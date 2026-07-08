Bourse au mérite : quel est le montant et comment l’obtenir ?

La bourse au mérite du brevet est une aide versée, pour une durée de 3 ans maximum, aux lycéens boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au DNB. Celle-ci qui peut s’élever jusqu’à 1 002 € par an ! Voici tout ce qu’il faut savoir sur la bourse au mérite : conditions d’obtention, démarches à effectuer, montant de la bourse au mérite 2026.

SOMMAIRE

Conditions pour obtenir la bourse au mérite

Pour espérer bénéficier de la bourse au mérite, il faut remplir plusieurs conditions :

avoir obtenu la mention bien ou une mention très bien au brevet des collèges ;

être éligible à la bourse de lycée ;

être scolarisé dans un cycle d’enseignement conduisant au baccalauréat, au CAP ou au brevet national des métiers d’art.

Il est important de noter que les élèves non boursiers ne sont donc pas éligibles à la bourse au mérite, même s’ils obtiennent une mention au brevet.

Quelles sont les démarches pour obtenir la bourse au mérite ?

Il n’y a pas de démarche particulière : le dossier de bourse de lycée suffit pour l’obtention de la bourse au mérite eu brevet.

Autrement dit, il n’y a aucune démarche à effectuer par un élève ou par ses parents. La bourse au mérite est attribuée par le recteur d’académie au lycéen boursier, après étude de ses résultats au DNB.

À noter : il faudra cependant rédiger un courrier (une attestation sur l’honneur), dans lequel tu t’engages à continuer ta scolarité de manière assidue et à obtenir de bons résultats scolaires. Cet engagement doit être remis à ton lycée d’accueil.

Cette lettre d’engagement doit être remise à ton lycée qui la conservera. Voici un exemple de déclaration sur l’honneur pour la bourse au mérite :

Prénom Nom

Adresse

Ville, Code postal



Fait à (…), le (…)



Madame, Monsieur,



En tant que lycéen(ne) boursier et suite à l’obtention d’une mention (bien / très bien) au brevet des collèges, je suis fier d’apprendre que je recevrai dès cette année la bourse au mérite.



Je m’engage par la présente à poursuivre ma scolarité jusqu’au baccalauréat, ainsi qu’à obtenir de bons résultats scolaires pendant toute la durée de mon lycée.



Par ailleurs, je suis bien conscient(e) que des résultats insatisfaisants aux conseils de classe pourraient remettre en cause ce versement que vous m’accordez, et poursuivrai mes efforts pour continuer de la recevoir.



Pour faire valoir ce que de droit,



Signature

Peut-on perdre sa bourse au mérite ?

Si tes résultats ou ton assiduité en cours ne sont pas assez satisfaisants selon tes conseils de classe, il est possible que la bourse au mérite te soit retirée.

Nous t’encourageons donc à poursuivre les efforts pendant le reste de ta scolarité !

Montant de la bourse au mérite brevet 2026

Le montant de la bourse au mérite peut varier de 402 € à 1 002 €. Le montant que tu peux espérer percevoir en tant que lycéen dépend de ton échelon (qui lui-même se base sur la bourse de lycée). La bourse au mérite est versée en même temps que la bourse de lycée, en trois fois.

Échelon Montant trimestriel 1 134 € 2 174 € 3 214 € 4 254 € 5 294 € 6 334 € Bourse au mérite brevet 2026

Ci-dessus, le tableau des échelons du montant trimestriel pour la bourse au mérite. Pour savoir à combien la prime s’élèvera donc, il suffit de multiplier le montant trimestriel par trois.

À noter que la bourse au mérite se cumule forcément avec ta bourse de lycée.

L’aide au mérite peut également se cumuler avec l’ARS 2026 (allocation de rentrée scolaire), les aides pour l’élève, inscrit dans la voie professionnelle (prime d’équipement), la prime à l’internat, le Fonds social lycéen, ou encore les aides pour la cantine scolaire.

En cas de question sur la bourse au mérite ou si tu souhaites nous laisser un témoignage, n’hésite pas à nous contacter par e-mail sur contact@digischool.fr ou à laisser un commentaire à cet article !