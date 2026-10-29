Combien coûte le permis bateau ? Le budget complet, option par option

Un permis bateau coûte d’abord 108 € de frais officiels, timbre et inscription au code, avant d’ajouter la formation pratique, fixée librement par chaque bateau-école. Voici le budget réel, option par option, et ce qui le fait varier.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Le permis bateau coûte 108 € de frais officiels pour une première option, côtière ou eaux intérieures : 78 € de timbre fiscal et 30 € d’inscription à l’épreuve théorique. À cela s’ajoute la formation pratique, dont le tarif est libre et varie d’un bateau-école à l’autre. Voilà pourquoi les budgets annoncés vont du simple au triple. Cet article sépare ce qui est fixé par les textes de ce qui dépend de l’école, pour que tu puisses chiffrer ton propre projet. Si tu veux déjà préparer le permis bateau en ligne, le code est la partie que tu maîtrises le mieux côté budget.

Sommaire

Les frais officiels, identiques partout

Deux montants ne dépendent pas de l’école que tu choisis. Le premier est le timbre fiscal : 78 € pour la délivrance de ta première option de base, et 38 € pour une extension. Ces montants sont fixés par l’article L. 423-43 du code des impositions sur les biens et services. Le second est le droit d’inscription à l’épreuve théorique passée chez un organisme agréé : 30 € par inscription, selon le ministère chargé de la Mer.

Démarche Montant Nature Première option (côtière ou eaux intérieures) 78 € Timbre fiscal, délivrance Inscription à l’épreuve théorique de base 30 € Frais d’inscription, pas un timbre Extension (hauturière ou grande plaisance eaux intérieures) 38 € Timbre fiscal, inscription Session spéciale organisée par l’administration 30 € Timbre fiscal

Le total incompressible d’une première option est donc de 108 €. Le détail du paiement du timbre, y compris les cas particuliers, est dans notre article sur le timbre fiscal du permis bateau.

Les frais officiels du permis plaisance à moteur, hors formation pratique.

La formation pratique, seule vraie variable

Pour une première option, la réglementation impose une formation pratique en établissement agréé : au minimum 3 h 30, dont 1 h 30 de théorie appliquée et 2 h de conduite par candidat. Il n’y a pas d’examen pratique : le formateur valide des objectifs dans un livret. Le programme est détaillé dans notre article sur la formation pratique du permis bateau.

Le texte fixe la durée minimale, jamais le prix. Chaque bateau-école décide librement de son tarif, et il faut regarder ce que le forfait contient : théorie, location du bateau pour la pratique, supports de révision, passage de l’attestation. Les comparateurs et sites de bateaux-écoles affichent des forfaits qui vont d’environ 300 € à plus de 800 € selon la formule et la région. Ce sont des ordres de grandeur indicatifs, pas des tarifs officiels : seul un devis fait foi.

À retenir : budget total d’une première option ≈ 108 € de frais officiels + le forfait de ton bateau-école. Avec un forfait de 300 à 800 €, le total se situe donc autour de 400 à 900 €.

Le budget selon l’option visée

Option côtière

C’est le permis de la mer, pour naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri. Frais officiels : 108 €. Ajoute le forfait de formation. L’épreuve théorique est un QCM de 40 questions sur tablette, avec 5 erreurs au maximum.

Option eaux intérieures (fluvial)

Le coût officiel est le même que pour le côtier : 78 € de timbre et 30 € d’inscription pour une première option. Le contenu change (signalisation fluviale, écluses), pas la facture de départ. Notre article sur le permis fluvial explique le raccourci si tu as déjà le côtier.

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Extension hauturière

Elle s’ajoute à une option côtière déjà obtenue : 38 € de timbre, et aucun timbre de 78 €. Il n’y a pas de formation pratique obligatoire, seulement une épreuve théorique organisée par les services de l’État. Tu peux t’y préparer seul ou en bateau-école. Tous les détails sont dans notre article sur l’extension hauturière.

Grande plaisance eaux intérieures

C’est aussi une extension à 38 € de timbre, mais avec une formation pratique obligatoire et sans candidat libre possible : le coût dépend donc entièrement de l’école.

Candidat libre : ce que ça change vraiment

Se présenter en candidat libre veut dire passer l’épreuve théorique sans suivre la formation en bateau-école. Pour une autre option que ta première, le ministère indique que seuls les 30 € d’inscription sont dus, sans le timbre de 78 €. Pour une première option, la formation pratique en établissement agréé reste exigée : le candidat libre ne fait donc économiser que la partie théorique de l’offre de l’école. Les conditions sont détaillées dans notre article comment passer le code bateau en candidat libre.

Comment maîtriser la facture

Quatre réflexes évitent les mauvaises surprises :

Demander ce que contient le forfait : location du bateau, supports, nombre de présentations à l’examen.

Comparer les devis sur un même périmètre, car un prix d’appel peut exclure la théorie ou les supports.

Réviser le code en amont, pour ne pas payer une seconde inscription de 30 € après un échec.

Ne pas oublier le certificat médical, à ajouter au budget : nous détaillons ce que le texte exige dans l’article sur le certificat médical.

Avant de t’inscrire ➜ tester le code bateau gratuitement

Pour ne pas multiplier les frais d’inscription, la meilleure dépense reste le temps d’entraînement. Notre article sur le coût du code du permis bateau complète ce budget côté préparation théorique.

Questions fréquentes

Combien coûte le permis bateau côtier au minimum ? Les frais officiels sont de 108 € : 78 € de timbre fiscal et 30 € d’inscription à l’épreuve théorique. À cela s’ajoute la formation pratique, au tarif libre de l’établissement. Le prix du permis fluvial est-il différent de celui du côtier ? Non, pas pour les frais officiels : une première option coûte 78 € de timbre et 30 € d’inscription, qu’elle soit côtière ou eaux intérieures. La formation pratique reste facturée librement par l’école. Combien coûte l’extension hauturière ? Le timbre fiscal est de 38 €. Il n’y a pas de timbre de 78 € pour une extension, ni de formation pratique obligatoire. Le coût d’une éventuelle préparation en bateau-école est libre. Faut-il repayer le timbre en cas d’échec au code ? Le timbre de 78 € est celui de la délivrance du permis, il n’est donc pas lié à la présentation à l’épreuve. Une nouvelle inscription à l’épreuve théorique chez un organisme agréé entraîne en revanche de nouveaux frais de 30 €, à confirmer auprès de l’organisme choisi. Existe-t-il une aide pour financer le permis bateau ? Les dispositifs d’aide dépendent de ta situation et de l’établissement choisi. Renseigne-toi directement auprès du bateau-école et vérifie les conditions sur les sites officiels avant de t’engager.

Sources