Bac ST2S : programme, épreuves du bac 2027, coefficients et débouchés

Santé, social, biologie humaine : la série ST2S prépare aux formations paramédicales et au travail social. Matières et horaires, deux épreuves écrites au coefficient 16, barème revu en sciences et techniques sanitaires et sociales pour 2027, grand oral et poursuites d’études, d’après les textes officiels.

Le bac ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) est la série de la voie technologique tournée vers les questions de santé et d’action sociale. Il se prépare en deux ans après une seconde générale et technologique, et se conclut par deux épreuves écrites de spécialité au coefficient 16 : l’une de 4 heures en chimie et biologie humaine, l’autre de 3 heures en sciences sanitaires et sociales. Cette page réunit les matières, les règles de l’examen et les poursuites d’études, à partir des textes officiels, pour choisir la série en connaissance de cause ou pour organiser son soutien scolaire au lycée sans découvrir le barème en mai.

Pourquoi maintenant ? Le 17 septembre 2026, un bulletin officiel spécial a redéfini toutes les épreuves terminales du baccalauréat à compter de la session 2027. La série ST2S y a sa note de service, datée du 11 septembre 2026, qui remplace celle du 11 février 2020. Nous avons comparé les deux textes ligne à ligne. Les durées et les coefficients ne bougent pas, mais le barème de l’épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales est réécrit et deux points sur vingt sont désormais réservés à l’orthographe et à la syntaxe dans chaque copie de spécialité.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le bac ST2S est un baccalauréat technologique centré sur la santé des populations, le fonctionnement du corps humain et les dispositifs sanitaires et sociaux.

centré sur la santé des populations, le fonctionnement du corps humain et les dispositifs sanitaires et sociaux. La première comporte trois spécialités : physique-chimie pour la santé (3 h), biologie et physiopathologie humaines (5 h), sciences et techniques sanitaires et sociales (7 h). La terminale en compte deux : chimie, biologie et physiopathologie humaines (8 h) et sciences et techniques sanitaires et sociales (8 h).

: physique-chimie pour la santé (3 h), biologie et physiopathologie humaines (5 h), sciences et techniques sanitaires et sociales (7 h). La terminale en compte : chimie, biologie et physiopathologie humaines (8 h) et sciences et techniques sanitaires et sociales (8 h). L’épreuve de chimie, biologie et physiopathologie humaines dure 4 heures, en deux parties sur deux copies séparées : chimie (1 heure indicative, coefficient 3) et biologie et physiopathologie humaines (3 heures indicatives, coefficient 13).

dure 4 heures, en deux parties sur deux copies séparées : chimie (1 heure indicative, coefficient 3) et biologie et physiopathologie humaines (3 heures indicatives, coefficient 13). L’épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales (STSS) dure 3 heures, au coefficient 16.

(STSS) dure 3 heures, au coefficient 16. À compter de 2027, la STSS est notée 5 points pour la mobilisation des connaissances, 13 points pour le dossier documentaire et 2 points pour la qualité rédactionnelle, contre 6 et 14 dans la note de 2020.

pour la mobilisation des connaissances, pour le dossier documentaire et pour la qualité rédactionnelle, contre 6 et 14 dans la note de 2020. Le grand oral dure 20 minutes après 20 minutes de préparation. Son coefficient passe de 14 à 12 en voie technologique.

dure 20 minutes après 20 minutes de préparation. Son coefficient passe de 14 à en voie technologique. En 2027, les écrits de spécialité ont lieu le mercredi 16 juin (chimie, biologie et physiopathologie humaines, 8 h à 12 h) et le jeudi 17 juin (STSS, 8 h à 11 h).

(chimie, biologie et physiopathologie humaines, 8 h à 12 h) et le (STSS, 8 h à 11 h). Après le bac, les poursuites les plus fréquentes mènent aux formations paramédicales (dont les instituts de formation en soins infirmiers), aux diplômes du travail social, aux BTS et aux BUT du secteur sanitaire et social.

Qu’est-ce que le bac ST2S ?

