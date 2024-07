Oral de rattrapage du bac : comment bien se préparer ?

L’oral de rattrapage du bac offre aux candidats une ultime opportunité de décrocher leur diplôme. Ta date de rattrapage du bac te sera communiquée par ton établissement, mais les épreuves orales auront lieu entre le mardi 9 et le jeudi 11 juillet 2024, au lendemain de la publication officielle des résultats du baccalauréat 2024. Voici quelques conseils pour bien te préparer.

Résultats du baccalauréat le 8 juillet

Les résultats tant attendus du bac 2024 seront dévoilés lundi 8 juillet, plongeant les candidats dans un mélange d’excitation, de soulagement et parfois de déception. Pour ceux qui se trouvent dans la situation de passer les épreuves de rattrapage, l’aventure n’est pas encore terminée. Les épreuves orales de rattrapage, également appelées “oraux de rattrapage” ou “oraux de repêchage”, se dérouleront du 9 au 11 juillet 2024, offrant ainsi une dernière chance de décrocher le précieux sésame.

Les épreuves de rattrapage du bac : en quoi consistent-elles ?

Les épreuves de rattrapage du baccalauréat offrent une opportunité de rattrapage pour les candidats ayant obtenu une moyenne entre 8 et 9,99 sur 20 à l’issue des épreuves terminales. Cette étape permet de prendre en compte d’autres compétences et connaissances qui n’ont pas été totalement évaluées lors des épreuves écrites. Les matières concernées par les rattrapages varient selon les filières, mais il s’agit généralement des matières principales telles que les mathématiques, le français, l’histoire-géographie, la philosophie, etc.

Tout savoir sur le Rattrapage du bac 2024

Les épreuves de rattrapage du bac se présentent sous forme d’oraux. Les candidats sont convoqués individuellement devant un jury composé de professeurs. La durée de chaque épreuve est généralement d’environ 20 à 30 minutes, au cours desquelles le candidat doit démontrer ses connaissances, sa capacité d’analyse et sa maîtrise du sujet. Les jurys évaluent également la qualité de l’expression orale, l’argumentation et la capacité à répondre aux questions posées.

Le programme de révision pour les rattrapages est relativement court, il est donc essentiel de bien se préparer en amont.

Conseils pour bien préparer l’oral de rattrapage

Analyse tes résultats : commence par identifier les matières dans lesquelles tu as obtenu les meilleures notes lors des épreuves terminales du bac. Concentre-toi ensuite sur les matières pour lesquelles tu as été admissible à l’oral de rattrapage. Établis un planning de révision : organise ton temps de révision de manière à couvrir tous les sujets importants que tu dois maîtriser pour l’oral de rattrapage. Alloue des plages horaires spécifiques à chaque matière et fixe-toi des objectifs réalistes. Révise les notions essentielles : concentre-toi sur les notions essentielles de chaque matière. Revoie les points clés, les formules, les dates importantes, les définitions, etc. Utilise des supports variés tels que des manuels, des fiches de révision sur digiSchool, des vidéos explicatives sur notre chaîne Youtube, etc. Entraîne-toi à l’oral : prépare-toi en t’exerçant régulièrement à l’oral. Demande à un proche de jouer le rôle du jury et de te poser des questions sur les sujets que tu as révisés. En te familiarisant avec l’exercice, tu gagneras en confiance et en aisance lors de l’oral de rattrapage. Reste calme et confiant : gère ton stress en adoptant des techniques de relaxation et de respiration. Rappelle-toi que les épreuves de rattrapage sont une opportunité de montrer te compétences et tes connaissances. Reste confiant et positif quant à tes capacités à réussir.