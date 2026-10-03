Bac STHR : programme, épreuves du bac 2027, coefficients et débouchés

Cuisine, service en salle, gestion d’un établissement : la série STHR mêle pratique professionnelle et enseignement général. Matières et horaires, deux épreuves de spécialité au coefficient 16, ce qui change en 2027, grand oral, calendrier et poursuites d’études, d’après les textes officiels.

Le bac STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) est la série de la voie technologique qui prépare aux métiers de la cuisine, du service et de la gestion d’un établissement hôtelier. Elle se prépare en deux ans après la seconde générale et technologique, au sein d’un lycée hôtelier, et se conclut par deux épreuves de spécialité au coefficient 16, dont des parties pratiques en cuisine ou en salle. Cette page réunit les matières, les règles de l’examen et les poursuites d’études, à partir des textes officiels, pour choisir la série en connaissance de cause ou pour organiser votre révision au lycée en ligne avec le bon barème en tête.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le bac STHR est un baccalauréat technologique tourné vers l’hôtellerie et la restauration, avec une forte part de pratique professionnelle.

tourné vers l’hôtellerie et la restauration, avec une forte part de pratique professionnelle. En première, trois spécialités : sciences et technologies culinaires et des services (10 h), économie-gestion hôtelière (5 h) et enseignement scientifique alimentation-environnement (3 h).

(10 h), (5 h) et (3 h). En terminale, deux blocs : sciences et technologies culinaires et des services avec l’enseignement scientifique (13 h) et économie-gestion hôtelière (5 h).

(13 h) et (5 h). L’épreuve d’ économie-gestion hôtelière est un écrit de 4 heures, au coefficient 16.

est un écrit de 4 heures, au coefficient 16. L’épreuve de sciences et technologies culinaires et des services et d’enseignement scientifique, au coefficient 16, comprend deux fois 3 heures : 1 heure d’écrit et 2 heures de pratique pour chacun des deux domaines, cuisine et service.

et d’enseignement scientifique, au coefficient 16, comprend deux fois 3 heures : 1 heure d’écrit et 2 heures de pratique pour chacun des deux domaines, cuisine et service. À compter de 2027, 2 points sur 20 de chacun des deux écrits sont réservés à l’orthographe et à la syntaxe.

de chacun des deux écrits sont réservés à l’orthographe et à la syntaxe. En 2027, l’écrit d’économie-gestion hôtelière a lieu le mercredi 16 juin , de 8 h à 12 h.

, de 8 h à 12 h. Après le bac, la poursuite d’études la plus fréquente est le BTS management en hôtellerie-restauration, à côté du BUT, des écoles spécialisées et de l’entrée dans la vie active.

Qu’est-ce que le bac STHR ?

STHR signifie sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration. C’est l’une des sept séries du baccalauréat technologique, avec STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A et S2TMD. Sa marque de fabrique tient à l’emploi du temps : 18 heures par semaine de spécialités, dont une grande partie en cuisine pédagogique ou en restaurant d’application, et quatre semaines de stage en milieu professionnel en première.

La série ne se limite pas à « savoir cuisiner » ou « savoir servir ». Elle apprend à comprendre une entreprise d’hôtellerie-restauration dans son ensemble : produire un plat en respectant les règles d’hygiène et les contraintes d’approvisionnement, accueillir et conseiller une clientèle, analyser les coûts et le fonctionnement d’un établissement. Les élèves y trouvent une voie qui allie gestes techniques et culture générale, avec des poursuites d’études au-delà du bac.

La série se choisit à la fin de la seconde générale et technologique. Elle n’est proposée que dans les lycées hôteliers et dans quelques lycées polyvalents, ce qui oblige souvent à changer d’établissement, parfois avec un internat. Pour réussir l’année de seconde qui précède ce choix, vous pouvez vous appuyer sur le programme de seconde et ses quiz de révision.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Matières et horaires en première et en terminale

L’emploi du temps se partage entre les enseignements communs à toute la voie technologique et les spécialités propres à la série, qui totalisent 18 heures chaque année.