ST2S signifie sciences et technologies de la santé et du social. C’est l’une des sept séries du baccalauréat technologique, avec STMG, STI2D, STL, STD2A, STHR et S2TMD. Elle a remplacé la série SMS (sciences médico-sociales) en 2007, ce qui explique que certains parents la connaissent encore sous ce nom.

Son originalité tient à l’association de deux regards sur une même question. Prenons l’obésité. En biologie et physiopathologie humaines, on étudie le métabolisme, la régulation de la glycémie, les complications cardiovasculaires. En sciences et techniques sanitaires et sociales, on se demande comment on mesure la prévalence de l’obésité dans une population, quels groupes sociaux sont les plus touchés, et quelles politiques de prévention l’État et l’Assurance maladie mettent en place. Le corps humain d’un côté, la société de l’autre.

La série se choisit à la fin de la seconde générale et technologique. L’enseignement optionnel « santé et social », proposé dans certains lycées en seconde, permet de s’en faire une idée, mais il n’est pas exigé pour entrer en première ST2S.

Réviser le programme de l’année ➜ les cours et quiz de terminale ST2S

Matières et horaires en première et en terminale

L’emploi du temps d’un élève de ST2S se partage entre les enseignements communs à toute la voie technologique (14 heures en première, 13 heures en terminale) et les spécialités propres à la série (15 heures en première, 16 heures en terminale).

Les enseignements communs

Enseignement Première Terminale Français 3 h – Philosophie – 2 h Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Langues vivantes A et B, dont 1 h d’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 4 h 4 h Mathématiques 3 h 3 h Éducation physique et sportive 2 h 2 h Enseignement moral et civique 18 h par an 18 h par an

L’ETLV est propre à la voie technologique : une heure par semaine, un professeur de spécialité et un professeur de langue enseignent ensemble. En ST2S, on y travaille par exemple une campagne de prévention britannique ou le fonctionnement d’un système de santé étranger.

Les enseignements de spécialité

Spécialité Première Terminale Physique-chimie pour la santé 3 h – Biologie et physiopathologie humaines 5 h – Chimie, biologie et physiopathologie humaines – 8 h Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

Comme dans toutes les séries technologiques, l’élève ne choisit pas ses spécialités : elles sont fixées par la série. En terminale, la physique-chimie et la biologie de première fusionnent en un seul enseignement, qui fait l’objet d’une seule épreuve en deux parties. Pour parcourir les notions de première, vous pouvez consulter nos ressources pour réviser en première ST2S, dont les cours de biologie et physiopathologie humaines.

Ce que l’on étudie dans les spécialités

Biologie et physiopathologie humaines

C’est l’étude du corps humain en bonne santé et malade. On y relie la structure d’un organe à sa fonction, à différentes échelles : la cellule, le tissu, l’organe, l’appareil. Puis on étudie ce qui dysfonctionne dans une pathologie, comment on la diagnostique et comment on la traite. La note de 2020 citait parmi les chapitres de terminale le milieu intérieur et l’homéostasie, le système immunitaire, l’appareil reproducteur et la transmission de l’information génétique.

Les copies s’appuient sur des documents proches de la pratique médicale : clichés d’imagerie, résultats d’analyses, schémas, tableaux. On attend un vocabulaire scientifique et médical précis. Un élève qui écrit « le sang est plus sucré » au lieu de « hyperglycémie » perd des points, et le nouveau barème de langue va dans le même sens.

Chimie

La chimie de ST2S est une chimie appliquée à la santé, à l’alimentation et aux produits de consommation courante. La note de 2020 mentionnait par exemple le rôle des biomolécules et des oligoéléments dans l’organisme pour une alimentation responsable. On y apprend à lire un protocole, à interpréter une mesure, à commenter un ordre de grandeur et à maîtriser les unités. Le programme de physique-chimie pour la santé de première peut être mobilisé, sans être le support exclusif du sujet.

Sciences et techniques sanitaires et sociales

La STSS étudie la santé et le bien-être social des populations, les politiques de santé et les politiques sociales, la protection sociale et les institutions qui les mettent en œuvre. Elle fait une large place à la méthode : lire un tableau statistique, croiser des sources, construire une argumentation. C’est l’enseignement qui prépare le plus directement aux formations du travail social et aux épreuves écrites des concours paramédicaux et sociaux.

