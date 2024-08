Rentrée scolaire 2024 : les nouveautés annoncées par Nicole Belloubet

Assurer la cohésion sociale dans l’École et par l’École, pour ne laisser aucun élève sur le bord du chemin ; voici la ligne directrice de la circulaire de rentrée 2024 et priorité annoncée par Nicole Belloubet à une semaine du retour sur les bancs de l’école. Malgré le contexte politique actuel, la ministre démissionnaire assure déjà la bonne tenue de la rentrée des classes. « La temporalité de l’Education nationale est implacable et la rentrée doit avoir lieu au début du mois de septembre et elle aura donc lieu lundi 2 septembre ».

Deux grandes évolutions en écoles maternelles et élémentaires

Premièrement, les programmes de français et de mathématiques des cycles 1 et 2 ont été réécrits « pour être plus clairs, plus détaillés, plus lisibles ». Ces nouveaux programme n’entreront en revanche en vigueur qu’à la rentrée 2025 et ne pourront être publiés « qu’à la fin de la période des affaires courantes »

Deuxièmement, les évaluations en primaire seront généralisées dans toutes les classes du cycle 2. Les élèves de CE2 et de CM2 seront donc concernés cette année.

Les nouveautés au collège

Des groupes de niveau en maths et en français

“Jusqu’à 15 ans, les jeunes doivent bénéficier d’un socle commun de connaissances et de compétences” a réaffirmé la ministre. La nouvelle organisation en 6e et en 5e avec les groupes de besoins en français et en mathématiques sera donc mise en oeuvre dès cette rentrée scolaire 2024. La ministre a rappelé que les modalités d’application relèveront des équipes pédagogiques.

Tous les élèves suivront le même programme, mais, selon les thématiques et les compétences à travailler, ils seront répartis en groupes pour faciliter les apprentissages. Ils auront également des périodes en classe entière afin de maintenir la cohérence des progressions pédagogiques.

Réforme du brevet : nouvelle notation du DNB 2025

De nouvelles modalités d’évaluation du brevet 2025 sont attendues. Dans ces nouvelles dispositions, la part donnée aux notes des épreuves finales passera à 60% de la note. Le contrôle continu représentera quant à lui 40% de la note finale, avec une prise en compte de toutes les matières de 3e.

Sur ce point également, Nicole Belloubet a précisé que « ces textes sur les nouvelles modalités d’évaluation ont du être reportés en raison des affaires courantes. Mais ils sont prêts et dès la fin de cette période, nous devrions pouvoir en assurer la publication pour qu’ils puissent entrer en vigueur pour la session 2025.

Malgré ces nouvelles modalités du brevet 2025, la nécessité de valider son DNB ne sera pas corrélée avec l’entrée au lycée. Mais là encore, au vue du contexte politique actuel, ce décret est “gelé”.

Interdiction du téléphone au collège

Une expérimentation sera lancée dans 199 collèges volontaires, pour instaurer la pause numérique, puis une généralisation devrait intervenir au 1er janvier 2025. Il s’agit de la mise à l’écart du téléphone portable durant la journée de cours. Plusieurs enjeux sont affichés derrière cette interdiction du téléphone au collège et dans les écoles :

prévenir les violences en ligne, notamment l’exposition aux images violentes et au cyber-harcèlement,

limiter l’exposition aux écrans,

et faire respecter les règles encadrant l’usage des outils numériques.

Quels changements au lycée ?

Concernant le lycée, excepté quelques adaptations des programmes parfois un peu lourds dans certaines matières, pas de nouvelles réformes majeures sont à prévoir au lycée selon la ministre, “car il a trouvé son rythme de croisière depuis la réforme Blanquer“.

Elle a toutefois mis l’accent sur quelques points au lycée :

La réforme de la voie professionnelle entre en vigueur sur l’ensemble de ses aspects,

Le stage de seconde pour les élèves des voies générale et technologique sera renouvelé,

La prépa-seconde, dispositif destiné aux élèves qui n’ont pas obtenus le brevet mais qui sont entrés au lycée, sera proposée dans au moins un établissement par département. Zoom ici sur le dispositif de prépa-2de

La rentrée des classes 2024 en chiffres

12 millions d’élèves, de collégiens et de lycéens feront leur rentrée 2024 :

6 273 000 dans le 1er degré, c’est à dire en maternelle et en élémentaire

3 396 600 dans les collèges

2 245 100 au lycée en voies générale, technologique ou professionnelle

En France, on compte 58 470 établissements :