Bourse de lycée : montant et modalités pour la demander pour la rentrée scolaire 2024

Est-il possible d’obtenir une bourse au lycée ? Et bien oui ! Une aide financière peut être accordée sous conditions aux responsables du ou des élèves dès leur entrée au lycée ou en cours de scolarité au lycée. Bonne nouvelle, les modalités de demande de bourse de lycée évoluent pour la rentrée scolaire 2024, avec notamment la mise en place de l’étude automatique du droit à la bourse ! Montant, conditions et modalités pour la demander, on fait le point dans cet article.