Les épreuves du bac ST2S

La note de service du 11 septembre 2026 définit les deux épreuves terminales de spécialité. Le visuel ci-dessous les résume, avant le détail épreuve par épreuve.

Les épreuves de spécialité du bac ST2S à la session 2027, d’après la note de service du 11 septembre 2026 et la circulaire du 24 août 2026.

Chimie, biologie et physiopathologie humaines : 4 heures, deux copies

L’épreuve se compose de deux parties indépendantes, rédigées sur deux copies séparées et corrigées par deux professeurs différents. Chaque partie est notée sur 20.

La partie chimie (durée indicative 1 heure, coefficient 3) comporte deux exercices indépendants. On y exploite un document, on propose ou on interprète un protocole expérimental, on effectue un calcul simple avec les bonnes unités, on analyse l’incertitude d’une mesure.

(durée indicative 1 heure, coefficient 3) comporte deux exercices indépendants. On y exploite un document, on propose ou on interprète un protocole expérimental, on effectue un calcul simple avec les bonnes unités, on analyse l’incertitude d’une mesure. La partie biologie et physiopathologie humaines (durée indicative 3 heures, coefficient 13) porte sur au moins deux chapitres du programme de terminale. Le sujet ne dépasse pas dix pages et huit annexes. Les réponses sont rédigées, structurées et argumentées ; certaines demandent un tableau, un graphique ou un schéma.

Le rapport des coefficients, 3 contre 13, dit tout de la hiérarchie : la biologie pèse plus de quatre fois la chimie. Mais négliger la chimie serait une erreur de calcul. Une heure bien utilisée sur deux exercices de méthode peut rapporter des points plus sûrs qu’une troisième heure de biologie mal organisée. La durée étant indicative, c’est à vous de gérer le passage d’une copie à l’autre.

Dans chacune des deux parties, 2 points sur 20 sont réservés à la maîtrise de la langue : orthographe, syntaxe, capacité à formuler un raisonnement avec un vocabulaire juste.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac ST2S

Sciences et techniques sanitaires et sociales : 3 heures, deux parties

L’épreuve évalue les capacités exigibles du programme de terminale, en particulier son pôle thématique ; les notions de première peuvent être mobilisées. Elle comprend deux parties.

La mobilisation des connaissances , notée sur 5 points : une ou deux questions sans document, sur des thèmes différents du programme. Ici, pas de document pour se raccrocher : il faut savoir définir, distinguer, illustrer.

, notée sur 5 points : une ou deux questions sans document, sur des thèmes différents du programme. Ici, pas de document pour se raccrocher : il faut savoir définir, distinguer, illustrer. Le développement s’appuyant sur un dossier documentaire, noté sur 13 points : cinq documents au plus, cinq pages au maximum (textes, graphiques, tableaux statistiques). On exploite les documents avec méthode, on fait appel à ses connaissances, on développe une analyse, une argumentation ou une synthèse.

Les 2 points restants sont dédiés aux normes orthographiques et syntaxiques. Le texte précise que la structuration de la pensée et la précision du vocabulaire restent en outre évaluées dans l’ensemble de la copie.

L’oral de contrôle, au second groupe

Un candidat qui obtient entre 8 et 10 de moyenne au premier groupe peut repasser à l’oral deux épreuves écrites de son choix. Les deux spécialités ST2S se présentent ainsi :

Chimie, biologie et physiopathologie humaines : 30 minutes de préparation, puis 30 minutes d’oral. Le candidat tire un sujet de deux questions, les expose en 15 minutes au plus, puis échange avec deux examinateurs, l’un de chimie, l’autre de biologie.

: 30 minutes de préparation, puis 30 minutes d’oral. Le candidat tire un sujet de deux questions, les expose en 15 minutes au plus, puis échange avec deux examinateurs, l’un de chimie, l’autre de biologie. Sciences et techniques sanitaires et sociales : 30 minutes de préparation, puis 30 minutes d’entretien sur deux questions portant sur deux parties différentes du programme, dont l’une s’appuie sur un ou plusieurs documents.

