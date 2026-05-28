Fautes éliminatoires au permis moto : ce que la réforme DSR 2026 changerait (ou non)

La Délégation à la sécurité routière a précisé en mai 2026 sa position sur les fautes éliminatoires au permis. Côté moto, l’enjeu est concret : le plateau affiche le taux de réussite le plus bas. On décrypte ce que ce projet changerait — ou non — pour ta préparation.

Tomber au plateau, mordre la ligne d’un parcours lent, oublier de tourner la tête à un carrefour : aujourd’hui, une seule de ces fautes suffit à faire échouer un candidat au permis moto. La Délégation à la sécurité routière (DSR) a précisé en mai 2026 sa position sur un projet de réforme qui pourrait revoir cette logique. La piste étudiée n’efface pas l’examen — elle pourrait en modifier les contours, et le plateau moto est l’épreuve la plus directement concernée. On reprend ce que dit la réglementation aujourd’hui, ce que la DSR envisage exactement, et ce que cela changerait pour toi qui révises maintenant. Pour ancrer la théorie en parallèle de ta formation pratique, tu peux préparer ton code moto en ligne sur des séries calées sur la banque officielle.

Sommaire

Ce que dit la réglementation aujourd’hui

L’examen pratique du permis moto se décompose en deux épreuves indépendantes : le plateau (hors circulation) et la circulation. Chacune a sa grille de notation et ses propres fautes éliminatoires. Les modalités sont fixées par l’arrêté du 23 avril 2012 et ses modifications successives, qui définissent la cotation A/B/C de chaque parcours, le barème et la liste des comportements qui annulent l’épreuve.

Plateau moto : les fautes qui éliminent

Au plateau, sept familles de comportements aboutissent à un échec, indépendamment du reste de la prestation :

Chute de la moto , candidat à bord ou non.

, candidat à bord ou non. Pied au sol dans une zone où le parcours l’interdit explicitement (parcours lent, allure réduite).

dans une zone où le parcours l’interdit explicitement (parcours lent, allure réduite). Renversement d’un plot ou franchissement / mordage d’une ligne de démarcation du parcours.

ou du parcours. Oubli d’une portion du parcours ou inversion d’un trajet par rapport au schéma annoncé.

ou inversion d’un trajet par rapport au schéma annoncé. Vitesse insuffisante sur les exercices à allure imposée (le parcours rapide est minuté).

sur les exercices à allure imposée (le parcours rapide est minuté). Non-respect d’une consigne de l’inspecteur (arrêt non effectué, mauvaise direction).

(arrêt non effectué, mauvaise direction). Comportement dangereux pour le candidat lui-même ou pour les personnes présentes sur le terrain.

Le taux de réussite au plateau s’établit à 62,6 % en 2024, d’après les chiffres publiés par la Délégation à la sécurité routière. C’est l’épreuve la plus sélective du parcours moto, et l’écart avec l’épreuve de circulation est significatif.

Circulation moto : les fautes qui éliminent

En circulation, la liste des fautes éliminatoires recouvre les comportements qui placent le candidat, l’inspecteur (passager arrière) ou un autre usager en situation de danger immédiat :

Non-respect d’un STOP ou d’un feu rouge.

Refus de priorité , en particulier aux piétons engagés sur un passage protégé.

, en particulier aux piétons engagés sur un passage protégé. Engagement à contresens , dans une zone interdite ou sur une bande d’arrêt d’urgence sans nécessité.

, dans une zone interdite ou sur une bande d’arrêt d’urgence sans nécessité. Changement de file ou dépassement dangereux , notamment sans contrôle des angles morts ni clignotant.

, notamment sans contrôle des angles morts ni clignotant. Franchissement d’une ligne continue .

. Vitesse manifestement excessive ou refus de freiner face à un danger.

ou refus de freiner face à un danger. Intervention impérative de l’inspecteur sur la commande du frein arrière ou par injonction verbale, lorsque cette intervention prévient un accident.

