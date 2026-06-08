Permis moto A1, A2, A : à quel âge, pour quelle moto et avec quelle formation ?

A1 dès 16 ans, A2 dès 18 ans, A ensuite : les trois permis moto ne donnent pas droit aux mêmes machines. Âge, puissance, formation et code moto (ETM) — le comparatif clair pour savoir quel permis viser en 2026.

Avant même de choisir une moto, il faut savoir laquelle on a le droit de conduire. En France, l’accès aux deux-roues motorisés est découpé en trois permis : A1 dès 16 ans, A2 dès 18 ans, puis A. Chacun ouvre droit à des machines plus puissantes — et chacun, pour A1 et A2, passe par la même porte d’entrée théorique : l’épreuve du code moto (ETM). On fait le tri ici, catégorie par catégorie, et tu peux commencer à préparer ton code moto en ligne en parallèle de ta réflexion.

Sommaire

Le comparatif en un coup d’œil

Trois critères suffisent à distinguer les permis moto : l’âge minimum, la puissance autorisée, et la formation à suivre. Le tableau ci-dessous résume l’essentiel ; chaque catégorie est détaillée juste après.

Catégorie Âge minimum Motos autorisées Code moto (ETM) AM (ex-BSR) 14 ans Cyclomoteurs 50 cm³, bridés à 45 km/h Non (formation de 8 h, sans examen) A1 16 ans Motos ≤ 125 cm³ et ≤ 11 kW (15 ch) Oui A2 18 ans Motos ≤ 35 kW (environ 47 ch) Oui A Après 2 ans de A2 (+ formation 7 h) Toutes les motos, sans limite de puissance Déjà validé via le A2

À retenir : l’AM concerne le cyclo 50 cm³ et ne fait pas partie des « permis moto » au sens strict — il n’y a pas d’ETM. Les vrais permis moto sont A1, A2 et A. Et pour A1 comme pour A2, on commence toujours par le code moto.

Permis A1 : la 125 dès 16 ans

Le A1 est le premier permis moto accessible. Dès 16 ans, il autorise les motos d’une cylindrée maximale de 125 cm³, d’une puissance plafonnée à 11 kW (environ 15 ch) et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,1 kW/kg. Il couvre aussi les tricycles à moteur jusqu’à 15 kW.

Pour l’obtenir, le parcours est complet : l’épreuve théorique moto (ETM, le code moto), puis l’examen pratique en deux temps — le plateau (hors circulation) et la circulation. La formation pratique représente au minimum 20 heures, dont 8 heures de plateau et 12 heures de circulation.

C’est le permis des jeunes qui veulent rouler en 125 sans attendre la majorité. Attention : avoir 16 ans ne dispense de rien sur le plan théorique — l’ETM est exigé au même titre que pour un candidat majeur.

Permis A2 : la moto bridée dès 18 ans

Le A2 est, de loin, le permis moto le plus demandé. Accessible dès 18 ans, il ouvre droit aux motos dont la puissance ne dépasse pas 35 kW (environ 47 ch), avec un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,2 kW/kg. Une moto plus puissante peut être conduite si elle a été bridée à 35 kW — à condition que sa version d’origine ne dépasse pas le double, soit 70 kW. Une machine dont la puissance d’usine est supérieure à 70 kW ne peut donc pas être ramenée au niveau A2.

Côté formation, le minimum légal est de 20 heures (8 h de plateau, 12 h de circulation). Si tu es déjà titulaire du A1, la formation est allégée à 15 heures. L’ETM reste obligatoire — sauf si ton code moto est encore valable d’un précédent passage (il vaut 5 ans).

Le A2 n’est pas une version « au rabais » : c’est la voie normale d’entrée dans le monde de la moto, pensée pour acquérir de l’expérience sur une machine maîtrisable avant de viser plus puissant.

Permis A : toutes les motos, après le A2

Le permis A autorise n’importe quelle moto, sans limite de puissance ni de cylindrée. En pratique, on n’y accède pas directement en partant de zéro : la voie normale passe par le A2.

Concrètement, une fois titulaire du A2 depuis 2 ans, il suffit de suivre une formation de 7 heures (la « passerelle A2 vers A ») pour conduire une moto sans restriction. Cette formation ne comporte pas d’examen : à l’issue des 7 heures, l’attestation permet de mettre à jour le permis. Comme le A2 s’obtient à 18 ans, cette progression amène en pratique au permis A vers 20 ans.

Point à vérifier avant de t’engager : les conditions d’un éventuel « accès direct » au permis A à 24 ans varient selon les sources. Avant de bâtir ton plan, confirme ta situation exacte sur service-public.fr ou auprès de ton auto-école.

Et le 125 avec le permis B ?

C’est la confusion la plus fréquente. Avoir le permis B (voiture) ne donne pas droit à un permis moto. Mais après 2 ans de permis B et une formation de 7 heures, on peut conduire un 125 cm³ (équivalent A1). Ce n’est pas un permis moto et il n’y a pas d’ETM dans ce cas précis : c’est une équivalence limitée au 125. Pour rouler sur plus gros, il faut passer par le A2 — et donc par le code moto.

Sur le même thème ➜ Conduire une moto avec un permis B : ce qui est vraiment permis

Le passage obligé : l’ETM, le code moto

Quel que soit le permis moto visé — A1 ou A2 — la première étape est la même : réussir l’épreuve théorique moto (ETM), le « code moto ». Depuis le 1er mars 2020, l’ETM est obligatoire pour tous les candidats A1 et A2, quelle que soit l’ancienneté de leur permis voiture. Le code voiture ne dispense plus de rien côté moto.

L’épreuve compte 40 questions, à traiter en une trentaine de minutes, avec un seuil de réussite fixé à 35 bonnes réponses. Elle porte sur des thèmes spécifiques aux deux-roues : équipement de protection, trajectoire et virages, freinage et distances, angle mort, mécanique de la moto, comportements à risque, premiers secours. Le résultat est valable 5 ans, ce qui laisse le temps d’enchaîner sur l’examen pratique — ou de passer du A1 au A2 sans repasser le code, tant que la validité court.

C’est l’étape sur laquelle se joue une partie de la réussite : on peut s’y préparer entièrement en ligne, à son rythme, avant de monter sur la moto. Pour t’entraîner sur des séries calquées sur l’examen, tu peux t’entraîner au code moto dès maintenant.

Ce qui a changé en 2026

Le découpage A1 / A2 / A reste stable, mais quelques évolutions encadrent le parcours en 2026 :

Épreuve de circulation raccourcie : depuis le 1er novembre 2025, sa durée est passée de 40 à 32 minutes pour les permis A1 et A2 (arrêté du 14 octobre 2025), afin de libérer des créneaux d’examen.

: depuis le 1er novembre 2025, sa durée est passée de 40 à 32 minutes pour les permis A1 et A2 (arrêté du 14 octobre 2025), afin de libérer des créneaux d’examen. Plateau sans passager : il est désormais possible de passer l’épreuve plateau sans passager. En contrepartie, une mention restrictive est apposée sur le permis tant qu’une formation complémentaire spécifique n’a pas été suivie.

: il est désormais possible de passer l’épreuve plateau sans passager. En contrepartie, une mention restrictive est apposée sur le permis tant qu’une formation complémentaire spécifique n’a pas été suivie. Inscription la veille au plus tard : à partir du 1er juillet 2026, l’inscription à l’examen théorique devra être close au plus tard la veille de la session (arrêté du 16 avril 2026), une mesure liée au renforcement de la lutte anti-fraude.

Rien de tout cela ne change la logique des catégories : on choisit son permis selon son âge et la moto visée, et on commence par le code moto.

En résumé : A1 à 16 ans pour la 125, A2 à 18 ans pour une moto jusqu’à 35 kW, puis A après 2 ans de A2 et une formation de 7 h pour rouler sans limite. Pour A1 et A2, l’ETM est le point de départ commun — et il est valable 5 ans.

Questions fréquentes