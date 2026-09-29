Bac STL : programme, épreuves du bac 2027, coefficients et débouchés

Biologie, chimie, physique, analyses : la série STL forme aux sciences de laboratoire. Matières et horaires, les deux spécialités au coefficient 16 dont une partie pratique de 3 heures, ce qui change en 2027, grand oral et poursuites d’études, d’après les textes officiels.

Le bac STL (sciences et technologies de laboratoire) est la série de la voie technologique consacrée aux sciences expérimentales : cultiver des micro-organismes, doser une protéine, synthétiser une molécule, mesurer une grandeur physique et estimer l’incertitude. Il se prépare en deux ans après une seconde générale et technologique et se conclut par deux épreuves de spécialité au coefficient 16, dont l’une comporte une partie pratique de 3 heures en laboratoire. Cette page réunit les matières, les règles de l’examen et les poursuites d’études, à partir des textes officiels, pour choisir la série en connaissance de cause ou pour progresser au lycée (seconde à terminale) avec le bon barème en tête.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le bac STL est un baccalauréat technologique centré sur les activités de laboratoire, en biologie et biotechnologies ou en physique-chimie.

centré sur les activités de laboratoire, en biologie et biotechnologies ou en physique-chimie. En première, trois spécialités : physique-chimie et mathématiques (5 h), biochimie-biologie (4 h) et, au choix, biotechnologies ou sciences physiques et chimiques en laboratoire (SPCL, 9 h).

(5 h), (4 h) et, au choix, ou (SPCL, 9 h). En terminale, l’élève garde deux spécialités : physique-chimie et mathématiques (5 h) et, selon son choix, biochimie-biologie-biotechnologie (BBB) ou SPCL (13 h).

: physique-chimie et mathématiques (5 h) et, selon son choix, (BBB) ou (13 h). L’épreuve de physique-chimie et mathématiques est un écrit de 3 heures, au coefficient 16.

est un écrit de 3 heures, au coefficient 16. L’épreuve de BBB ou SPCL comporte une partie écrite de 3 heures (coefficient 7) et une partie pratique de 3 heures en laboratoire (coefficient 9), soit 16 au total.

comporte une partie écrite de 3 heures (coefficient 7) et une partie pratique de 3 heures en laboratoire (coefficient 9), soit 16 au total. À compter de 2027, la physique-chimie et mathématiques est notée 5,5 points pour les mathématiques, 12,5 points pour la physique-chimie et 2 points pour la langue, contre 6 et 14 auparavant.

pour les mathématiques, pour la physique-chimie et pour la langue, contre 6 et 14 auparavant. En 2027, les écrits de spécialité ont lieu le mercredi 16 juin (physique-chimie et mathématiques, 8 h à 11 h) et le jeudi 17 juin (BBB ou SPCL, 8 h à 11 h).

(physique-chimie et mathématiques, 8 h à 11 h) et le (BBB ou SPCL, 8 h à 11 h). Après le bac, les poursuites les plus fréquentes mènent aux BTS et BUT de biologie, de chimie ou de mesures physiques, aux classes préparatoires technologiques et aux formations paramédicales.

Qu’est-ce que le bac STL ?

STL signifie sciences et technologies de laboratoire. C’est l’une des sept séries du baccalauréat technologique, avec STMG, ST2S, STI2D, STD2A, STHR et S2TMD. Sa marque de fabrique tient en un chiffre : en terminale, 13 heures par semaine sont consacrées à la spécialité de laboratoire, dont une grande partie en travaux pratiques, en groupes réduits.

La série se divise en deux profils dès la première, selon la spécialité choisie. Le profil biotechnologies tourne autour du vivant : microbiologie, biologie cellulaire et moléculaire, biochimie, immunologie, avec des applications en santé, en agroalimentaire ou en environnement. Le profil SPCL tourne autour de la matière et de l’énergie : chimie de synthèse et d’analyse, optique, ondes, électricité, instrumentation. Dans les deux cas, on apprend la même chose au fond : suivre et construire un protocole, mesurer, exprimer un résultat avec son incertitude, travailler en sécurité.

La série se choisit à la fin de la seconde générale et technologique. L’enseignement optionnel de seconde « biotechnologies » ou « sciences et laboratoire » permet de s’en faire une idée, mais aucun n’est exigé pour entrer en première STL. Tous les lycées ne proposent pas les deux profils : l’offre de l’établissement compte autant que le goût de l’élève.

