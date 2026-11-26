Trois heures, un barème de 100 points et trois parties qui s’enchaînent : questions sur un texte littéraire, dictée, rédaction. Ce que prévoit le texte officiel pour l’épreuve de français du brevet 2027, ce que pèse chaque exercice dans ta note et comment répartir ton temps le jour J comme au brevet blanc.

L’épreuve de français du brevet dure 3 heures et se joue sur 100 points, répartis entre des questions sur un texte littéraire, une dictée et une rédaction. La note de service qui définit les épreuves à partir de la session 2027 fixe la durée et le poids de chaque partie, jusqu’au nombre de signes de la dictée. Voici ce qu’elle prévoit, ce que cela change dans ta façon de t’organiser, et comment t’y préparer dès le brevet blanc avec un soutien scolaire au collège adapté à la 3e.

Sommaire

L’essentiel en six points

Durée : 3 heures.

3 heures. Barème : 100 points indiqués dans le sujet, pour une épreuve notée sur 20, coefficient 2.

100 points indiqués dans le sujet, pour une épreuve notée sur 20, coefficient 2. Support : un texte littéraire, parfois accompagné d’une image en rapport avec lui.

un texte littéraire, parfois accompagné d’une image en rapport avec lui. Trois parties : travail sur le texte et l’image (50 points, 1 h 10), dictée (10 points, 20 minutes), rédaction (40 points, 1 h 30).

travail sur le texte et l’image (50 points, 1 h 10), dictée (10 points, 20 minutes), rédaction (40 points, 1 h 30). Rédaction : deux sujets au choix, un sujet de réflexion et un sujet d’imagination. Le dictionnaire est autorisé pour cette partie.

deux sujets au choix, un sujet de réflexion et un sujet d’imagination. Le dictionnaire est autorisé pour cette partie. Langue : la maîtrise de la langue écrite est évaluée dans tous les exercices, pas seulement en dictée.

Comment se déroule l’épreuve de français du brevet ?

Le cadre vient de la note de service du 11 septembre 2026, publiée au Bulletin officiel spécial n° 4 du 17 septembre 2026. Elle s’applique à partir de la session 2027. Tout part d’un même corpus : « un texte littéraire et éventuellement d’une image en rapport avec le texte ». Les questions, la dictée et les sujets de rédaction s’appuient sur lui.

L’épreuve enchaîne trois temps, chacun avec sa durée et son nombre de points.

Partie Durée Barème Ce qu’on te demande Travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image 1 h 10 50 points Questions de grammaire, réécriture, questions de compréhension et d’interprétation Dictée 20 minutes 10 points Écrire un texte de 600 signes environ, en lien avec l’œuvre du sujet Rédaction 1 h 30 40 points Traiter un sujet au choix : réflexion ou imagination Total 3 heures 100 points Note ramenée sur 20

Durée et barème de l’épreuve de français du brevet, série générale. Source : note de service du 11 septembre 2026, BO spécial n° 4 du 17 septembre 2026.

Un point à retenir tout de suite : la rédaction et les questions se partagent 90 % des points. La dictée, que beaucoup d’élèves redoutent le plus, n’en représente que 10.

Partie 1 : le travail sur le texte et l’image (50 points)

Tu disposes de 1 h 10 pour deux séries de questions. Le texte officiel ne donne pas de barème séparé pour chacune : la répartition figure sur le sujet, question par question.

Grammaire et compétences linguistiques

Les questions portent sur le texte lui-même : nature et fonction d’un mot, analyse d’une phrase, valeur d’un temps, formation d’un mot. Cette partie comprend un exercice de réécriture. On te donne un court fragment à transformer (changement de temps, de personne, de genre, d’énonciation) « de manière à obtenir cinq ou dix formes modifiées ».

Un détail compte ici. Les erreurs de copie sur les mots que tu n’avais pas à modifier sont pénalisées selon un barème spécifique. Recopier trop vite un passage qui était juste te coûte donc des points. Relis ta réécriture mot à mot, le texte d’origine sous les yeux.

Compréhension et compétences d’interprétation

Trois types de questions peuvent tomber, et l’énoncé précise à chaque fois ce qu’il attend :

des questions à réponse courte, pour vérifier que tu as compris le texte ;

des questions d’analyse d’un fait de langue ou d’un effet de style ;

des questions à réponse construite et développée, dont au moins une te demande une appréciation personnelle.

Le texte ajoute que le questionnaire « ne comporte pas d’axes de lecture ». Personne ne te souffle le plan de l’analyse : c’est à toi de relier les questions entre elles. Si le sujet comporte une image, une ou deux questions portent sur elle, souvent pour la comparer au texte.

