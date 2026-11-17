Le plateau est l’épreuve la plus sélective du permis moto : un peu plus de six candidats sur dix seulement la réussissent. Voici le déroulé officiel des 6 manœuvres, ce que l’inspecteur observe, l’équipement à porter, ce qui se passe en cas d’échec et comment t’y préparer.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Tu as ton code moto en poche, et maintenant il reste le morceau qui fait le plus peur : le plateau. Dix minutes sur une piste fermée, des cônes, un chrono, un freinage d’urgence, et un inspecteur qui observe chaque geste. C’est l’épreuve du permis moto qui fait chuter le plus de candidats. Dans cet article, on reprend le déroulé officiel manœuvre par manœuvre, ce qui se joue vraiment à chaque étape et la façon de t’y préparer. Et si l’ETM n’est pas encore validée, commence par là : tu peux préparer ton code moto en ligne, c’est lui qui t’ouvre les portes de la piste.

Article à jour des pages officielles de la Sécurité routière et de service-public.gouv.fr consultées le 17 novembre 2026.

SOMMAIRE

Le plateau du permis moto, c’est quoi exactement ?

Dans les textes, on ne parle pas de « plateau » mais d’épreuve hors circulation (HC). C’est la première des deux épreuves pratiques des permis A1 et A2, passée sur une piste fermée à la circulation. La seconde, l’épreuve en circulation, se déroule sur route ouverte et n’est accessible que si tu as réussi le plateau.

Selon service-public.gouv.fr, l’épreuve dure 10 minutes et enchaîne 6 manœuvres : 3 manœuvres de maîtrise à allure réduite, dont une sans l’aide du moteur, puis 3 manœuvres à allure plus élevée. L’objectif est de vérifier ton équilibre, ton usage des commandes, l’inclinaison de la moto, l’évitement et le freinage.

Depuis le 1er mars 2020, date de création de l’épreuve théorique moto, l’interrogation orale et les vérifications techniques ont été retirées du plateau : la Sécurité routière l’indique sur sa page consacrée au permis A1 et A2. Le plateau est donc devenu une épreuve purement pratique. Les connaissances, elles, sont évaluées à l’ETM, l’épreuve théorique moto.

Avant d’y arriver, il faut avoir suivi la formation minimale prévue : 20 heures de leçons au moins, dont 8 heures sur piste et 12 heures sur route, pour le A1 comme pour le A2 (15 heures, dont 5 sur piste, si tu passes le A2 en étant déjà titulaire du A1). Si tu hésites encore entre les catégories, notre guide sur les permis moto A1, A2 et A fait le point.

Pourquoi le plateau est l’épreuve la plus redoutée

Les chiffres officiels le confirment. D’après le bilan des examens du permis de conduire 2024 publié par la Sécurité routière, le taux de réussite au plateau est de 62,6 %, contre 72,4 % à l’ETM et 85,4 % à l’épreuve en circulation. Pour le seul permis A2, il descend à 61,1 %, contre 77,1 % en A1.

Les repères chiffrés du plateau du permis moto. Sources : Sécurité routière et service-public.gouv.fr.

Autrement dit, près de quatre candidats sur dix repartent de la piste sans pouvoir accéder à la circulation. L’explication tient souvent moins à la technique qu’au contexte : une seule tentative, un chrono, une vitesse imposée, une moto d’examen parfois différente de celle de l’entraînement, et le stress qui raidit les bras au pire moment. On détaille les causes d’échec les plus fréquentes et les débats en cours dans notre article sur les fautes éliminatoires au permis moto, et l’ensemble des statistiques dans celui sur le taux de réussite du code moto.

Les 6 manœuvres du plateau, une par une

La Sécurité routière décrit le parcours en six séquences enchaînées. Les repères (lignes C4 à C7, portes de cônes) correspondent au schéma de piste officiel : ton moniteur te les fera répéter sur une piste aux mêmes cotes.

1. Le déplacement de la moto sans l’aide du moteur

Tu débéquilles la moto, tu la pousses en marche avant jusqu’à franchir complètement une porte de cônes, puis tu recules jusqu’à franchir complètement la porte, avant de béquiller. C’est la manœuvre « sans l’aide du moteur ». Elle paraît simple, mais la moto se tient avec les jambes et le bassin bien plus qu’avec la force des bras.

2. Le parcours lent

Un parcours à allure réduite, chronométré si la moto a une boîte manuelle, avec un arrêt marqué à un point précis. C’est ici que se joue la maîtrise du point de patinage de l’embrayage et du frein arrière. Pour revoir ces bases, lis notre article sur la façon de passer les vitesses à moto.

3. Les demi-tours, la ligne droite et le freinage d’urgence

Un demi-tour en courbe, un demi-tour en bout de piste, puis un retour en ligne droite : tu dois être en 3e rapport (sauf boîte automatique) et atteindre au moins 50 km/h au plus tard à la ligne C6. Vient alors le freinage d’urgence : la moto doit être immobilisée à hauteur de la ligne C5 sur piste sèche, ou C4 sur piste humide. La technique et les distances sont détaillées dans notre article sur le freinage d’urgence à moto.

