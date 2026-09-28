Permis fluvial : ce qu’il autorise, comment l’obtenir et le raccourci si vous avez le côtier

Le permis fluvial, c’est l’option « eaux intérieures » du permis plaisance : obligatoire sur les rivières, fleuves et canaux dès 4,5 kW, pour les bateaux de moins de 20 mètres. Deux façons de l’obtenir, et un écart de prix considérable entre les deux : le détail, textes officiels à l’appui.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Vous avez loué un bateau sur la Saône, vous rêvez du canal du Midi ou vous avez un semi-rigide et une rivière à deux pas de chez vous : la question du permis fluvial arrive vite. Sa réponse tient en trois chiffres (4,5 kW, 20 mètres, 40 questions) et en une règle que peu de pages mettent en avant : la formation pratique est commune aux permis côtier et fluvial. Celui qui détient déjà l’un des deux n’a donc qu’un QCM à passer pour obtenir l’autre, en candidat libre, pour 30 euros. C’est aussi pourquoi beaucoup de plaisanciers commencent par l’option côtière, qui ouvre la mer, puis ajoutent le fluvial. Si c’est votre cas, vous pouvez dès maintenant préparer le permis bateau en ligne. Voici le reste, textes officiels à l’appui.

Sommaire

Le permis fluvial, c’est l’option « eaux intérieures »

« Permis fluvial » n’est pas un nom officiel. Depuis la réforme du 1er janvier 2008, il n’existe qu’un seul permis plaisance, décliné en deux options de base : l’option « côtière » pour la mer et l’option « eaux intérieures » pour les rivières, fleuves, canaux et lacs. C’est cette seconde option que tout le monde appelle permis fluvial, et c’est la mention que vous trouverez sur votre titre.

Elle est obligatoire dès que la puissance du moteur dépasse 4,5 kilowatts, soit 6 chevaux. Le seuil est le même qu’en mer, et le détail des situations sans permis (moteur plus faible, location avec un loueur agréé) est expliqué dans notre article bateau sans permis : quand le permis est-il obligatoire ?.

L’option eaux intérieures couvre les bateaux de plaisance de moins de 20 mètres. Elle vaut aussi pour deux cas qu’on oublie souvent :

le voilier de moins de 20 mètres équipé d’un moteur de plus de 4,5 kW, dès lors qu’il navigue en eaux intérieures. En mer, la voile n’exige pas de permis ; sur un canal, où l’on avance au moteur, la logique s’inverse ;

de moins de 20 mètres équipé d’un moteur de plus de 4,5 kW, dès lors qu’il navigue en eaux intérieures. En mer, la voile n’exige pas de permis ; sur un canal, où l’on avance au moteur, la logique s’inverse ; le véhicule nautique à moteur (jet ski, scooter des mers) utilisé sur un plan d’eau intérieur, sujet détaillé dans notre article sur le permis jet ski.

Où le permis côtier ne suffit pas (et où il suffit)

C’est la question la plus fréquente, et la réponse du ministère chargé de la mer est nette : en eaux intérieures, les permis maritimes autorisent la conduite d’un bateau de plaisance sur les lacs et plans d’eau fermés, mais pas sur les canaux, les fleuves et les rivières. L’inverse est vrai aussi : l’option eaux intérieures ne donne aucun droit en mer.

Où naviguez-vous ? Option côtière seule Option eaux intérieures seule En mer, jusqu’à 6 milles d’un abri Oui Non Lac ou plan d’eau fermé Oui Oui Rivière, fleuve, canal Non Oui Bateau de 20 mètres ou plus en eaux intérieures Non Non, extension grande plaisance nécessaire

Le cas limite est celui de l’estuaire. La frontière entre eaux maritimes et eaux intérieures est fixée localement par des limites administratives (limite transversale de la mer sur les fleuves), et non par l’aspect de l’eau. Avant de remonter une embouchure, renseignez-vous auprès du service plaisance compétent : c’est lui qui vous dira quel titre s’applique à quel endroit.

Commencer par la mer ? ➜ s’entraîner au code bateau côtier

Obtenir le permis fluvial comme premier permis

Si vous ne détenez aucun titre de conduite des bateaux à moteur, le parcours est exactement le même que pour le permis côtier, avec un QCM différent. Le ministère le rappelle : le candidat qui passe pour la première fois une option de base ne peut pas se présenter en candidat libre. Il passe obligatoirement par un établissement de formation agréé (bateau-école ou association).

Les conditions d’inscription

Avoir 16 ans au minimum. Dès cet âge, et sans attendre le permis, la conduite accompagnée du bateau permet aussi de prendre la barre, sous conditions ;

au minimum. Dès cet âge, et sans attendre le permis, la conduite accompagnée du bateau permet aussi de prendre la barre, sous conditions ; fournir un certificat médical de moins de six mois selon le modèle réglementaire, exigé pour la première option de base seulement (détails dans notre article sur le certificat médical du permis bateau) ;

de moins de six mois selon le modèle réglementaire, exigé pour la première option de base seulement (détails dans notre article sur le certificat médical du permis bateau) ; constituer le dossier d’inscription auprès de l’établissement de formation, qui le transmet au service instructeur.

