Passer les vitesses à moto : la méthode et ce que teste l’ETM

L’embrayage à la main gauche, le sélecteur au pied gauche : passer les vitesses à moto se joue dans la coordination des deux. On décortique le point de patinage, la montée des rapports, le rétrogradage et le frein moteur, et la façon dont l’épreuve théorique moto interroge la maîtrise de la machine.

Sur une moto, on ne change pas de rapport comme dans une voiture. La main gauche gère l’embrayage, le pied gauche actionne le sélecteur, et tout se joue dans la coordination des deux. Bien passer les vitesses, c’est démarrer sans caler, monter les rapports en souplesse, rétrograder au bon moment et utiliser le frein moteur. C’est un savoir-faire 100 % moto, à la charnière de la théorie et de la pratique : l’épreuve théorique moto (ETM) vérifie que tu comprends le rôle de chaque commande, et le plateau évalue ta capacité à les manier à basse vitesse. On décortique la mécanique du geste, les erreurs de débutant et la façon dont la question tombe à l’examen. Pour t’entraîner en parallèle sur des questions calquées sur l’épreuve, tu peux préparer ton code moto en ligne.

Sommaire

Les deux commandes qui changent tout

Une moto a une boîte de vitesses manuelle, mais répartie différemment d’une auto. L’embrayage se commande à la main gauche, par une poignée. Le sélecteur de vitesses se manœuvre au pied gauche, du bout de la chaussure. Il n’y a pas de troisième pédale : pas d’embrayage au pied, et le frein arrière est, lui, au pied droit.

La boîte est dite séquentielle : on passe les rapports un par un, dans l’ordre, sans pouvoir sauter directement de la 2e à la 5e. La disposition la plus répandue est « 1 en bas, point mort, puis 2-3-4-5 en montant ». Concrètement, on appuie le sélecteur vers le bas pour engager la première, on le relève d’un demi-coup pour trouver le point mort, puis chaque coup vers le haut monte d’un rapport.

Le point mort (souvent noté N, pour neutral) se situe entre la première et la deuxième. Un voyant vert au tableau de bord confirme qu’il est engagé. C’est la position dans laquelle la roue arrière n’est plus entraînée par le moteur : on l’utilise à l’arrêt prolongé.

La grille séquentielle (1 en bas, N entre 1 et 2, puis 2 à 5 en montant) et les trois zones de la poignée d’embrayage. Le point de patinage est la zone intermédiaire où l’embrayage commence à transmettre la force du moteur.

Pour t’entraîner sur ce type de questions ➜ Séries de test ETM

Le point de patinage : la clé du démarrage

Tout le geste de démarrage repose sur une notion : le point de patinage. C’est l’instant précis, en relâchant la poignée d’embrayage, où l’embrayage commence à transmettre la force du moteur à la roue arrière. La moto avance alors doucement, sans à-coup. En deçà, l’embrayage est totalement « tiré » et le moteur tourne dans le vide ; au-delà, la transmission est complète et la moto prend de la vitesse.

Pour démarrer proprement, l’enchaînement est toujours le même : embrayage tiré à fond, première engagée, puis on relâche progressivement la poignée jusqu’au point de patinage tout en donnant un filet de gaz. Dès que la moto avance, on continue de relâcher en douceur. Lâcher la poignée d’un coup, c’est l’arrêt net du moteur : la moto cale.

Ce dosage du point de patinage n’est pas réservé au démarrage. Il sert chaque fois que la moto roule très lentement : dans les manœuvres, à l’allure du pas, en circulation dense. Il se combine alors avec le frein arrière et un regard porté loin pour garder l’équilibre.

L’idée à retenir : l’embrayage ne s’utilise pas en « tout ou rien ». La zone de patinage se dose finement, à la main, comme un variateur. C’est la maîtrise de cette zone qui distingue un démarrage propre d’un démarrage saccadé.

Monter les rapports en souplesse

Une fois lancé, on monte les rapports pour accompagner la montée en vitesse et éviter de faire crier le moteur. Le principe : on accélère, puis quand le moteur a suffisamment de régime, on enchaîne un geste rapide et coordonné.

Couper les gaz légèrement en tirant l’embrayage.

légèrement en tirant l’embrayage. Relever le sélecteur d’un coup franc pour engager le rapport supérieur.

d’un coup franc pour engager le rapport supérieur. Relâcher l’embrayage en redonnant des gaz, en douceur.

Le bon moment pour changer ne se lit pas sur un chiffre unique : il dépend de la cylindrée, de la charge et de la situation. On change quand le moteur « pousse » sans hurler, en se fiant à son bruit et à ses vibrations plus qu’à un régime théorique. Monter les rapports trop tard fait surrégimer le moteur ; les monter trop tôt fait « broutter » la moto, qui peine et manque de reprise.

Rouler sur le bon rapport, c’est aussi une question d’économie et de sécurité : un moteur à un régime adapté répond mieux quand il faut accélérer pour se dégager d’une situation. C’est un point que recoupe la conduite souple et anticipée valorisée par l’examen.

Rétrograder et utiliser le frein moteur

Rétrograder, c’est redescendre les rapports, pied vers le bas. On le fait en ralentissant, pour rester sur un rapport adapté à la vitesse, et toujours garder de la reprise disponible. Une moto qu’on laisse descendre en vitesse sans rétrograder se retrouve en sous-régime, incapable de réaccélérer franchement.