Les enseignements communs

Enseignement Première Terminale Français 3 h – Philosophie – 2 h Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Langues vivantes A et B, dont l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 4 h 4 h Mathématiques 3 h 3 h Éducation physique et sportive 2 h 2 h Enseignement moral et civique 18 h par an 18 h par an Stage en milieu professionnel 4 semaines –

Les élèves peuvent suivre jusqu’à deux enseignements optionnels (arts, EPS, langue des signes française, langue vivante C, langues et cultures de l’Antiquité, et droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale).

Les enseignements de spécialité

Spécialité Première Terminale Sciences et technologies culinaires et des services 10 h 13 h avec l’enseignement scientifique Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE) 3 h (inclus dans les 13 h) Économie-gestion hôtelière 5 h 5 h

Contrairement à STL ou STI2D, il n’y a aucun choix de profil à faire : tous les élèves suivent les mêmes spécialités. En terminale, l’enseignement scientifique et les sciences et technologies culinaires et des services sont regroupés dans un même bloc de 13 heures, ce qui explique leur évaluation commune au bac. Pour consolider les matières du tronc commun en dernière année, vous pouvez réviser en terminale avec nos cours et quiz, dont une large part (philosophie, histoire-géographie, langues) vaut aussi pour la voie technologique.

Ce que l’on étudie dans les spécialités

Sciences et technologies culinaires et des services

C’est le cœur de la série, avec 10 heures par semaine en première. Les élèves y travaillent la production culinaire (techniques de cuisson, organisation d’un poste, hygiène et sécurité alimentaire) et le service (accueil, dressage de la salle, conseil et vente, service des mets et des boissons). Les séances ont lieu en laboratoire de cuisine et en restaurant pédagogique, souvent en brigade, comme en situation professionnelle. En terminale, l’élève se spécialise dans l’un des deux domaines pour l’épreuve : culinaire ou services.

Enseignement scientifique alimentation-environnement

Cet enseignement donne les bases scientifiques utiles aux métiers de bouche : composition et transformation des aliments, nutrition, hygiène, qualité des produits, effets de l’activité hôtelière sur l’environnement. Il explique le « pourquoi » des gestes appris en cuisine ou en salle, et il est évalué avec les sciences et technologies culinaires et des services.

Économie-gestion hôtelière

Cette spécialité de 5 heures par semaine analyse le fonctionnement d’une entreprise hôtelière à partir de cas réels : clientèle et marché, organisation du travail, coûts, tarification, résultats. Le sujet d’examen s’appuie sur une documentation d’entreprise fournie au candidat, qui doit produire une réponse synthétique, cohérente et argumentée.

Les épreuves du bac STHR

La note de service du 11 septembre 2026 définit les deux épreuves terminales de spécialité. Le visuel ci-dessous les résume, avant le détail épreuve par épreuve.

Les épreuves de spécialité du bac STHR à la session 2027, d’après la note de service du 11 septembre 2026, la circulaire du 24 août 2026 et les résultats provisoires du 7 juillet 2026.

Économie-gestion hôtelière : 4 heures d’écrit

L’épreuve est écrite, dure 4 heures et est notée sur 20, au coefficient 16. Elle porte sur l’analyse d’une entreprise hôtelière à partir d’un cas réel et d’une documentation fournie. Le candidat doit mobiliser ses connaissances pour proposer une analyse de la situation et des réponses argumentées.

Sur ces 20 points, 2 points sont désormais dédiés à la correction orthographique et syntaxique. La qualité de la rédaction compte aussi, à travers l’évaluation des compétences propres à la discipline.

Sciences et technologies culinaires et des services et enseignement scientifique : 2 × 3 heures

Cette épreuve, au coefficient 16 au total, se compose de deux sous-épreuves de 3 heures chacune, l’une pour le domaine « sciences et technologies culinaires », l’autre pour le domaine « sciences et technologies des services ». Chaque sous-épreuve pèse 8 coefficients et se décompose ainsi :

une partie écrite d’1 heure , notée sur 20 et affectée du coefficient 1, qui évalue les connaissances scientifiques, la capacité d’analyse et la rigueur de rédaction, avec 2 points pour l’orthographe et la syntaxe ;

, notée sur 20 et affectée du coefficient 1, qui évalue les connaissances scientifiques, la capacité d’analyse et la rigueur de rédaction, avec ; une partie pratique de 2 heures, notée sur 20 et affectée du coefficient 7. En services, elle comprend trois ateliers de 30 minutes, avec évaluation orale de la démarche. En cuisine, elle comprend une production culinaire d’1 h 50 suivie d’un entretien de 10 minutes.

