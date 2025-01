Le brevet des collèges : plus obligatoire pour passer en seconde ?

Le brevet des collèges change de rôle en 2025 : il reste un examen clé, mais son obtention n’est plus obligatoire pour entrer au lycée. Quels impacts pour les élèves et leurs parents ? Pourquoi continuer à viser ce diplôme ? Et comment s’adapter à ces nouvelles règles ? On vous explique tout dans cet article !

Le brevet des collèges : son rôle dans le parcours scolaire

Connais-tu vraiment le brevet des collèges ? Ce diplôme, que tous les élèves de troisième passent, est une étape clé dans la scolarité. Mais pourquoi est-il si important ?

Le brevet est un examen national qui valide les connaissances acquises au collège. Les épreuves écrites comprennent le français, les mathématiques, l’histoire-géographie, l’enseignement moral et civique (EMC), ainsi que les sciences, qui regroupent la physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre, et la technologie. Pour finir, une épreuve orale, souvent liée à un projet mené durant l’année, complète ces examens.

En 2025, les épreuves écrites auront lieu les 26 et 27 juin. Si tu veux en savoir plus sur les dates et les horaires du brevet, nous t’invitons à cliquer sur : dates du brevet 2025. Ces dates marquent un moment décisif pour les collégiens, mais saviez-vous que le brevet ne se limite pas à ces examens ? Les notes obtenues tout au long de l’année comptent également dans la moyenne finale. C’est un mélange entre contrôle continu et examens qui déterminent si vous obtenez votre diplôme.

Mais le brevet n’est pas seulement un exercice académique. Il joue également un rôle symbolique. Pour beaucoup, c’est un moment de fierté, un aboutissement du collège et une préparation à de futurs défis. C’est aussi une façon de se prouver que l’on est capable de réussir un examen national, une expérience qui pourra aider lors des étapes suivantes, comme le bac.

Réforme du brevet : faut-il encore l’obtenir pour entrer au lycée ?

Le vendredi 17 janvier 2025, la ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, a annoncé que l’obtention du brevet des collèges ne serait finalement pas obligatoire pour accéder à la classe de seconde. Le passage du brevet reste toutefois obligatoire. Mais le passage ou non en classe de seconde sera décidé en conseil de classe. Prépare-toi pour la classe de seconde avec nos cours et exercices adaptés à ton niveau.

Cette décision revient sur une mesure prévue par l’ancienne ministre, Anne Genetet, qui souhaitait rendre le brevet obligatoire pour entrer au lycée à partir de la session de juin 2027.

Le ministère a précisé qu’Élisabeth Borne souhaite faire confiance aux professeurs et aux conseils de classe. Désormais, lorsqu’un conseil de classe de fin de troisième estime qu’un élève est apte à passer en seconde, cet élève pourra y accéder, même sans avoir obtenu le brevet des collèges.

La ministre prévoit de nouveaux dispositifs pour aider les élèves qui passeront en seconde même s’ils n’ont pas obtenu le brevet. Ces mesures, encore en cours d’élaboration, visent à mieux les accompagner dans leur parcours.

En résumé, bien que le passage du brevet des collèges reste une étape importante du parcours scolaire, son obtention n’est plus une condition obligatoire pour accéder au lycée.

Élèves et parents : comment s’adapter à cette nouvelle règle ?

La réforme de 2025 modifie les règles d’accès au lycée, et pour beaucoup, cela demande un ajustement. Les élèves pourront se concentrer sur leurs efforts durant l’année et cela peut réduire le stress des épreuves. Toutefois, cette réforme met l’accent sur le rôle des conseils de classe, qui évalueront la capacité des élèves à réussir au lycée en s’appuyant sur leur régularité et leur implication.

Pour les parents, cette nouvelle règle peut sembler déstabilisante. Cependant, elle leur offre aussi l’opportunité de soutenir leurs enfants autrement : en valorisant leur progression et leurs efforts au quotidien plutôt que le seul résultat final. Travailler main dans la main avec les enseignants reste essentiel pour s’assurer que les élèves sont bien préparés pour la suite de leur parcours scolaire.

En résumé, cette réforme n’élimine pas les attentes scolaires, mais redistribue les responsabilités entre élèves, parents et conseils de classe pour une transition plus équilibrée vers le lycée.

Le brevet, toujours utile malgré tout ?

Si l’obtention du brevet n’est plus indispensable pour entrer au lycée, ce diplôme conserve une vraie valeur. D’abord, c’est la reconnaissance officielle des compétences acquises au collège. Pour un élève, réussir le brevet est une preuve de ses efforts et de sa capacité à relever un premier défi national.

Le brevet est également un excellent exercice de préparation pour les examens futurs, notamment au lycée. Il apprend à gérer le stress des épreuves, à organiser ses révisions et à faire face à un programme structuré.

En fin de compte, le brevet reste bien plus qu’un examen : c’est une étape formatrice, qui permet à chaque élève de se projeter vers l’avenir avec confiance et ambition.