Où trouver tes identifiants Cyclades ?

Bac, brevet, épreuves anticipées de français et de maths: les résultats des examens 2026 sont publiés au fur et à mesure dès ce lundi 6 juillet. Pour pouvoir consulter ton relevé de notes en ligne tu auras besoin de tes identifiants Cyclades. On t’explique ici où les trouver en tant que candidat scolaire ou candidat libre au bac.

Pour consulter tes résultats aux examens nationaux, tu auras besoin de tes identifiants Cyclades. Quand tombent les résultats du bac et les résultats du brevet ? Rappel des dates pour la session d’examen 2026

résultats du bac 2026 : le 6 juillet pour Mayotte et le 7 juillet pour les autres académies

résultats du bac français et de maths anticipées : entre le 6 juillet et le 10 juillet

les résultats du brevet : entre le 8 juillet le 10 juillet 2026

Cas n°1 : tu es candidat scolaire

Ton collège ou ton lycée t’a remis un document intitulé « Accès au service en ligne des examens » (parfois appelé “papillon de connexion”). Tu y trouveras :

ton dentifiant Cyclades , généralement sous la forme prenom.nom ou prenom.nom2

, généralement sous la forme prenom.nom ou prenom.nom2 ton mot de passe provisoire.

Si tu ne retrouves plus ce document :

demande-en un nouvel exemplaire au secrétariat de ton établissement ;

; si tu t’es déjà connecté une première fois, tu peux utiliser « Mot de passe oublié » sur Cyclades pour réinitialiser ton mot de passe. L’identifiant est également rappelé sur ta convocation si elle a déjà été publiée.

Cas n°2 : tu es candidat libre (ou candidat individuel)

En tant que candidat libre au bac ou candidat libre au brrvet, tu as crée toi-même ton compte Cyclades.

Tes identifiants sont :

Identifiant : l’ adresse e-mail utilisée lors de la création du compte (ou ton numéro Cyclades) ;

: l’ utilisée lors de la création du compte (ou ton numéro Cyclades) ; Mot de passe : celui que tu as choisi lors de la création du compte.

En cas d’oubli :

clique sur « Mot de passe oublié » ;

; saisi ton adresse e-mail, ton identifiant ou ton numéro Cyclades pour recevoir un lien de réinitialisation.

Tu as oublié ton identifiant Cyclades ?

Sur la page de connexion de Cyclades, tu peux utiliser :

ton identifiant Cyclades ;

; ton adresse e-mail ;

; ou ton numéro Cyclades (présent notamment sur ta confirmation d’inscription, ta convocation à l’examen ou d’autres documents officiels Cyclades).

Consulter sa copie du bac comment faire, quand et pourquoi

Comment récupérer ton bulletin de notes sur Cyclades ?

Pour récupérer ton bulletin de notes du bac de français et de maths, ton relevé de notes du bac 2026 ou encore tes notes obtenues au brevet des collèges, c’est très simple :

Connecte-toi à ton espace Cyclades avec tes dentifiants.

Ouvre l’onglet Documents .

. Clique sur Relevé de notes .

. Télécharge le PDF et conserve-le : il s’agit de ton bulletin officiel de résultats d’examen.

Tu peux aussi récupérer un exemplaire papier directement au secrétariat de ton collège ou de ton lycée.