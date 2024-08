Qu’est ce que la prépa seconde ?

C’est une des nouveautés de la rentrée 2024 au lycée annoncée par Nicole Belloubet : la mise en place des premières classes préparatoires à la seconde, appelée prépa-2de ou prépa seconde. Quels sont les objectifs de ce dispositif ? Qui est concerné ? Quels sont les matières enseignées ? Quelle orientation après une prépa-seconde ? digiSchool fait le point ici.

La transition entre le collège et le lycée est une étape cruciale dans le parcours scolaire d’un élève. Pour certains, cette transition peut nécessiter un accompagnement supplémentaire afin de consolider les bases acquises au collège et de se préparer efficacement aux exigences du lycée. C’est là qu’intervient la classe de prépa-2de, une année comme son nom l’évoque, de préparation à l’entrée en seconde, dédiée aux élèves admis en 1re année de lycée, mais qui ont besoin d’un renforcement avant de poursuivre leur scolarité.

Les objectifs de la prépa-2de

L’objectif principal de la prépa seconde est de permettre aux élèves volontaires, de bénéficier d’une année complémentaire avant d’intégrer pleinement la classe de seconde.

Ce programme est conçu pour renforcer les acquis du collège et offrir aux élèves une préparation ciblée aux méthodes et pratiques du lycée. Au cours de cette année, les élèves sont amenés à se familiariser avec les exigences du lycée tout en consolidant leurs connaissances et compétences dans les enseignements fondamentaux.

Un autre objectif clé de la classe prépa seconde est d’aider les élèves à mieux définir leur projet d’orientation. Grâce à des présentations sur les formations et métiers, ainsi qu’à des rencontres avec des professionnels, les élèves peuvent affiner leurs choix d’orientation en fonction de leurs intérêts et aptitudes. Cette phase de réflexion est cruciale pour s’assurer que chaque élève trouve la voie qui lui convient le mieux pour réussir dans son parcours scolaire et professionnel.

Comme l’a annoncé Nicole Belloubet lors de la conférence de presse de rentrée, ce nouveau dispositif sera mis en place dès la rentrée scolaire 2024. Dans chaque département, au moins un lycée (général et techno, professionnel ou polyvalent) proposera une classe prépa-seconde. Retrouve la liste des établissements qui proposent une prépa-2de.

Qui peut intégrer une prépa-2de ?

La classe prépa-2de est destinée aux élèves sortant de classe de troisième qui remplissent

les conditions cumulatives suivantes :

avoir été admis en classe de seconde suite aux conseils de classe. Cela concerne les admissibilités en classe de seconde générale et technologique, en classe de seconde de la série technologique sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) ou en classe de seconde professionnelle.

suite aux conseils de classe. Cela concerne les admissibilités en classe de seconde générale et technologique, en classe de seconde de la série technologique sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) ou en classe de seconde professionnelle. ne pas avoir obtenu leur diplôme du brevet

être volontaire pour entrer dans le dispositif prépa-2de

pour entrer dans le dispositif prépa-2de avoir été identifié par l’équipe pédagogique comme susceptible de bénéficier de cette année préparatoire.

Il faut bien noter deux éléments importants. Les élèves en apprentissage ou inscrits en CAP ne sont pas concernés par ce dispositif. L’obtention du DNB n’étant pas une condition sine qua non pour entrer au lycée, un élève admis en seconde mais n’ayant pas obtenu le brevet peut tout à fait choisir de poursuivre directement en seconde sans passer par la prépa-seconde.

Comment s’inscrire en prépa seconde ?

Les familles des élèves potentiellement concernés par la classe prépa-seconde sont informées en amont du dernier conseil de classe de troisième. Cette première communication vise à expliquer les objectifs de cette classe, les conditions d’admission et l’emplacement des lycées proposant ce dispositif.

Les familles intéressées doivent alors indiquer leur souhait de bénéficier de la classe prépa-seconde en cas de non-obtention du DNB. Après les résultats du DNB, si l’élève échoue à l’examen, la famille reçoit une notification concernant l’admission éventuelle en classe prépa-seconde, ainsi que les modalités d’inscription dans l’établissement désigné.

Quelles sont les matières étudiées en prépa-2de ?

Les élèves inscrits en classe prépa seconde suivent 27 heures d’enseignements par semaine, réparties en deux blocs distincts :

20h d’enseignements disciplinaires : ce premier bloc se concentre sur la consolidation des compétences attendues à la fin de la troisième et sur l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour réussir en classe de seconde. On y retrouve des mathématiques, du français, des sciences et des langues, de l’EPS, de l’histoire-géo / EMC et des enseignements artistiques.

: ce premier bloc se concentre sur la consolidation des compétences attendues à la fin de la troisième et sur l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour réussir en classe de seconde. On y retrouve des mathématiques, du français, des sciences et des langues, de l’EPS, de l’histoire-géo / EMC et des enseignements artistiques. 7h dédiées au renforcement des méthodes de travail et découverte des métiers : Ce second bloc est dédié à l’amélioration des méthodes de travail des élèves et à la découverte des métiers et formations. Il s’agit d’un temps modulable, adapté aux besoins spécifiques des élèves et à leurs projets d’orientation.

En plus de ces enseignements obligatoires, les élèves participent à 10h annuelles de vie de classe et s’inscrivent dans un ou plusieurs projets pédagogiques proposés par l’établissement. Ces projets peuvent toucher de nombreux domaines : sport, découverte du monde économique, pratiques culturelles, numérique et informatique, international, sciences, écologie, etc.

Des projets de classe variés qui visent à encourager l’implication des élèves dans leur parcours scolaire (et pallier au décrochage scolaire) et évidemment développer leurs compétences.

Un suivi individualisé

Dès le début de l’année scolaire, un diagnostic des compétences de chaque élève est réalisé pour fixer les objectifs de remédiation. Ce diagnostic est complété par des entretiens individuels qui aident à préciser le projet personnel de chaque élève et à identifier les besoins spécifiques à combler.

Les évaluations sont orientées vers la valorisation des points forts des élèves, avec l’objectif de leur permettre de mesurer leurs progrès au fil des mois. Ce suivi individualisé est crucial pour garantir que chaque élève puisse atteindre son plein potentiel.

Et après la prépa seconde ?

À la fin de l’année, une attestation de fin de cycle préparatoire est remise à chaque élève par le chef d’établissement. Cette attestation reconnaît l’assiduité, l’investissement et les progrès de l’élève tout au long de l’année. Elle mentionne également les projets auxquels l’élève a participé, offrant ainsi une valorisation supplémentaire de son parcours.

Après une année de classe prépa-seconde, les élèves poursuivent leur scolarité en classe de seconde, dans la formation et l’établissement où ils avaient été admis en fin de troisième. Un changement d’orientation peut être envisagé, sous réserve de l’avis favorable du conseil de classe et des possibilités d’admission dans une nouvelle formation.

La classe prépa-2de représente donc une opportunité précieuse pour les élèves qui ont besoin d’une année supplémentaire pour se préparer au lycée. En renforçant leurs acquis, en explorant leurs options d’orientation, et en participant à des projets pédagogiques variés, les élèves sont mieux armés pour réussir leur transition vers la classe de seconde.