La partie pratique pèse donc sept fois plus que l’écrit. C’est ce qui donne à la série son profil : une épreuve où l’on est évalué sur ce que l’on sait faire de ses mains, devant un professeur de la spécialité concernée, et non uniquement sur ce que l’on sait écrire.

L’oral de contrôle, au second groupe

Un candidat qui obtient entre 8 et 10 de moyenne au premier groupe peut repasser des épreuves à l’oral. Pour l’épreuve de sciences et technologies culinaires et des services, la note de service prévoit 30 minutes de préparation puis 20 minutes d’exposé, devant un professeur d’enseignement scientifique alimentation-environnement. Pour l’économie-gestion hôtelière, la préparation dure 40 minutes ; le candidat présente ses réponses pendant 10 minutes, puis répond aux questions de l’examinateur pour le reste des 20 minutes.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Ce qui change au bac STHR 2027

Beaucoup de pages en ligne décrivent encore le texte de 2020. Voici ce qui évolue, point par point, entre la note de service de février 2020 dans sa version d’origine et celle de septembre 2026.

Point Note de 2020 (version d’origine) À compter de la session 2027 Durée et nature des épreuves de spécialité Écrit de 4 h en économie-gestion hôtelière ; 2 × 3 h en cuisine et services (écrit 1 h, pratique 2 h) Inchangées Coefficients des épreuves de spécialité 16 chacune Inchangés Maîtrise de la langue dans les écrits Aucun point dédié : le texte évoque la clarté et la rigueur de l’expression 2 points sur 20 dans chacun des deux écrits Épreuve anticipée de mathématiques N’existait pas 2 heures, coefficient 2, en fin de première Coefficient du grand oral 14 12

Ce que pèsent les 2 points de langue. Ils ne s’ajoutent pas au barème : ils sont pris sur les 20 points existants. Appliqués à l’écrit d’économie-gestion hôtelière, au coefficient 16, ils représentent l’équivalent de 1,6 coefficient sur 100. Un candidat qui en perdrait la moitié céderait moins d’un dixième de point sur sa moyenne finale. L’effet direct reste modeste, mais une réponse bien rédigée est aussi une réponse mieux comprise par le correcteur. Pour une vue d’ensemble de la session, notre article sur ce qui change au bac 2027 revient sur l’épreuve anticipée de mathématiques et sur le nouveau calendrier.

Le grand oral en STHR

Le grand oral de la voie technologique a sa propre note de service, datée du 10 septembre 2026. Le déroulé est le même pour toutes les séries :

le candidat présente au jury deux questions adossées à ses enseignements de spécialité ;

adossées à ses enseignements de spécialité ; le jury en retient une, puis le candidat dispose de 20 minutes de préparation ;

; 10 minutes de présentation, puis 10 minutes d’échange avec le jury.

Deux points comptent en 2027. Le coefficient passe à 12. Et la feuille des questions est strictement encadrée : si le candidat n’en présente aucune, une seule, ou des questions étrangères à ses spécialités, l’épreuve n’a pas lieu et il est convoqué à la session de remplacement ; en cas de récidive, il obtient 0. En STHR, les stages et les séances en brigade offrent une matière naturelle, à condition d’en tirer une vraie question (« comment limiter le gaspillage alimentaire dans un restaurant sans dégrader la qualité du service ? ») plutôt qu’un récit de stage.

Coefficients : comment se calcule la note

La note du bac repose sur 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, pour un total de 100 coefficients sans option.

