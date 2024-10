Tu t’apprêtes à passer ton bac et tu dois faire ton choix sur Parcoursup ? Ne bouge pas ! digiSchool peut t’aider dans ton choix ! Si tu souhaites te lancer dans une filière commerciale, nous te dévoilons le classement des meilleurs BTS NDRC ! Alors, continue ta lecture…

Qu’est-ce que le BTS NDRC ?

Les spécificités du BTS

Le BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) est un diplôme qui se déroule en deux ans et est délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche. C’est l’un des plus courants en France !

Ce BTS fait partie de la branche commerciale et permet à son titulaire de devenir un véritable expert de la relation client, sous toutes ses formes. Il apprend à mettre en place une politique commerciale afin de bâtir des relations pérennes, de la prospection à la fidélisation.

En choisissant le BTS NDRC, tu sauras piloter et organiser l’activité commerciale mais aussi négocier les ventes, produire et assurer le management des activités commerciales.

Tous les étudiants titulaires d’un baccalauréat, idéalement général, techno, STMG ou bac pro métiers du commerce et de la vente peuvent accéder au BTS NDRC !

Il est également possible de préparer ce diplôme en alternance.

Cette formation est polyvalente et comprend différents enseignements (cours, travaux dirigés et travaux pratiques).

Voici les modules de formations étudiés :

Culture générale et expression ;

Culture économique, juridique et managériale ;

Relation client et négociation vente ;

Relation client à distance et digitalisation ;

Relation client et animation de réseaux ;

Atelier de professionnalisation ;

LV1.

Un stage de 16 semaines vient compléter la formation !

Quels sont les débouchés du diplôme ?

Dès sa sortie d’étude, le titulaire du BTS NDRC peut se tourner vers différents secteurs d’activités, que ce soit les services ou l’industrie.

Tu peux viser différents emplois :

Prospecteur ou téléprospecteur ;

Guichetier ;

Vendeur ou télévendeur ;

Commercial ou technico-commercial ;

Téléconseiller ;

Chargé de clientèle ;

Etc.

Sur quoi se base le classement des BTS NDRC ?

Ce classement peut t’aider à faire ton choix lors de ta sélection sur Parcoursup après le baccalauréat !

Il se base sur différents critères :

Le nombre de candidat Parcoursup l’année précédente ;

Le taux d’accès à Parcoursup l’année précédente ;

Le pourcentage d’étudiants boursiers admis dans l’établissement ;

Le pourcentage de mention bien et très bien admis dans l’établissement.

Ce classement a été effectué grâce à des données retrouvées sur le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche.

Le classement des meilleurs BTS NDRC en France

Pour t’aider dans ton choix, tu peux retrouver le classement des 20 meilleurs établissements en France à proposer un BTC NDRC !

BTS NDRC : pourquoi le choisir ?