Réviser le programme de l’année ➜ les cours et quiz de terminale STL

Matières et horaires en première et en terminale

L’emploi du temps se partage entre les enseignements communs à toute la voie technologique (14 heures en première, 13 heures en terminale) et les spécialités propres à la série (18 heures chaque année).

Les enseignements communs

Enseignement Première Terminale Français 3 h – Philosophie – 2 h Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Langues vivantes A et B, dont 1 h d’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 4 h 4 h Mathématiques 3 h 3 h Éducation physique et sportive 2 h 2 h Enseignement moral et civique 18 h par an 18 h par an

Comme en STI2D, les élèves de STL font des mathématiques à deux endroits : 3 heures dans le tronc commun et une part des 5 heures de la spécialité physique-chimie et mathématiques. L’ETLV, animée conjointement par un professeur de sciences et un professeur de langue, sert souvent à lire un protocole ou un article scientifique en anglais.

Les enseignements de spécialité

Spécialité Première Terminale Physique-chimie et mathématiques 5 h 5 h Biochimie-biologie 4 h – Biotechnologies ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9 h – Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire – 13 h

Le vrai choix se fait donc en entrant en première, entre biotechnologies et SPCL, et il engage les deux années. La biochimie-biologie de première est suivie par tous, puis s’arrête : elle est évaluée en contrôle continu, avec un coefficient 8. En terminale, les élèves du profil biotechnologies la retrouvent fondue dans la BBB. Pour consolider les bases de l’année commune, vous pouvez consulter nos ressources pour réviser en première STL.

Ce que l’on étudie dans les spécialités

Biochimie-biologie-biotechnologie (BBB)

C’est la spécialité du profil biotechnologies en terminale, avec 13 heures par semaine. Elle s’ancre dans la démarche expérimentale au laboratoire : identifier et cultiver des micro-organismes, doser des molécules du vivant, étudier l’activité d’une enzyme, comprendre les réponses immunitaires, manipuler l’ADN. Chaque notion est reliée à une application : diagnostic médical, contrôle qualité d’un aliment, production par fermentation, traitement des eaux. La prévention des risques biologiques et chimiques fait partie intégrante des compétences évaluées.

Sciences physiques et chimiques en laboratoire (SPCL)

C’est la spécialité du profil physique-chimie, avec le même volume horaire. Elle couvre la chimie (analyse, synthèse, développement durable), les ondes et l’imagerie, l’énergie et les systèmes, avec une forte place de l’instrumentation et de la mesure. Les élèves y apprennent à proposer un protocole, à choisir un capteur, à traiter des mesures et à juger de la cohérence d’un résultat.

Physique-chimie et mathématiques

Une seule spécialité, deux disciplines, deux professeurs, commune aux deux profils. La physique-chimie y est appliquée aux situations technologiques ; les mathématiques fournissent les outils : fonctions, dérivées, logarithme et exponentielle, équations différentielles, probabilités. Le rapport des deux disciplines dans la note (12,5 points pour la physique-chimie, 5,5 pour les mathématiques à compter de 2027) reflète leur place dans l’enseignement.

Les épreuves du bac STL

La note de service du 11 septembre 2026 définit les deux épreuves terminales de spécialité. Le visuel ci-dessous les résume, avant le détail épreuve par épreuve.

Les épreuves de spécialité du bac STL à la session 2027, d’après la note de service du 11 septembre 2026, la circulaire du 24 août 2026 et les résultats provisoires du 7 juillet 2026.

Physique-chimie et mathématiques : 3 heures, une copie

Le sujet comporte trois à cinq exercices indépendants, sur des domaines différents du programme de terminale ; les notions de première non approfondies en terminale sont mobilisables sans pouvoir constituer le ressort essentiel du sujet. Au moins un exercice fait interagir les deux disciplines ; les autres évaluent chacune séparément. Les exercices de physique-chimie partent d’applications scientifiques et technologiques contemporaines et peuvent contenir quelques documents ou données expérimentales à exploiter. Le sujet précise si la calculatrice est autorisée.

La copie est corrigée conjointement par un professeur de mathématiques et un professeur de physique-chimie, chacun pour les compétences de sa discipline.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac STL

Biochimie-biologie-biotechnologie : un écrit et une pratique

La partie écrite (3 heures, coefficient 7) se présente en deux temps :

environ 2 heures 30 de questionnement scientifique et technologique appuyé sur 6 à 9 documents d’une demi-page à une page, autour d’une problématique de biotechnologie, avec des calculs sur des données expérimentales et leur dimension métrologique ;

scientifique et technologique appuyé sur d’une demi-page à une page, autour d’une problématique de biotechnologie, avec des calculs sur des données expérimentales et leur dimension métrologique ; environ 30 minutes pour une question de synthèse, un paragraphe court et argumenté, qui peut porter sur un enjeu scientifique, technologique ou de société lié à la première partie.

