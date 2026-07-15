Freinage d’urgence à moto : distances, technique et ce que teste l’ETM

À 50 km/h, il faut environ 40 mètres pour s’arrêter à moto. Distance de réaction, distance de freinage, dosage avant/arrière, apport de l’ABS et pièges du sol mouillé : la méthode complète du freinage d’urgence à moto, avec les chiffres officiels et la façon dont l’ETM teste ces situations.

Sur une moto, freiner fort n’a rien d’un réflexe naturel : c’est un geste qui se comprend, puis qui s’entraîne. Un blocage de la roue avant, et c’est la chute presque assurée. Trop de frein arrière seul, et la distance d’arrêt s’allonge dangereusement. L’épreuve théorique moto (ETM) teste justement cette lucidité : savoir combien de mètres il te faut pour t’arrêter, et comment répartir le freinage sans perdre le contrôle. Avant d’entrer dans le détail, tu peux t’entraîner au code moto en parallèle pour ancrer ces notions question par question.

SOMMAIRE

La décomposition de la distance d’arrêt à 50 km/h sur sol sec : réaction, freinage et total. Chiffres issus de la méthode de calcul de la Sécurité routière.

Distance de réaction, de freinage, d’arrêt : les chiffres à connaître

La distance d’arrêt, c’est la distance totale que tu parcours entre l’instant où tu perçois un danger et l’arrêt complet de la moto. Elle additionne deux choses : la distance de réaction, parcourue pendant que ton cerveau traite l’information et commande le freinage (environ une seconde), et la distance de freinage proprement dite, une fois les freins serrés.

La méthode du code de la route donne des repères simples, valables pour tous les véhicules. Sur chaussée sèche, avec un temps de réaction d’une seconde :

Vitesse Distance de réaction Distance de freinage (sol sec) Distance d’arrêt (sol sec) 50 km/h 15 m 25 m 40 m 90 km/h 27 m 81 m 108 m 130 km/h 39 m 169 m 208 m

Deux enseignements à retenir absolument pour l’examen. D’abord, la distance de freinage augmente avec le carré de la vitesse : en doublant l’allure de 50 à 100 km/h, tu ne doubles pas la distance, tu la multiplies par quatre. Ensuite, la distance de réaction, elle, augmente proportionnellement à la vitesse : plus tu roules vite, plus tu parcours de mètres « à l’aveugle » avant même d’avoir touché les freins.

À moto, ces chiffres méritent une nuance que peu de candidats connaissent. Avec un freinage parfaitement maîtrisé et un ABS moderne, une moto peut s’arrêter sur une distance comparable à celle d’une voiture. Mais cette performance suppose un dosage juste des deux freins : la moindre hésitation, et la distance réelle s’allonge nettement. Les études de l’ONISR sur le freinage d’urgence des motos par rapport aux voitures montrent bien cet écart entre le potentiel théorique et le freinage réellement obtenu par un conducteur surpris.

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La technique du freinage d’urgence à moto

Le principe de base surprend souvent les débutants : à moto, l’essentiel de la puissance de freinage vient du frein avant. Au moment où tu freines, le poids de la machine et du conducteur bascule vers l’avant, la roue avant s’écrase sur la route et gagne en adhérence, pendant que la roue arrière s’allège et se met à déraper facilement. Freiner presque uniquement de l’arrière, comme sur un vélo, c’est se priver de la majeure partie de la capacité d’arrêt.

Le bon freinage d’urgence est un freinage combiné et progressif. On serre le levier avant de façon ferme mais montante, jamais d’un coup sec qui bloquerait la roue, tout en accompagnant avec la pédale arrière et en gardant le regard loin devant. Le buste reste souple sur les bras pour encaisser le transfert de charge, la moto droite et les roues alignées : on freine en ligne, pas en plein virage.

Deux gestes complètent la manœuvre. Débrayer en fin de freinage pour ne pas caler, et rétrograder pour être prêt à repartir. Sur une moto sans ABS, le pilote doit en plus être capable de relâcher très légèrement la pression s’il sent la roue avant se bloquer, puis de reprendre : c’est ce dosage fin, impossible à improviser, qui fait toute la difficulté du freinage d’urgence réel.

L’ABS : ce qu’il change et ce qu’il ne fait pas

L’ABS (système antiblocage des roues) surveille la vitesse de rotation de chaque roue et relâche automatiquement la pression dès qu’un blocage menace. Concrètement, il t’autorise à serrer le frein à fond en situation d’urgence sans que la roue avant ne se bloque : tu conserves l’adhérence et, surtout, la capacité de diriger la moto. Sur les modèles neufs de plus de 125 cm³, l’ABS est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 au niveau européen. La plupart des motos d’auto-école et des machines A2 récentes en sont donc équipées.

Attention à ne pas s’en remettre aveuglément à lui, car c’est un piège classique des questions d’examen. L’ABS empêche le blocage des roues, il ne raccourcit pas les lois de la physique : sur sol très glissant, gravillonné ou verglacé, la distance de freinage reste longue. Il ne dispense pas non plus de garder ses distances ni d’anticiper. Un motard bien équipé d’un ABS mais collé au véhicule qui le précède reste en danger. L’ABS est un filet de sécurité pour le moment où tout va mal, pas une permission de rouler moins prudemment.

