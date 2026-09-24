Sujets de référence du brevet 2027 : ce que les onze sujets d’Eduscol révèlent des attentes

En septembre 2026, le ministère a mis en ligne onze sujets de référence pour préparer le brevet 2027. Ce ne sont ni des annales ni des sujets probables : ce sont des sujets annotés, qui montrent ce que les correcteurs attendent et ce qu’ils valorisent. Voici ce qu’ils contiennent, matière par matière, et comment un élève de troisième peut s’en servir.

Depuis quelques jours, la page officielle consacrée aux épreuves du brevet sur Eduscol affiche une rubrique nouvelle : onze sujets de référence pour la session 2027, en français, en mathématiques, en histoire-géographie et EMC et en sciences. Ils ne ressemblent pas aux annales habituelles. Dans les sujets de français et de mathématiques que nous avons épluchés, chaque question est suivie d’un commentaire qui dit ce qu’elle évalue, ce que le correcteur attend et ce qu’il valorise. Pour un élève de troisième, c’est une occasion rare de lire une copie avec les yeux du jury. Cet article détaille leur contenu, matière par matière, et la façon de s’en servir sans en attendre plus qu’ils ne promettent. Pour travailler les notions en parallèle toute l’année, digischool propose de réviser au collège en ligne.

Ce qu’il faut retenir : Onze sujets de référence ont été publiés sur Eduscol en septembre 2026 pour la série générale : 2 en français, 2 en mathématiques, 1 en histoire-géographie et EMC, 1 en physique-chimie, 3 en SVT et 1 en technologie, plus un préambule consacré aux sujets de SVT.

ont été publiés sur Eduscol en septembre 2026 pour la série générale : 2 en français, 2 en mathématiques, 1 en histoire-géographie et EMC, 1 en physique-chimie, 3 en SVT et 1 en technologie, plus un préambule consacré aux sujets de SVT. Ils sont destinés d’abord aux professeurs : ils explicitent le niveau d’exigence attendu au brevet 2027. Ce ne sont ni des sujets tombés, ni une annonce de ce qui tombera.

: ils explicitent le niveau d’exigence attendu au brevet 2027. Ce ne sont ni des sujets tombés, ni une annonce de ce qui tombera. Leur particularité : des annotations sous les questions (« On attend », « On valorise », compétence évaluée).

sous les questions (« On attend », « On valorise », compétence évaluée). Ils insistent sur la rédaction, le raisonnement, l’organisation de la réflexion et le vocabulaire de la discipline , en cohérence avec le nouveau barème de maîtrise de la langue.

, en cohérence avec le nouveau barème de maîtrise de la langue. En mathématiques, ils s’ajoutent aux quatre sujets zéro déjà en ligne (deux pour la série générale, deux pour la série professionnelle).

Sommaire

Sujet de référence, sujet zéro, annale : trois choses différentes

Les trois mots circulent en même temps en ce début d’année et ils ne désignent pas la même chose. La confusion a des conséquences pratiques : on ne travaille pas un sujet de référence comme on travaille une annale.

Type de sujet À quoi il sert Ce qu’il faut en attendre Annale Sujet réellement donné à une session passée (métropole, centres étrangers, session de remplacement). Le format exact d’une épreuve déjà passée, avec un corrigé le plus souvent rédigé par des enseignants ou des éditeurs. Sujet zéro Sujet d’exemple publié quand le format d’une épreuve change, pour montrer à quoi elle ressemblera. La structure d’une épreuve nouvelle. Au brevet, ils concernent les mathématiques, dont la première partie « automatismes » est apparue à la session 2026. Sujet de référence Sujet annoté mis à la disposition des équipes pédagogiques pour expliciter le niveau d’exigence attendu. Ce que le correcteur attend et valorise, question par question. C’est la nouveauté de septembre 2026.

Les sujets probables sont encore autre chose : ce sont des pronostics, sans valeur officielle. Aucun des onze sujets de référence n’annonce ce qui tombera en juin 2027.

La liste des sujets de référence publiés pour le brevet 2027

La rubrique « Sujets de référence pour les épreuves du diplôme national du brevet » figure en tête de la page Eduscol consacrée aux épreuves du DNB, datée de septembre 2026. Tous les documents concernent la série générale et sont téléchargeables au format PDF.