Le taux de réussite à l’épreuve de circulation moto atteint 85,4 % en 2024 — soit 23 points au-dessus du plateau. Cet écart vient en grande partie du fait que la circulation se joue sur la moyenne d’une prestation, alors que le plateau peut sanctionner sur un seul geste précis.

Pour bien situer l’épreuve ➜ comment se passe l’examen du code moto

Le projet DSR : ce que l’on sait au 28 mai 2026

La Délégation à la sécurité routière a lancé, début 2026, deux groupes de travail sur l’examen pratique du permis de conduire. Le premier porte sur la notion de faute éliminatoire elle-même ; le second sur la place donnée à la perception du risque dans la notation. La déléguée interministérielle Florence Guillaume a précisé publiquement, dans la presse spécialisée, le cadre du projet en mai 2026.

Ce que vise le projet

L’objectif affiché n’est pas de « baisser le niveau d’exigence » de l’examen, mais d’harmoniser la pratique française avec le cadre européen. La directive européenne sur le permis de conduire restreint l’élimination automatique aux comportements générant un danger concret pour les occupants du véhicule ou les autres usagers. En France, la grille s’applique de façon plus large, ce qui produit un effet documenté par la DSR : 93 à 94 % des candidats recalés au pratique le sont sur une faute éliminatoire isolée, pas sur un déficit global de niveau. Autrement dit, le candidat échoue souvent sur un geste précis alors que sa prestation d’ensemble serait jugée acceptable.

Deux pistes structurantes sont étudiées par les groupes de travail :

Restreindre l’élimination aux comportements générant un risque réel et immédiat, appréciés par l’examinateur à l’instant T. Une faute matérielle isolée, sans danger pour personne, ne déclencherait plus automatiquement l’échec.

aux comportements générant un risque réel et immédiat, appréciés par l’examinateur à l’instant T. Une faute matérielle isolée, sans danger pour personne, ne déclencherait plus automatiquement l’échec. Permettre la validation de l’examen malgré une faute éliminatoire isolée, sous condition d’une formation complémentaire ciblée à suivre dans un délai défini après l’obtention du permis.

Calendrier annoncé

Une enquête statistique approfondie est annoncée par la DSR avant l’été 2026, pour objectiver les données — taux d’élimination par type de faute, profil des candidats recalés, écart hommes/femmes, et comparaison entre la France et les autres États membres de l’Union européenne. Si des mesures sont retenues à l’issue de cette enquête, leur mise en œuvre est évoquée pour fin 2026, sous la forme d’un nouveau barème ou d’une modification de l’arrêté en vigueur.

À retenir : aucun texte n’a été modifié à ce jour. La réglementation en vigueur reste celle décrite plus haut. La réforme est à l’état de projet documenté, pas de droit applicable.

Astuce de prof ➜ Ne révise jamais pour un examen « à venir ». Tu passes l’examen tel qu’il existe le jour où tu te présentes. La grille actuelle reste celle de l’arrêté de 2012 modifié — et la moindre faute éliminatoire annule l’épreuve, quoi qu’il se dise dans la presse sur une réforme à l’étude.

Pourquoi le plateau moto serait l’épreuve la plus touchée

Le projet vise l’examen pratique au sens large — toutes catégories confondues. Mais l’arithmétique des taux de réussite désigne le plateau moto comme la zone la plus exposée mécaniquement à une éventuelle réforme.

Avec 62,6 % de réussite en 2024, le plateau est l’épreuve où la marge entre passer et échouer se joue le plus souvent sur un geste isolé : un pied au sol non prévu en zone lente, un plot effleuré, une portion du parcours mal mémorisée. Aucun de ces gestes ne met directement en danger un usager — et pourtant chacun élimine. C’est précisément le type de situation que la DSR évoque dans ses arbitrages : une faute matérielle sans risque réel pour autrui.