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Freiner sur sol mouillé, gravillonné ou dégradé

Toutes les distances du tableau plus haut valent pour une chaussée sèche et un revêtement en bon état. Dès que l’adhérence baisse, elles explosent. Sur sol mouillé, la distance de freinage double à peu près : les 25 mètres nécessaires à 50 km/h passent à une cinquantaine de mètres, et l’écart devient énorme à vitesse d’autoroute.

Les premières minutes de pluie après une longue période sèche sont les plus traîtres, car l’eau se mélange aux résidus de gomme et d’hydrocarbures et rend la route savonneuse. Les gravillons, les feuilles mortes, les bandes de peinture au sol et les plaques d’égout offrent une adhérence bien plus faible : on évite de freiner dessus, on anticipe pour freiner avant. Sur une moto, la règle d’or ne change pas : par mauvaise adhérence, on freine tôt, droit et en douceur, et on augmente les distances de sécurité.

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Les erreurs de freinage qui coûtent l’examen

Certaines fautes reviennent en boucle, à l’examen comme sur la route. Les connaître, c’est déjà les éviter.

Bloquer la roue avant. Serrer le levier d’un coup sec provoque le blocage et la chute. On monte en pression, on ne frappe pas le levier.

Serrer le levier d’un coup sec provoque le blocage et la chute. On monte en pression, on ne frappe pas le levier. Tout miser sur le frein arrière. C’est le réflexe hérité du vélo ou du scooter. Il allonge la distance d’arrêt et ne suffit pas en urgence.

C’est le réflexe hérité du vélo ou du scooter. Il allonge la distance d’arrêt et ne suffit pas en urgence. Freiner en plein virage, moto inclinée. L’adhérence est déjà mobilisée par la prise d’angle : un freinage brutal fait déraper. On freine avant de tourner, moto droite.

L’adhérence est déjà mobilisée par la prise d’angle : un freinage brutal fait déraper. On freine avant de tourner, moto droite. Oublier de débrayer. La moto cale, tu perds la maîtrise et la possibilité de repartir ou de te déplacer.

La moto cale, tu perds la maîtrise et la possibilité de repartir ou de te déplacer. Coller le véhicule de devant. Sans marge, la meilleure technique de freinage n’y peut rien. La distance de sécurité est ce qui te donne le temps de freiner.

Freiner au bon endroit avant de tourner ➜ Le virage à moto : adopter la trajectoire de sécurité

Comment le freinage tombe à l’ETM

L’épreuve théorique moto compte 40 questions, pour 35 bonnes réponses exigées. Le freinage n’est pas un thème isolé : il se retrouve dans plusieurs familles de questions officielles.

Situation Thème ETM concerné Réponse attendue Calculer une distance d’arrêt selon la vitesse La route / le conducteur Réaction + freinage, croissance au carré de la vitesse Répartir le freinage avant / arrière La mécanique et les équipements Frein avant prépondérant, freinage combiné et progressif Rôle et limites de l’ABS La mécanique et les équipements Évite le blocage, ne raccourcit pas les distances Freinage sur sol mouillé ou dégradé La route Distances augmentées, freiner tôt, droit et en douceur

Le fil conducteur de ces questions est toujours le même : l’examen vérifie que tu raisonnes en motard, pas en automobiliste. Une réponse qui néglige le frein avant, qui fait confiance à l’ABS sur le verglas ou qui ignore l’allongement des distances par temps de pluie est presque toujours la mauvaise.

FAQ : le freinage d’urgence à moto

Quelle est la distance d’arrêt d’une moto à 50 km/h ?

Sur sol sec, il faut compter environ 40 mètres : à peu près 15 mètres pendant la seconde de réaction, puis 25 mètres de freinage. Sur sol mouillé, la distance de freinage double à peu près, ce qui rallonge nettement la distance totale.

Faut-il freiner de l’avant ou de l’arrière à moto ?

Des deux, mais l’essentiel de la puissance vient du frein avant, car le poids bascule vers l’avant au moment du freinage. Le bon geste est un freinage combiné et progressif : frein avant ferme et montant, accompagné du frein arrière, moto droite et roues alignées.

L’ABS raccourcit-il la distance de freinage à moto ?

Pas vraiment. L’ABS empêche le blocage des roues et te permet de continuer à diriger la moto en freinant fort, mais il ne réduit pas les distances imposées par la physique. Sur sol très glissant, la distance de freinage reste longue malgré l’ABS.

L’ABS est-il obligatoire sur les motos ?

Oui pour les modèles neufs de plus de 125 cm³, qui doivent en être équipés depuis le 1er janvier 2016 dans l’Union européenne. Les motos d’occasion plus anciennes ne sont pas concernées par cette obligation.

Le freinage d’urgence est l’un des gestes qui séparent le motard prudent du candidat qui récite. Avant l’examen, entraîne-toi à reconnaître les bonnes distances et les bons dosages sur des séries de questions : préparer ton code moto en ligne te permet de réviser précisément le freinage, thème par thème.

Sources