e à la suite de l’évaluation :

l’accompagnement personnalisé, dans la classe et sur le temps de cours ;

Devoirs faits, temps d’étude accompagnée en dehors de la classe, pour les élèves volontaires ;

des heures de soutien pour les élèves les plus en difficulté, dans la limite de deux heures hebdomadaires supplémentaires ;

les stages de réussite, pour les élèves volontaires, pendant les vacances scolaires.

Faut-il préparer l’évaluation nationale de 4e ?

Il n’y a pas de révision à faire la veille, et il n’existe pas de sujet officiel à travailler à l’avance. Le dispositif perdrait tout son intérêt si les élèves étaient entraînés spécifiquement : ce que les équipes cherchent, c’est un état des lieux honnête.

Ce qui aide réellement, en revanche, tient à trois habitudes de travail utiles bien au-delà de septembre :

Lire à voix haute régulièrement. Quelques minutes par jour suffisent à gagner en fluidité, et le bénéfice se voit en compréhension bien plus qu’en vitesse pure. En 2025, les élèves de 4e lisaient en moyenne 146 mots correctement en une minute, et 56,5 % d’entre eux atteignaient le niveau de maîtrise satisfaisante.

Quelques minutes par jour suffisent à gagner en fluidité, et le bénéfice se voit en compréhension bien plus qu’en vitesse pure. En 2025, les élèves de 4e lisaient en moyenne 146 mots correctement en une minute, et 56,5 % d’entre eux atteignaient le niveau de maîtrise satisfaisante. Réactiver les automatismes de calcul. Tables, fractions, proportionnalité, pourcentages : ce sont les notions du cycle 3 et du début du cycle 4 qui sont testées, pas celles du programme de 4e.

Tables, fractions, proportionnalité, pourcentages : ce sont les notions du cycle 3 et du début du cycle 4 qui sont testées, pas celles du programme de 4e. S’entraîner à finir un exercice dans un temps donné. Compte tenu de la règle de la non-réponse terminale, la gestion du temps pèse ici davantage que la précision.

Une remarque sur les résultats nationaux, qui remet l’exercice à sa place. En septembre 2025, près de 810 000 élèves ont été évalués dans environ 7 000 établissements, pour la troisième édition du dispositif en 4e. En français, la part d’élèves dans les groupes les plus performants est passée de 29,2 % en 2023 à 26,9 % en 2025, tandis que celle des groupes les moins performants montait de 32,3 % à 35,1 %. En mathématiques, les résultats sont restés stables sur la même période. Autrement dit : un enfant en groupe fragile n’est pas une exception, il est dans une situation partagée par plus d’un tiers de sa génération.

Les aménagements pour les élèves à besoins particuliers

Les élèves qui disposent d’un PPRE, d’un PAP ou d’un PPS conservent pendant l’évaluation les adaptations et les moyens de compensation dont ils bénéficient habituellement. Si ces sigles ne vous parlent pas, notre lexique des sigles du collège les détaille.

Dans la pratique, cela recouvre l’accompagnement humain par un ou une AESH, avec reformulation des consignes et saisie des réponses données à l’oral, le maintien du matériel adapté habituel, et les outils numériques intégrés à la plateforme : synthèse vocale, lecteur d’écran, alternatives textuelles aux images lorsque cela est possible. Des versions adaptées des textes longs, textes de fluence et supports de compréhension de l’écrit, sont mises à disposition des établissements pour les élèves dyslexiques ou dyspraxiques. Les supports audio existent en langue des signes française et en langue française parlée complétée pour les élèves sourds et malentendants.

Ces adaptations ne se déclenchent pas seules. Elles supposent que l’établissement ait identifié le besoin avant la passation, ce qui vaut la peine d’être vérifié dès la première semaine de septembre.

Questions fréquentes

Les évaluations nationales de 4e sont-elles notées ? Non. Elles ne donnent lieu à aucune note, n’entrent dans aucune moyenne trimestrielle et ne comptent pas pour le brevet. Le résultat prend la forme d’un positionnement dans l’un des trois groupes de maîtrise, domaine par domaine. Quand ont lieu les évaluations nationales de 4e en 2026 ? Entre le lundi 7 et le vendredi 25 septembre 2026. Chaque collège fixe ses propres créneaux à l’intérieur de cette fenêtre nationale, et le test de fluence peut être organisé dès les premiers jours de l’année. Combien de temps durent les épreuves ? Deux séances non consécutives de 60 minutes chacune, une en français et une en mathématiques, soit 10 minutes de préparation et 50 minutes de travail effectif à chaque fois. S’y ajoute le test de fluence, qui dure une minute et se passe individuellement face à un professeur. Mon enfant peut-il être dispensé de l’évaluation ? Le dispositif concerne tous les élèves de quatrième des établissements publics et privés sous contrat. Il n’existe pas de dispense générale, mais les élèves à besoins éducatifs particuliers conservent leurs adaptations habituelles pendant la passation. Comment obtenir les résultats de mon enfant ? La fiche de restitution individuelle est transmise par le collège, en principe peu après la passation. Sur les quatre tests spécifiques, un QR code permet d’accéder au détail des questions, des réponses attendues et des réponses données. Le portail ferme le 27 novembre 2026 : au-delà, l’établissement ne peut plus éditer les documents. Faut-il réviser avant les évaluations nationales de 4e ? Aucune révision spécifique n’est attendue, et il n’existe pas de sujet officiel à travailler. Lire à voix haute régulièrement et réactiver les automatismes de calcul du cycle 3 sont les deux habitudes qui aident le plus, pour l’évaluation comme pour le reste de l’année.

Sources