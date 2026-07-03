Bac 2027 : ce qui change en première et en terminale

La session 2027 du bac inaugure une épreuve anticipée de mathématiques en fin de première et un grand oral au coefficient allégé. Le bac pro décale ses écrits à la mi-juin. Coefficients détaillés, calendrier, rattrapage : le point complet, appuyé sur les textes officiels.

Vous entrez en terminale en septembre, ou vous venez de passer la toute première épreuve anticipée de mathématiques en fin de première ? Alors votre bac sera celui de la session 2027, et il ne ressemblera pas tout à fait à celui que vos aînés viennent de terminer. Une épreuve de maths s’ajoute en première, le grand oral perd deux points de coefficient, et la voie professionnelle décale ses écrits à la mi-juin. Rien d’insurmontable, mais mieux vaut connaître les règles avant de construire son année. Pour réviser au lycée en ligne avec les bons repères, voici le détail de ce qui change au bac 2027, épreuve par épreuve, à partir des textes officiels.

Session 2027 : les maths entrent dans les épreuves anticipées avec un coefficient 2, le grand oral passe à 8 en voie générale et 12 en voie technologique. Source : eduscol.education.gouv.fr.

Sommaire

La nouveauté : l’épreuve anticipée de mathématiques

C’est le changement le plus visible de la session 2027. Le décret n° 2025-513 et l’arrêté du 10 juin 2025 créent une épreuve anticipée de mathématiques, passée en fin de première, sur le modèle de l’épreuve anticipée de français. Les élèves de première l’ont inaugurée en juin 2026 : leurs notes compteront pour le bac 2027 et figureront dans leur dossier Parcoursup.

Concrètement, il s’agit d’un écrit de 2 heures, noté sur 20, affecté d’un coefficient 2. L’épreuve comporte deux parties : un questionnaire à choix multiples sur 6 points, qui évalue la maîtrise des automatismes, puis deux à trois exercices indépendants sur 14 points. La calculatrice est interdite sur l’ensemble de l’épreuve.

Le programme évalué dépend de votre profil. Si vous suivez la spécialité mathématiques, l’épreuve porte sur le programme de spécialité de première. Si vous ne l’avez pas choisie, elle porte sur le programme de mathématiques spécifique intégré à l’enseignement scientifique. En voie technologique, elle porte sur le programme de l’enseignement commun. Des sujets zéro officiels sont disponibles sur eduscol pour chaque profil : c’est le meilleur point de départ pour s’entraîner. L’annonce et les modalités de cette épreuve sont détaillées dans notre article sur la nouvelle épreuve de mathématiques en première.

À retenir : les notes des épreuves anticipées restent provisoires jusqu’à la délibération du jury, l’année de la session. Elles sont en revanche bien prises en compte dans le dossier Parcoursup transmis aux formations du supérieur.

Grand oral : même épreuve, coefficient allégé

Le format du grand oral ne bouge pas : préparation à partir de vos questions adossées aux spécialités, exposé, échange avec le jury. Ce qui change, c’est son poids dans la note finale. À compter de la session 2027, le coefficient passe de 10 à 8 en voie générale et de 14 à 12 en voie technologique. Ces deux points ne disparaissent pas : ils compensent, dans l’équilibre global, l’arrivée du coefficient 2 de l’épreuve anticipée de mathématiques.

L’épreuve reste donc l’une des plus rentables du bac au regard du temps de préparation, et l’une des rares où la méthode compte autant que le programme. Pour la grille d’évaluation détaillée, consultez notre article sur le barème du grand oral.

Les coefficients du bac 2027, épreuve par épreuve

La répartition d’ensemble reste celle que vous connaissez : 60 % de la note finale pour les épreuves terminales, 40 % pour le contrôle continu. Voici le détail officiel pour la session 2027.

Épreuves terminales (60 % de la note)

Épreuve Quand Voie générale Voie technologique Français écrit (épreuve anticipée) Fin de première 5 5 Français oral (épreuve anticipée) Fin de première 5 5 Mathématiques (épreuve anticipée, nouveauté) Fin de première 2 2 Spécialité 1 Terminale 16 16 Spécialité 2 Terminale 16 16 Philosophie Terminale 8 4 Grand oral Terminale 8 (au lieu de 10) 12 (au lieu de 14)

Contrôle continu (40 % de la note)

Enseignement Coefficient Spécialité suivie uniquement en première 8 Histoire-géographie 6 Langue vivante A 6 Langue vivante B 6 Enseignement scientifique (générale) ou mathématiques (techno) 6 Éducation physique et sportive 6 Enseignement moral et civique 2

Les enseignements optionnels s’ajoutent à ce socle : coefficient 2 par année où l’option est suivie, et l’ensemble des points est alors rapporté à un total de coefficients augmenté (104 pour une option suivie deux ans). Pour visualiser ce que donnent vos notes réelles dans cette grille, le simulateur de note du bac 2027 applique automatiquement les nouveaux coefficients.

