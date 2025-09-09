Réussir l’épreuve anticipée de maths en première au bac

Dès juin 2026, les élèves de première générale et technologique ne passeront plus seulement une épreuve anticipée de français au bac, mais aussi une épreuve anticipée de maths en 1re. Retrouve ici les modalités de l’épreuve, les notions du programme à connaître et des exercices d’entrainements avec les sujets zéro et les annales disponibles sur digiSchool.fr.

Sommaire

Ce sera l’une des nouveautés de la rentrée 2025 : la mise en place de la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques au bac pour les élèves de 1re générale et technologique.

Modalités de l’épreuve anticipée de maths au bac

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Sujet : épreuve écrite en deux parties (sans calculatrice autorisée)

Partie 1 : une série de calculs et QCM sur les automatismes mathématiques, notée sur 6 points.

Partie 2 : deux à trois exercices de raisonnement sous forme de problèmes, notés sur 14 points.

La nature des sujets varie selon le parcours du candidat. En effet, il existe trois versions de l’épreuve, chacune adaptée au programme suivi en 1re :

un sujet voie générale, spécialité mathématiques : pour les candidats qui ont choisi l’enseignement de spécialité mathématiques dans leur triplette de spé,

: pour les candidats qui ont choisi l’enseignement de spécialité mathématiques dans leur triplette de spé, un sujet voie générale : pour les candidats qui ne suivent pas l’enseignement de spécialité mathématiques. Le sujet porte donc sur le programme de l’enseignement de mathématiques spécifique intégré à l’enseignement scientifique,

: pour les candidats qui ne suivent pas l’enseignement de spécialité mathématiques. Le sujet porte donc sur le programme de l’enseignement de mathématiques spécifique intégré à l’enseignement scientifique, un sujet voie technologique, qui elle porte sur le programme de première de l’enseignement commun de mathématiques.

Conseils pour réussir l’épreuve anticipée de maths au bac

Tu veux cartonner à l’épreuve ? Voici ce qu’il faut mettre en place pour t’y préparer efficacement, en t’appuyant sur les sujets zéro et les annales disponibles sur digiSchool.fr :

Revois tes cours régulièrement : Ne te contente pas de relire, comprends bien chaque formule et entraîne-toi à les utiliser dans des exercices concrets.

: Ne te contente pas de relire, comprends bien chaque formule et entraîne-toi à les utiliser dans des exercices concrets. Entraîne-toi avec les sujets zéro et les annales : Fais-les en conditions réelles (2 h, sans calculatrice), cela te prépare au format et à la gestion du temps.

: Fais-les en conditions réelles (2 h, sans calculatrice), cela te prépare au format et à la gestion du temps. Travaille les exercices types : Fais plusieurs exercices par chapitre, et surtout, corrige-toi honnêtement pour identifier tes erreurs.

: Fais plusieurs exercices par chapitre, et surtout, corrige-toi honnêtement pour identifier tes erreurs. Révise un peu chaque semaine : Un conseil valable dans toutes les matières évidemment. Mais les maths demandent vraiment de la régularité. Ne mise pas tout sur le dernier mois !

: Un conseil valable dans toutes les matières évidemment. Mais les maths demandent vraiment de la régularité. Ne mise pas tout sur le dernier mois ! Apprends le vocabulaire mathématiques : Beaucoup d’erreurs viennent d’une mauvaise compréhension des consignes. Il faut bien connaître les mots clés : “montrer que”, “démontrer”, “justifier”, etc.

Entraine-toi avec les sujets zéro et les annales de digiSchool

Pour mettre toutes les chances de ton côté, exploite au maximum les ressources mises à disposition sur digiSchool pour t’entrainer. Voici les sujets zéro officiels et des sujets d’entrainement :

Voie générale : candidats suivant la spécialité mathématiques en 1re

Voie générale : candidats suivant seulement l’enseignement scientifique

Voie technologique

Bac 2026 : les nouveaux coefficients du bac

Les thèmes du programme de maths en 1ère

Quel que soit le type de sujet, il portera sur le programme de maths de première. Voici les thèmes principaux du programme classés par domaine. Selon le bulletin officiel du 12 juin 2025, voici les automatismes mathématiques évaluables lors de l’épreuve anticipée de mathématiques. Ces automatismes mathématiques désignent l’ensemble des connaissances et des procédures de base qu’un élève doit maîtriser et savoir appliquer :

Calcul numérique et algébrique

Proportions et pourcentages

Évolutions et variations

Fonctions et représentations

Statistiques

Probabilités

Voici les thèmes du programme de mathématiques selon les différentes matières (spé ou tronc commun)

Programme de spécialité maths en 1re

Algèbre :

– Suites numériques, modèles discrets,

– Équations, fonctions polynômes du second degré.

Algèbre :

– Dérivation,

– Variations et courbes représentatives des fonctions,

– Fonctions exponentielles,

– Fonctions trigonométriques.

Analyse :

– Calcul vectoriel et produit scalaire,

– Géométrie repérée,

Géométrie :

– Probabilités conditionnelles et indépendance,

– Variables aléatoires réelles,

Probabilités et statistiques :

Vocabulaire ensembliste et logique

Tous les chapitres à connaître : Programme de spé maths en 1re

Programme de mathématiques (dans l’enseignement scientifique) en 1re

Modélisation de phénomènes

– Suites

– Fonction

– Suites – Fonction Analyse de l’information chiffrée

– Statistiques descriptives, fréquences, probabilités de base

Fonctions affines et exponentielles

– Composition, interprétation de pente, modélisation d’évolution

Algorithmique et programmation

– Notions élémentaires d’algorithme en Python/Jupyter

Tous les chapitres à connaître : Mathématiques associées à l’enseignement scientifique en 1re générale

Programme de 1re de mathématiques en voie technologique

Algorithmique et programmation (sauf série STD2A)

(sauf série STD2A) Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)

– Géométrie plan

– Géométrie dans l’espace

Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)

– Géométrie plan

– Géométrie dans l'espace

Automatismes

Analyse

– Suites numériques

– Fonctions de la variable réelle

– Dérivation

Analyse

– Suites numériques

– Fonctions de la variable réelle

– Dérivation

Statistiques et probabilités

– Croisement de deux variables catégorielles

– Probabilités conditionnelles

– Modèle associé à une expérience aléatoire à plusieurs épreuves indépendantes

– Variables aléatoires