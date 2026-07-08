Bourse de collège 2026 : nouveaux montants et étude automatique des droits

Sais-tu qu’il existe une bourse de collège ? Et en cette rentrée scolaire 2026, les modalités et les montants de cette aide financière changent. On t’explique ici quels sont les critères pour l’obtenir, les modalités pour la demander et le montant de la bourse de collège qu’il est possible de percevoir.

Qu’est-ce que la bourse de collège ?

La bourse de collège est une aide financière annuelle accordée aux familles ayant des revenus modestes. Elle permet de soutenir les frais liés à la scolarité des enfants inscrits dans un établissement secondaire. Cette bourse est versée chaque trimestre (généralement fin décembre, fin mars et fin juin), et peut aller de 40€ à 175€ selon les échelons

L’attribution de cette bourse est soumise à certaines conditions de ressources, évaluées en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre d’enfants à charge. Les parents peuvent demander plusieurs bourses si plusieurs enfants du même foyer sont inscrits au collège.

À noter que l’enfant pour lequel est faite la demande de bourse de collège peut être inscrit dans un collège public, privé sous contrat ou au CNED.

A voir : résultats du brevet 2026

Critères d’éligibilité de la bourse de collège

Pour bénéficier de la bourse de collège, la famille (ou le représentant de l’enfant) doit avoir la charge effective et permanente du collégien. Comme l’indique le site du service public, “vous devez assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement). Vous devez aussi assumer votre responsabilité affective et éducative envers lui”.

Sont pris en compte dans l’éligibilité à cette aide :

les revenus de l’année 2025 (déclarés en 2026) ;

le nombre d’enfants à charge (également déclarés sur l’avis d’imposition).

Le document principal à fournir est donc l’avis d’imposition 2026

Avez-vous droit à la bourse de collège 2026 ?

➜ Accédez au simulateur en ligne et estimez le montant de la bourse pour chaque enfant scolarisé au collège.

Quand demander la bourse de collège ?

La campagne de demande de bourse de collège 2026 a débuté dès le début de l’année scolaire et s’étend :

jusqu’au 16 octobre 2025 pour les établissements publics et privés sous contrat ;

pour les établissements publics et privés sous contrat ; jusqu’au 31 octobre 2025 pour les élèves inscrits au CNED.

Depuis la rentrée 2024 : l’étude automatique du droit à la bourse de collège

Afin de simplifier les démarches, un processus d’étude automatique du droit à la bourse a été mis en place à la rentrée 2024. En effet, lors de l’inscription ou de la réinscription de l’enfant au collège, le parent/responsable légal, peut désormais consentir à une étude automatique du dossier d’éligibilité en autorisant l’administration à récupérer automatiquement les données fiscales nécessaires à l’examen de la demande.

Pour que l’étude automatique soit possible, il est nécessaire de fournir des informations détaillées sur l’état civil des parents (nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que ceux du conjoint, le cas échéant).

Si la famille / représentant ne consent pas à l’étude automatique, alors la demande de bourse devra être adressée dans les délais mentionnés. La démarche peut se faire en ligne, via le portail EduConnectou en version papier via le formulaire Cerfa dédié.

Notez que même si vous étiez bénéficiaire pour la rentrée 2025-2026, vous devez refaire la demande pour l’année 2026-2027

Un numéro d’assistance est mis à votre disposition si vous avez des questions concernant la bourse de collège. Il s’agit du 0 809 54 06 06 (prix d’un appel local), accessible du lundi au vendredi de 8h à 20h.

Montant de la bourse de collège

Les montants annuels de la bourse de collège pour l’année 2026-2027 pour les trois échelons sont les suivants :

échelon 1 : 120€, soit 40 € / trimestre

échelon 2 : 336€, soit 112 € / trimestre

échelon 3 : 525€, soit 175 € / trimestre

Outre la bourse de collège, les familles éligibles peuvent prétendre à d’autres aides telles que l’allocation de rentrée scolaire ou le fonds social collégien.