La formation : 5 heures de théorie, 3 h 30 de pratique

Le ministère fixe une formation théorique de 5 heures au minimum et une formation pratique en établissement agréé. Celle-ci dure au moins 3 h 30, dont 2 heures à la barre. Elle n’a rien d’un examen : il n’y a ni inspecteur ni note, le formateur valide les compétences une à une dans un livret d’apprentissage, puis délivre une attestation.

Point capital pour la suite : cette formation pratique est commune aux options côtière et eaux intérieures. Les manœuvres apprises sont les mêmes (accostage, homme à la mer, conduite à vitesse réduite), seul le plan d’eau change.

Le QCM, puis le titre provisoire

L’épreuve théorique se passe sur tablette, dans le centre d’un des organismes privés sous contrat avec l’État depuis le 1er juin 2022 : 40 questions, 5 erreurs admises. Une fois réussie, elle reste acquise dix-huit mois, délai pendant lequel le dossier doit être complété.

À l’issue de la formation pratique, l’attestation de réussite remise par l’établissement vaut titre provisoire de conduite pendant un mois, dans l’attente du permis définitif. Vous pouvez donc naviguer légalement avant même de recevoir la carte.

Se tester en conditions réelles ➜ passer un examen blanc du code bateau

Le raccourci : déjà titulaire du côtier

C’est la section qui justifie à elle seule cet article. Si vous détenez déjà l’option côtière (ou un ancien permis mer), le ministère est explicite sur trois points :

Vous pouvez vous inscrire en candidat libre au QCM de l’option eaux intérieures, sans passer par un bateau-école ;

au QCM de l’option eaux intérieures, sans passer par un bateau-école ; vous ne refaites pas la formation pratique : elle est déjà acquise, puisqu’elle est commune aux deux options ;

: elle est déjà acquise, puisqu’elle est commune aux deux options ; vous ne payez que les 30 euros de frais d’inscription auprès de l’organisme privé. Le timbre fiscal de délivrance de 78 euros n’est pas dû.

La seule formalité supplémentaire est l’obtention d’un numéro OEDIPP, qui identifie le candidat libre et se demande au service plaisance de votre lieu de domicile au moyen d’un formulaire. La démarche complète est décrite dans notre guide pour passer le code bateau en candidat libre.

Le raisonnement vaut dans les deux sens. Un titulaire du seul permis fluvial qui veut naviguer en mer passe, lui aussi, le seul QCM de l’option côtière en candidat libre.

D’où une stratégie simple pour qui hésite. Si vous pensez naviguer un jour en mer et sur les canaux, commencez par l’option côtière : vous faites la formation pratique une seule fois, puis le fluvial ne vous coûte qu’un QCM de plus et 30 euros. L’ordre inverse fonctionne aussi, mais la mer est généralement le projet le plus fréquent, et c’est la seule option qui permet de s’éloigner du rivage.

Première étape, le côtier ➜ tester le code bateau gratuitement

Le QCM eaux intérieures : ce qui change par rapport à la mer

Le format est identique à celui de l’option côtière : quarante questions, cinq erreurs admises, sur tablette. Ce qui change, c’est une partie du contenu. Le socle commun (sécurité, matériel d’armement, feux et signaux sonores, conduite du bateau) se retrouve dans les deux QCM. En revanche, les règles propres à la mer, comme la marée ou le balisage maritime, cèdent la place à celles des voies d’eau :

la signalisation fluviale , avec ses panneaux d’interdiction, d’obligation, de restriction, de recommandation et d’indication, que nous détaillons dans notre article sur la signalisation fluviale ;

, avec ses panneaux d’interdiction, d’obligation, de restriction, de recommandation et d’indication, que nous détaillons dans notre article sur la signalisation fluviale ; le balisage du chenal , qui se lit en fonction du sens du courant (rive droite et rive gauche se définissent face à l’aval), et non selon le système de la mer ;

, qui se lit en fonction du sens du courant (rive droite et rive gauche se définissent face à l’aval), et non selon le système de la mer ; le passage des écluses, avec ses feux et ses règles de priorité, notamment vis-à-vis des bateaux de commerce.

Le piège classique, pour un titulaire du côtier, est de répondre avec les réflexes de la mer. Un feu, une couleur ou une forme peut avoir un sens différent sur un canal. Les révisions doivent donc cibler précisément ces écarts plutôt que tout reprendre.

Combien coûte le permis fluvial

Les frais officiels sont fixes. Le prix de la formation, lui, est libre et varie d’un établissement à l’autre : aucun texte ne l’encadre, et il faut comparer les devis. Voici ce qui est réellement dû à l’État et à l’organisme d’examen selon votre situation.

