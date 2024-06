Les coefficients du bac 2024 par matière

Depuis la disparition des filières S, ES et L et la réforme du bac Blanquer, le contrôle continu représente désormais 40 % de ta note à l’examen national. Les cinq épreuves finales comptent quant à elles pour 60 %. Zoom ici sur les coefficients du bac dans toutes les matières, dans les voies générale et technologique.

« Un même enseignement ne peut être évalué de deux manières différentes : il relève soit d’une épreuve terminale, soit du contrôle continu » précise dans le projet d’évaluation du bac le ministère de l’Education Nationale.

Tes notes obtenues en cours d’année en français ou en philosophie par exemple ne compteront donc pas dans la part de contrôle continu du bac, car ces deux matières font l’objet d’une épreuve terminale.

En revanche, même si les notes dans ces matières n’entrent pas dans le calcul de ta note du bac, elles sont bien inscrites dans tes bulletins et importantes pour ton dossier scolaire. Notamment au moment de l’étude des dossiers Parcoursup par les formations post-bac, qui regarderont l’ensemble de tes résultats par matière (entrant ou non dans le calcul de ta note du bac).

SOMMAIRE

Les coefficients du bac général par matière

Voici les coefficients du bac par matière en voie générale (matières qui entrent dans le calcul de la note finale du baccalauréat).

Matières évaluées dans le contrôle continu (40 %) :

Histoire-géographie : 6

LVA : 6

LVB : 6

Enseignement scientifique : 6

EPS : 6

Spécialité suivie en 1re seulement : 8 (moyenne de tes bulletins de 1re uniquement)

(moyenne de tes bulletins de 1re uniquement) EMC : 2

Enseignement optionnel : 4 (si suivi en 1re et terminale) / 2 (si suivi seulement en terminale)

Ce sont les moyennes annuelles des bulletins scolaires de 1re et terminale dans ces différentes matières qui seront prises en compte dans ta notre finale du bac. Par exemple pour l’histoire-géo coef 6 : coef 3 en 1re et coef 3 en terminale.

Matières évaluées en épreuves terminales (60 %) :

Français : 10 (5 pour l’écrit et 5 pour l’oral)

(5 pour l’écrit et 5 pour l’oral) Spécialité 1 : 16

Spécialité 2 : 16

Philosophie : 8

Grand oral : 10

Voie générale – coefficients du bac 2024

Les coefficients du bac technologique par matière

Détail des coefficients du bac par matière en voie technologique.

Matières évaluées dans le contrôle continu (40 %) :

Histoire-géographie : 6

LVA : 6

LVB : 6

Mathématiques : 6

EPS : 6

Spécialité suivie en 1re seulement : 8 (moyenne de tes bulletins de 1re uniquement)

(moyenne de tes bulletins de 1re uniquement) EMC : 2

Enseignement optionnel : 4 (si suivi en 1re et terminale)

Le contrôle continu est calculé sur la base de tes moyennes annuelles en 1re et terminale dans ces matières. Par exemple pour les mathématiques coef 6 : coef 3 pour tes résultats de 1re et coef 3 pour ceux de terminale.

Matières évaluées en épreuves terminale (60 %) :

Français : 10 (5 pour l’écrit et 5 pour l’oral)

(5 pour l’écrit et 5 pour l’oral) Spécialité 1 : 16

Spécialité 2 : 16

Philosophie : 4

Grand oral : 14

Bac 2024 – coefficients du bac technologique

Toujours 60 % d’épreuves finales et 40 % de contrôle continu

Les cinq épreuves finales ne changent pas ; et leur pondération dans la note finale non plus. En fin de 1re générale et technologique, les élèves passent toujours l’épreuve de français (oral et écrit). En terminale, ils sont évaluées mi-mars pour les spécialités. Et c’est fin juin qu’ils passent la philosophie et le Grand oral.

La part du contrôle continu dans la note finale du bac ne change pas : toujours 40 %. Mais avec la suppression des E3C, les modalités de calcul seront facilitées. Selon le communiqué du ministère, les matières du tronc commun et la spécialité non poursuivie en terminale seront désormais évaluées “sur la base de la seule moyenne générale issue des moyennes annuelles des bulletins scolaires du cycle terminal”. À noter également que l’EMC bénéficiera de son propre coefficient, ainsi que les enseignements facultatifs (les options) suivis en 1re et en terminale.

Comme indiqué en début d’article, tu obtiens donc bien des notes dans toutes les matières tout au long de la 1re et de la terminale, mais toutes ne comptent pas de la même manière pour le bac.

Avec ces coefficients du bac, il sera plus simple de calculer ta moyenne avec tes notes de 1re et de terminale. Pour faire simple, l’ensemble des matières représente un total de 100 coefficients (hors enseignements optionnels). Une épreuve finale de spécialité coefficient 16 représente donc 16 % de ta note finale du bac.

Tu multiplies alors tes moyennes dans chaque matière par son coefficient. Ensuite tu additionnes le tout (matières de contrôle continu et épreuves finales). Puis tu divises le résultat final par 100 (nombre de coefficients total). Tu obtiens alors ta note finale du bac général ou technologique.

Plus simple, tu peux directement calculer ta moyenne avec notre simulateur de notes !