Répartition des sujets de référence du DNB série générale mis en ligne sur Eduscol en septembre 2026. Les quatre sujets zéro de mathématiques, publiés auparavant, restent disponibles sur la même page.

Épreuve Documents publiés Français Sujet de référence n° 01 et n° 02 Mathématiques Sujet de référence n° 01 et n° 02, en complément des sujets zéro A et B (série générale) et A et B (série professionnelle) Histoire-géographie et EMC Sujet de référence n° 01 Physique-chimie Sujet de référence n° 01 SVT Un préambule, puis les sujets de référence n° 01, n° 02 et n° 03 Technologie Sujet de référence n° 01

Deux détails comptent. D’abord, les sciences disposent de sujets dans les trois disciplines, parce que l’épreuve de sciences n’en retient que deux sur trois à chaque session, et que ce choix n’est annoncé que deux mois avant l’examen. Ensuite, il n’existe pas à ce jour de sujet de référence propre à la série professionnelle : seuls les sujets zéro de mathématiques la concernent.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du brevet

Pourquoi ces sujets arrivent maintenant

Eduscol présente ces sujets comme un outil « dans le cadre du renforcement du niveau d’exigence aux examens ». Ils accompagnent les textes publiés au Bulletin officiel spécial n° 4 du 17 septembre 2026, qui redéfinissent les épreuves du brevet à compter de la session 2027 et fixent un barème commun de maîtrise de la langue pour tous les examens.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a expliqué dans un entretien au Figaro repris par VousNousIls que les sujets des sessions précédentes lui paraissaient devenus trop simples, et qu’il souhaitait redonner de la place à l’analyse et à la déduction. Les sujets de référence sont la traduction concrète de cette intention : ils montrent aux professeurs, et donc aux élèves, le niveau visé.

Le calendrier joue aussi. Les brevets blancs se tiennent généralement entre janvier et mars. Publier ces modèles en septembre laisse aux équipes le temps de construire leurs propres sujets d’entraînement sur la même base.

Français : un sujet qui montre les attentes question par question

Le sujet de référence n° 01 de français compte quinze pages. Il s’appuie sur un extrait du Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas : l’interrogatoire d’Edmond Dantès, dix-neuf ans, par le magistrat Villefort. Une image l’accompagne, une caricature d’Honoré Daumier tirée de la série Les Gens de justice. Le format est celui défini par les textes : travail sur le texte et l’image, dictée, puis rédaction.

Ce qui change, ce sont les commentaires placés sous chaque question. Ils suivent tous le même schéma : la nature de la question, puis « On attend », puis « On valorise ». Quelques exemples tirés du sujet :

Question 1 (4 points) : présenter les deux personnages en évoquant leurs émotions, en une ou deux phrases chacun. On attend la mention de deux émotions justifiées par personnage. On valorise un résumé exact, un vocabulaire riche sur les émotions et la perception du caractère paradoxal des sentiments.

: présenter les deux personnages en évoquant leurs émotions, en une ou deux phrases chacun. On attend la mention de deux émotions justifiées par personnage. On valorise un résumé exact, un vocabulaire riche sur les émotions et la perception du caractère paradoxal des sentiments. Question 2 (5 points) : analyser le regard de Villefort au début du passage. On attend une réponse argumentée et structurée. On valorise des citations correctes du texte et « une bonne maîtrise de l’expression et en particulier de la phrase complexe ».

: analyser le regard de Villefort au début du passage. On attend une réponse argumentée et structurée. On valorise des citations correctes du texte et « une bonne maîtrise de l’expression et en particulier de la phrase complexe ». Question 3 (5 points) : qualifier l’attitude de Dantès pendant l’interrogatoire, avec deux éléments justifiés chacun par une citation. On valorise la richesse du lexique et la capacité à relier le comportement du personnage à ce que le lecteur comprend de son innocence.

La leçon est nette : une bonne réponse ne suffit plus toujours, il faut une réponse bien construite, appuyée sur le texte, avec des mots précis. Les annotations nomment explicitement la phrase complexe, les citations exactes et le lexique des émotions. Ce sont trois points qui se travaillent dès maintenant, bien avant le brevet blanc.

