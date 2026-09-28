Bac STMG : programme, épreuves du bac 2027, coefficients et débouchés

Première série technologique en effectifs, la STMG est aussi celle dont le taux d’admis au premier groupe a le plus reculé en 2026. Matières, horaires, deux épreuves écrites de 4 heures, grand oral, nouveautés du bac 2027 et poursuites d’études, d’après les textes officiels.

Le bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) est la série de la voie technologique qui accueille le plus d’élèves. Il se prépare en deux ans, après une seconde générale et technologique, et débouche sur deux épreuves écrites de spécialité de 4 heures chacune, au coefficient 16. Cette page rassemble ce qu’il faut savoir sur les matières, l’examen et les poursuites d’études, à partir des textes officiels, pour choisir la série en connaissance de cause ou pour progresser au lycée (seconde à terminale) sans découvrir les règles de l’examen au mois de mai.

Pourquoi en parler maintenant ? Le 17 septembre 2026, un bulletin officiel spécial a réécrit toutes les épreuves terminales du baccalauréat à compter de la session 2027. La série STMG y a sa note de service, datée du 11 septembre 2026, qui remplace celle du 11 février 2020. Nous avons comparé les deux textes ligne à ligne : le format des épreuves ne change pas, mais deux points sur vingt sont désormais réservés à l’orthographe et à la syntaxe dans chaque copie. Autre donnée à garder en tête : en juin 2026, la STMG a enregistré la plus forte baisse du taux d’admis au premier groupe de toutes les séries technologiques.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le bac STMG est un baccalauréat technologique centré sur les organisations : entreprises, associations, administrations. On y étudie la gestion, le management, le numérique, le droit et l’économie.

centré sur les organisations : entreprises, associations, administrations. On y étudie la gestion, le management, le numérique, le droit et l’économie. La première comporte trois enseignements de spécialité (sciences de gestion et numérique 7 h, management 4 h, droit et économie 4 h). La terminale en compte deux (management, sciences de gestion et numérique 10 h, droit et économie 6 h).

(sciences de gestion et numérique 7 h, management 4 h, droit et économie 4 h). La terminale en compte (management, sciences de gestion et numérique 10 h, droit et économie 6 h). En terminale, chaque élève choisit un enseignement spécifique parmi quatre : gestion et finance, mercatique (marketing), ressources humaines et communication, systèmes d’information de gestion.

parmi quatre : gestion et finance, mercatique (marketing), ressources humaines et communication, systèmes d’information de gestion. Les deux spécialités sont évaluées par deux écrits de 4 heures , chacun au coefficient 16 .

, chacun au . À compter de la session 2027, 2 points sur 20 sont réservés à la maîtrise des normes orthographiques et syntaxiques dans chaque écrit de spécialité.

dans chaque écrit de spécialité. Le grand oral dure 20 minutes après 20 minutes de préparation. Son coefficient passe de 14 à 12 en voie technologique.

dure 20 minutes après 20 minutes de préparation. Son coefficient passe de 14 à en voie technologique. En 2027, les écrits de spécialité ont lieu le mercredi 16 juin (management, sciences de gestion et numérique) et le jeudi 17 juin (droit et économie), de 8 h à 12 h.

(management, sciences de gestion et numérique) et le (droit et économie), de 8 h à 12 h. Après le bac, les poursuites les plus fréquentes passent par les BTS et les BUT du tertiaire, mais la licence, la classe préparatoire économique et commerciale réservée aux bacheliers technologiques et les écoles de commerce restent accessibles.

Qu’est-ce que le bac STMG ?

STMG signifie sciences et technologies du management et de la gestion. C’est l’une des sept séries du baccalauréat technologique, aux côtés de STI2D, STL, ST2S, STD2A, STHR et S2TMD. Son objet d’étude est l’organisation : comment une entreprise fixe ses prix, comment une association gère ses bénévoles, comment une collectivité organise un service, comment le droit encadre un contrat de travail.

