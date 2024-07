Bourse au mérite brevet : quel montant et comment l’obtenir ?

SOMMAIRE

Pour espérer profiter de la bourse au mérite, il faut remplir plusieurs pré-requis :

Il est important de noter que les élèves non boursiers ne sont donc pas éligibles à la bourse au mérite.

Pas de démarche particulière : le dossier de bourse de lycée suffit pour l’obtention de la bourse au mérite.

Autrement dit, il n’y a aucune démarche à effectuer par un élève ou par ses parents. Le bourse au mérite est attribuée par le recteur d’académie au lycéen boursier, après étude de ses résultats au DNB.

À noter : il faudra cependant rédiger un courrier (une attestation sur l’honneur), dans lequel tu t’engages à continuer ta scolarité jusqu’au bac et à obtenir de bons résultats scolaires. Cet engagement doit être remis à ton lycée d’accueil.

Cette lettre d’engagement doit être remise à ton lycée qui la conservera. Voici un exemple de déclaration sur l’honneur pour la bourse au mérite :

Prénom Nom

Adresse

Ville, Code postal



Fait à (…), le (…)



Madame, Monsieur,



En tant que lycéen(ne) boursier et suite à l’obtention d’une mention (bien / très bien) au brevet des collèges, je suis fière d’apprendre que je recevrai dès cette année la bourse au mérite.



Je m’engage par la présente à poursuivre ma scolarité jusqu’au baccalauréat, ainsi qu’à obtenir de bons résultats scolaires pendant toute la durée de mon lycée.



Par ailleurs, je suis bien conscient(e) que des résultats insatisfaisants aux conseils de classe pourraient remettre en cause ce versement que vous m’accordez, et poursuivrai mes efforts pour continuer de la recevoir.



Pour faire valoir ce que de droit,



Signature