Âge du permis bateau : à quel âge peut-on le passer et prendre la barre ?

Seize ans pour passer le permis bateau, quatorze ans pour prendre la barre dans un club, dix-huit ans pour la grande plaisance fluviale, et aucun âge maximum : les quatre seuils à connaître, titre par titre, avec les textes officiels qui les fixent.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Seize ans : c’est l’âge du permis bateau, qu’il s’agisse de l’option côtière pour la mer ou de l’option eaux intérieures pour les rivières et canaux. La réponse courte s’arrête là, mais elle laisse de côté trois situations que les familles rencontrent chaque été : l’adolescent de 14 ans inscrit dans un club nautique, le jeune de 16 ans qui veut naviguer avant d’avoir son titre, et le plaisancier qui vise un bateau fluvial de plus de 20 mètres. Chacune a son propre seuil, fixé par les textes. Voici lesquels, titre par titre. Et si l’anniversaire approche, rien n’empêche de prendre de l’avance et de s’entraîner au code bateau dès maintenant.

Sommaire

L’âge du permis bateau, titre par titre

Depuis la réforme du 1er janvier 2008, le permis plaisance à moteur se compose de deux options de base et de deux extensions. Chacune a sa condition d’âge, et les extensions exigent en plus de détenir l’option correspondante.

Titre Ce qu’il autorise Âge minimum Autre condition Option côtière Mer, jusqu’à 6 milles d’un abri, moteur de plus de 4,5 kW 16 ans Formation théorique et pratique en établissement agréé Option eaux intérieures Rivières, fleuves, canaux, bateaux de moins de 20 mètres 16 ans Formation théorique et pratique en établissement agréé Extension hauturière Mer, sans limite de distance d’un abri 16 ans Être titulaire de l’option côtière (ou du permis A ou mer côtier) Extension grande plaisance eaux intérieures Bateaux de 20 mètres et plus en eaux intérieures 18 ans Être titulaire de l’option eaux intérieures

À retenir : un jeune de 16 ans peut, en théorie, cumuler le côtier, le fluvial et le hauturier. Seule la grande plaisance fluviale lui reste fermée jusqu’à sa majorité.

Les seuils d’âge du permis plaisance à moteur. Sources : service-public.fr, mer.gouv.fr, décret n° 2007-1167 du 2 août 2007.

Avant 16 ans : la barre possible dès 14 ans, en club

Il existe une dérogation que beaucoup de parents ignorent. Service-public.fr la formule ainsi : dès 14 ans et jusqu’à 16 ans, un jeune peut piloter un bateau de moins de 20 mètres, en journée uniquement, à condition d’appartenir à un organisme affilié à une fédération sportive agréée et de naviguer dans le cadre des activités proposées par cet organisme.

Les quatre conditions sont cumulatives :

avoir au moins 14 ans ;

; être membre d’un club ou d’une structure affiliée à une fédération sportive agréée ;

naviguer de jour , sur un bateau de moins de 20 mètres ;

, sur un bateau de ; le faire dans le cadre des activités de cet organisme, et non pour une sortie en famille.

Ce n’est pas un permis et ce n’est pas non plus la conduite accompagnée, avec laquelle on la confond souvent. La dérogation cesse dès que l’adolescent quitte le cadre du club : le semi-rigide familial de 60 chevaux ne lui est pas ouvert pour autant. Les textes ne prévoient pas d’autre cas dans lequel un moins de 16 ans conduit un bateau soumis au permis.

À 16 ans : passer le permis ou naviguer en conduite accompagnée

Le seizième anniversaire ouvre deux portes en même temps. La première est l’inscription au permis, détaillée plus bas. La seconde est la conduite accompagnée, que le ministère chargé de la mer encadre ainsi : à partir de 16 ans, la conduite sans permis d’un navire de plaisance à moteur est autorisée si trois conditions sont réunies.

L’accompagnateur est titulaire d’un permis plaisance depuis plus de trois ans ;

; la navigation reste dans les limites de son propre titre (pas au-delà de 6 milles d’un abri s’il n’a que le côtier) ;

une déclaration préalable est adressée en deux exemplaires au service compétent du domicile de l’accompagnateur. Elle vaut un an, non renouvelable, et un exemplaire doit pouvoir être présenté lors d’un contrôle.

Les deux voies se combinent très bien : on navigue accompagné tout l’été, on passe le permis à l’automne. Le détail de la déclaration et des sanctions figure dans notre article sur la conduite accompagnée du bateau.

Les bateaux qui échappent au permis

Toutes ces conditions d’âge ne concernent que les bateaux soumis au permis. Or deux familles d’embarcations n’en exigent pas :

les bateaux dont le moteur ne dépasse pas 4,5 kilowatts, soit 6 chevaux , en mer comme en eaux intérieures ;

, en mer comme en eaux intérieures ; les voiliers en mer : le ministère rappelle que la conduite en mer des navires à voile n’exige pas de permis.

Le décret sur le permis plaisance ne fixant d’âge que pour les titres qu’il crée, il ne prévoit pas de seuil pour ces bateaux. Cela ne retire rien à la responsabilité de l’adulte qui confie la barre, ni aux règles de navigation, qui s’appliquent à tout le monde. Les contours exacts de ces exceptions sont expliqués dans notre article bateau sans permis : quand le permis est-il obligatoire ?.