Épreuve ou enseignement Coefficient Mode d’évaluation Économie-gestion hôtelière 16 Écrit terminal, 4 h Sciences et technologies culinaires et des services, et enseignement scientifique 16 Épreuve terminale, 2 × 3 h (écrit et pratique) Grand oral 12 Oral terminal, 20 min Philosophie 4 Écrit terminal, 4 h Français (écrit et oral) 5 + 5 Épreuves anticipées de première Mathématiques (épreuve anticipée) 2 Écrit de première, 2 h Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, EPS 6 chacun Contrôle continu Enseignement de spécialité de première 8 Contrôle continu Enseignement moral et civique 2 Contrôle continu

Un chiffre résume la série : les deux épreuves de spécialité pèsent 32 coefficients sur 100, près de trois fois le grand oral et huit fois la philosophie. Dans l’épreuve de cuisine et de services, la partie pratique compte pour 7 coefficients sur 8 dans chaque domaine. Pour tester l’effet de vos notes sur la moyenne, le simulateur ci-dessous fait le calcul, et notre dossier sur les coefficients du bac détaille chaque série.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac technologique

Le calendrier du bac STHR 2027

Le calendrier de la session 2027 est fixé par la circulaire du 24 août 2026 (annexe IV pour le bac technologique). Les épreuves écrites ont lieu le matin.

Date Épreuve Horaire (métropole) Lundi 14 juin 2027 Philosophie (terminale) 8 h – 12 h Mardi 15 juin 2027 Français, épreuve anticipée écrite (première) 8 h – 12 h Mercredi 16 juin 2027 Économie-gestion hôtelière (écrit) 8 h – 12 h Lundi 21 juin 2027 Mathématiques, épreuve anticipée (première) 8 h – 10 h

Le tableau de l’annexe IV ne porte que sur les épreuves écrites. L’épreuve de sciences et technologies culinaires et des services, qui comprend des parties pratiques en cuisine et en salle, ne s’y trouve pas : ses dates sont fixées localement, et votre établissement vous les communiquera. Le grand oral se déroule entre le 21 juin et le 2 juillet 2027, selon l’organisation de chaque académie. Les résultats sont publiés à compter du mardi 6 juillet 2027, et les oraux du second groupe se terminent le 9 juillet. Les épreuves écrites de remplacement ont lieu du 6 au 9 septembre 2027. Toutes les dates figurent sur notre page des dates du bac technologique.

Côté résultats, les chiffres provisoires publiés par le ministère le 7 juillet 2026 donnaient 91,6 % d’admis dès le premier groupe en STHR, soit 2,0 points de moins qu’en 2025, contre 78,8 % pour l’ensemble de la voie technologique. Le ministère relève que le recul est, avec celui de la série STMG, le plus marqué de la voie technologique. Ces chiffres ne disent rien des mentions ni de l’accès aux formations sélectives, où le dossier compte davantage. Les sujets probables du bac techno aident à repérer les thèmes à retravailler pour les épreuves écrites.

Les débouchés après un bac STHR

Le bac STHR est conçu pour une poursuite d’études dans l’hôtellerie-restauration et le tourisme, mais il n’y enferme pas : la formation générale reste proche de celle des autres séries technologiques.

Le BTS management en hôtellerie-restauration

C’est la poursuite d’études la plus naturelle. Ce BTS se prépare en deux ans, avec des options qui prolongent les spécialités du lycée (production culinaire, service et commercialisation, hébergement). Il forme à encadrer une équipe et à gérer un établissement, pas seulement à exécuter les gestes. Nous détaillons son évolution dans notre article sur le BTS management en hôtellerie-restauration.

Les mentions complémentaires, les BUT et les écoles spécialisées

Les bacheliers STHR peuvent aussi viser une année de spécialisation (par exemple en cuisine, en sommellerie ou en service) avant d’entrer dans le métier, un BUT dans les domaines du tourisme, du commerce ou de la gestion, ou une école de management hôtelier après le bac. Les cursus privés en bachelor sont nombreux et coûteux : comparez leur reconnaissance et leur taux d’insertion avant de vous engager. Les fiches de l’Onisep sur la série STHR détaillent ces parcours.

