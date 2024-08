Que faire si j’ai perdu mon diplôme du bac ?

Tu as perdu ton diplôme du bac ? S’il n’est pas possible d’avoir une copie originale, tu peux faire une demande d’attestation de diplôme directement en ligne ou auprès de ton académie. Mode d’emploi dans cet article.

Tu as besoin de ton diplôme du bac pour compléter un dossier de candidature ou finaliser ton inscription administrative dans ton nouvel établissement supérieur, mais tu l’as perdu lors de ton dernier déménagement ! Pas de panique. En cas de perte du diplôme du bac, tu peux facilement faire une demande d’attestation de réussite.

C’est un document officiel qui certifie que tu as bien obtenu ton baccalauréat. Au même titre que l’original, cette attestation a exactement la même valeur que le diplôme aux yeux des administrations ou des recruteurs, et te donne les mêmes droits.

Diplôme du bac perdu : comment faire ta demande d’attestation de réussite ?

Fais ta demande en ligne sur diplome.gouv.fr

Tu peux faire ta demande d’attestation de réussite du bac directement en ligne sur diplome.gouv.fr.

Pour commencer, tu te connectes sur le site officiel

Tu sélectionnes ensuite l’ académie d’obtention du diplôme

d’obtention du diplôme Tu choisis le type de diplôme concerné

concerné Pour finir, tu renseignes l’année d’obtention

En quelques clics, tu reçois ton attestation de réussite du bac par e-mail.

Fais une demande auprès de ton académie

En cas de perte du diplôme du bac, tu peux aussi t’adresser directement à ton académie. Celle-ci peut proposer une démarche en ligne. Sinon, il faudra effectuer une demande écrite et l’envoyer par courrier à la division des examens et concours du rectorat qui as délivré ton diplôme. Dans ce cas, tu dois renseigner les infos suivantes :

Ton prénom et ton nom

Ta date de naissance

Ton adresse

L’intitulé exact de ton diplôme

Le nom de l’établissement où tu as préparé préparé ton bac

L’année où tu as obtenu ton baccalauréat

Une photocopie de ta carte d’identité

Si tu ne sais pas à quelle académie est rattaché le lycée où tu as préparé le bac, renseigne le code postal de ton ancien établissement directement sur le site service-public.fr. Attention, le délai de traitement par voie postale est variable !

Note qu’avec ce site officiel diplome.gouv.fr, tu peux aussi demander une attestation de réussite pour le brevet des collèges, un BEP, un CAP, une mention complémentaire encore un BTS. La liste des diplômes disponibles par date de session est consultable lors de la sélection de l’académie.