Votre situation Frais officiels À ajouter Premier permis (aucun titre) 30 € de frais d’inscription + 78 € de timbre fiscal de délivrance, soit 108 € Formation théorique et pratique en établissement agréé (tarif libre) Déjà titulaire de l’option côtière 30 € de frais d’inscription seulement Rien d’obligatoire (candidat libre possible) Extension grande plaisance eaux intérieures Timbre fiscal de 38 € Formation pratique obligatoire en établissement agréé (tarif libre)

Le timbre de 78 euros s’achète en ligne ou chez un buraliste, et le ministère recommande l’achat en ligne, qui facilite un éventuel remboursement. Toutes les précisions (catégorie de timbre à choisir, remboursement, cas particuliers) figurent dans notre article sur le timbre fiscal du permis bateau.

Les repères chiffrés du permis fluvial (option eaux intérieures), d’après mer.gouv.fr et l’arrêté du 28 septembre 2007.

Au-delà de 20 mètres : l’extension grande plaisance

Pour conduire en eaux intérieures un bateau de plaisance de 20 mètres ou plus, typiquement une ancienne péniche aménagée, l’option eaux intérieures ne suffit plus. Il faut l’extension « grande plaisance eaux intérieures ». Elle obéit à une logique inverse de celle des options de base :

pas d’épreuve théorique : c’est une formation pratique, réalisée dans un établissement agréé, d’une durée minimale de neuf heures ;

: c’est une formation pratique, réalisée dans un établissement agréé, d’une durée minimale de neuf heures ; pas de candidat libre : l’inscription passe obligatoirement par l’établissement de formation ;

: l’inscription passe obligatoirement par l’établissement de formation ; il faut être déjà titulaire de l’option eaux intérieures (ou de l’ancien certificat S). Le permis côtier seul ne permet pas de s’y inscrire ;

(ou de l’ancien certificat S). Le permis côtier seul ne permet pas de s’y inscrire ; le candidat acquitte un timbre fiscal de 38 euros.

L’arrêté impose que la formation se déroule sur un bateau d’au moins 20 mètres. C’est l’équivalent fluvial de l’extension hauturière en mer, que nous détaillons dans notre article sur le permis hauturier, à une différence près : le hauturier s’obtient par un examen, la grande plaisance par une formation.

Certificat S, PP, C : les anciens titres

Avant 2008, la navigation fluviale relevait de « certificats de capacité ». Leurs titulaires n’ont aucune démarche à faire : la réglementation n’a pas prévu d’échange obligatoire, et les anciens titres restent valables dans leurs limites. La correspondance publiée par le ministère est la suivante.

Ancien titre Équivalent actuel Pour évoluer Certificat S Option eaux intérieures (bateaux de moins de 20 m) Formation de 9 heures pour l’extension grande plaisance ; QCM mer pour l’option côtière Certificat PP Extension grande plaisance eaux intérieures Aucune démarche Certificat C Pas d’équivalence automatique Formation d’au moins 3 h 30 pour obtenir l’option eaux intérieures

Le nouveau modèle de permis n’est délivré qu’en cas de nouveau titre ou de duplicata.

Réviser en ligne ➜ préparer le permis bateau en ligne

Questions fréquentes

Peut-on naviguer sur un lac avec le permis côtier ? Oui, à condition qu’il s’agisse d’un lac ou d’un plan d’eau fermé. Le ministère chargé de la mer précise que les permis maritimes autorisent la conduite d’un bateau de plaisance sur les lacs et plans d’eau fermés, mais pas sur les canaux, les fleuves et les rivières, pour lesquels l’option eaux intérieures est nécessaire. Comment passer le permis fluvial quand on a déjà le côtier ? En candidat libre, en passant uniquement le QCM de l’option eaux intérieures. La formation pratique n’est pas à refaire, car elle est commune aux deux options. Il suffit d’obtenir un numéro OEDIPP auprès du service plaisance de son domicile et de régler 30 euros de frais d’inscription à l’organisme d’examen. Le timbre de délivrance de 78 euros n’est pas dû. Combien de questions compte le QCM du permis fluvial ? Quarante questions, avec cinq erreurs admises au maximum, comme pour l’option côtière. L’épreuve se passe sur tablette dans un centre d’examen agréé, et la réussite reste acquise pendant dix-huit mois. Quel est l’âge minimum pour passer le permis fluvial ? Seize ans. C’est aussi l’âge à partir duquel, sans attendre le permis, la conduite accompagnée permet de piloter un bateau de plaisance à moteur aux côtés d’un titulaire du permis depuis plus de trois ans, après une déclaration préalable au service compétent. Faut-il un permis pour louer une péniche ou un bateau habitable sur les canaux ? Pas nécessairement. Les loueurs professionnels peuvent obtenir un agrément de nolisage qui permet de confier leurs bateaux à des clients sans permis, après une prise en main. En dehors de ce cadre, le permis fluvial reste obligatoire dès que le moteur dépasse 4,5 kilowatts. Le permis fluvial permet-il de conduire un bateau de 25 mètres ? Non. L’option eaux intérieures est limitée aux bateaux de moins de 20 mètres. Au-delà, il faut l’extension grande plaisance eaux intérieures, qui s’obtient par une formation pratique d’au moins neuf heures en établissement agréé, sans épreuve théorique.

Sources