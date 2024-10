BTS 2025 : « À table ! », le nouveau thème de Culture générale et expression

Le BTS NDRC est considéré pour la majorité des étudiants comme un diplôme de référence qui permet de se former aux métiers les plus recherchés dans le secteur de commerce. Mêlant enseignements généralistes et spécialisation autour de la négociation et la digitalisation de la relation client, cette formation en deux ans répond aux mutations permanentes des métiers commerciaux. Programme, admission, débouchés … on t’en dit plus sur le BTS NDRC.