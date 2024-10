Les secteurs qui recrutent après un BTS en 2025

Le BTS continue de s’affirmer comme une voie solide pour une insertion rapide dans le monde professionnel, surtout dans les secteurs à forte demande. Voici un aperçu actualisé des domaines les plus porteurs pour les diplômés de niveau bac +2. Pour 2025, plusieurs secteurs se démarquent pour l’embauche des titulaires de BTS en raison de tendances économiques et sociales, de l’évolution technologique et de besoins en main-d’œuvre accrus.

L’industrie et l’ingénierie

L’industrie poursuit son expansion avec des prévisions d’embauche atteignant environ 225 000 postes par an d’ici 2025 dans des métiers de production, maintenance et ingénierie. Les secteurs de l’aéronautique, du nucléaire et de l’automobile sont particulièrement actifs dans le recrutement de techniciens et ingénieurs qualifiés pour répondre aux besoins de production et de maintenance dans un contexte de haute technicité.

Parmi les BTS appréciés dans ce secteur, ceux liés à l’informatique se démarquent particulièrement comme : le BTS de Technicien en informatique industrielle ou encore le BTS Systèmes numériques option A Informatique et réseau. Les BTS Maintenance industrielle et BTS Mécanique et automatismes industriels sont également très populaires.

Transition écologique

Avec l’objectif de neutralité carbone en 2050, la transition écologique est un secteur qui attire les investisseurs et crée de nombreux emplois. Les postes dans le secteur de l’énergie, de l’environnement et de la gestion des ressources sont en forte croissance, notamment pour des profils en BTS Environnement, Fluides et Énergies. L’objectif de réduction des émissions de carbone et de gestion écologique des ressources entraîne une forte demande en ingénieurs techniques et en techniciens qualifiés dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets.

Informatique et numérique

Bien que légèrement en baisse au profit des services à la personne, les métiers du numérique restent parmi les plus recherchés. Le secteur de la cybersécurité, en particulier, connaît une pénurie importante de profils qualifiés. En 2024, près de 35 000 postes sont à pourvoir chaque année dans des métiers comme développeur, analyste de données et expert en cybersécurité. L’Apec souligne également que 70% des recrutements prévus dans le numérique concernent des CDI, ce qui témoigne de la stabilité et de la demande de ces postes​.

Les entreprises recherchent des diplômés de BTS en informatique ou systèmes numériques pour répondre aux besoins accrus de digitalisation et de sécurité dans tous les secteurs d’activité.

Santé et services à la personne

Avec 26 % de la population française âgée de plus de 60 ans en 2025, les services de santé et d’aide à la personne sont essentiels. En réponse à ce vieillissement démographique, les besoins en aides-soignants, auxiliaires de vie et infirmiers vont fortement augmenter. Les prévisions de France Travail pour 2025 montrent une forte augmentation des besoins en personnel de santé et en services sociaux, avec environ 40 % des recrutements concentrés dans ce secteur.

Pour les titulaires de BTS en santé ou services sociaux, des opportunités d’insertion rapide sont prévues dans les hôpitaux, EHPAD et services à domicile.

Logistique et transport

Avec la croissance du e-commerce, le secteur de la logistique recrute massivement, prévoyant de combler 540 000 postes d’ici 2025, notamment pour les fonctions de préparateurs de commandes et chauffeurs routiers. Selon la DARES, les entrepôts connectés et les nouvelles méthodes de livraison rapide augmentent la demande en main-d’œuvre qualifiée pour gérer les flux et garantir une efficacité logistique optimale.

La généralisation des entrepôts connectés et la croissance des services de livraison rapide nécessitent des diplômés en logistique et transport, assurant un fort potentiel d’emploi pour les titulaires de BTS en transport et logistique​.

Ces chiffres confirment que les perspectives d’emploi sont prometteuses pour les titulaires de BTS, surtout dans des secteurs à forte demande de compétences techniques et sociales. Pour les jeunes diplômés, ces domaines offrent des opportunités variées dans des métiers porteurs et souvent bien rémunérés.