Transporter un passager à moto : ce que dit la loi et ce que teste l’ETM

Prendre quelqu’un derrière soi change la moto : freinage plus long, équilibre plus délicat, et des règles précises sur l’équipement et l’âge. On fait le point sur ce que dit la loi et sur ce que l’épreuve théorique moto peut te demander à ce sujet.

Prendre un ami, un proche ou son enfant derrière soi, ça paraît anodin. Sur une moto, ça ne l’est pas : le poids du passager allonge le freinage, modifie l’équilibre et impose des règles précises sur l’équipement et l’âge. L’épreuve théorique moto (ETM) revient régulièrement sur le sujet, parce que transporter quelqu’un engage la responsabilité du pilote bien au-delà de sa propre sécurité. On fait le point sur ce qui est obligatoire, ce qui change dans la conduite et la façon dont la question tombe à l’examen. Pour t’entraîner en parallèle sur des questions calquées sur l’épreuve, tu peux préparer ton code moto en ligne.

Sommaire

Ce que la loi impose : équipement et âge

Un passager à moto n’est pas un simple bagage : il est soumis aux mêmes obligations d’équipement que le conducteur. Le casque homologué, attaché, est obligatoire pour lui comme pour le pilote. Depuis le 20 novembre 2016, les gants certifiés CE sont eux aussi obligatoires pour le passager, au même titre que pour le conducteur. Rouler à deux sans que le passager porte ces gants expose à une amende.

La moto doit par ailleurs être équipée pour accueillir une seconde personne : une place homologuée, des repose-pieds passager et un moyen de se tenir, poignée de maintien ou sangle. Sans ces éléments, le deux-roues est considéré comme monoplace et le transport d’un passager est interdit.

Le cas des enfants : des règles plus strictes

Transporter un enfant relève d’une réglementation à part, plus exigeante. Un enfant trop jeune ne peut être installé que sur un siège homologué muni d’un dispositif de retenue et de repose-pieds adaptés à sa taille. Au-delà, il doit pouvoir poser ses pieds sur les repose-pieds et se tenir correctement. Dans tous les cas, casque homologué et gants CE restent obligatoires, et le conducteur doit veiller à ce que les pieds de l’enfant ne puissent pas se coincer dans les parties mobiles.

La Sécurité routière déconseille fortement le transport d’un enfant de moins de 8 ans à deux-roues motorisé : les casques sont conçus pour des têtes d’adultes et un enfant maîtrise mal les réflexes du passager. Vérifie la formulation exacte des seuils d’âge et du dispositif de retenue (code de la route, art. R431-11) sur une source officielle avant l’examen : c’est un point que l’ETM peut interroger précisément.

Une moto et un permis adaptés au duo

Côté permis, l’obtention du A1, du A2 ou du A autorise en principe à transporter un passager dès la délivrance du titre. C’est un point à confirmer toutefois : une réforme du permis moto annoncée prévoyait d’introduire une période « sans passager » pour les nouveaux titulaires, matérialisée par un code restrictif (79.05) levé après une courte formation complémentaire. À la date de rédaction, aucun texte d’application n’était publié : tant que ce n’est pas le cas, cette restriction n’est pas en vigueur. À vérifier sur une source officielle, car le cadre peut évoluer.

Reste une règle simple et constante : on ne transporte qu’un seul passager, sur la place prévue à cet effet. Pas de troisième personne, pas de passager sur le réservoir, pas d’enfant porté dans les bras.

Pour t’entraîner sur ce type de questions ➜ Séries de test ETM

Ce que le passager change dans la conduite

C’est le cœur de ce que l’ETM veut faire comprendre : un passager n’est pas neutre pour la machine. Son poids, placé haut et à l’arrière, modifie le comportement de la moto sur tous les plans. Le candidat doit savoir anticiper ces effets, parce qu’ils touchent directement à la sécurité.

Le freinage s’allonge. La moto est plus lourde : à vitesse égale, la distance d’arrêt augmente. Il faut freiner plus tôt et garder de plus grandes distances de sécurité.

La moto est plus lourde : à vitesse égale, la distance d’arrêt augmente. Il faut freiner plus tôt et garder de plus grandes distances de sécurité. Les accélérations et les reprises sont plus molles. Un dépassement demande davantage de marge ; ce qui passait seul ne passe pas forcément à deux.

Un dépassement demande davantage de marge ; ce qui passait seul ne passe pas forcément à deux. L’équilibre est plus délicat, surtout à basse vitesse. Au démarrage, à l’arrêt à un feu ou en manœuvre, la moto est plus difficile à tenir. Le regard loin et la souplesse sur les commandes deviennent essentiels.