4. Le parcours avec passager

À la date de mise à jour de cet article, la page officielle de la Sécurité routière décrit toujours un parcours effectué avec un passager, suivi de sa dépose dans une zone délimitée entre la porte « piquets » et la porte « cônes ». Une évolution de cette séquence a été évoquée publiquement, mais aucun texte d’application n’a été publié à notre connaissance : prépare-toi donc avec passager. Pour comprendre comment le passager modifie l’équilibre et le freinage, consulte notre article sur le fait de transporter un passager à moto.

5. Le slalom

Tu dois être en 3e rapport au plus tard au premier cône et à 40 km/h au plus tard à la ligne C7, puis effectuer un demi-tour en bout de piste. Le slalom teste la fluidité : regard porté loin devant, inclinaisons franches, gaz réguliers. Le contre-braquage est la clé pour faire basculer la moto sans à-coups.

6. L’évitement

Dernière séquence : 3e rapport avant le couloir, 50 km/h minimum à hauteur de la ligne C6, évitement selon le schéma, puis immobilisation dans la zone prévue. C’est la manœuvre qui reproduit le plus directement une situation réelle : un obstacle surgit, tu dois le contourner sans freiner pendant l’esquive.

L’équipement obligatoire le jour de l’examen

Service-public.gouv.fr liste l’équipement exigé pour l’examen pratique des permis A1 et A2 :

un casque homologué ;

des gants homologués ;

un blouson ou une veste à manches longues ;

un pantalon ou une combinaison ;

des bottes ou des chaussures montantes.

La présence d’un accompagnateur est par ailleurs obligatoire pendant toute la durée des épreuves. Vérifie ta tenue complète la veille de l’examen. Le détail des normes est dans notre article sur l’équipement obligatoire à moto.

Résultat, échec et validité du plateau

L’inspecteur ne te communique pas le résultat à l’oral. D’après service-public.gouv.fr, il est consultable en ligne dès le lendemain de l’examen. En cas d’échec, un délai de 2 jours, date à date, s’applique avant de te présenter à nouveau.

Une fois le plateau réussi, tu en gardes le bénéfice pour 5 épreuves en circulation pendant les 3 ans qui suivent, à condition que ton ETM soit toujours valable. L’ETM, elle, est conservée 5 ans au maximum : on t’explique comment ces durées s’articulent dans notre article sur la validité du code moto. Chaque nouveau passage a aussi un coût, librement fixé par l’école : pour budgéter, consulte notre article sur combien coûte le permis moto.

L’épreuve suivante, en circulation, dure 32 minutes selon service-public.gouv.fr : il faut y obtenir au moins 21 points et ne commettre aucune erreur éliminatoire.

Nos conseils pour réussir le plateau

Entraîne-toi sur une piste aux cotes officielles. Les repères C4 à C7 ne s’improvisent pas. Une piste mal tracée donne de faux réflexes de distance, en particulier pour le freinage d’urgence.

Travaille la vitesse plutôt que la subir. Beaucoup de candidats lèvent la main droite trop tôt et arrivent sous les 50 km/h. Atteins la vitesse tôt, stabilise-la, puis concentre-toi sur la manœuvre qui suit.

Regarde où tu veux aller. Au parcours lent comme au slalom, la moto suit le regard. Fixer un cône, c’est souvent finir dessus.

Répète la poussette jusqu’à l’automatisme. C’est la seule manœuvre sans moteur et la première du parcours : la réussir sans hésiter installe la confiance pour la suite.

Ne néglige pas le code pour autant. Les notions de freinage, d’adhérence et de trajectoire évaluées à l’ETM sont les mêmes que sur la piste : bien les comprendre aide aussi à les appliquer. Tu peux tester gratuitement le code moto pour vérifier où tu en es.

Questions fréquentes

Combien de temps dure le plateau du permis moto ?

L’épreuve hors circulation dure 10 minutes selon service-public.gouv.fr. Elle enchaîne 6 manœuvres : 3 à allure réduite, dont une sans l’aide du moteur, et 3 à allure plus élevée.

Quel est le taux de réussite au plateau moto ?

62,6 % en 2024 toutes catégories confondues, d’après le bilan des examens du permis de conduire de la Sécurité routière. Il est de 61,1 % pour le permis A2 et de 77,1 % pour le A1.

À quelle vitesse faut-il rouler au plateau ?

Au moins 50 km/h avant le freinage d’urgence et avant l’évitement, et 40 km/h au slalom, aux repères indiqués sur le schéma officiel de la piste.

Que se passe-t-il si je rate le plateau ?

Tu dois respecter un délai de 2 jours, date à date, avant de te présenter de nouveau. Tu ne peux pas passer l’épreuve en circulation tant que le plateau n’est pas réussi.

Combien de temps le plateau reste-t-il valable ?

Le bénéfice du plateau est conservé pour 5 épreuves en circulation pendant les 3 ans qui suivent sa réussite, à condition que ton ETM soit toujours en cours de validité.

Y a-t-il encore des questions orales au plateau ?

Non. Depuis le 1er mars 2020, l’interrogation orale et les vérifications techniques ont été supprimées de l’épreuve hors circulation, avec la création de l’épreuve théorique moto (ETM).

Sources