Pour les réponses développées, garde la même charpente : une phrase qui répond à la question, une citation courte entre guillemets avec le numéro de ligne, puis une explication de ce que la citation montre. Une réponse sans citation reste une affirmation, même juste.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du brevet

Partie 2 : la dictée (10 points)

La dictée dure 20 minutes. En série générale, le texte dicté compte « 600 signes environ » et il est « en lien avec l’œuvre » du sujet. Six cents signes, cela correspond à une petite dizaine de lignes manuscrites : c’est court, et le vocabulaire du texte que tu viens d’étudier pendant plus d’une heure a de bonnes chances d’y revenir.

Dix points sur cent, c’est l’équivalent de 2 points sur 20. La dictée ne fait donc ni gagner ni perdre le brevet à elle seule. En revanche, les réflexes qu’elle demande (accords dans le groupe nominal, accord sujet-verbe, terminaisons en -é, -er, -ait, homophones) te servent dans toute la copie, rédaction comprise. Pour un entraînement ciblé, nos conseils pour préparer la dictée du brevet détaillent la méthode de relecture.

Partie 3 : la rédaction (40 points)

C’est la partie la plus longue (1 h 30) et la deuxième en points. Deux sujets te sont proposés, tu en traites un seul :

le sujet d’imagination te fait écrire un texte en lien avec celui du sujet : une suite, un changement de point de vue, une lettre, une scène ;

te fait écrire un texte en lien avec celui du sujet : une suite, un changement de point de vue, une lettre, une scène ; le sujet de réflexion te demande de défendre un avis argumenté sur une question que le texte soulève.

L’énoncé indique le nombre minimal de lignes attendu. Le texte officiel ne fixe pas ce nombre lui-même : il varie d’un sujet à l’autre. Lis-le avant de choisir, et respecte-le.

Tu as le droit, pour cette partie seulement, de consulter un dictionnaire de langue française ou un dictionnaire bilingue. Il n’est pas fourni : chaque candidat apporte le sien. Pense à le glisser dans ton sac la veille, et entraîne-toi à t’en servir vite, sinon il te fera perdre du temps.

Ce que le correcteur regarde

La consigne officielle tient en une phrase : tu dois « rédiger un texte cohérent et construit, respectant les normes de la langue écrite ». Le correcteur tient compte de ta capacité à répondre aux contraintes du sujet choisi. Les copies sont classées à l’aide d’une échelle descriptive à quatre paliers, dont le barème indicatif va de 1 à 12 points, de 13 à 22, de 23 à 34 et de 35 à 40.

Concrètement, trois choses font passer une copie d’un palier à l’autre : le respect de la consigne (un récit à la première personne ne se transforme pas en récit à la troisième), une organisation visible en paragraphes, et une langue correcte. Un sujet d’imagination n’est pas plus facile qu’un sujet de réflexion. Choisis celui pour lequel des idées te viennent dans les deux premières minutes.

Une méthode en quatre étapes

Étape 1. 10 minutes pour choisir et analyser. Souligne les mots de la consigne qui imposent une contrainte : forme, temps, personne, destinataire, nombre de lignes.

Souligne les mots de la consigne qui imposent une contrainte : forme, temps, personne, destinataire, nombre de lignes. Étape 2. 15 minutes de brouillon. Note un plan en trois ou quatre blocs. Pour la réflexion : ton avis, deux ou trois arguments avec un exemple chacun (livre, film, cours d’histoire, vie quotidienne). Pour l’imagination : situation de départ, péripétie, dénouement.

Note un plan en trois ou quatre blocs. Pour la réflexion : ton avis, deux ou trois arguments avec un exemple chacun (livre, film, cours d’histoire, vie quotidienne). Pour l’imagination : situation de départ, péripétie, dénouement. Étape 3. 50 minutes de rédaction. Rédige directement au propre à partir du plan. Recopier un brouillon entier fait perdre le temps de la relecture.

Rédige directement au propre à partir du plan. Recopier un brouillon entier fait perdre le temps de la relecture. Étape 4. 15 minutes de relecture. Une lecture pour le sens et la ponctuation, une lecture pour les accords, une lecture pour les terminaisons de verbes.

Toutes les épreuves, écrites et orale ➜ tout savoir sur le brevet (DNB)

Orthographe et expression : ce qui compte dans toute la copie

La dictée n’est pas le seul endroit où ton orthographe est notée. La note de service l’écrit sans détour : « La maîtrise de la langue française à l’écrit est évaluée dans l’ensemble des exercices composant l’épreuve. » Elle précise aussi que les qualités rédactionnelles sont valorisées par le barème.

Quatre dimensions sont prises en compte dans toutes les épreuves du brevet : l’orthographe, la syntaxe, le lexique et la mise en forme. Et pour les épreuves où la rédaction domine, la règle commune est sévère : une copie défaillante sur la plupart de ces aspects ne peut pas avoir la moyenne. Le français est la première épreuve concernée. Le détail des paliers est expliqué dans notre article sur le barème de la maîtrise de la langue au brevet 2027.