La partie pratique (3 heures, coefficient 9) évalue les compétences expérimentales : analyser un protocole pour en repérer les sources d’erreur et les dangers, manipuler en autonomie en respectant la prévention, exploiter les mesures avec des outils numériques, exprimer et interpréter les résultats. Une banque nationale de sujets est constituée et seize sujets sont retenus par session ; chaque lycée choisit parmi eux selon ses équipements. Le candidat tire au sort le jour et l’heure de son passage, les sujets changent d’une demi-journée à l’autre, et l’examinateur ne peut pas évaluer ses propres élèves de l’année.

Sciences physiques et chimiques en laboratoire : un écrit et une pratique

La partie écrite (3 heures, coefficient 7) comporte trois ou quatre parties indépendantes, réparties de façon équilibrée sur le programme. L’une d’elles au moins porte sur l’analyse de résultats expérimentaux, et certaines questions demandent une part d’initiative.

La partie pratique (3 heures, coefficient 9) place le candidat dans une démarche scientifique au laboratoire de physique-chimie. Il est évalué sur cinq compétences : s’approprier la problématique, analyser (justifier ou proposer un protocole), réaliser en sécurité, valider (sources d’erreur, incertitude, cohérence) et communiquer. Les situations sont tirées au sort dans une banque nationale mêlant sujets de chimie, de physique et sujets mixtes, et un examinateur suit au plus quatre candidats à la fois.

Dans chaque écrit de spécialité, 2 points sur 20 sont réservés à la maîtrise de la langue : orthographe, syntaxe, capacité à formuler un raisonnement avec un vocabulaire juste. Une grille d’attendus rédactionnels est annexée à la note de service. Les candidats individuels passent l’intégralité de l’épreuve, partie pratique comprise, dans un établissement public ou privé sous contrat : mieux vaut se renseigner tôt auprès de son centre d’examen.

L’oral de contrôle, au second groupe

Un candidat qui obtient entre 8 et 10 de moyenne au premier groupe peut repasser à l’oral deux épreuves écrites de son choix. En STL :

Physique-chimie et mathématiques : 30 minutes de préparation, puis 30 minutes d’entretien avec deux examinateurs. Le sujet tiré au sort compte trois questions, deux de physique-chimie et une de mathématiques, sur le programme de terminale.

: 30 minutes de préparation, puis 30 minutes d’entretien avec deux examinateurs. Le sujet tiré au sort compte trois questions, deux de physique-chimie et une de mathématiques, sur le programme de terminale. BBB : 20 minutes de préparation, 20 minutes d’oral dans un laboratoire de biotechnologies, sur une question scientifique et une question technologique liée aux activités expérimentales.

: 20 minutes de préparation, 20 minutes d’oral dans un laboratoire de biotechnologies, sur une question scientifique et une question technologique liée aux activités expérimentales. SPCL : 20 minutes de préparation, 20 minutes d’entretien sur deux exercices de thèmes différents, suivis d’un échange sur une question expérimentale.

Dans les trois cas, le candidat peut être interrogé sur du matériel de laboratoire, sans manipuler lui-même.

Ce qui change au bac STL 2027

Beaucoup de pages en ligne décrivent encore le texte de 2020. Voici ce qui évolue, point par point, entre la note de service de février 2020 dans sa version d’origine et celle de septembre 2026.

Point Note de 2020 (version d’origine) À compter de la session 2027 Barème de physique-chimie et mathématiques 6 points de maths + 14 points de physique-chimie 5,5 + 12,5 + 2 points de langue Maîtrise de la langue dans l’écrit de BBB ou de SPCL Pas de points dédiés 2 points sur 20 Programme évalué Première et terminale, avec des listes de notions exclues Terminale en vigueur, notions de première mobilisables Épreuve de remplacement (BBB ou SPCL) Écrit et pratique à repasser en entier Seule la partie manquée est repassée Épreuve anticipée de mathématiques N’existait pas 2 heures, coefficient 2, en fin de première Coefficient du grand oral 14 12

Ce que pèsent les 2 points de langue. Ils ne s’ajoutent pas au barème : ils sont pris sur les 20 points existants. En physique-chimie et mathématiques, les mathématiques perdent un demi-point et la physique-chimie un point et demi. Appliqués à l’écrit de physique-chimie et mathématiques (coefficient 16) et à l’écrit de BBB ou SPCL (coefficient 7), ces points de langue représentent l’équivalent de 2,3 coefficients sur 100. Un candidat qui en perdrait la moitié dans chaque copie céderait un peu plus de 0,2 point sur sa moyenne finale. Rien de rédhibitoire, mais sur un dossier proche d’un seuil, cela compte. La question de synthèse de BBB, déjà rédactionnelle, en devient un terrain naturel : une réponse claire et correctement écrite rapporte désormais explicitement.

