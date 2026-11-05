Comment passer le permis bateau : les 5 étapes, dans l’ordre

Certificat médical, formation théorique de 5 heures, 3 h 30 de pratique, code de 40 questions, timbre de 78 € : le permis bateau se passe en cinq étapes. Voici leur ordre, ce que chacune exige et les pièges à éviter avant de t’inscrire.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Pour passer le permis bateau, il faut enchaîner cinq étapes : obtenir un certificat médical, suivre 5 heures de formation théorique et 3 h 30 de formation pratique dans un établissement agréé, réussir le code (40 questions, 5 erreurs maximum), acheter le timbre fiscal de 78 €, puis recevoir ton permis. Rien de compliqué, à condition de connaître l’ordre et les règles de chaque étape. Le code est celle qui bloque le plus de candidats, et tu peux la préparer dès maintenant : commence par tester gratuitement le code bateau, avant même de choisir ton bateau-école.

Sommaire

Avant de commencer : ce qui impose le permis

Le permis plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance dont le moteur dépasse 4,5 kW, soit environ 6 chevaux, selon le ministère chargé de la Mer. Deux options de base existent : l’option côtière, pour naviguer en mer, et l’option eaux intérieures, pour les fleuves, rivières et canaux. Tu en choisis une pour commencer, l’autre pourra suivre plus tard. Pour comprendre laquelle te convient, lis notre comparatif côtier ou fluvial.

Côté âge, le minimum est de 16 ans pour passer le permis. Les seuils exacts, y compris la barre dès 14 ans en club et les 18 ans de la grande plaisance, sont détaillés dans notre article sur l’âge du permis bateau.

Les seuils à retenir pour une première option, côtière ou eaux intérieures.

Étape 1 : le certificat médical

Pour une première option de base, tu dois fournir un certificat médical de moins de 6 mois, sur le formulaire Cerfa 14673*01. Il n’est pas demandé pour une extension ni pour une seconde option. N’importe quel médecin inscrit à l’ordre peut le remplir, quelle que soit sa spécialité. Un certificat signé électroniquement doit provenir d’un logiciel certifié, avec le PDF authentique à fournir.

Le piège est celui du délai : si tu fais établir le certificat trop tôt, il peut être périmé avant ton inscription. Tous les détails, y compris le cas des certificats étrangers, sont dans notre article sur le certificat médical du permis bateau.

Étape 2 : la formation en établissement agréé

Pour une première option, tu ne peux pas te présenter en candidat libre : la formation en établissement agréé est obligatoire. Elle comprend deux volets.

La formation théorique : 5 heures minimum

Elle prépare à l’épreuve du code et couvre le programme réglementaire : balisage, règles de barre et de priorité, sécurité, météo.

La formation pratique : 3 h 30, sans examen

Contrairement à une idée répandue, il n’existe pas d’examen pratique pour les options côtière et eaux intérieures. L’arrêté du 28 septembre 2007 prévoit une formation d’au moins 3 h 30, dont 2 h de conduite effective avec quatre élèves au maximum à bord. Ton formateur valide 18 objectifs dans un livret d’apprentissage, puis te remet une attestation. Cette attestation ne peut pas être délivrée avant ta réussite au code, comme l’explique notre article sur la formation pratique du permis bateau.

Le tarif de la formation pratique est libre : il varie d’un établissement à l’autre. Le budget complet se calcule dans notre guide sur le prix du permis bateau.

Étape 3 : le code, 40 questions sur tablette

L’épreuve théorique est un QCM de 40 questions, avec 5 erreurs maximum : il faut donc au moins 35 bonnes réponses. Elle se passe sur tablette numérique, auprès d’un organisme privé agréé par l’État. Le ministère chargé de la Mer cite La Poste, Dekra, SGS (Objectif Code) et Bureau Veritas (Code N’Go). Les frais d’inscription sont de 30 €, payés directement à l’organisme, et une pièce d’identité est exigée le jour de l’épreuve.

Le bénéfice de ta réussite est conservé 18 mois à compter du jour de l’épreuve. Passé ce délai sans avoir fini ton parcours, il faut repasser le code. D’où l’intérêt de ne pas trop espacer les étapes.

Certaines sessions restent organisées par l’administration, par exemple pour les candidats en situation de handicap ou les troubles dys, sur justificatif. Pour t’inscrire par une autre voie que ton bateau-école, notre article détaille le passage du code avec La Poste.

Se tester en conditions réelles ➜ passer un examen blanc du code bateau

Réviser avant de s’inscrire

Les 40 questions mélangent réglementation, balisage, sécurité et météo. Un candidat qui s’est entraîné sur des séries chronométrées arrive plus serein le jour J, car il connaît déjà le rythme de l’épreuve. Pour rester dans l’ambiance de la tablette, privilégie des séries qui reprennent le format du QCM officiel.

Étape 4 : le timbre fiscal et la délivrance

Une fois code et formation pratique validés, tu règles le droit de délivrance : un timbre fiscal électronique de 78 €, à acheter sur le site officiel des timbres fiscaux de l’administration. Ce montant s’ajoute aux 30 € d’inscription au code, soit 108 € de frais officiels pour une première option, hors formation pratique. Le détail du paiement est dans notre article sur le timbre fiscal du permis bateau.

Ton permis est ensuite délivré au format carte bancaire depuis octobre 2024, avec un QR code au verso qui permet d’authentifier le titre. Si tu le perds, la demande de duplicata se fait en ligne : voir le duplicata du permis bateau.

Pour t’entraîner ➜ préparer le permis bateau en ligne

Et après : fluvial, hauturier, conduite accompagnée

Une fois la première option en poche, trois chemins s’ouvrent.

Passer l’autre option. Tu peux te présenter à l’épreuve théorique de la seconde option en candidat libre, sans refaire la pratique. Le détail du raccourci est dans notre article sur le permis fluvial.

Tu peux te présenter à l’épreuve théorique de la seconde option en candidat libre, sans refaire la pratique. Le détail du raccourci est dans notre article sur le permis fluvial. Viser l’extension hauturière , pour naviguer au-delà de la zone côtière. Elle suppose d’avoir l’option côtière, et le candidat libre est possible. Tout est dans notre guide sur l’extension hauturière.

, pour naviguer au-delà de la zone côtière. Elle suppose d’avoir l’option côtière, et le candidat libre est possible. Tout est dans notre guide sur l’extension hauturière. Commencer plus tôt avec la conduite accompagnée, dès 16 ans, avec un accompagnateur titulaire du permis depuis plus de trois ans. Voir la conduite accompagnée du bateau.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour passer le permis bateau ? La durée dépend surtout de ton rythme. Les minimums réglementaires sont de 5 heures de formation théorique et de 3 h 30 de formation pratique, et le bénéfice du code est conservé 18 mois. Peut-on passer le permis bateau sans bateau-école ? Pas pour une première option : le candidat libre n’est possible que pour la seconde option ou pour l’extension hauturière. Pour une première option, la formation en établissement agréé est obligatoire. Y a-t-il un examen pratique au permis bateau ? Non, pas pour l’option côtière ni pour l’option eaux intérieures. La formation pratique est validée par le formateur et se termine par une attestation. L’extension hauturière, elle, comporte une épreuve théorique de navigation. Combien de fautes sont autorisées au code bateau ? Cinq erreurs au maximum sur 40 questions, soit au moins 35 bonnes réponses. Où passer le code du permis bateau ? Auprès d’un organisme privé agréé par l’État : La Poste, Dekra, SGS ou Bureau Veritas, selon le ministère chargé de la Mer. L’épreuve se déroule sur tablette numérique, avec une pièce d’identité.

Sources