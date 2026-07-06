Conduite accompagnée du bateau : naviguer dès 16 ans, avant le permis

À 16 ans, on peut déjà prendre la barre d’un bateau à moteur sans avoir le permis, à condition d’être accompagné dans les règles. Qui peut accompagner, quelle déclaration faire aux affaires maritimes, pour combien de temps et avec quelles limites : voici ce que prévoit exactement la réglementation.

On peut prendre la barre d’un bateau de plaisance à moteur dès 16 ans, sans encore détenir le permis, à condition d’être accompagné dans les règles. Ce dispositif de conduite accompagnée est encadré par la réglementation maritime : il ne suffit pas d’embarquer un proche titulaire du permis, il faut un accompagnateur qui remplit des conditions précises et une déclaration préalable aux affaires maritimes. Voici qui peut en profiter, ce que l’accompagnateur doit respecter, et comment mettre cette période à profit pour s’entraîner au code bateau et décrocher son titre ensuite. Le tout, sourcé sur les textes officiels.

Les repères réglementaires de la conduite accompagnée du bateau, d’après service-public.fr et le ministère chargé de la mer.

Sommaire

La conduite accompagnée du bateau, en quoi ça consiste

Le principe est proche de la conduite accompagnée automobile, transposé à la mer. Une personne d’au moins 16 ans peut conduire un bateau de plaisance à moteur sans être titulaire du permis, dès lors qu’un accompagnateur qualifié se trouve à bord et supervise la navigation. C’est une façon de se familiariser avec la barre, la lecture du plan d’eau et les manœuvres avant de passer l’examen, ou simplement de naviguer légalement en attendant de l’obtenir.

Attention à une confusion fréquente : ce dispositif concerne les bateaux qui exigent un permis, c’est-à-dire les bateaux de plaisance à moteur d’une puissance supérieure à 6 chevaux (environ 4,5 kW). En dessous de ce seuil, aucun permis n’est requis, donc la question de la conduite accompagnée ne se pose pas. La voile relève par ailleurs d’un cadre distinct.

À quel âge et sur quels bateaux ?

L’âge plancher est fixé à 16 ans. C’est aussi l’âge à partir duquel on peut passer l’examen du permis plaisance option côtière. La conduite accompagnée trouve donc surtout son intérêt pour un jeune de 16 ans qui prépare son permis, ou pour toute personne qui souhaite prendre la barre sous supervision avant de se lancer dans la formation.

Côté embarcation, la règle suit le titre de l’accompagnateur. La navigation doit rester dans les limites des prérogatives de son permis : un accompagnateur titulaire de la seule option côtière ne peut pas couvrir une sortie en eaux intérieures, et inversement. Si vous hésitez encore entre les deux options, notre point sur les différentes catégories de permis bateau et comment les obtenir aide à choisir la bonne.

À retenir : la conduite accompagnée ne délivre aucun titre. Elle autorise à conduire sous supervision, mais pour naviguer seul, il faudra bien passer et obtenir le permis plaisance.

Les conditions à remplir par l’accompagnateur

Tout le sérieux du dispositif repose sur l’accompagnateur. La réglementation exige qu’il soit titulaire du permis plaisance correspondant depuis plus de trois ans. Un plaisancier qui vient tout juste d’obtenir son titre ne peut donc pas encadrer une conduite accompagnée, même s’il est parfaitement à l’aise à la barre.

Pendant la navigation, l’accompagnateur reste responsable de la conduite du bateau. Il doit se tenir à proximité immédiate du barreur, en mesure d’intervenir à tout moment, et la sortie doit s’effectuer strictement dans le cadre des prérogatives de son permis (option, zone de navigation). C’est lui, et non le conducteur accompagné, qui répond de la bonne conduite du navire en cas de contrôle.

À lire aussi : Comment passer le code bateau en candidat libre ?

La déclaration aux affaires maritimes, étape par étape

La conduite accompagnée n’est pas libre : elle doit être déclarée avant de naviguer. La démarche est simple et gratuite, mais elle conditionne la légalité de la sortie.