Passer le permis à 16 ans : le parcours et son coût

Pour une première option de base, l’âge n’est qu’une des conditions. Le parcours est le même à 16 ans qu’à 60 :

une formation théorique de 5 heures au minimum et une formation pratique en établissement agréé. La pratique dure 3 h 30, dont 2 heures à la barre, sans examen final : c’est le formateur qui valide (voir notre article sur la formation pratique du permis bateau) ;

et une formation pratique en établissement agréé. La pratique dure 3 h 30, dont 2 heures à la barre, sans examen final : c’est le formateur qui valide (voir notre article sur la formation pratique du permis bateau) ; un certificat médical de moins de six mois, exigé pour la première option seulement (détails dans l’article sur le certificat médical du permis bateau) ;

de moins de six mois, exigé pour la première option seulement (détails dans l’article sur le certificat médical du permis bateau) ; un QCM de 40 questions, 5 erreurs admises , passé sur tablette dans le centre d’un organisme agréé. La réussite reste acquise dix-huit mois ;

, passé sur tablette dans le centre d’un organisme agréé. La réussite reste acquise dix-huit mois ; des frais réglementaires de 108 euros : 30 euros d’inscription à l’examen et un timbre fiscal de 78 euros pour la délivrance du titre, auxquels s’ajoute le prix de la formation, libre selon l’établissement.

Un conseil de calendrier : la condition d’âge porte sur le passage du permis, pas sur les révisions. Rien n’empêche un jeune de 15 ans et demi de travailler le balisage, les feux et les règles de barre pour être prêt le jour où il peut s’inscrire. Pour le moment exact où le bateau-école accepte de constituer le dossier, renseignez-vous auprès de lui.

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Hauturier à 16 ans, grande plaisance à 18 ans

Les deux extensions n’obéissent pas à la même règle d’âge.

L’extension hauturière : 16 ans et le côtier

Service-public.fr pose deux conditions : avoir 16 ans minimum et être titulaire de l’option côtière (ou d’un ancien permis A ou mer côtier). L’épreuve est une épreuve théorique de navigation de 1 h 30, sur carte marine, que l’on peut préparer seul et présenter en candidat libre. Tout est détaillé dans notre article sur le permis hauturier.

La grande plaisance eaux intérieures : 18 ans

C’est le seul titre du permis plaisance réservé aux majeurs. Il permet de conduire en eaux intérieures un bateau de 20 mètres ou plus, suppose d’être déjà titulaire de l’option eaux intérieures et s’obtient par une formation pratique en établissement agréé, sans candidat libre. Pour le reste du parcours fluvial, voir notre article sur le permis fluvial.

Pas d’âge maximum, pas de renouvellement

À l’autre bout de la vie, la règle est simple : il n’existe pas d’âge limite pour passer le permis bateau, et le titre est valable sans limitation de durée. Aucune démarche de renouvellement n’est prévue, pas plus que pour les anciens permis A, B ou C, qui restent valables.

Le certificat médical n’intervient qu’une fois, lors de l’inscription à la première option de base. Un retraité qui découvre la plaisance passe donc exactement le même parcours qu’un lycéen, visite médicale comprise. Méfiez-vous des pages qui annoncent une « mise à jour obligatoire » du permis tous les dix ans : aucune source officielle ne le confirme à ce jour.

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Questions fréquentes

À quel âge peut-on passer le permis bateau ? À partir de 16 ans, pour l’option côtière comme pour l’option eaux intérieures. L’extension hauturière est également accessible dès 16 ans, à condition d’avoir déjà l’option côtière. Seule l’extension grande plaisance eaux intérieures, pour les bateaux fluviaux de 20 mètres et plus, exige d’avoir 18 ans. Peut-on conduire un bateau à moteur à 14 ans ? Oui, mais seulement dans un cadre précis : entre 14 et 16 ans, un jeune membre d’un organisme affilié à une fédération sportive agréée peut piloter de jour un bateau de moins de 20 mètres, dans le cadre des activités de cet organisme. En dehors de ce cadre, un bateau soumis au permis lui reste fermé. Quelle différence entre la dérogation dès 14 ans et la conduite accompagnée ? La dérogation dès 14 ans ne vaut qu’au sein d’un club affilié à une fédération agréée, de jour. La conduite accompagnée commence à 16 ans, se pratique avec un titulaire du permis depuis plus de trois ans, suppose une déclaration préalable au service compétent et vaut un an, sans renouvellement. Y a-t-il un âge maximum pour le permis bateau ? Non. On peut passer le permis à tout âge, et le titre est valable sans limitation de durée, sans démarche de renouvellement. Le certificat médical n’est demandé qu’une fois, lors de l’inscription à la première option de base. Un enfant peut-il piloter un bateau sans permis ? Les conditions d’âge du permis plaisance ne visent que les bateaux dont le moteur dépasse 4,5 kilowatts, soit 6 chevaux, et les voiliers n’exigent pas de permis en mer. Pour ces embarcations, le décret ne fixe pas d’âge, mais l’adulte qui confie la barre reste responsable et les règles de navigation s’appliquent à tous.

Sources