Quand on relâche les gaz et qu’un rapport est engagé, le moteur freine de lui-même la moto : c’est le frein moteur. Plus le rapport est bas, plus il est marqué. Il complète les freins avant et arrière, soulage les freins dans les longues descentes et participe au ralentissement avant un virage. À l’ETM, le frein moteur est une notion classique : il ne remplace pas le freinage, il s’y ajoute.

Pour rétrograder en douceur, beaucoup de motards donnent un petit coup de gaz au moment où l’embrayage est tiré (le « coup de gaz » ou point mort de régime), afin de faire correspondre le régime moteur à la vitesse de la roue. Le passage est alors plus fluide et la moto ne se braque pas. Ce geste s’affine avec la pratique ; ce qui compte pour l’examen, c’est de comprendre pourquoi on rétrograde : garder la moto sur un rapport vivant et utiliser le frein moteur.

Ces savoir-faire se recoupent directement avec d’autres thèmes de l’épreuve : le freinage à moto, que le frein moteur complète, et la mécanique de la moto, dont l’embrayage et la boîte font partie.

Manœuvres lentes et démarrage en côte

C’est sur les allures très basses que la maîtrise des commandes se voit le plus, et c’est précisément ce qu’évalue le plateau. Deux situations reviennent souvent.

Les manœuvres au pas

Pour évoluer très lentement sans poser le pied (demi-tour, parcours lent, slalom), on garde l’embrayage dans sa zone de patinage, on maintient un filet de gaz régulier et on dose le frein arrière pour stabiliser l’allure. Le regard reste porté loin, jamais sur la roue avant. C’est l’association embrayage qui patine + frein arrière + regard qui permet de tenir la moto droite à allure de marche.

Le démarrage en côte

Repartir dans une montée demande de coordonner trois commandes pour ne pas reculer ni caler. Une méthode courante : maintenir la moto avec le frein (avant ou arrière) pendant qu’on amène l’embrayage au point de patinage et qu’on monte un peu les gaz, puis relâcher le frein au moment où l’on sent la moto « pousser » vers l’avant. Le point de patinage, là encore, est ce qui retient la moto le temps de lancer le mouvement.

Les pièges qui coûtent des points à l’ETM

Sur la maîtrise des commandes, les erreurs des candidats sont assez prévisibles. Les connaître, c’est sécuriser des points.

Croire qu’on peut sauter des rapports. La boîte est séquentielle : on passe les vitesses une par une, dans l’ordre. On ne passe pas directement de la 2e à la 4e.

La boîte est séquentielle : on passe les vitesses une par une, dans l’ordre. On ne passe pas directement de la 2e à la 4e. Confondre point mort et débrayage. Le point mort (N) est une position de la boîte, entre la 1re et la 2e ; débrayer, c’est tirer la poignée d’embrayage. Rouler longuement embrayage tiré ou au point mort (« en roue libre ») fait perdre le frein moteur et le contrôle.

Le point mort (N) est une position de la boîte, entre la 1re et la 2e ; débrayer, c’est tirer la poignée d’embrayage. Rouler longuement embrayage tiré ou au point mort (« en roue libre ») fait perdre le frein moteur et le contrôle. Oublier le frein moteur. Quand une question porte sur le ralentissement ou les longues descentes, la bonne réponse associe les freins ET le frein moteur, pas les freins seuls.

Quand une question porte sur le ralentissement ou les longues descentes, la bonne réponse associe les freins ET le frein moteur, pas les freins seuls. Penser qu’un régime chiffré est « la » règle. Le bon moment pour changer dépend de la situation, pas d’un seuil universel. Méfie-toi des réponses qui imposent un régime précis comme vérité d’examen.

Le bon moment pour changer dépend de la situation, pas d’un seuil universel. Méfie-toi des réponses qui imposent un régime précis comme vérité d’examen. Lâcher l’embrayage d’un coup. Au démarrage comme en manœuvre, le relâché brutal fait caler ou fait bondir la moto. Le geste est toujours progressif.

Comment ça tombe à l’ETM

L’épreuve théorique moto comporte 40 questions, avec un seuil de réussite fixé à 35 bonnes réponses, et elle porte sur des thématiques propres au deux-roues. La maîtrise des commandes et de la boîte y apparaît surtout sous l’angle de la compréhension : on te demande de savoir à quoi sert chaque commande et quel comportement est sûr, plus que d’exécuter un geste.

Type de question Ce qui est testé Le bon réflexe Rôle des commandes Embrayage (main gauche), sélecteur (pied gauche), frein arrière (pied droit) Identifier la bonne commande et sa main / son pied. Définition du point de patinage À quel moment l’embrayage transmet la force Zone intermédiaire dosée pour avancer en douceur. Frein moteur Son rôle dans le ralentissement Il complète les freins, ne les remplace pas ; plus marqué sur un rapport bas. Boîte séquentielle Ordre de passage des rapports Un par un, dans l’ordre ; point mort entre 1 et 2. Manœuvre à basse vitesse Coordination embrayage / frein arrière / regard Patinage + filet de gaz + frein arrière + regard loin.

Pour aller plus loin sur les savoir-faire 100 % moto qui se recoupent avec ce thème, deux lectures complètent utilement celle-ci : la mécanique de la moto pour l’ETM, qui replace l’embrayage et la boîte dans l’ensemble des organes, et l’équilibre et le contre-braquage, indissociables des manœuvres à basse vitesse.

Questions fréquentes