La pédagogie s’appuie sur des situations réelles. Dans les copies du bac comme en classe, on part d’un dossier documentaire sur une organisation existante, puis on analyse, on calcule, on justifie une décision. Ce va-et-vient entre le concret et les notions explique pourquoi la série convient à des élèves qui décrochent face à un enseignement très abstrait, mais qui retrouvent de l’intérêt quand ils voient à quoi sert ce qu’ils apprennent.

La série STMG se choisit à la fin de la seconde générale et technologique, lors de la procédure d’orientation. Suivre l’enseignement optionnel « management et gestion » en seconde permet de s’en faire une idée, mais il n’est pas exigé pour entrer en première STMG.

Réviser le programme de l’année ➜ les cours et quiz de terminale STMG

Matières et horaires en première et en terminale

L’emploi du temps d’un élève de STMG se partage entre des enseignements communs à toutes les séries technologiques (14 heures en première, 13 heures en terminale) et des enseignements de spécialité propres à la série.

Les enseignements communs

Enseignement Première Terminale Français 3 h – Philosophie – 2 h Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Langues vivantes A et B, dont 1 h d’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 4 h 4 h Mathématiques 3 h 3 h Éducation physique et sportive 2 h 2 h Enseignement moral et civique 18 h par an 18 h par an

L’ETLV mérite un mot, car elle est propre à la voie technologique : une heure par semaine, un professeur de gestion et un professeur de langue font cours ensemble, en anglais le plus souvent, sur des situations de gestion. C’est un bon entraînement pour les BTS du tertiaire, où la langue étrangère pèse lourd.

Les enseignements de spécialité

Spécialité Première Terminale Sciences de gestion et numérique 7 h – Management 4 h – Management, sciences de gestion et numérique, avec un enseignement spécifique – 10 h Droit et économie 4 h 6 h

Au total, la gestion et le management représentent 11 heures par semaine en première et 10 heures en terminale. Contrairement à la voie générale, l’élève ne choisit pas ses spécialités : elles sont fixées par la série. Le seul choix se fait en terminale, avec l’enseignement spécifique. Pour vous faire une idée du programme de première, vous pouvez parcourir nos ressources pour réviser en première STMG.

Les quatre enseignements spécifiques de terminale

La première STMG est commune à tous les élèves. En terminale, la spécialité management, sciences de gestion et numérique se double d’un enseignement spécifique, à choisir parmi quatre champs des sciences de gestion.

Gestion et finance : comptabilité, analyse des coûts, financement, lecture des documents financiers. Le choix naturel pour viser un BTS comptabilité et gestion, un BUT gestion des entreprises et des administrations ou le DCG.

: comptabilité, analyse des coûts, financement, lecture des documents financiers. Le choix naturel pour viser un BTS comptabilité et gestion, un BUT gestion des entreprises et des administrations ou le DCG. Mercatique (marketing) : étude de marché, relation client, distribution, communication commerciale. Il prépare aux BTS commerciaux et au BUT techniques de commercialisation.

: étude de marché, relation client, distribution, communication commerciale. Il prépare aux BTS commerciaux et au BUT techniques de commercialisation. Ressources humaines et communication : recrutement, gestion des compétences, communication interne, organisation du travail. Il ouvre vers les métiers de l’assistanat, des ressources humaines ou de la communication.

: recrutement, gestion des compétences, communication interne, organisation du travail. Il ouvre vers les métiers de l’assistanat, des ressources humaines ou de la communication. Systèmes d’information de gestion : bases de données, réseaux, traitement de l’information, sécurité. C’est la porte d’entrée vers le BTS services informatiques aux organisations et le BUT informatique.

