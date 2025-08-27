Évaluations de 5e en français et en maths : date et modalités à connaitre

À la rentrée 2025, tous les élèves de 5ᵉ passeront une évaluation nationale en français et mathématiques. Découvrez ses dates, son déroulement, ses objectifs bienveillants — un outil de diagnostic rassurant pour bien démarrer l’année scolaire.

Des évaluations de 5e en français et en mathématiques

Depuis 2023, les évaluations nationales obligatoires en français et en mathématiques sont aussi mises en place pour tous les élèves de 5ᵉ, dans les établissements publics et privés sous contrat. Elles visent à établir un état des lieux précis des acquis en français et en mathématiques à l’issue de la 6e et permettent aux enseignants d’adapter leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque élève pour la nouvelle année scolaire.

Pour la rentrée scolaire 2025, les évaluations nationales en 5ᵉ se tiendront entre le 8 septembre et le 3 octobre 2025 dans tous les collèges publics et privés sous contrat.

La correction des évaluations en ligne étant instantanée et automatisée, notamment pour les questions sous forme de QCM ou réponses à choix multiples, les résultats sont accessibles sur le portail de restitution dès le lendemain du passage des évaluations.

Ces résultats sont également partagés au représentant légal de chaque élève, afin de favoriser leur implication dans le suivi des apprentissages de leur enfant.

Modalités des évaluations de 5e

Les évaluations en français et en mathématiques se déroulent sur ordinateur, durant les heures de classe et au sein du collège. Les deux matières sont évaluées lors d’une même séance collective de 60 minutes (10 minutes de préparation et 50 minutes de passation) et d’un test individuel de fluence de lecture d’1 minute.

En français, les élèves doivent résoudre des exercices portant sur des compétences langagières et linguistiques. En mathématiques, ce sont sur les capacités à mobiliser directement des automatismes que portent les évaluations.

Les enseignants accèdent aux résultats des évaluations par classe et dans les deux matières dès le lendemain de la passation. Une fiche de restitution individuelle est remise aux élèves et transmise aux responsables légaux.

On peut lire sur Eduscol, que la plateforme “permet l’utilisation d’outils numériques adaptés tels que la synthèse vocale ou le lecteur d’écran par exemple. Elle permet aussi d’intégrer des alternatives textuelles aux images, dès que cela est possible, pour que les informations contenues dans les images soient entendues par les élèves non-voyants”.

Comme pour les évaluations de 6e, il est important de préciser que ces évaluations ne sont pas notées. Elles servent avant tout d’outil de diagnostic pour les enseignants pour repérer les difficultés individuelles ou collectives des élèves.