Ce qui change au bac ST2S 2027

La lecture comparée de la note de 2020 et de celle de 2026 permet de trier le réel de l’approximatif. Voici ce qui change pour les élèves de terminale de cette année.

Point Note de service de 2020 À compter de la session 2027 Durées et coefficients des écrits 4 h (chimie coefficient 3, biologie coefficient 13) ; STSS 3 h, coefficient 16 Identiques Barème de STSS 6 points (connaissances) + 14 points (dossier) 5 + 13 + 2 points de qualité rédactionnelle Maîtrise de la langue en chimie et en biologie Pas de points dédiés 2 points sur 20 dans chacune des deux parties Programme de biologie évalué Chapitres de terminale listés, avec une alternance selon les années paires et impaires dans la version initiale du texte Programme de terminale en vigueur, notions de première mobilisables, sans liste de chapitres Épreuve anticipée de mathématiques N’existait pas 2 heures, coefficient 2, en fin de première Coefficient du grand oral 14 12 Oraux de contrôle 30 min de préparation, 30 min d’oral Identiques

Ce que pèse le nouveau barème de STSS. Les 2 points de langue ne s’ajoutent pas : ils sont pris sur les deux autres parties (1 point sur la mobilisation des connaissances, 1 point sur le dossier). Sur une épreuve au coefficient 16, ces 2 points représentent 1,6 coefficient sur 100, presque autant que l’enseignement moral et civique sur tout le cycle terminal. Un élève qui en perd la moitié, soit 1 point, dans chacune des trois copies de spécialité (chimie, biologie, STSS) cède environ 0,3 point sur sa moyenne finale. Rien de rédhibitoire, mais sur un dossier proche de 10 ou d’un seuil de mention, cela compte.

Une nuance dans les compétences évaluées mérite aussi l’attention. La note de 2020 demandait, « à partir d’un cas clinique », d’identifier une pathologie majeure. Celle de 2026 attend du candidat qu’il explique le principe du diagnostic d’une pathologie et présente ses traitements. Le cas clinique reste un support probable, mais l’accent est mis sur le raisonnement diagnostique plutôt que sur la reconnaissance. Pour une vue d’ensemble de la session, notre article sur ce qui change au bac 2027 revient aussi sur l’épreuve anticipée de mathématiques.

Le grand oral en ST2S

Le grand oral de la voie technologique a sa propre note de service, datée du 10 septembre 2026. Le déroulé reste celui en vigueur depuis la session 2024 :

le candidat présente au jury deux questions adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en ST2S les sciences et techniques sanitaires et sociales ;

adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en ST2S les sciences et techniques sanitaires et sociales ; le jury en retient une, puis le candidat dispose de 20 minutes de préparation ;

; 10 minutes d’exposé, puis 10 minutes d’échange avec le jury, qui peut interroger sur l’ensemble du programme de la spécialité.

Deux évolutions s’appliquent en 2027. Le coefficient passe à 12. Et la feuille des questions est strictement encadrée : si le candidat n’en présente aucune, une seule, ou des questions étrangères à la spécialité, l’épreuve n’a pas lieu et il est convoqué à la session de remplacement ; en cas de récidive, il obtient 0. En ST2S, les questions nées d’une démarche de projet ou d’une étude de terrain menée pendant l’année se prêtent bien à l’exercice, à condition de les formuler comme de vraies questions et non comme des thèmes.

Coefficients : comment se calcule la note

La note du bac repose sur 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, pour un total de 100 coefficients sans option.

Épreuve ou enseignement Coefficient Mode d’évaluation Chimie, biologie et physiopathologie humaines 16 (3 + 13) Écrit terminal, 4 h Sciences et techniques sanitaires et sociales 16 Écrit terminal, 3 h Grand oral 12 Oral terminal, 20 min Philosophie 4 Écrit terminal, 4 h Français (écrit et oral) 5 + 5 Épreuves anticipées de première Mathématiques (épreuve anticipée) 2 Écrit de première, 2 h Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, EPS 6 chacun Contrôle continu Enseignement de spécialité de première (physique-chimie pour la santé) 8 Contrôle continu Enseignement moral et civique 2 Contrôle continu

