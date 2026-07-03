Pas d’affectation au lycée après la 3e : que faire maintenant ?

Les résultats d’affectation sont tombés le 30 juin et tu n’as pas de lycée ? Rien n’est perdu : phase complémentaire Affelnet du 6 au 10 juillet, tour de septembre, interlocuteurs à contacter. Voici toutes les étapes, dans l’ordre, pour décrocher ta place avant la rentrée 2026.

Les résultats d’affectation Affelnet sont tombés le mardi 30 juin 2026 et, comme chaque année, une partie des élèves de 3e se retrouve sans lycée à deux mois de la rentrée. Rien n’est perdu : le calendrier officiel prévoit une phase complémentaire du 6 au 10 juillet, puis un dernier tour en septembre. Voici les démarches à engager dès maintenant, les bons interlocuteurs et les délais à ne pas manquer. Et pour aborder la transition vers la seconde l’esprit libre, tu peux continuer à réviser au collège en ligne pendant l’été.

Après les résultats du 30 juin, le calendrier national prévoit deux filets de sécurité : la phase complémentaire de juillet et le tour de septembre. Source : Bulletin officiel n°48 du 18 décembre 2025.

Sommaire

Pourquoi tu peux te retrouver sans affectation après la 3e

L’affectation en lycée est prononcée par le directeur académique (Dasen) à partir de l’application Affelnet-lycée. Elle croise trois éléments : la décision d’orientation du conseil de classe, tes vœux et le nombre de places disponibles dans chaque formation. Quand la demande dépasse l’offre, un barème départage les candidats.

Les situations sans affectation viennent presque toujours de vœux trop serrés. Demander uniquement des lycées hors secteur en voie générale et technologique, ou une seule formation professionnelle très demandée, expose à un refus sur tous les vœux. Le ministère recommande d’ailleurs de toujours inclure au moins un lycée de secteur dans ses demandes : en seconde générale et technologique, ton domicile te donne une priorité sur ces établissements.

Bonne nouvelle : la procédure ne s’arrête pas au 30 juin. Des tours d’affectation supplémentaires sont organisés en juillet puis en septembre, précisément pour trouver une place à chaque élève.

Les premiers réflexes dès les résultats

Premier interlocuteur : ton collège. Le ministère désigne le chef d’établissement d’origine comme l’interlocuteur privilégié des familles restées sans affectation, avec l’appui du professeur principal et du psychologue de l’Éducation nationale. Appelle ou passe au secrétariat sans attendre la mi-juillet : les équipes connaissent les places vacantes de l’académie et peuvent saisir de nouveaux vœux pour toi.

Consulte aussi le téléservice Affectation depuis Scolarité Services. Ta notification y est téléchargeable, et les académies y publient le détail de leur procédure de rattrapage. Chaque académie diffuse en parallèle sur son site la liste des formations qui ont encore des places.

Cas particulier : si tu n’es plus scolarisé (déménagement, retour de l’étranger, déscolarisation), le bon point d’entrée est le CIO le plus proche de ton domicile, ou la DSDEN de ton département.

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La phase complémentaire Affelnet du 6 au 10 juillet 2026

Le calendrier national des procédures d’orientation et d’affectation, publié au Bulletin officiel n°48 du 18 décembre 2025, fixe un deuxième tour d’affectation du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026. C’est la fameuse phase complémentaire.

Concrètement, tu formules de nouveaux vœux, uniquement sur les formations où il reste des places vacantes après le premier tour. La saisie passe par ton collège ou par les services académiques, selon l’organisation de ton académie. Trois réflexes pour maximiser tes chances :

Élargis tes vœux : ajoute ton lycée de secteur si tu ne l’avais pas demandé, et regarde les formations proches de ton premier choix (même famille de métiers en voie pro, autre établissement pour la même seconde générale et technologique).

: ajoute ton lycée de secteur si tu ne l’avais pas demandé, et regarde les formations proches de ton premier choix (même famille de métiers en voie pro, autre établissement pour la même seconde générale et technologique). Reste joignable : les résultats de ce tour arrivent vite, et l’inscription doit suivre immédiatement.

: les résultats de ce tour arrivent vite, et l’inscription doit suivre immédiatement. Garde une trace écrite de chaque échange avec le collège et la DSDEN : dates, personnes contactées, vœux saisis.