Toutes ces formations, hors recrutement direct en école privée, se demandent sur Parcoursup, où les notes de première et de terminale et les appréciations des professeurs de spécialité pèsent dans le dossier. Pour préparer les étapes, consultez notre guide de la procédure Parcoursup.

Comparer avec une autre série ➜ le bac STMG, programme et épreuves 2027

La série STHR est-elle faite pour vous ?

Quelques repères, tirés de ce que demandent réellement les épreuves :

Vous aimez faire avec vos mains : la partie pratique compte pour 7 coefficients sur 8 dans l’épreuve de cuisine et de services.

: la partie pratique compte pour 7 coefficients sur 8 dans l’épreuve de cuisine et de services. Vous supportez le rythme d’une brigade : horaires de service, gestes répétés, travail en équipe et sous contrainte de temps.

: horaires de service, gestes répétés, travail en équipe et sous contrainte de temps. Vous acceptez de rédiger et de calculer : l’écrit d’économie-gestion hôtelière dure 4 heures et il comprend 2 points de langue.

: l’écrit d’économie-gestion hôtelière dure 4 heures et il comprend 2 points de langue. Vous êtes à l’aise avec le contact humain : accueillir, conseiller, vendre font partie du programme.

: accueillir, conseiller, vendre font partie du programme. Vous visez un métier de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, avec l’envie de monter en responsabilités.

À l’inverse, si vous hésitez encore entre plusieurs domaines, la voie professionnelle ou une autre série technologique comme STMG offre un cadre moins spécialisé. Et si c’est l’aspect scientifique ou social qui vous attire, les séries STL ou ST2S sont à regarder. Le plus sûr reste d’en parler avec le professeur principal et le psychologue de l’Éducation nationale du lycée avant le conseil de classe du troisième trimestre de seconde, et de visiter un lycée hôtelier lors de ses portes ouvertes, en demandant à voir les plateaux techniques.

Questions fréquentes

Que veut dire STHR ? STHR signifie sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration. C’est une série du baccalauréat technologique qui associe pratique professionnelle (cuisine, service), enseignement scientifique et économie-gestion hôtelière. Quelles sont les épreuves du bac STHR ? En terminale, l’écrit d’économie-gestion hôtelière de 4 heures, l’épreuve de sciences et technologies culinaires et des services avec enseignement scientifique (deux fois 3 heures, écrit et pratique), la philosophie en 4 heures et le grand oral. En fin de première, l’écrit et l’oral de français, plus l’épreuve anticipée de mathématiques de 2 heures à compter de la session 2027. Quels sont les coefficients du bac STHR ? Les deux épreuves de spécialité ont chacune un coefficient 16. Le grand oral a un coefficient 12, la philosophie 4, le français 5 à l’écrit et 5 à l’oral, l’épreuve anticipée de mathématiques 2. Le contrôle continu compte pour 40 sur un total de 100. Quand a lieu l’écrit d’économie-gestion hôtelière en 2027 ? Il se tient le mercredi 16 juin 2027, de 8 heures à 12 heures. La philosophie a lieu le lundi 14 juin et les résultats sont publiés à compter du 6 juillet 2027. Les dates des parties pratiques sont communiquées par les établissements. Qu’est-ce qui change au bac STHR en 2027 ? Les durées, la nature et les coefficients des épreuves de spécialité restent les mêmes. Deux points sur vingt sont réservés à la maîtrise de la langue dans chacun des deux écrits. S’y ajoutent l’épreuve anticipée de mathématiques et le passage du grand oral au coefficient 12. Faut-il savoir cuisiner pour entrer en STHR ? Il n’y a pas de niveau exigé à l’entrée en première. Les gestes techniques s’apprennent pendant les deux années, en atelier et en stage. Ce qui compte, c’est l’envie du métier, le sens du travail en équipe et la capacité à tenir un rythme soutenu. Que faire après un bac STHR ? La poursuite la plus fréquente est le BTS management en hôtellerie-restauration. Une mention complémentaire, un BUT ou une école de management hôtelier sont d’autres possibilités. La plupart de ces formations se demandent sur Parcoursup.

Sources