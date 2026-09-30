Âge du permis bateau : à quel âge peut-on le passer et prendre la barre ?
La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?
Seize ans : c’est l’âge du permis bateau, qu’il s’agisse de l’option côtière pour la mer ou de l’option eaux intérieures pour les rivières et canaux. La réponse courte s’arrête là, mais elle laisse de côté trois situations que les familles rencontrent chaque été : l’adolescent de 14 ans inscrit dans un club nautique, le jeune de 16 ans qui veut naviguer avant d’avoir son titre, et le plaisancier qui vise un bateau fluvial de plus de 20 mètres. Chacune a son propre seuil, fixé par les textes. Voici lesquels, titre par titre. Et si l’anniversaire approche, rien n’empêche de prendre de l’avance et de s’entraîner au code bateau dès maintenant.
Sommaire
- L’âge du permis bateau, titre par titre
- Avant 16 ans : la barre possible dès 14 ans, en club
- À 16 ans : passer le permis ou naviguer en conduite accompagnée
- Les bateaux qui échappent au permis
- Passer le permis à 16 ans : le parcours et son coût
- Hauturier à 16 ans, grande plaisance à 18 ans
- Pas d’âge maximum, pas de renouvellement
- Questions fréquentes
L’âge du permis bateau, titre par titre
Depuis la réforme du 1er janvier 2008, le permis plaisance à moteur se compose de deux options de base et de deux extensions. Chacune a sa condition d’âge, et les extensions exigent en plus de détenir l’option correspondante.
|Titre
|Ce qu’il autorise
|Âge minimum
|Autre condition
|Option côtière
|Mer, jusqu’à 6 milles d’un abri, moteur de plus de 4,5 kW
|16 ans
|Formation théorique et pratique en établissement agréé
|Option eaux intérieures
|Rivières, fleuves, canaux, bateaux de moins de 20 mètres
|16 ans
|Formation théorique et pratique en établissement agréé
|Extension hauturière
|Mer, sans limite de distance d’un abri
|16 ans
|Être titulaire de l’option côtière (ou du permis A ou mer côtier)
|Extension grande plaisance eaux intérieures
|Bateaux de 20 mètres et plus en eaux intérieures
|18 ans
|Être titulaire de l’option eaux intérieures
À retenir : un jeune de 16 ans peut, en théorie, cumuler le côtier, le fluvial et le hauturier. Seule la grande plaisance fluviale lui reste fermée jusqu’à sa majorité.
Avant 16 ans : la barre possible dès 14 ans, en club
Il existe une dérogation que beaucoup de parents ignorent. Service-public.fr la formule ainsi : dès 14 ans et jusqu’à 16 ans, un jeune peut piloter un bateau de moins de 20 mètres, en journée uniquement, à condition d’appartenir à un organisme affilié à une fédération sportive agréée et de naviguer dans le cadre des activités proposées par cet organisme.
Les quatre conditions sont cumulatives :
- avoir au moins 14 ans ;
- être membre d’un club ou d’une structure affiliée à une fédération sportive agréée ;
- naviguer de jour, sur un bateau de moins de 20 mètres ;
- le faire dans le cadre des activités de cet organisme, et non pour une sortie en famille.
Ce n’est pas un permis et ce n’est pas non plus la conduite accompagnée, avec laquelle on la confond souvent. La dérogation cesse dès que l’adolescent quitte le cadre du club : le semi-rigide familial de 60 chevaux ne lui est pas ouvert pour autant. Les textes ne prévoient pas d’autre cas dans lequel un moins de 16 ans conduit un bateau soumis au permis.
À 16 ans : passer le permis ou naviguer en conduite accompagnée
Le seizième anniversaire ouvre deux portes en même temps. La première est l’inscription au permis, détaillée plus bas. La seconde est la conduite accompagnée, que le ministère chargé de la mer encadre ainsi : à partir de 16 ans, la conduite sans permis d’un navire de plaisance à moteur est autorisée si trois conditions sont réunies.
- L’accompagnateur est titulaire d’un permis plaisance depuis plus de trois ans ;
- la navigation reste dans les limites de son propre titre (pas au-delà de 6 milles d’un abri s’il n’a que le côtier) ;
- une déclaration préalable est adressée en deux exemplaires au service compétent du domicile de l’accompagnateur. Elle vaut un an, non renouvelable, et un exemplaire doit pouvoir être présenté lors d’un contrôle.
Les deux voies se combinent très bien : on navigue accompagné tout l’été, on passe le permis à l’automne. Le détail de la déclaration et des sanctions figure dans notre article sur la conduite accompagnée du bateau.
Les bateaux qui échappent au permis
Toutes ces conditions d’âge ne concernent que les bateaux soumis au permis. Or deux familles d’embarcations n’en exigent pas :
- les bateaux dont le moteur ne dépasse pas 4,5 kilowatts, soit 6 chevaux, en mer comme en eaux intérieures ;
- les voiliers en mer : le ministère rappelle que la conduite en mer des navires à voile n’exige pas de permis.
Le décret sur le permis plaisance ne fixant d’âge que pour les titres qu’il crée, il ne prévoit pas de seuil pour ces bateaux. Cela ne retire rien à la responsabilité de l’adulte qui confie la barre, ni aux règles de navigation, qui s’appliquent à tout le monde. Les contours exacts de ces exceptions sont expliqués dans notre article bateau sans permis : quand le permis est-il obligatoire ?.
