Les coefficients du bac 2025 par matière

Depuis la disparition des filières S, ES et L et la réforme du bac Blanquer, le contrôle continu représente désormais 40 % de ta note à l’examen national. Les cinq épreuves finales comptent quant à elles pour 60 %. Zoom ici sur les coefficients du bac dans toutes les matières, dans les voies générale et technologique.