Deux précisions évitent bien des déceptions. D’abord, tous les lycées ne proposent pas les quatre enseignements : beaucoup n’en ouvrent que deux ou trois, en fonction de leurs professeurs. Ensuite, l’enseignement spécifique n’est pas évalué à l’écrit du bac, qui porte sur la partie commune du programme de terminale. Il compte surtout au grand oral et dans le dossier Parcoursup, où il signale une orientation.

Les épreuves du bac STMG

La note de service du 11 septembre 2026 définit les deux épreuves terminales de spécialité. Nous les avons résumées dans le visuel ci-dessous, puis détaillées une par une.

Les épreuves de spécialité du bac STMG à la session 2027, d’après la note de service du 11 septembre 2026 et la circulaire du 24 août 2026.

Management, sciences de gestion et numérique : 4 heures

L’épreuve porte sur la partie commune du programme de terminale ; les notions de management et de sciences de gestion et numérique de première peuvent être mobilisées. Le sujet se compose de plusieurs dossiers, chacun formé de documents sur une ou plusieurs organisations réelles, suivis de questions.

Le texte liste ce que l’on attend du candidat : exploiter la documentation, caractériser la situation managériale ou de gestion, proposer et justifier une solution, mettre en œuvre les méthodes et outils adaptés, puis montrer leur intérêt et leurs limites. Ce dernier point est souvent négligé dans les copies. Un calcul de coût juste, sans une phrase sur ce qu’il ne dit pas, laisse des points sur la table.

L’épreuve est notée sur 20, dont 2 points pour l’orthographe et la syntaxe.

Droit et économie : 4 heures, deux parties

Le sujet comporte deux parties indépendantes, chacune notée sur 10 et prévue pour 2 heures, le candidat restant libre de gérer son temps.

La partie juridique demande de qualifier juridiquement une situation, d’identifier la règle applicable, d’indiquer la solution possible et d’employer le vocabulaire juridique juste. C’est le raisonnement en syllogisme que l’on travaille toute l’année : faits, problème de droit, règle, application, solution.

demande de qualifier juridiquement une situation, d’identifier la règle applicable, d’indiquer la solution possible et d’employer le vocabulaire juridique juste. C’est le raisonnement en syllogisme que l’on travaille toute l’année : faits, problème de droit, règle, application, solution. La partie économique porte sur un problème d’actualité. On y explique des mécanismes, on interprète des données chiffrées, on réalise des calculs économiques et on répond de façon argumentée à une question de débat.

Les 2 points de maîtrise de la langue sont répartis de façon inégale : 1,5 point dans la partie juridique et 0,5 point dans la partie économique. La répartition s’explique : c’est dans l’argumentation juridique que la rédaction pèse le plus.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac, corrigées

L’oral de contrôle, au second groupe

Un candidat qui obtient entre 8 et 10 de moyenne au premier groupe peut repasser à l’oral deux épreuves écrites de son choix. Pour les spécialités STMG, le format est le suivant :

Management, sciences de gestion et numérique : 40 minutes de préparation, puis 20 minutes d’oral (10 minutes de présentation des réponses, 10 minutes d’échange).

: 40 minutes de préparation, puis 20 minutes d’oral (10 minutes de présentation des réponses, 10 minutes d’échange). Droit et économie : 20 minutes de préparation sur un sujet juridique ou économique de trois pages au plus, puis 20 minutes d’oral.

Ce qui change au bac STMG 2027

Beaucoup de sites annoncent un « nouveau bac STMG ». La lecture comparée des textes invite à plus de mesure. Voici ce qui change réellement pour les élèves de terminale de cette année.