Un chiffre résume la série : la seule partie biologie et physiopathologie humaines pèse 13 coefficients, plus que la philosophie, l’histoire-géographie et l’EMC réunies. Les deux spécialités et le grand oral totalisent 44 coefficients sur 100. Le bac ST2S se joue donc d’abord sur la biologie humaine et les sciences sanitaires et sociales. Pour tester l’effet de vos notes, vous pouvez simuler votre note au bac techno, et notre dossier sur les coefficients du bac détaille chaque série.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac technologique

Le calendrier du bac ST2S 2027

Le calendrier de la session 2027 est fixé par la circulaire du 24 août 2026 (annexe IV pour le bac technologique). Toutes les épreuves écrites ont lieu le matin.

Date Épreuve Horaire (métropole) Lundi 14 juin 2027 Philosophie (terminale) 8 h – 12 h Mardi 15 juin 2027 Français, épreuve anticipée écrite (première) 8 h – 12 h Mercredi 16 juin 2027 Chimie, biologie et physiopathologie humaines 8 h – 12 h Jeudi 17 juin 2027 Sciences et techniques sanitaires et sociales 8 h – 11 h Lundi 21 juin 2027 Mathématiques, épreuve anticipée (première) 8 h – 10 h

Les deux écrits de spécialité tombent deux jours de suite. Mieux vaut l’anticiper dans les révisions de mai : la veille de la STSS, vous sortirez de quatre heures de biologie. Le grand oral et l’oral de français se tiennent ensuite selon un calendrier académique, la convocation faisant foi. Les résultats sont publiés à compter du mardi 6 juillet 2027. Toutes les dates figurent sur notre page des dates du bac technologique.

Côté résultats, les chiffres provisoires publiés par le ministère le 7 juillet 2026 donnaient 83,0 % d’admis dès le premier groupe en ST2S, contre 78,8 % pour l’ensemble de la voie technologique. Cela ne dit rien de la difficulté intrinsèque de la série ; cela rappelle que les révisions ciblées sur les deux spécialités, au coefficient 16, restent le levier le plus direct. Les sujets probables du bac techno aident à repérer les thèmes à retravailler.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Les débouchés après un bac ST2S

Le bac ST2S est pensé pour une poursuite d’études dans le secteur sanitaire, paramédical et social. Les parcours sont variés, du diplôme en deux ans aux études longues.

Les formations paramédicales

La formation en soins infirmiers, en trois ans dans un institut de formation en soins infirmiers, est l’une des poursuites les plus demandées par les bacheliers ST2S. Elle se demande sur Parcoursup, comme de nombreuses autres formations paramédicales. Les enseignements de biologie humaine et de STSS en constituent une préparation directe, notamment pour la compréhension des pathologies et du système de santé.

Les diplômes du travail social

Les diplômes d’État d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants ou de conseiller en économie sociale familiale se préparent en trois ans dans des établissements de formation en travail social. La STSS, avec son travail sur les politiques sociales et les publics vulnérables, est l’enseignement le plus proche de ces métiers.

Les BTS et les BUT

Le BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S) est le prolongement le plus direct de la série, vers la gestion des structures sanitaires et sociales et l’accueil des usagers.

(SP3S) est le prolongement le plus direct de la série, vers la gestion des structures sanitaires et sociales et l’accueil des usagers. Le BTS économie sociale familiale prépare au conseil aux familles et ouvre sur le diplôme de conseiller en économie sociale familiale.

prépare au conseil aux familles et ouvre sur le diplôme de conseiller en économie sociale familiale. Le BUT carrières sociales, en trois ans à l’IUT, forme à l’animation, à l’éducation spécialisée ou à l’assistance sociale selon le parcours choisi. La loi réserve aux bacheliers technologiques un pourcentage minimal de places en BUT, fixé chaque année par les recteurs.

La licence

La licence sanitaire et sociale, proposée par certaines universités, et les licences de sociologie ou de sciences de l’éducation sont accessibles. Elles demandent une autonomie de travail qu’il faut anticiper. Les fiches de l’Onisep sur la série ST2S détaillent les poursuites d’études et les taux d’accès par filière.