A voir ➜ Simulateur du bac

Le rattrapage évolue aussi

Entre 8 et 10 de moyenne, les oraux du second groupe restent la séance de la dernière chance. À partir de la session 2027, la liste des disciplines qu’un candidat peut y présenter s’élargit : les mathématiques de première, désormais évaluées par une épreuve terminale écrite, entrent dans le choix, aux côtés du français, de la philosophie et des enseignements de spécialité.

Une restriction à connaître : un candidat ne peut pas choisir deux fois les mathématiques, au titre de l’épreuve anticipée et au titre de la spécialité. Le jury retient ensuite, pour chaque discipline présentée, la meilleure des deux notes entre le premier et le second groupe. La règle d’admission ne change pas : il faut atteindre 10/20 de note finale à l’issue des oraux.

Bac pro : écrits en juin et accompagnement renforcé

La voie professionnelle connaît ses propres ajustements à la rentrée 2026, pour la session 2027. Les épreuves écrites se tiendront désormais à la mi-juin, et non plus à la mi-mai, ce qui aligne le calendrier du bac pro sur celui des voies générale et technologique et redonne un mois de cours et de préparation aux terminales professionnelles.

Autre évolution : avant la mi-mars, chaque élève de terminale professionnelle bénéficiera de deux semaines d’accompagnement personnalisé, calées avant la clôture des vœux Parcoursup. Deux formules au choix : deux semaines de stage supplémentaires en entreprise pour ceux qui visent l’insertion professionnelle, ou deux semaines de préparation à la poursuite d’études pour ceux qui visent un BTS ou une autre formation. Ce dispositif remplace le parcours différencié de fin d’année, dit « parcours en Y », instauré en 2024. Le contexte de cette réforme est détaillé dans notre article sur la réforme du lycée professionnel.

Ce qui ne change pas

Le reste de l’architecture du bac est stable, et c’est une bonne nouvelle pour la lisibilité de votre préparation :

la répartition 60 % épreuves terminales / 40 % contrôle continu ;

le seuil d’obtention : 10/20 de moyenne générale, et l’accès au rattrapage entre 8 et 10 ;

les mentions : assez bien à partir de 12, bien à partir de 14, très bien à partir de 16, félicitations du jury à partir de 18 ;

l’épreuve anticipée de français, écrit et oral, coefficient 5 chacun ;

les deux épreuves de spécialité de terminale, coefficient 16 chacune, qui restent le plus gros bloc de points de l’examen.

Comment s’y préparer dès la rentrée

Si vous entrez en première, prenez l’épreuve de maths au sérieux dès septembre : un coefficient 2 se joue en partie sur les automatismes, qui se construisent par un entraînement régulier plutôt qu’en veille d’épreuve. Les sujets zéro d’eduscol donnent le format exact du QCM. Nos fiches et quiz pour réviser en première couvrent le programme évalué, spécialité ou enseignement scientifique.

Si vous entrez en terminale, la hiérarchie des enjeux reste la même : les deux spécialités concentrent 32 coefficients sur 100, loin devant tout le reste. Le grand oral, même ramené à 8, se prépare tôt, car il s’appuie sur vos travaux de spécialité de l’année. Un plan de travail réaliste dès la rentrée, appuyé sur nos ressources pour réviser en terminale, vaut mieux qu’un sprint en avril. Et gardez un œil sur votre contrôle continu : 40 % de la note se joue chaque trimestre, sans séance de rattrapage possible.

FAQ

Qui est concerné par le bac 2027 ? Les élèves qui entrent en terminale à la rentrée 2026 : ils ont passé le français et la toute première épreuve anticipée de mathématiques en juin 2026, et passeront leurs épreuves finales en 2027. Les élèves qui entrent en première en septembre 2026 suivront les mêmes règles au titre de la session 2028. L’épreuve anticipée de mathématiques est-elle obligatoire pour tous ? Oui. Tous les candidats au bac général et technologique la passent en fin de première, qu’ils suivent ou non la spécialité mathématiques. Seul le programme évalué diffère selon le profil : spécialité, mathématiques intégrées à l’enseignement scientifique, ou enseignement commun en voie technologique. Le format du grand oral change-t-il en 2027 ? Non. Le déroulé de l’épreuve reste identique. Seul le coefficient évolue : 8 en voie générale (au lieu de 10) et 12 en voie technologique (au lieu de 14), pour intégrer le coefficient 2 de la nouvelle épreuve de mathématiques sans modifier l’équilibre 60/40. Peut-on présenter les maths au rattrapage en 2027 ? Oui. À partir de la session 2027, les mathématiques de première font partie des disciplines pouvant être choisies aux oraux du second groupe, comme le français, la philosophie et les spécialités. En revanche, impossible de choisir deux oraux de mathématiques (épreuve anticipée et spécialité). Qu’est-ce qui change pour le bac pro en 2027 ? Deux choses principales : les épreuves écrites passent de la mi-mai à la mi-juin, et deux semaines d’accompagnement personnalisé (stage en entreprise ou préparation à la poursuite d’études) sont organisées avant la mi-mars, en amont de la clôture des vœux Parcoursup. Le mode de calcul de la note et le seuil de 10/20 restent inchangés.

Sources