Point Jusqu’à la session 2026 À compter de la session 2027 Durée et structure des écrits 4 h pour chaque spécialité ; deux parties sur 10 en droit et économie Identique Programme évalué Programme de terminale, notions de première mobilisables (depuis la session 2024) Identique Maîtrise de la langue Pas de points dédiés 2 points sur 20 par écrit (1,5 + 0,5 en droit et économie) Épreuve anticipée de mathématiques N’existait pas 2 heures, coefficient 2, passée en fin de première Coefficient du grand oral 14 12 Oraux de contrôle 40 min et 20 min de préparation, 20 min d’oral Identique

Ce que pèsent les points de langue. Deux points sur vingt, ce n’est pas anodin. Sur une spécialité au coefficient 16, ils pèsent 1,6 coefficient sur 100, presque autant que l’enseignement moral et civique sur tout le cycle terminal (coefficient 2). Un élève qui perd la moitié de ces points, soit 1 point par copie, cède environ 0,3 point sur sa moyenne finale. Rien de dramatique, mais sur un dossier proche des 10 ou d’un seuil de mention, cela compte.

Les attendus sont précisés dans une grille annexée au texte, identique pour toutes les disciplines. Au-delà des 2 points dédiés, la clarté du raisonnement et la précision du vocabulaire restent évaluées dans l’ensemble de la copie. Pour une vue d’ensemble des changements de la session, notre article sur ce qui change au bac 2027 reprend aussi l’épreuve anticipée de mathématiques.

Le grand oral en STMG

Le grand oral de la voie technologique a lui aussi sa nouvelle note de service, datée du 10 septembre 2026. Le déroulé reste celui en vigueur depuis la session 2024 :

le candidat présente au jury deux questions adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STMG le management, sciences de gestion et numérique ;

adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STMG le management, sciences de gestion et numérique ; le jury en choisit une, puis le candidat dispose de 20 minutes de préparation ;

; 10 minutes d’exposé, debout, puis 10 minutes d’échange avec le jury, qui peut interroger sur tout le programme de spécialité du cycle terminal.

Deux nouveautés sont à noter. Le coefficient passe à 12. Et le texte encadre désormais strictement la feuille des questions : si le candidat n’en présente aucune, une seule, ou des questions étrangères à la spécialité, l’épreuve n’a pas lieu et il est convoqué à la session de remplacement ; s’il recommence, il obtient 0. Les candidats scolarisés font signer leur feuille par leur professeur de spécialité, avec le cachet de l’établissement. Pour préparer le fond, nos conseils pour réussir le grand oral en STMG détaillent le choix des questions et la construction de l’exposé.

Coefficients : comment se calcule la note

Comme dans toute la voie générale et technologique, la note du bac repose sur 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, pour un total de 100 coefficients sans option.

Épreuve ou enseignement Coefficient Mode d’évaluation Management, sciences de gestion et numérique 16 Écrit terminal, 4 h Droit et économie 16 Écrit terminal, 4 h Grand oral 12 Oral terminal, 20 min Philosophie 4 Écrit terminal, 4 h Français (écrit et oral) 5 + 5 Épreuves anticipées de première Mathématiques (épreuve anticipée) 2 Écrit de première, 2 h Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, EPS 6 chacun Contrôle continu Enseignement de spécialité de première 8 Contrôle continu Enseignement moral et civique 2 Contrôle continu

Le calcul fait apparaître une réalité propre à la voie technologique : les deux spécialités et le grand oral totalisent 44 coefficients sur 100. C’est bien plus que la philosophie, au coefficient 4 seulement en STMG (contre 8 en voie générale). Autrement dit, le bac STMG se joue d’abord sur la gestion, le droit et l’économie. Pour tester l’effet de vos notes, vous pouvez simuler votre note au bac techno, et notre dossier sur les coefficients du bac détaille le cas de chaque série.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac technologique

Le calendrier du bac STMG 2027

Le calendrier de la session 2027 a été fixé par la circulaire du 24 août 2026 (annexe IV pour le bac technologique). Toutes les épreuves écrites ont lieu le matin.

