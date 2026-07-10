Inscription au lycée après la 3e : démarches et dates 2026

Une fois l’affectation Affelnet connue, l’inscription au lycée reste à faire, dans un délai à ne pas laisser passer. Portail Scolarité Services, avis d’affectation, choix des options, demi-pension et bourse, cas du privé et du déménagement : le parcours complet pour inscrire son enfant en seconde après la 3e.

L’affectation en lycée est tombée, votre enfant a une place, et vous vous dites que le plus dur est fait. Presque. Être affecté et être inscrit sont deux choses distinctes : l’affectation attribue une place, l’inscription la confirme, et elle doit être faite dans un délai précis, sous peine de voir la place réattribuée. Ce guide reprend le parcours complet après la 3e : lire l’avis d’affectation, s’inscrire sur le portail Scolarité Services, choisir ses options, demander l’étude de son droit à bourse, et gérer les cas particuliers comme un déménagement ou un passage du privé vers le public. Et pour aborder l’été sans perdre le fil, le soutien scolaire au collège de digiSchool reste ouvert pour consolider les acquis de 3e avant la seconde.

Sommaire

Affectation et inscription : deux étapes à ne pas confondre

La décision d’affectation en lycée général et technologique ou en lycée professionnel est prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale, le Dasen. Elle tient compte de deux éléments : la décision d’orientation prononcée par le conseil de classe de 3e, et les possibilités d’accueil des lycées du secteur. Cette décision vous parvient sous la forme d’une notification, souvent appelée avis d’affectation.

Recevoir cet avis ne suffit pas à réserver la place. L’affectation précède la démarche d’inscription : c’est l’inscription administrative dans l’établissement qui rend la scolarisation effective. Tant que cette étape n’est pas franchie, la place n’est pas garantie. C’est la confusion la plus fréquente à cette période, et celle qui coûte le plus cher.

Un point rassurant au passage : l’affectation repose sur la décision d’orientation, vos vœux et les places disponibles, pas sur le résultat au brevet. Un élève peut donc être affecté en seconde même si le brevet n’est pas obtenu du premier coup.

Lire son avis d’affectation

L’avis d’affectation indique le lycée dans lequel votre enfant est attendu et la formation concernée : seconde générale et technologique, seconde professionnelle, première année de CAP, selon les vœux formulés. Il est remis par le collège d’origine à la fin de la 3e, au moment où les résultats de la procédure sont connus.

Conservez ce document : il fait partie des pièces à présenter au lycée lors de l’inscription. C’est lui qui atteste que la place vous a bien été attribuée. Sur l’avis figurent en général les modalités d’inscription propres à l’établissement et les dates d’ouverture du service, communiquées par l’académie à la fin du troisième trimestre.

Pas de place à l’issue de l’affectation ? ➜ que faire sans affectation au lycée après la 3e

S’inscrire en ligne sur Scolarité Services

Pour les élèves affectés dans un lycée public, l’inscription est proposée en ligne en fin de troisième. Elle se fait sur le portail Scolarité Services, accessible avec les identifiants EduConnect ou via FranceConnect. Les dates d’ouverture sont fixées par l’académie et précisées sur l’avis d’affectation.

Le téléservice permet de tout faire sans se déplacer :

procéder à l’inscription administrative dans le lycée d’affectation ;

exprimer ses souhaits pour les enseignements optionnels, les enseignements de spécialité et l’hébergement (externe, demi-pension, internat) ;

demander l’étude automatique du droit à bourse ;

vérifier et compléter les informations administratives de l’élève et du responsable légal ;

prendre connaissance des documents à fournir, dont certains sont à remettre au lycée.

Tous les lycées ne recourent pas au service en ligne de la même façon. Certains demandent ensuite un dépôt de pièces sur place ou un dossier papier complémentaire. L’avis d’affectation et la page du lycée indiquent la marche à suivre exacte.

Les étapes de l’inscription, une à une

Sur Scolarité Services, le parcours d’inscription suit un ordre logique. Le connaître à l’avance évite de bloquer sur une pièce manquante.

Étape Ce que vous faites Point de vigilance 1. Connexion Accès au portail avec EduConnect ou FranceConnect, puis clic sur « Inscrire » Garder ses identifiants EduConnect à portée ; en cas d’oubli, l’assistance peut les régénérer 2. Options Prise de connaissance de la formation, puis choix des options proposées par l’établissement Les options varient d’un lycée à l’autre ; certaines conditionnent l’emploi du temps 3. Informations Vérification de l’identité, des coordonnées et du type d’hébergement Corriger une adresse ou un contact périmé dès maintenant 4. Bourse Demande de l’étude automatique du droit à bourse Faite ici, elle est reconduite chaque rentrée sans nouvelle démarche en septembre 5. Validation Consultation du récapitulatif, validation, accès à la liste des documents à fournir Noter les dates et modalités de retour des pièces

Une fois l’inscription validée par le premier responsable, le second parent peut se connecter à son tour au service. Il accède au détail de l’inscription (formation, options), met à jour ses propres données si besoin, et peut accepter l’étude du droit à bourse si elle n’a pas déjà été demandée.

Étude automatique du droit à bourse : la demander au moment de l’inscription est un réflexe utile. Le droit est ensuite examiné automatiquement à chaque rentrée, ce qui évite de déposer un dossier de bourse séparé en septembre.