Comprendre la nouvelle notation ➜ le barème de maîtrise de la langue au brevet 2027

Mathématiques : la rédaction compte aussi

Le sujet de référence n° 01 de mathématiques reprend la structure en deux parties de l’épreuve. La partie 1, « automatismes et applications directes », vaut 6 points et dure 20 minutes, sans calculatrice et sans justification demandée. La partie 2, « raisonnement et résolution de problèmes », vaut 14 points et dure 1 heure 40, calculatrice autorisée.

Dans la partie 1, chacune des neuf questions est suivie, en bleu, de l’automatisme qu’elle mobilise : calculer avec des fractions, effectuer des calculs avec des puissances, utiliser l’identité remarquable a² − b² = (a − b)(a + b), résoudre une équation du type ax + b = c, appliquer une augmentation en pourcentage, utiliser une translation ou les propriétés de droites parallèles. C’est, en pratique, une liste de révision prête à l’emploi. Elle rejoint la liste des automatismes à connaître pour l’épreuve de mathématiques.

La partie 2 porte une consigne que beaucoup d’élèves liront trop vite. Le cadre en tête de partie précise que la clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont évaluées sur 2 points, et que la maîtrise de la langue sera plus particulièrement évaluée sur les réponses aux questions en gras. Autrement dit, le sujet signale lui-même où la phrase de justification sera lue de près. Il rappelle aussi que les essais et les démarches non abouties sont pris en compte : laisser une trace de sa recherche rapporte des points.

Sciences : la logique des trois questions en SVT

La SVT est la seule discipline accompagnée d’un préambule de trois pages. Il explique comment les sujets sont construits, et c’est sans doute le document le plus utile de la série pour un élève.

Chaque sujet part d’un contexte scientifique et d’une introduction qui pose le problème. Il enchaîne ensuite des questions de difficulté croissante, en général indépendantes, avec des documents introduits au fil du sujet :

La première question vérifie la maîtrise d’une ou plusieurs notions clés et permet de s’approprier le contexte. Les verbes associés sont par exemple définir, préciser, décrire, caractériser.

vérifie la maîtrise d’une ou plusieurs notions clés et permet de s’approprier le contexte. Les verbes associés sont par exemple définir, préciser, décrire, caractériser. La deuxième question s’appuie toujours sur un ou plusieurs documents et demande d’en exploiter les données. Les verbes associés : analyser, exploiter, comparer, relever, estimer, quantifier, calculer.

s’appuie toujours sur un ou plusieurs documents et demande d’en exploiter les données. Les verbes associés : analyser, exploiter, comparer, relever, estimer, quantifier, calculer. La troisième question est une question de synthèse, qui mobilise de nouveaux documents et ramène au problème posé au départ. Les verbes associés : expliquer, argumenter, montrer.

Le préambule insiste sur un point : parce que la langue est indispensable à la construction d’un raisonnement compréhensible, les élèves doivent montrer qu’ils savent rédiger des textes structurés, avec le vocabulaire de la discipline, des connecteurs logiques et une orthographe correcte. Dans l’épreuve de sciences, la maîtrise de la langue compte pour 2 points sur 20, soit un point par discipline.

Repérer le verbe de consigne avant de répondre est donc la première habitude à prendre. « Décrire » et « expliquer » n’appellent pas la même réponse, et le sujet le dit.

Histoire-géographie et EMC

Un seul sujet de référence est publié pour cette épreuve de 2 heures. Il suit le format fixé pour la session 2027 : en histoire-géographie, une analyse de documents sur 15 points, puis un développement construit de 18 points (au moins 30 lignes en série générale) et une question de croquis, de schéma ou de frise sur 7 points ; en EMC, une situation pratique appuyée sur un ou deux documents, notée sur 20.

Dans les trois exercices rédigés, la qualité de la rédaction est prise en compte à hauteur de 2 points. Toutes les réponses sont rédigées, et l’énoncé précise quand une réponse courte d’une ou deux phrases est attendue et quand une réponse développée l’est, avec un nombre indicatif de lignes. C’est l’épreuve où la rédaction pèse le plus lourd après le français.

Réviser le programme du niveau ➜ réviser en 3e

Comment un élève de 3e peut se servir des sujets de référence

Ces sujets ont été écrits pour les professeurs, mais rien n’empêche un élève ou un parent de les télécharger. Voici une façon de les utiliser qui tient compte de leur nature.