Date Épreuve Horaire (métropole) Lundi 14 juin 2027 Philosophie (terminale) 8 h – 12 h Mardi 15 juin 2027 Français, épreuve anticipée écrite (première) 8 h – 12 h Mercredi 16 juin 2027 Management, sciences de gestion et numérique 8 h – 12 h Jeudi 17 juin 2027 Droit et économie 8 h – 12 h Lundi 21 juin 2027 Mathématiques, épreuve anticipée (première) 8 h – 10 h

Le grand oral et l’oral de français se tiennent après les écrits, selon un calendrier académique : la convocation fait foi. Les résultats sont publiés à compter du mardi 6 juillet 2027. Toutes les dates, épreuve par épreuve, sont reprises sur notre page des dates du bac technologique.

Taux de réussite : ce que disent les chiffres de 2026

Les résultats provisoires publiés par le ministère le 7 juillet 2026 méritent d’être regardés de près par les futurs candidats.

À l’issue du premier groupe, 74,7 % des candidats de STMG étaient admis , soit 2,4 points de moins qu’en 2025 . C’est la plus forte baisse de la voie technologique.

, soit . C’est la plus forte baisse de la voie technologique. C’est aussi le taux le plus bas des séries technologiques, derrière ST2S (83,0 %), STI2D (81,9 %) et STL (84,1 %).

Sur l’ensemble de la voie technologique, 78,8 % des candidats étaient admis dès le premier groupe.

Ces chiffres ne disent pas que la série est « plus dure ». Ils rappellent qu’une part importante des candidats de STMG se joue au second groupe, donc à l’oral de rattrapage. Les deux spécialités, au coefficient 16, sont le levier le plus direct : un point gagné sur chacune rapporte davantage qu’un point en langue ou en histoire-géographie. S’entraîner sur des sujets complets, en temps limité, reste le moyen le plus fiable de s’y préparer ; les sujets probables du bac techno permettent aussi de repérer les thèmes à retravailler.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Les débouchés après un bac STMG

Le bac STMG est conçu pour une poursuite d’études. Les formations les plus fréquentes sont courtes ou professionnalisantes, mais les parcours longs restent ouverts.

Les BTS du tertiaire

Le BTS se prépare en deux ans, en lycée ou en alternance, avec des effectifs réduits et un suivi proche de celui du lycée. Les plus cohérents avec la série sont le BTS management commercial opérationnel, négociation et digitalisation de la relation client, comptabilité et gestion, gestion de la PME, support à l’action managériale, commerce international ou encore services informatiques aux organisations. Chaque enseignement spécifique de terminale prépare plus directement à l’un d’eux.

Les BUT

Le bachelor universitaire de technologie se prépare en trois ans à l’IUT. La loi prévoit des pourcentages minimaux de places pour les bacheliers technologiques, fixés chaque année par les recteurs. Pour un élève de STMG, les spécialités gestion des entreprises et des administrations, techniques de commercialisation, gestion administrative et commerciale des organisations, carrières juridiques ou gestion logistique et transport sont les plus naturelles.

La licence, la prépa et les écoles

La licence à l’université (droit, économie-gestion, administration économique et sociale) est accessible, avec un rythme de travail autonome qu’il faut anticiper.

à l’université (droit, économie-gestion, administration économique et sociale) est accessible, avec un rythme de travail autonome qu’il faut anticiper. La classe préparatoire économique et commerciale voie technologique (ECT) est réservée aux bacheliers technologiques, en pratique surtout STMG. Elle prépare en deux ans aux concours des écoles de commerce.

(ECT) est réservée aux bacheliers technologiques, en pratique surtout STMG. Elle prépare en deux ans aux concours des écoles de commerce. Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion), en trois ans, prolonge naturellement l’enseignement gestion et finance.

(diplôme de comptabilité et de gestion), en trois ans, prolonge naturellement l’enseignement gestion et finance. Certaines écoles de commerce post-bac recrutent directement après le bac, sur concours ou sur dossier.

Toutes ces formations se demandent sur Parcoursup, où les notes de première et de terminale, les appréciations et l’enseignement spécifique suivi comptent dans le dossier. Pour préparer les étapes, consultez notre guide de la procédure Parcoursup. Les fiches de l’Onisep sur la série STMG détaillent aussi les poursuites d’études par enseignement spécifique.