La conséquence pratique est simple. Une réponse de compréhension juste mais écrite en style télégraphique, sans majuscule ni verbe conjugué, perd de sa valeur. Rédige des phrases complètes partout, y compris pour les réponses courtes.

Ce que pèse le français dans ta moyenne du brevet

Pour un élève de 3e scolarisé, la moyenne finale du brevet se calcule sur 20 : le contrôle continu compte pour 40 %, les épreuves terminales pour 60 %. Parmi ces épreuves, le français a un coefficient 2, comme les mathématiques, les sciences et l’oral. L’histoire-géographie compte pour 1,5 et l’enseignement moral et civique pour 0,5.

Épreuve terminale Durée Coefficient Français 3 heures 2 Mathématiques 2 heures 2 Histoire-géographie et enseignement moral et civique 2 heures 1,5 + 0,5 Sciences (deux disciplines sur trois) 1 heure 2 Oral de soutenance 15 minutes au plus 2

Le total des coefficients est de 10. Le français représente donc un cinquième des épreuves terminales, soit 12 % de ta moyenne finale. Autre règle utile : les notes des épreuves terminales sont arrondies au point entier supérieur. Avec un barème de 100 points ramené sur 20, 5 points de barème valent 1 point sur 20, et un total de 63 sur 100 (12,6 sur 20) devient 13.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au brevet

Gérer ses 3 heures, au brevet blanc comme en juin

Le découpage de l’épreuve t’impose déjà un rythme : chaque partie a sa durée. À l’intérieur de chacune, c’est toi qui gères. Voici une répartition qui fonctionne pour la première partie.

10 minutes de lecture. Lis le texte deux fois, le paratexte compris (auteur, date, chapeau d’introduction). Regarde l’image s’il y en a une.

Lis le texte deux fois, le paratexte compris (auteur, date, chapeau d’introduction). Regarde l’image s’il y en a une. 20 à 25 minutes pour la grammaire et la réécriture. Ce sont des points rapides à prendre si tes leçons sont sues.

Ce sont des points rapides à prendre si tes leçons sont sues. 30 minutes pour la compréhension. Garde le plus de temps pour les questions développées, qui rapportent le plus.

Garde le plus de temps pour les questions développées, qui rapportent le plus. 5 minutes de relecture. Vérifie d’abord la réécriture.

Le brevet blanc n’est défini par aucun texte national : sa date, sa durée et son barème dépendent de ton collège. La plupart reprennent le format officiel, et c’est l’occasion de tester ta gestion du temps en conditions réelles. Note ensuite ce qui a coincé : pas fini la rédaction, bloqué sur la réécriture, pas relu. Tu sauras quoi travailler d’ici juin.

Trois erreurs reviennent souvent dans les copies : répondre aux questions sans citer le texte, écrire une rédaction d’un seul bloc sans paragraphes, et dépasser à peine le nombre de lignes minimal alors qu’il reste vingt minutes.

Série professionnelle : ce qui diffère

Les candidats de la série professionnelle passent une épreuve construite sur le même modèle, avec des sujets distincts de ceux de la série générale. La note de service signale une différence chiffrée : le texte de la dictée compte 400 signes environ, contre 600 en série générale. Elle ne prévoit pas d’autre durée ni d’autre barème pour cette série.

Questions fréquentes

Combien de temps dure l’épreuve de français du brevet ? 3 heures au total : 1 h 10 pour le travail sur le texte et l’image, 20 minutes pour la dictée et 1 h 30 pour la rédaction. Sur combien de points est notée l’épreuve de français du brevet ? Le sujet affiche un barème de 100 points : 50 pour les questions sur le texte et l’image, 10 pour la dictée, 40 pour la rédaction. La note est ensuite ramenée sur 20 et affectée d’un coefficient 2. Combien de points vaut la dictée du brevet ? 10 points sur 100, soit l’équivalent de 2 points sur 20. Le texte dicté compte environ 600 signes en série générale et environ 400 en série professionnelle. A-t-on droit au dictionnaire à l’épreuve de français du brevet ? Oui, pour la rédaction uniquement. Tu peux consulter un dictionnaire de langue française ou un dictionnaire bilingue, que tu dois apporter toi-même. Faut-il choisir le sujet d’imagination ou le sujet de réflexion ? Les deux sont notés sur 40 points avec le même niveau d’exigence. Prends celui pour lequel tu trouves vite des idées et dont tu comprends toutes les contraintes. Y a-t-il encore un exercice de réécriture au brevet ? Oui. La partie grammaire comprend un court fragment de texte à transformer, de manière à obtenir cinq ou dix formes modifiées. Les erreurs de copie sur le reste du passage sont aussi pénalisées. Quel est le coefficient du français au brevet ? Coefficient 2 sur un total de 10 pour les épreuves terminales, qui comptent elles-mêmes pour 60 % de la moyenne finale d’un candidat scolaire. Le français pèse donc 12 % de cette moyenne.

Sources