Lire les annotations avant de traiter le sujet. C’est l’inverse d’une annale. Ici, l’intérêt est de comprendre ce que veut dire « réponse construite et développée » ou « justifier par une citation ». Une lecture attentive des commentaires de français vaut une séance de méthode. Faire ensuite le sujet en temps limité, puis comparer sa copie aux rubriques « On attend » et « On valorise ». La question à se poser n’est pas « ai-je bon ? » mais « ai-je donné ce qui est attendu, avec les mots attendus ? ». Construire sa liste de verbes de consigne à partir du préambule de SVT : définir, décrire, comparer, expliquer, argumenter. Elle sert dans toutes les matières scientifiques et en histoire-géographie. Repérer les questions en gras en mathématiques et s’entraîner à y répondre par une phrase complète, avec la propriété utilisée. Compléter avec des annales pour le rythme et la variété des thèmes, puisque onze sujets ne couvrent pas tout le programme de troisième.

Pour situer ces épreuves dans l’ensemble du diplôme, coefficients, contrôle continu et oral compris, la page tout savoir sur le brevet (DNB) fait le point.

Ce que ces sujets ne disent pas

Un sujet de référence est un modèle, pas une promesse. Il ne permet pas de deviner les textes, les thèmes ou les exercices de juin 2027. Il ne dit pas non plus quelles disciplines scientifiques seront retenues pour l’épreuve de sciences : ce choix sera annoncé deux mois avant l’examen.

Ils ne remplacent pas non plus le travail du programme. Depuis la session 2027, les sujets des épreuves écrites portent sur les programmes de la classe de troisième lorsqu’ils sont en vigueur, et à défaut sur ceux du cycle 4. Les épreuves auront lieu les 24, 25 et 28 juin 2027. Entre-temps, ce sont les notions vues en classe qui feront la différence, et les sujets de référence indiquent surtout comment les restituer.

Enfin, ces sujets n’ont pas été rédigés pour les candidats de la série professionnelle, qui disposent de sujets distincts adaptés à leurs classes. Les élèves de troisième prépa-métiers peuvent s’appuyer sur les sujets zéro de mathématiques de leur série et sur les annales de la série professionnelle.

Questions fréquentes sur les sujets de référence du brevet 2027

Où trouver les sujets de référence du brevet 2027 ? Ils sont publiés sur Eduscol, le site du ministère de l’Éducation nationale destiné aux enseignants, dans la page consacrée aux épreuves du diplôme national du brevet. La rubrique s’intitule « Sujets de référence pour les épreuves du diplôme national du brevet ». Chaque sujet se télécharge gratuitement au format PDF. Les sujets de référence sont-ils des sujets probables du brevet 2027 ? Non. Ils servent à expliciter le niveau d’exigence attendu et à outiller les professeurs. Rien n’indique que leurs textes, leurs documents ou leurs thèmes seront repris en juin 2027. Ils montrent la forme et le niveau des questions, pas leur contenu à venir. Quelle différence entre un sujet zéro et un sujet de référence ? Un sujet zéro présente le format d’une épreuve nouvelle ou modifiée : au brevet, il concerne les mathématiques et leur partie automatismes. Un sujet de référence illustre le niveau d’exigence, avec des annotations qui précisent ce que le correcteur attend et valorise. Les deux sont disponibles sur la même page Eduscol. Y a-t-il des corrigés ? Dans les sujets consultés (français n° 01 et mathématiques n° 01), il n’y a pas de corrigé rédigé au sens habituel. Les questions sont en revanche suivies de commentaires, qui indiquent la compétence évaluée et, en français, ce qui est attendu et valorisé. Ces commentaires sont souvent plus instructifs qu’un corrigé, parce qu’ils expliquent la logique de notation. Ces sujets concernent-ils les candidats libres ? Les épreuves écrites communes sont les mêmes pour les candidats scolaires et les candidats individuels, qui passent en plus une épreuve écrite de langue vivante étrangère. Les sujets de référence de français, de mathématiques, d’histoire-géographie et EMC et de sciences leur sont donc aussi utiles. Aucun sujet de référence n’a été publié pour l’épreuve de langue vivante. Faut-il les faire dès la rentrée de troisième ? La lecture des annotations est utile dès maintenant, parce qu’elle montre les habitudes de rédaction à prendre. Le traitement complet des sujets en temps limité a davantage de sens à partir du deuxième trimestre, une fois une partie du programme de troisième étudiée, par exemple en préparation du brevet blanc.

Sources