La série STMG est-elle faite pour vous ?

La question se pose surtout en fin de seconde. Quelques repères, tirés de ce que demandent réellement les épreuves :

Vous aimez comprendre comment fonctionne une entreprise , suivre l’actualité économique, vous intéresser au droit du quotidien (contrat, consommation, travail) : la série vous parlera.

, suivre l’actualité économique, vous intéresser au droit du quotidien (contrat, consommation, travail) : la série vous parlera. Vous êtes à l’aise avec les chiffres appliqués , sans goût particulier pour les mathématiques abstraites : c’est un bon signal, car on calcule beaucoup en gestion, mais toujours à partir d’une situation.

, sans goût particulier pour les mathématiques abstraites : c’est un bon signal, car on calcule beaucoup en gestion, mais toujours à partir d’une situation. Vous avez besoin d’écrire correctement : les deux écrits de 4 heures sont longs, rédigés, et la maîtrise de la langue y est désormais notée explicitement.

: les deux écrits de 4 heures sont longs, rédigés, et la maîtrise de la langue y est désormais notée explicitement. Vous envisagez une formation courte et professionnalisante (BTS, BUT) ou une poursuite en commerce, gestion ou droit.

À l’inverse, un élève qui vise des études scientifiques longues trouvera plus facilement sa voie en générale, et un élève attiré par l’économie sous un angle plus théorique et sociologique regardera la spécialité sciences économiques et sociales de la voie générale. Le plus sûr reste d’en parler avec le professeur principal et le psychologue de l’Éducation nationale de votre lycée avant le conseil de classe du troisième trimestre.

Questions fréquentes

Que veut dire STMG ? STMG signifie sciences et technologies du management et de la gestion. C’est une série du baccalauréat technologique, centrée sur le fonctionnement des organisations : gestion, management, numérique, droit et économie. Quelles sont les épreuves du bac STMG ? En terminale, deux écrits de spécialité de 4 heures (management, sciences de gestion et numérique, puis droit et économie), la philosophie en 4 heures et le grand oral. En fin de première, l’écrit et l’oral de français, plus l’épreuve anticipée de mathématiques de 2 heures à compter de la session 2027. Quel est le coefficient des spécialités au bac STMG ? Chacune des deux spécialités de terminale a un coefficient 16, sur un total de 100. Le grand oral compte pour 12, la philosophie pour 4 et les épreuves anticipées de français pour 5 chacune. Quand ont lieu les épreuves du bac STMG en 2027 ? La philosophie a lieu le lundi 14 juin 2027. L’écrit de management, sciences de gestion et numérique se tient le mercredi 16 juin et celui de droit et économie le jeudi 17 juin, de 8 heures à midi. Les résultats sont publiés à compter du 6 juillet 2027. Qu’est-ce qui change au bac STMG en 2027 ? Le format des épreuves de spécialité est inchangé. La nouveauté principale est la réservation de 2 points sur 20 à l’orthographe et à la syntaxe dans chaque écrit. S’y ajoutent l’épreuve anticipée de mathématiques en première et le passage du coefficient du grand oral de 14 à 12. L’enseignement spécifique de terminale est-il évalué au bac ? Pas à l’écrit : l’épreuve de management, sciences de gestion et numérique porte sur la partie commune du programme. L’enseignement spécifique compte surtout au grand oral, dont les questions s’adossent à cette spécialité, et dans le dossier de candidature pour l’enseignement supérieur. Peut-on faire des études longues avec un bac STMG ? Oui. Après un BTS ou un BUT, de nombreux étudiants poursuivent en licence professionnelle, en licence générale ou en école. La licence à l’université, la classe préparatoire économique et commerciale voie technologique et certaines écoles de commerce sont aussi accessibles directement après le bac.

Sources