Passer le permis à 16 ans : le parcours et son coût
Pour une première option de base, l’âge n’est qu’une des conditions. Le parcours est le même à 16 ans qu’à 60 :
- une formation théorique de 5 heures au minimum et une formation pratique en établissement agréé. La pratique dure 3 h 30, dont 2 heures à la barre, sans examen final : c’est le formateur qui valide (voir notre article sur la formation pratique du permis bateau) ;
- un certificat médical de moins de six mois, exigé pour la première option seulement (détails dans l’article sur le certificat médical du permis bateau) ;
- un QCM de 40 questions, 5 erreurs admises, passé sur tablette dans le centre d’un organisme agréé. La réussite reste acquise dix-huit mois ;
- des frais réglementaires de 108 euros : 30 euros d’inscription à l’examen et un timbre fiscal de 78 euros pour la délivrance du titre, auxquels s’ajoute le prix de la formation, libre selon l’établissement.
Un conseil de calendrier : la condition d’âge porte sur le passage du permis, pas sur les révisions. Rien n’empêche un jeune de 15 ans et demi de travailler le balisage, les feux et les règles de barre pour être prêt le jour où il peut s’inscrire. Pour le moment exact où le bateau-école accepte de constituer le dossier, renseignez-vous auprès de lui.
Hauturier à 16 ans, grande plaisance à 18 ans
Les deux extensions n’obéissent pas à la même règle d’âge.
L’extension hauturière : 16 ans et le côtier
Service-public.fr pose deux conditions : avoir 16 ans minimum et être titulaire de l’option côtière (ou d’un ancien permis A ou mer côtier). L’épreuve est une épreuve théorique de navigation de 1 h 30, sur carte marine, que l’on peut préparer seul et présenter en candidat libre. Tout est détaillé dans notre article sur le permis hauturier.
La grande plaisance eaux intérieures : 18 ans
C’est le seul titre du permis plaisance réservé aux majeurs. Il permet de conduire en eaux intérieures un bateau de 20 mètres ou plus, suppose d’être déjà titulaire de l’option eaux intérieures et s’obtient par une formation pratique en établissement agréé, sans candidat libre. Pour le reste du parcours fluvial, voir notre article sur le permis fluvial.
Pas d’âge maximum, pas de renouvellement
À l’autre bout de la vie, la règle est simple : il n’existe pas d’âge limite pour passer le permis bateau, et le titre est valable sans limitation de durée. Aucune démarche de renouvellement n’est prévue, pas plus que pour les anciens permis A, B ou C, qui restent valables.
Le certificat médical n’intervient qu’une fois, lors de l’inscription à la première option de base. Un retraité qui découvre la plaisance passe donc exactement le même parcours qu’un lycéen, visite médicale comprise. Méfiez-vous des pages qui annoncent une « mise à jour obligatoire » du permis tous les dix ans : aucune source officielle ne le confirme à ce jour.
Questions fréquentes
À partir de 16 ans, pour l’option côtière comme pour l’option eaux intérieures. L’extension hauturière est également accessible dès 16 ans, à condition d’avoir déjà l’option côtière. Seule l’extension grande plaisance eaux intérieures, pour les bateaux fluviaux de 20 mètres et plus, exige d’avoir 18 ans.
Oui, mais seulement dans un cadre précis : entre 14 et 16 ans, un jeune membre d’un organisme affilié à une fédération sportive agréée peut piloter de jour un bateau de moins de 20 mètres, dans le cadre des activités de cet organisme. En dehors de ce cadre, un bateau soumis au permis lui reste fermé.
La dérogation dès 14 ans ne vaut qu’au sein d’un club affilié à une fédération agréée, de jour. La conduite accompagnée commence à 16 ans, se pratique avec un titulaire du permis depuis plus de trois ans, suppose une déclaration préalable au service compétent et vaut un an, sans renouvellement.
Non. On peut passer le permis à tout âge, et le titre est valable sans limitation de durée, sans démarche de renouvellement. Le certificat médical n’est demandé qu’une fois, lors de l’inscription à la première option de base.
Les conditions d’âge du permis plaisance ne visent que les bateaux dont le moteur dépasse 4,5 kilowatts, soit 6 chevaux, et les voiliers n’exigent pas de permis en mer. Pour ces embarcations, le décret ne fixe pas d’âge, mais l’adulte qui confie la barre reste responsable et les règles de navigation s’appliquent à tous.
Sources
- Service-public.fr : fiche « Permis bateau de plaisance option côtière (mer) ». Âge minimum de 16 ans, dérogation de 14 à 16 ans (bateau de moins de 20 mètres, en journée, organisme affilié à une fédération sportive agréée, dans le cadre de ses activités), formation théorique de 5 heures minimum, formation pratique de 3 h 30 dont 2 heures de conduite, QCM de 40 questions avec 5 erreurs admises, bénéfice de l’examen conservé 18 mois, permis valable sans limitation de durée, amende de 1 500 euros pour conduite sans permis. Contenu consulté le 29 septembre 2026 via une page qui reproduit la fiche officielle (version modifiée le 1er juin 2022).
- Service-public.fr : fiche « Extension hauturière (eaux maritimes) du permis plaisance à moteur ». Conditions : 16 ans minimum et titulaire de l’option côtière, du permis A ou du permis mer côtier ; épreuve théorique de 1 h 30 ; candidat libre possible.
- Ministère chargé de la Mer (mer.gouv.fr) : page « Le permis plaisance, permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur ». Seuil de 4,5 kW, voile en mer sans permis, formation obligatoire pour une première option, timbre de délivrance de 78 euros et frais d’inscription de 30 euros, extension grande plaisance eaux intérieures (formation pratique, titulaire de l’option correspondante, pas de candidat libre), conduite accompagnée dès 16 ans (accompagnateur titulaire depuis plus de trois ans, déclaration en deux exemplaires, un an non renouvelable), validité des anciens permis A, B et C. Page consultée le 29 septembre 2026.
- Légifrance : décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur (conditions d’âge des titres).
- Légifrance : arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner.