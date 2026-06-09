Équipement obligatoire à moto : ce qu’il faut savoir pour l’ETM

Casque homologué et gants certifiés CE sont obligatoires à moto ; le reste est recommandé. Une distinction simple, mais que l’ETM teste régulièrement. La liste complète, avec les normes et les sanctions, pour réviser l’équipement du motard.

« Casque, gants, gilet, blouson, bottes » : à l’ETM, on attend du candidat qu’il sache distinguer ce qui est obligatoire de ce qui est seulement recommandé et qu’il connaisse les normes derrière chaque pièce. C’est l’un des neuf thèmes de l’épreuve, et l’un des plus piégeux, parce que la frontière entre « conseillé » et « imposé par la loi » n’est pas intuitive. On la trace clairement ici, équipement par équipement, avec les sanctions à la clé. Tu peux réviser ce thème en conditions d’examen en t’entraînant au code moto en ligne.

Sommaire

Obligatoire ou recommandé : le tableau récap’

Deux équipements seulement sont rendus obligatoires par le Code de la route pour rouler à moto : le casque homologué et les gants certifiés CE. Un troisième, le gilet de haute visibilité, doit être présent à bord. Tout le reste, aussi vital soit-il en cas de chute, relève de la recommandation. C’est exactement cette nuance que l’ETM teste.

Équipement Statut Norme / repère En cas de manquement Casque (conducteur + passager) Obligatoire Homologation ECE 22.06 (neufs) ou 22.05 Amende de 4e classe (135 €) + retrait de 3 points Gants (conducteur + passager) Obligatoire Certification CE (norme EN 13594) Amende de 3e classe (68 €) + retrait de 1 point Gilet de haute visibilité Obligatoire à bord Norme EN 471 / EN ISO 20471 Absence à bord : amende de 1re classe (11 €). Non-porté en arrêt d’urgence : 4e classe Blouson / veste renforcée Recommandé Protections CE (épaules, coudes, dos) Pas de sanction, mais protection majeure Pantalon / bottes montantes Recommandé Renforts, matières résistantes à l’abrasion Pas de sanction

Le piège classique de l’ETM : beaucoup de candidats cochent « le blouson est obligatoire ». Faux. Sur route, en France, seuls le casque et les gants sont imposés par la loi. Le blouson, le pantalon et les bottes sont vivement conseillés, mais ne sont pas une obligation légale.

Le casque homologué : obligation n°1

Le casque est l’équipement le plus ancien et le plus strict. Il est obligatoire pour le conducteur comme pour le passager, attaché et homologué. Sans casque, ou avec un casque non homologué, l’infraction est lourde : amende forfaitaire de 135 € (4e classe) et retrait de 3 points sur le permis.

Côté homologation, deux marquages cohabitent. La norme ECE 22.06, plus exigeante (tests de chocs à plusieurs vitesses, contrôle de la jugulaire, des écrans), s’applique aux casques neufs mis sur le marché ces dernières années. Les casques homologués ECE 22.05, plus anciens, restent autorisés à l’usage tant qu’ils sont en bon état : la nouvelle norme ne rend pas illégal un casque déjà acheté. Le repère se lit sur l’étiquette cousue à la jugulaire.

À l’examen, retiens la logique : le casque protège la zone vitale, donc la loi ne transige pas, port obligatoire, homologation obligatoire, pour tous les occupants de la moto.

Pour aller plus loin ➜ Comment se passe l’examen du code moto (ETM) ?

Les gants certifiés CE : obligatoires depuis 2016

C’est la nouveauté que beaucoup d’anciens motards ont mal en tête. Depuis le 20 novembre 2016 (décret n° 2016-1232), le port de gants certifiés CE est obligatoire à moto, scooter et cyclomoteur, pour le conducteur et pour le passager. L’objectif affiché par les pouvoirs publics était de limiter la gravité des blessures aux mains en cas de chute, un réflexe naturel étant de se rattraper avec les paumes.

Les gants doivent porter le marquage CE attestant qu’ils répondent à la norme EN 13594, qui garantit une protection minimale de la paume, des articulations et du poignet. Des gants « de ville » non certifiés ne suffisent pas légalement.

La sanction est moins lourde que pour le casque mais bien réelle : amende de 3e classe (68 €, minorée à 45 € en cas de paiement rapide) et retrait de 1 point pour le conducteur. À l’ETM, la bonne réponse est sans ambiguïté : les gants homologués sont obligatoires, ce n’est pas une simple recommandation.

Le gilet de haute visibilité : à bord en permanence

Le gilet de haute visibilité suit une logique différente : il n’est pas à porter en roulant, mais il doit être présent à bord de la moto en permanence. Ne pas en disposer expose à une amende de 1re classe (11 €).

En revanche, il doit être enfilé en cas d’arrêt d’urgence ou d’immobilisation sur la chaussée ou ses abords, exactement comme pour un automobiliste qui sort de son véhicule après une panne. Ne pas le porter dans cette situation précise relève alors d’une contravention de 4e classe. La nuance « à bord toujours, sur le dos en cas d’arrêt » est typiquement le genre de détail que l’ETM aime vérifier.

Sur le même thème ➜ Code moto : tout ce qu’il faut savoir pour l’ETM

Blouson, pantalon, bottes : recommandés, pas imposés

Le reste de la panoplie n’est pas exigé par la loi sur la voie publique, mais tout formateur le présentera comme indispensable. Un blouson ou une veste renforcée avec des protections CE aux épaules, aux coudes et dans le dos absorbe l’essentiel de l’énergie d’un glissement. Un pantalon résistant à l’abrasion et des bottes montantes protègent les jambes et les chevilles, particulièrement exposées. Une dorsale complète la protection de la colonne.

Pendant la formation pratique, en revanche, l’auto-école impose en général une tenue complète : casque, gants homologués, blouson et bottes sont alors requis pour monter sur la moto-école. La distinction est utile à comprendre : ce qui est obligatoire pour circuler (casque + gants) n’est pas tout à fait ce qui est exigé pour s’entraîner.

À ne pas confondre : « fortement recommandé » et « obligatoire » ne sont pas synonymes à l’examen. Un équipement peut sauver la vie sans être imposé par le Code de la route, c’est le cas du blouson, du pantalon et des bottes.

Pourquoi l’ETM insiste sur l’équipement

L’équipement de protection est l’un des neuf thèmes officiels de l’épreuve théorique moto. Ce n’est pas un hasard : l’ETM a été créée en 2020 précisément parce que le motard est l’usager le plus exposé de la route, et l’équipement est sa première ligne de défense. Les questions ne portent pas seulement sur « quoi porter », mais sur la logique de sécurité, pourquoi un gant certifié, pourquoi un casque attaché, quelle protection pour quelle partie du corps.

Rappel du format : l’ETM compte 40 questions, à traiter en une trentaine de minutes, avec un seuil de réussite fixé à 35 bonnes réponses ; le résultat est valable 5 ans. Quelques questions « équipement » bien révisées, c’est autant de points faciles à sécuriser dans ce total. La meilleure méthode reste l’entraînement sur des séries calquées sur l’examen : tu peux t’entraîner au code moto thème par thème, équipement compris.

En résumé : à moto, seuls le casque homologué et les gants certifiés CE sont obligatoires (pour le conducteur et le passager), plus un gilet de haute visibilité à bord. Blouson, pantalon et bottes sont recommandés mais pas imposés sur route. À l’ETM, c’est cette frontière obligatoire / recommandé qui rapporte des points.

Questions fréquentes