Si la piste « restriction de l’élimination aux risques réels » était retenue, certains comportements du plateau pourraient basculer d’éliminatoire à pénalisant (perte de points sans annulation), ou rester éliminatoires uniquement quand ils s’accompagnent d’une perte d’équilibre dangereuse. Les fautes qui resteraient à coup sûr éliminatoires sont celles qui engagent la sécurité : chute, comportement dangereux, vitesse manifestement inadaptée. La position publique de la DSR est nette sur ce point : il ne s’agit pas de tolérer un comportement à risque réel.

Ce raisonnement reste hypothétique tant que l’enquête statistique n’a pas été publiée et que les groupes de travail n’ont pas rendu leurs conclusions. Mais il explique pourquoi le sujet est suivi de près par les motos-écoles : le plateau est, dans le parcours moto, l’épreuve où une réforme aurait l’effet le plus visible sur les taux de réussite.

Circulation moto : quelles fautes resteraient éliminatoires

Côté circulation, le projet DSR aurait un impact plus limité. Avec un taux de réussite de 85,4 % en 2024, l’épreuve est moins « binaire » que le plateau : la note de synthèse intègre déjà la qualité globale de la prestation. La quasi-totalité des fautes éliminatoires actuelles en circulation relèvent du risque concret pour un usager :

griller un STOP en présence de circulation transversale,

refuser la priorité à un piéton engagé,

franchir une ligne continue en présence d’un véhicule en sens inverse,

changer de file sans contrôler ses angles morts dans un trafic dense,

provoquer l’intervention impérative de l’inspecteur pour éviter une collision.

Ces comportements rentrent dans la définition « risque réel et immédiat » que vise la DSR. Ils resteraient logiquement éliminatoires dans toutes les hypothèses étudiées. La marge éventuelle de tolérance porterait plutôt sur les cas où une faute formelle est commise sans présence d’usager exposé : un STOP non marqué à un carrefour totalement désert, par exemple. La position officielle de la DSR sur ce type de situation reste un sujet de débat, et ce sont précisément ces cas que l’enquête statistique d’ici l’été doit éclairer.

À noter : la circulation moto se déroule en 32 minutes depuis le 1er novembre 2025 (contre 40 minutes auparavant), avec une partie de conduite autonome de 5 minutes. Cette réforme déjà appliquée modifie le tempo de l’épreuve, mais ne touche pas la liste des fautes éliminatoires : elle ajuste seulement la durée. Le projet de réforme DSR, lui, viendrait modifier la nature des fautes éliminatoires, pas leur cadre.

Ce que cela change (ou non) pour ta préparation

La règle de bon sens est simple : tant que l’arrêté n’est pas modifié, tu prépares l’examen tel qu’il existe aujourd’hui. Le projet DSR est à l’état d’enquête statistique et de groupes de travail ; il n’a aucune valeur opérationnelle pour la session que tu vas passer dans les semaines à venir.

Trois principes utiles pour aborder la préparation dans ce contexte :

Cible le plateau en priorité. 62,6 % de réussite en 2024 — c’est l’épreuve qui sépare. Un travail régulier sur les parcours lent et rapide, avec une moto-école qui te corrige geste à geste, vaut tous les calculs sur une réforme à venir.

62,6 % de réussite en 2024 — c’est l’épreuve qui sépare. Un travail régulier sur les parcours lent et rapide, avec une moto-école qui te corrige geste à geste, vaut tous les calculs sur une réforme à venir. Maîtrise les éliminatoires « risque réel » avant les éliminatoires « formelles ». Que la réforme passe ou non, les fautes du type STOP grillé avec circulation transversale, refus de priorité piéton, franchissement de ligne continue en sens inverse resteront éliminatoires. Ce sont elles qui doivent être verrouillées en premier.

Que la réforme passe ou non, les fautes du type STOP grillé avec circulation transversale, refus de priorité piéton, franchissement de ligne continue en sens inverse resteront éliminatoires. Ce sont elles qui doivent être verrouillées en premier. Renforce ta théorie en parallèle. L’épreuve théorique moto (ETM) teste précisément la connaissance de ces comportements à risque — distances de freinage, angles morts, équipement, situations de visibilité réduite. Plus la théorie est solide, plus la circulation est facile à gérer.