Toutes ces formations se demandent sur Parcoursup, où les notes de première et de terminale et les appréciations des professeurs de spécialité pèsent dans le dossier. Pour préparer les étapes, consultez notre guide de la procédure Parcoursup.

La série ST2S est-elle faite pour vous ?

Quelques repères, tirés de ce que demandent réellement les épreuves :

Vous vous intéressez au fonctionnement du corps humain et aux maladies, sans forcément viser médecine : la biologie, au coefficient 13, sera le cœur de votre année de terminale.

et aux maladies, sans forcément viser médecine : la biologie, au coefficient 13, sera le cœur de votre année de terminale. Les questions de société vous parlent : inégalités de santé, handicap, vieillissement, protection sociale. La STSS les aborde avec des données chiffrées et des textes.

: inégalités de santé, handicap, vieillissement, protection sociale. La STSS les aborde avec des données chiffrées et des textes. Vous acceptez d’écrire beaucoup : trois copies rédigées en deux jours, et une orthographe désormais notée explicitement dans chacune.

: trois copies rédigées en deux jours, et une orthographe désormais notée explicitement dans chacune. Vous envisagez un métier du soin, de l’accompagnement ou de l’action sociale, à court ou à long terme.

À l’inverse, un élève qui vise des études de santé longues (médecine, pharmacie, maïeutique) trouvera en voie générale, avec les spécialités SVT et physique-chimie, une préparation plus adaptée aux exigences scientifiques de la première année. Le plus sûr reste d’en parler avec le professeur principal et le psychologue de l’Éducation nationale du lycée avant le conseil de classe du troisième trimestre de seconde.

Questions fréquentes

Que veut dire ST2S ? ST2S signifie sciences et technologies de la santé et du social. C’est une série du baccalauréat technologique centrée sur la biologie humaine, la santé des populations et les dispositifs sanitaires et sociaux. Elle a succédé à la série SMS en 2007. Quelles sont les épreuves du bac ST2S ? En terminale, l’écrit de chimie, biologie et physiopathologie humaines de 4 heures, l’écrit de sciences et techniques sanitaires et sociales de 3 heures, la philosophie en 4 heures et le grand oral. En fin de première, l’écrit et l’oral de français, plus l’épreuve anticipée de mathématiques de 2 heures à compter de la session 2027. Quel est le coefficient de la biologie au bac ST2S ? La partie biologie et physiopathologie humaines est affectée d’un coefficient 13 et la partie chimie d’un coefficient 3, soit 16 pour l’épreuve complète. Les sciences et techniques sanitaires et sociales ont aussi un coefficient 16, sur un total de 100. Quand ont lieu les épreuves du bac ST2S en 2027 ? La philosophie a lieu le lundi 14 juin 2027. L’écrit de chimie, biologie et physiopathologie humaines se tient le mercredi 16 juin de 8 heures à midi, celui de sciences et techniques sanitaires et sociales le jeudi 17 juin de 8 heures à 11 heures. Les résultats sont publiés à compter du 6 juillet 2027. Qu’est-ce qui change au bac ST2S en 2027 ? Les durées et les coefficients des écrits sont inchangés. L’épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales est désormais notée 5 points pour les connaissances, 13 pour le dossier documentaire et 2 pour la qualité rédactionnelle. En chimie et en biologie, 2 points sur 20 sont réservés à la langue dans chaque partie. S’y ajoutent l’épreuve anticipée de mathématiques et le passage du grand oral au coefficient 12. Peut-on devenir infirmier avec un bac ST2S ? Oui. La formation en soins infirmiers, accessible sur Parcoursup, fait partie des poursuites d’études les plus fréquentes après un bac ST2S. La série prépare bien à la biologie humaine et à la connaissance du système de santé, mais l’admission reste sélective et se joue sur l’ensemble du dossier. Peut-on faire médecine après un bac ST2S ? L’accès aux études de médecine n’est pas fermé aux bacheliers technologiques, mais la première année demande un niveau en sciences fondamentales que la série ST2S ne travaille pas autant que la voie générale. Les élèves qui visent clairement médecine ont intérêt à en discuter tôt, dès la seconde, avec leur professeur principal.

Sources