Si une place t’est proposée, inscris-toi dans le lycée indiqué dès réception de la notification. Une place non confirmée dans le délai fixé peut être réattribuée à un autre élève.

Toujours rien fin juillet : le tour de septembre

Dernier filet de sécurité : à la rentrée, les établissements recensent les élèves inscrits en juillet qui ne se sont pas présentés. Les places ainsi libérées alimentent un dernier tour d’affectation, organisé entre la mi-septembre et la fin du mois de septembre 2026 d’après le calendrier national.

D’ici là, ne reste pas isolé. Recontacte la DSDEN début septembre pour vérifier que ton dossier figure bien parmi les élèves à affecter, et signale tout changement de situation (déménagement, projet d’apprentissage). Pour une formation en apprentissage justement, la logique est différente : l’inscription en CFA dépend de la signature d’un contrat avec un employeur, et ton collège comme le CFA peuvent t’accompagner dans cette recherche pendant l’été.

Pour consolider tes acquis avant la seconde ➜ réviser en 3e

Affecté, mais pas où tu voulais : inscris-toi quand même

Tu as obtenu une place, mais pas celle que tu espérais ? L’erreur la plus coûteuse serait de bouder l’inscription. Inscris-toi dans le lycée indiqué, dans le délai mentionné sur ta notification : c’est la seule façon de sécuriser une place pour la rentrée. Cette démarche déclenche aussi l’étude automatique de ton droit à bourse de lycée.

Une fois l’inscription faite, rien ne t’empêche de solliciter ton collège ou la DSDEN pour demander un changement, dans la limite des places qui se libèrent lors des tours suivants. Sans inscription, en revanche, la place est considérée comme disponible et peut être réattribuée.

Brevet et affectation : deux procédures indépendantes

Les résultats du DNB sont publiés entre le 8 et le 10 juillet selon les académies, soit après les résultats d’affectation. Aucun lien entre les deux : la décision d’affectation repose sur la décision d’orientation, tes vœux et les places disponibles, pas sur ta réussite à l’examen. Échouer au brevet ne remet donc pas en cause ta place au lycée à la session 2026.

En attendant le verdict, tu peux estimer ton total de points à partir de ton contrôle continu et de tes impressions d’épreuves. Et si l’été te laisse du temps, consolider les fondamentaux de 3e reste le meilleur investissement avant la seconde.

En attendant les résultats du DNB ➜ simuler sa note au brevet

FAQ : tes questions sur l’affectation au lycée

Qui contacter en premier si je n’ai pas d’affectation au lycée ? Ton collège d’origine. Le chef d’établissement est l’interlocuteur privilégié désigné par le ministère, avec l’aide du professeur principal et du psychologue de l’Éducation nationale. Si tu n’es plus scolarisé, adresse-toi au CIO le plus proche de chez toi ou à la DSDEN de ton département. Comment formuler de nouveaux vœux pendant la phase complémentaire ? La phase complémentaire se tient du 6 au 10 juillet 2026. Tu formules de nouveaux vœux uniquement sur les formations disposant de places vacantes, via ton collège ou les services de ton académie. La liste des places disponibles est publiée sur le site de chaque académie et sur le téléservice Affectation. Est-ce que je peux refuser mon affectation pour tenter mieux ? C’est fortement déconseillé. Inscris-toi d’abord dans le lycée obtenu pour garantir ta place, puis demande un changement auprès de la DSDEN si des places se libèrent. Une place non confirmée dans le délai fixé peut être réattribuée à un autre élève. L’affectation au lycée dépend-elle des résultats du brevet ? Non. L’affectation est prononcée à partir de la décision d’orientation, des vœux formulés et des places disponibles. Les résultats du DNB, publiés entre le 8 et le 10 juillet 2026, n’entrent pas en compte dans la procédure d’affectation de cette session. Que se passe-t-il si je n’ai toujours pas de lycée en septembre ? Un dernier tour d’affectation est organisé entre la mi-septembre et la fin septembre 2026, sur les places libérées par les élèves inscrits qui ne se présentent pas à la rentrée. Confirme dès début septembre auprès de la DSDEN que ton dossier est bien suivi.

Sources