Au démarrage, à l’arrêt à un feu ou en manœuvre, la moto est plus difficile à tenir. Le regard loin et la souplesse sur les commandes deviennent essentiels. La moto s’enfonce sur sa suspension. La garde au sol diminue et l’éclairage peut se retrouver relevé : il faut adapter sa conduite et, idéalement, régler la précharge et la pression du pneu arrière.

En clair, conduire à deux, c’est conduire une autre moto. Ces effets recoupent directement plusieurs savoir-faire de l’examen : la distance de freinage à moto, qui s’allonge avec la charge, et l’équilibre et le contre-braquage, plus exigeants en duo.

Le passager accompagne le mouvement de la moto : pieds sur les repose-pieds, prise solide, regard aligné sur celui du pilote. Se pencher à contresens dans un virage déséquilibre la machine.

Le bon comportement du passager

Un bon passager se fait oublier. Cela tient à quelques gestes simples, que le pilote a tout intérêt à expliquer avant de partir, surtout si la personne n’a jamais roulé à l’arrière.

À l’arrêt et au démarrage

Le passager monte une fois le moteur en marche et la béquille relevée, sur indication du pilote, et descend de la même manière à l’arrêt complet. Il garde les pieds sur les repose-pieds en permanence, y compris à l’arrêt à un feu : poser le pied au sol déséquilibre la moto et surprend le conducteur.

En roulant

Il se tient fermement, à la poignée de maintien, à la sangle ou à la taille du pilote, et accompagne les mouvements de la machine sans les anticiper ni les contrarier. Dans les virages, il regarde par-dessus l’épaule du conducteur, du côté du virage, et reste dans l’axe de la moto sans chercher à se redresser. Au freinage, il se retient pour ne pas glisser vers l’avant et peser sur les bras du pilote.

L’idée à retenir pour l’examen : à deux, le pilote reste seul responsable de la trajectoire et de l’équilibre. Le passager ne « pilote » pas : il accompagne. Toute initiative de sa part (se pencher à contresens, bouger brusquement, poser le pied) est un facteur de déséquilibre.

Les pièges qui coûtent des points à l’ETM

Sur ce thème, les erreurs des candidats sont assez prévisibles. Les connaître, c’est sécuriser des points.

Croire que le passager peut se dispenser des gants. Le casque homologué et les gants CE sont obligatoires pour le passager comme pour le pilote. Une réponse qui n’équipe que le conducteur est fausse.

Le casque homologué et les gants CE sont obligatoires pour le passager comme pour le pilote. Une réponse qui n’équipe que le conducteur est fausse. Oublier l’effet sur le freinage. Avec un passager, la distance d’arrêt s’allonge : il faut augmenter les distances de sécurité. C’est une réponse attendue, pas une option.

Avec un passager, la distance d’arrêt s’allonge : il faut augmenter les distances de sécurité. C’est une réponse attendue, pas une option. Penser qu’un permis tout neuf change la maniabilité. Ce n’est pas le permis qui pèse, c’est le poids du passager : l’équilibre à basse vitesse est plus délicat pour tout le monde, débutant comme confirmé.

Ce n’est pas le permis qui pèse, c’est le poids du passager : l’équilibre à basse vitesse est plus délicat pour tout le monde, débutant comme confirmé. Confondre passager et bagage. Un passager doit pouvoir se tenir et atteindre les repose-pieds. Transporter quelqu’un qui ne le peut pas (enfant trop petit sans siège adapté) n’est pas autorisé.

Comment ça tombe à l’ETM

L’épreuve théorique moto comporte 40 questions, avec un seuil de réussite fixé à 35 bonnes réponses, et elle porte sur des thématiques propres au deux-roues. Le transport d’un passager y apparaît sous plusieurs formes, souvent croisées avec l’équipement et le freinage.

Type de question Ce qui est testé Le bon réflexe Photo d’un duo qui s’apprête à partir L’équipement du passager est-il conforme ? Casque homologué attaché + gants CE, comme le pilote. Question sur les distances à deux Effet du poids sur le freinage Freiner plus tôt, augmenter les distances de sécurité. Situation de manœuvre à basse vitesse Conscience de l’équilibre modifié Souplesse, regard loin, anticiper le surcroît d’instabilité. Transport d’un enfant Connaissance des règles spécifiques Siège/dispositif adapté pour les plus jeunes, casque + gants, pieds aux repose-pieds. Comportement du passager Rôle respectif pilote / passager Le passager accompagne, ne se penche pas à contresens, garde les pieds posés.

Pour aller plus loin sur les savoir-faire 100 % moto qui se recoupent avec ce thème, deux lectures complètent utilement celle-ci : l’équipement obligatoire à moto, qui détaille casque et gants CE, et le freinage à moto, dont les distances augmentent dès qu’on roule à deux.

Questions fréquentes