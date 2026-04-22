Allocation rentrée scolaire 2026 : montant, date de versement et conditions ARS

L’allocation de rentrée scolaire 2026 (ARS) est une aide versée par la Caisse d’Allocations Familiales aux familles ayant des enfants de 6 à 18 ans. En 2026, son montant varie entre 426,87 € et 466,02 € par enfant, sous conditions de ressources. On vous explique tout.

Mardi 1er septembre 2026, c’est la rentrée scolaire dans la plupart des académies. Nouvelle classe, nouveaux professeurs pour les élèves … mais aussi nouvelles dépenses pour les parents ! En effet, entre les fournitures scolaires, les vêtements ou encore le matériel informatique, la facture de la rentrée scolaire peut vite grimper. C’est pourquoi, pour faire face à ces dépenses, la CAF verse une allocation de rentrée scolaire à près de 3 millions de familles chaque année.

Montant de l’allocation de rentrée scolaire 2026

Le montant de l’ARS dépend de l’âge de l’enfant au 31 décembre 2026.

Age de l’enfant Montant de l’ARS de 6 à 10 ans 426,87 € de 11 à 14 ans 450,41 € de 15 à 18 ans 466,02 €

Montant ARS 2026

Précisions de la CAF : Si votre enfant n’a 6 ans qu’en 2027 mais rentre déjà en CP cette année, vous pouvez bénéficier de l’ARS : vous devez récupérer un certificat de scolarité auprès de son école puis l’envoyer à votre Caf ou le déposer dans votre espace allocataire CAF.

L’ARS est versée en un seul virement à la fin du mois d’août.

La date de paiement de l’allocation de rentrée scolaire 2026 n’est pas encore officiellement connue mais elle intervient chaque année entre le 15 et le 20 août, avant la rentrée scolaire.

Plafonds de ressources 2026 pour toucher l’ARS

L’allocation de rentée scolaire est soumise à des conditions de ressources. En effet, pour être éligible à l’ARS, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus, ceux de 2024 pour la rentrée 2026 selon le nombre d’enfants à charge. Ces plafonds ont légèrement augmentés pour 2026.

Voici les plafonds de ressources 2024 en vigueur au 31 juillet 2026 selon la CAF :

1 enfant à charge : 28 956 euros (contre 28 444 € en 2025)

2 enfants à charge : 35 638 euros (35 008 € en 2025)

3 enfants à charge : 42 320 euros (41 572 € en 2025)

4 enfants à charge : 49 002 euros (48 136 € en 2025)

Par enfant supplémentaire : 6682 euros

Conditions pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire 2026

Pour être éligible, vous devez :

avoir un enfant scolairisé, apprenti ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé de 6 à 18 ans.

Qu’il soit élève d’école élémentaire, collégien, lycéen, étudiant ou apprenti de moins de 18 ans, l’enfant à charge doit être inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou encore auprès d’un organisme d’enseignement à distance comme le CNED.

avoir des revenus 2024 qui ne dépassent pas les plafonds en vigueur (ci-dessus)

A noter : si les ressources déclarées dépassent légèrement les plafonds indiqués, une allocation de rentrée réduite, dite différentielle, peut tout de même être versée. Prenez contact avec votre CAF au besoin.

Simulateur ARS 2026

Pour savoir si vous êtes éligibles à l’allocation de rentrée scolaire, utilisez le simulateur ARS 2026 de la CAF

Vous n’êtes pas éligibles à l’ARS dans les cas suivants :

Lorsque l’enfant de moins de 18 ans est apprenti et qu’il perçoit un revenu mensuel égal ou supérieur à 78% du Smic net. Détail ici du montant du salaire d’un apprenti.

Si l’enfant est instruit au sein de sa famille, sans être inscrit dans un organisme d’enseignement à distance.

être inscrit dans un organisme d’enseignement à distance. Dès lors que l’enfant a eu 18 ans au 15 septembre de l’année de la rentrée scolaire.

Comment demander la prime de rentrée scolaire en 2026 ?

Si vous êtes déjà allocataire CAF et que votre dossier est bien à jour, vous n’avez rien à faire. Le versement de l’allocation de rentrée scolaire est automatique.

À noter tout de même que pour les enfants de 16 à 18 ans, une déclaration de scolarisation ou d’apprentissage devra être faite sur votre compte CAF. Une démarche nécessaire, car la scolarité n’étant plus obligatoire après 16 ans, la prise en compte n’est pas automatique pour ces tranches d’âges.

Si vous n’êtes pas allocataire CAF, vous devez alors faire une demande de prestation directement auprès de l’organisme.

FAQ Allocation rentrée scolaire 2026

Quand sera versée l’allocation rentrée scolaire 2026 ?

Elle sera versée mi-août 2026, quelques jours avant la rentrée.

Quel est le montant de l’ARS en 2026 ?

Entre 426,87 € et 466,02 € selon l’âge de l’enfant.

Qui a droit à l’allocation de rentrée scolaire ?

Les familles avec enfants de 6 à 18 ans sous conditions de ressources.

Est-ce automatique ?

Oui, si vous êtes allocataire CAF et que votre dossier est à jour.