Inscription administrative Parcoursup : la dernière étape à ne pas manquer

L’inscription administrative est le point final de ta procédure Parcoursup 2024 et une étape indispensable pour valider définitivement ton acceptation dans la formation post-bac choisie. digiSchool revient pour toi sur les démarches à ne pas laisser passer.

Tu as reçu une proposition d’admission dans la formation que tu visais ? Si tu es sûr de ton choix, tu dois l’accepter définitivement. Il y a un bouton dédié à ça dans ton espace candidat. En acceptant définitivement ton voeu, tu libères des places pour les autres candidats car tu renonces à tous ceux restés en attente. Il te reste maintenant à faire ton inscription administrative Parcoursup .

Comment faire ton inscription administrative ?

Tu es lycéen : dès lundi 8 juillet, tu vas connaitre les résultats du bac 2024 : à consulter juste ici par académie. Si tu passes au rattrapage, tu devras attendre quelques jours après tes oraux pour savoir si tu es diplômé. C’est une des conditions pour pouvoir t’inscrire dans bon nombre de formations post-bac.

Une fois ton bac en poche, tu vas pouvoir faire ton inscription administrative dans ta formation pour la rentrée prochaine. Tous les établissements ont leur calendrier et leurs modalités d’inscription propres. Tu peux retrouver les détails dans l’onglet « Infos sur l’inscription administrative » dans ton dossier Parcoursup.

Tu es étudiant en réorientation : pas besoin d’attendre pour faire ton inscription administrative. Une fois que tu as accepté définitivement ta proposition d’admission, consulte les modalités spécifiques à ta future formation.

Quand faire ton inscription administrative pour la rentrée 2024 ?

Si les formations peuvent avoir leurs modalités propres, il est important de respecter les délais indiqués dans ton dossier Parcoursup une fois ton ta proposition d’admission définitivement acceptée.

Tu peux trouver les modalités et délais d’inscription administrative de la formation dans ton dossier Parcoursup, en cliquant sur le bouton « Infos sur l’inscription administrative ».

Si un imprévu ne te permet pas de faire ton inscription dans le calendrier annoncé par ta formation, contacte-les rapidement pour les informer. Sans ça, tu risques de perdre ta place, et celle-ci sera attribuée à un autre candidat.

Et si tu t’inscris dans une formation hors Parcoursup ?

En cours de procédure, tu as finalement décidé de t’orienter vers une formation proposée hors Parcoursup. Tu dois alors suivre les modalités dédiées de l’établissement. Parmi les documents requis, il te sera demandé de fournir ton attestation de désinscription de Parcoursup.

A quoi sert l’attestation de désinscription sur Parcoursup ?

L’attestation de désinscription concerne les candidats qui ont formulé des vœux sur Parcoursup mais qui ont choisi de s’inscrire dans une formation d’enseignement supérieur hors Parcoursup en France.

Les candidats concernés doivent télécharger cette attestation depuis leur dossier Parcoursup et la compléter : elle sera exigée par la formation hors Parcoursup qu’ils ont choisie au moment de leur inscription administrative. Elle atteste qu’ils n’ont plus de vœux en cours sur Parcoursup.

Pour l’obtenir, tu dois te rendre sur ton dossier Parcoursup, rubrique Admission. Clique ensuite sur le bouton “Je me désinscris de Parcoursup“. Tu peux ensuite télécharger l’attestation automatiquement générée.

Une manipulation qui te fera également renoncer à tous tes voeux en attente ou propositions d’admission proposées. Tu libères alors des places pour les autres candidats.

Pas d’inscription administrative sans ton attestation d’acquittement à la CVEC

Avant de t’inscrire dans certaines formations de l’enseignement supérieur, tu dois t’acquitter de la CVEC : la Contribution Vie Étudiante et Campus.

Elle permet, entre autres, de financer des services et des projets sur le campus et d’améliorer les conditions d’études des étudiants (accompagnement social, organisation d’évènements culturels, financement d’associations ou d’initiatives étudiantes, etc).

Selon ta situation, tu dois la régler lors de ton inscription administrative ou alors avoir une exonération. L’exonération concerne principalement les boursiers et les étudiants réfugiés. Pour la rentrée 2024-2025, la CVEC s’élève à 103€. Dans tous les cas, il est obligatoire d’obtenir ton attestation d’acquittement de la CVEC pour pouvoir t’inscrire à ta formation.

Pour l’obtenir, connecte-toi sur le site MesServices.Etudiant.gouv.fr. Indique ensuite ta ville d’études et suis les instructions. Tu vas ensuite t’acquitter de la CVEC (par paiement ou exonération). Tu pourras ensuite télécharger ton attestation dans ton espace personnel.

Cette période d’inscription administrative est aussi le moment de faire tes démarches pour un logement au CROUS ou encore faire ta demande d’aide à la mobilité Parcoursup.