Le délai à respecter, et ce qui se passe si on le laisse filer

À réception de la notification d’affectation, la famille dispose d’un délai pour procéder à l’inscription administrative dans l’établissement. Ce délai est fixé localement : il figure sur l’avis d’affectation et sur les informations transmises par le lycée. La règle, elle, est nationale et sans ambiguïté : au-delà du délai, la place peut être réattribuée.

Concrètement, même si l’affectation obtenue ne correspond pas au premier vœu, la consigne des services académiques est de s’inscrire d’abord dans le lycée attribué. Une place inscrite est une place tenue. Il reste ensuite possible de solliciter le collège d’origine ou la direction des services départementaux (DSDEN) pour un changement, dans la limite des places qui se libèrent lors des tours d’affectation suivants. À l’inverse, refuser l’inscription en espérant mieux fait perdre la place sans garantie de retour.

Cas particuliers : privé, déménagement, apprentissage

Le parcours en ligne décrit plus haut vaut pour une affectation en lycée public via la procédure académique. Plusieurs situations suivent une autre logique.

Lycée privé ou apprentissage

Si vous préférez un établissement privé, ou si votre enfant s’oriente vers une formation en apprentissage, l’affectation académique ne s’applique pas. Les démarches d’admission et d’inscription se font directement auprès de l’établissement privé concerné ou du centre de formation d’apprentis (CFA), selon leur calendrier propre.

Passage d’un collège privé vers un lycée public

Un élève scolarisé dans un collège privé sous contrat qui vise un lycée public doit d’abord contacter le Dasen pour connaître son lycée d’affectation. Pour un collège privé hors contrat, l’interlocuteur est la direction des services départementaux de l’éducation nationale du lieu de résidence, qui indique la procédure à suivre.

Déménagement en cours d’été

En cas de changement de domicile, le chef d’établissement d’origine est l’interlocuteur des familles et indique la marche à suivre. Si le déménagement intervient pendant les congés scolaires, c’est le service de la scolarité de la DSDEN qui prend le relais, y compris en cas de changement d’académie. Dans tous les cas, la décision d’orientation prononcée en 3e continue de s’appliquer.

Pour trouver les coordonnées précises d’un lycée, d’un CIO ou d’une DSDEN, l’annuaire de l’éducation nationale, en ligne, permet une recherche par critère géographique. Les fédérations de parents d’élèves et l’Onisep publient également des repères utiles sur la procédure d’affectation.

Consolider les bases de 3e avant la seconde ➜ réviser en 3e

Après l’inscription : d’ici la rentrée

Une fois l’inscription validée et les pièces déposées, l’essentiel administratif est réglé. Le lycée communique en général avant la rentrée les informations pratiques : listes de fournitures, manuels, calendrier de la première semaine, éventuelle réunion de rentrée. C’est aussi le moment où se confirment les options et l’hébergement choisis lors de l’inscription.

Reste l’été, qui n’est pas neutre. Le passage de la 3e à la seconde marque un vrai changement de rythme, en particulier en français et en mathématiques. Sans transformer les vacances en trimestre bis, quelques séances régulières suffisent à ne pas perdre les réflexes acquis : reprendre les notions clés, s’entraîner sur des exercices ciblés, revoir ce qui a coincé pendant l’année de 3e. Les fiches et exercices par niveau permettent de réviser en 3e à son rythme, et le soutien scolaire au collège couvre l’ensemble des matières du cycle 4.

Enfin, si l’orientation obtenue soulève encore des questions, ou si vous hésitez entre voie générale, technologique et professionnelle, notre article sur les choix d’orientation après la 3e détaille chaque option et ses débouchés.

FAQ : inscription au lycée après la 3e

Mon enfant est affecté : est-il automatiquement inscrit au lycée ? Non. L’affectation attribue une place ; l’inscription administrative la confirme. Il faut réaliser cette inscription dans le délai indiqué sur l’avis d’affectation, faute de quoi la place peut être réattribuée. Comment s’inscrire au lycée après la 3e ? Pour un lycée public, l’inscription se fait en ligne sur le portail Scolarité Services, avec les identifiants EduConnect ou via FranceConnect. On y choisit ses options, on vérifie ses informations, on demande l’étude du droit à bourse, on valide, puis on fournit les documents demandés selon les modalités du lycée. Quel est le délai pour inscrire son enfant ? Le délai est fixé localement et figure sur l’avis d’affectation ainsi que dans les informations du lycée. La règle nationale est claire : au-delà de ce délai, la place peut être donnée à un autre élève. Mieux vaut s’inscrire sans attendre. Faut-il avoir obtenu le brevet pour s’inscrire en seconde ? Non. L’inscription en lycée repose sur la décision d’orientation et l’affectation, pas sur l’obtention du brevet. Un élève peut être inscrit en seconde même sans avoir eu son brevet. L’affectation ne me convient pas : puis-je refuser de m’inscrire ? Ce n’est pas conseillé. Refuser l’inscription fait perdre la place sans garantie d’en obtenir une meilleure. La démarche recommandée est de s’inscrire dans le lycée obtenu, puis de demander un changement auprès du collège ou de la DSDEN si des places se libèrent lors des tours suivants.

Sources