Qui déclare : c’est l’accompagnateur qui remplit et signe la déclaration, pas le conducteur accompagné.

c’est l’accompagnateur qui remplit et signe la déclaration, pas le conducteur accompagné. Où l’adresser : au service des affaires maritimes compétent pour le lieu de domicile de l’accompagnateur. Le formulaire officiel s’intitule « Déclaration de conduite accompagnée d’un bateau de plaisance à moteur ».

au service des affaires maritimes compétent pour le lieu de domicile de l’accompagnateur. Le formulaire officiel s’intitule « Déclaration de conduite accompagnée d’un bateau de plaisance à moteur ». En combien d’exemplaires : la déclaration est établie en deux exemplaires. L’un doit pouvoir être présenté à tout contrôle : il reste à bord pendant les sorties.

la déclaration est établie en deux exemplaires. L’un doit pouvoir être présenté à tout contrôle : il reste à bord pendant les sorties. Quand : avant la première navigation accompagnée. La déclaration doit être effective au moment où le jeune prend la barre.

Une fois la déclaration faite, la conduite accompagnée peut commencer, dans la limite de durée décrite ci-dessous.

Durée, limites et sanctions à connaître

La déclaration nominative est valable un an, et elle n’est pas renouvelable. Autrement dit, la conduite accompagnée du bateau se pratique sur une fenêtre d’un an maximum : passé ce délai, on ne peut pas rouvrir un nouveau cycle avec le même conducteur. Ce point la distingue nettement de la conduite accompagnée automobile, plus souple dans le temps.

La sanction, elle, vise l’accompagnateur qui ne respecte pas les conditions. Encadrer une conduite accompagnée sans détenir le permis depuis au moins trois ans constitue une infraction, passible d’une contravention pouvant atteindre 1 500 euros selon service-public.fr. La règle des trois ans n’est donc pas une simple formalité : elle est contrôlable et sanctionnée.

Mettre l’année à profit pour décrocher le permis

La conduite accompagnée est un tremplin, pas une fin en soi. Cette fenêtre d’un an est le bon moment pour préparer sérieusement l’examen, afin de passer de la supervision à l’autonomie. L’épreuve théorique du permis plaisance a été modernisée en 2026 : elle se déroule sur tablette, dans un centre agréé, avec 40 questions à choix multiples et 5 fautes maximum pour être admis.

Le plus efficace est d’alterner la pratique accompagnée sur l’eau et la révision du code à terre. Travaillez les thèmes du programme (balisage, règles de barre et de priorité, feux et marques, sécurité, météo), puis entraînez-vous au code bateau sur des séries type examen pour repérer vos lacunes. Quand vos résultats se stabilisent, passez un examen blanc du code bateau dans les conditions réelles : 40 questions, chrono, barème officiel. En dessous de 5 fautes de façon régulière, vous êtes prêt à réserver votre place en centre.

Reste ensuite la partie pratique et les frais associés : pour anticiper le budget global, notre article sur combien coûte le code du permis bateau fait le point sur les postes de dépense.

FAQ : la conduite accompagnée du bateau

À quel âge peut-on faire de la conduite accompagnée en bateau ? Dès 16 ans. Une personne d’au moins 16 ans peut conduire un bateau de plaisance à moteur sans détenir le permis, à condition d’être accompagnée par un titulaire qualifié et d’avoir effectué la déclaration préalable aux affaires maritimes. Qui peut être accompagnateur pour une conduite accompagnée en bateau ? Une personne titulaire du permis plaisance correspondant depuis plus de trois ans. La navigation doit rester dans les limites des prérogatives de son titre (option côtière ou eaux intérieures, zone couverte), et l’accompagnateur reste responsable de la conduite du bateau. Faut-il une déclaration pour la conduite accompagnée d’un bateau ? Oui. L’accompagnateur adresse une déclaration au service des affaires maritimes de son lieu de domicile, en deux exemplaires, dont un doit pouvoir être présenté à tout contrôle. Cette déclaration est valable un an et n’est pas renouvelable. Combien de temps dure la conduite accompagnée en bateau ? Un an au maximum. La déclaration nominative n’est valable qu’une année et ne peut pas être renouvelée : la conduite accompagnée se pratique donc sur une seule fenêtre d’un an. La conduite accompagnée remplace-t-elle le permis bateau ? Non. Elle permet de naviguer sous supervision, mais ne délivre aucun titre. Pour conduire seul un bateau à moteur soumis à permis, il faut passer et obtenir le permis plaisance (option côtière ou eaux intérieures).

Sources