Si tu cherches à mesurer ton niveau actuel sans pression, les tests de code moto gratuits permettent de passer une série de 40 questions dans les conditions réelles de l’examen. C’est le bon point de départ pour identifier les thèmes qui demandent encore un effort.

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FAQ — Fautes éliminatoires permis moto

Quelles sont les fautes éliminatoires au plateau moto ? Les principales fautes éliminatoires au plateau moto sont la chute, le pied au sol dans une zone où il est interdit, le renversement d’un plot, le franchissement ou le mordage d’une ligne de démarcation, l’oubli d’une portion du parcours, une vitesse insuffisante sur les exercices minutés, le non-respect d’une consigne de l’inspecteur et tout comportement dangereux. Une seule de ces fautes annule l’épreuve. La DSR veut-elle supprimer les fautes éliminatoires au permis moto ? Non. La Délégation à la sécurité routière a précisé en mai 2026 que l’objectif n’est pas de baisser le niveau d’exigence ni de supprimer les éliminatoires. Le projet vise à harmoniser la pratique française avec la directive européenne, qui restreint l’élimination automatique aux comportements générant un danger concret. Une faute matérielle sans risque réel pour autrui pourrait être traitée différemment, mais aucun texte n’a été modifié à ce stade. Quel est le taux de réussite du plateau moto en France ? D’après les chiffres publiés par la Délégation à la sécurité routière pour 2024, le taux de réussite au plateau moto s’établit à 62,6 %. C’est l’épreuve la plus sélective du parcours moto, devant la circulation (85,4 %) et l’épreuve théorique moto, l’ETM (de l’ordre de 70 à 74 % selon les sessions). Quand la réforme DSR sur les fautes éliminatoires sera-t-elle effective ? Aucune date d’application n’est arrêtée. Une enquête statistique de la DSR est annoncée avant l’été 2026 pour objectiver les données. Si des mesures sont retenues, leur mise en œuvre est évoquée pour fin 2026, sous la forme d’un nouveau barème ou d’une modification de l’arrêté. Tant que l’arrêté n’est pas modifié, la grille actuelle reste applicable. Une faute éliminatoire isolée annule-t-elle toujours l’examen moto aujourd’hui ? Oui. À la date du 28 mai 2026, l’arrêté du 23 avril 2012 et ses modifications restent en vigueur. Une seule faute éliminatoire, qu’elle soit au plateau ou en circulation, fait échouer l’épreuve concernée, quel que soit le reste de la prestation. C’est précisément ce point que le projet DSR pourrait faire évoluer, mais aucun texte n’a été modifié à ce jour. La réforme DSR concerne-t-elle aussi l’épreuve théorique moto (ETM) ? Non. Les groupes de travail DSR portent sur l’examen pratique (plateau et circulation). L’épreuve théorique moto (ETM) — 40 questions, 35 bonnes réponses requises, banque officielle de 800 questions sur 9 thèmes — n’est pas dans le périmètre du projet. La règle des cinq erreurs maximum reste applicable à l’ETM.

Conclusion

Le projet de réforme DSR n’efface pas l’examen, et il n’efface surtout pas les fautes qui engagent la sécurité : STOP grillé en circulation, refus de priorité piéton, comportement dangereux au plateau resteront éliminatoires dans toutes les hypothèses étudiées. Ce qui pourrait évoluer, c’est le traitement des fautes formelles sans risque réel — typiquement, un pied au sol au plateau lent. Pour toi qui prépares ton permis aujourd’hui, la consigne est claire : tu passes l’examen tel qu’il existe, pas tel qu’il pourrait devenir. Travaille le plateau en priorité (62,6 % de réussite, c’est l’épreuve qui sépare), verrouille les éliminatoires « risque réel », et garde un œil sur l’enquête statistique DSR attendue avant l’été.