La session de remplacement, un vrai soulagement. Un élève malade le jour de sa partie pratique mais présent à l’écrit ne repassera en septembre que la pratique, et inversement. Jusqu’ici, toute absence justifiée obligeait à refaire les deux parties. Pour une vue d’ensemble de la session, notre article sur ce qui change au bac 2027 revient aussi sur l’épreuve anticipée de mathématiques.

Le grand oral en STL

Le grand oral de la voie technologique a sa propre note de service, datée du 10 septembre 2026. Le déroulé reste celui en vigueur depuis la session 2024 :

le candidat présente au jury deux questions adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STL la BBB ou la SPCL selon le profil ;

adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STL la BBB ou la SPCL selon le profil ; le jury en retient une, puis le candidat dispose de 20 minutes de préparation ;

; 10 minutes d’exposé, puis 10 minutes d’échange avec le jury.

Deux évolutions s’appliquent en 2027. Le coefficient passe à 12. Et la feuille des questions est strictement encadrée : si le candidat n’en présente aucune, une seule, ou des questions étrangères à la spécialité, l’épreuve n’a pas lieu et il est convoqué à la session de remplacement ; en cas de récidive, il obtient 0. En STL, les projets et manipulations de l’année fournissent une matière naturelle, à condition de les transformer en vraie question (« pourquoi le dosage enzymatique est-il plus fiable que la méthode colorimétrique dans ce cas ? ») plutôt qu’en compte rendu de TP.

Coefficients : comment se calcule la note

La note du bac repose sur 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, pour un total de 100 coefficients sans option.

Épreuve ou enseignement Coefficient Mode d’évaluation BBB ou SPCL 16 (7 + 9) Écrit de 3 h et pratique de 3 h Physique-chimie et mathématiques 16 Écrit terminal, 3 h Grand oral 12 Oral terminal, 20 min Philosophie 4 Écrit terminal, 4 h Français (écrit et oral) 5 + 5 Épreuves anticipées de première Mathématiques (épreuve anticipée) 2 Écrit de première, 2 h Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, EPS 6 chacun Contrôle continu Enseignement de spécialité de première (biochimie-biologie) 8 Contrôle continu Enseignement moral et civique 2 Contrôle continu

Un chiffre résume la série : la seule partie pratique de BBB ou de SPCL pèse 9 coefficients, plus que l’écrit de la même spécialité et plus de deux fois la philosophie. Le bac STL se joue donc d’abord à la paillasse. Pour tester l’effet de vos notes, vous pouvez simuler votre note au bac techno, et notre dossier sur les coefficients du bac détaille chaque série.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac technologique

Le calendrier du bac STL 2027

Le calendrier de la session 2027 est fixé par la circulaire du 24 août 2026 (annexe IV pour le bac technologique). Pour tenir compte des fortes chaleurs de juin, toutes les épreuves écrites ont lieu le matin.

Date Épreuve Horaire (métropole) Lundi 14 juin 2027 Philosophie (terminale) 8 h – 12 h Mardi 15 juin 2027 Français, épreuve anticipée écrite (première) 8 h – 12 h Mercredi 16 juin 2027 Physique-chimie et mathématiques 8 h – 11 h Jeudi 17 juin 2027 BBB ou SPCL, partie écrite 8 h – 11 h Lundi 21 juin 2027 Mathématiques, épreuve anticipée (première) 8 h – 10 h

La partie pratique de BBB ou de SPCL n’a pas de date unique : elle est fixée par les recteurs pendant une période nationale définie avec l’académie pilote. La convocation fait foi. Le grand oral se déroule entre le 21 juin et le 2 juillet 2027, selon l’organisation de chaque académie. Les résultats sont publiés à compter du mardi 6 juillet 2027, et les oraux du second groupe se terminent le 9 juillet. Toutes les dates figurent sur notre page des dates du bac technologique.

Côté résultats, les chiffres provisoires publiés par le ministère le 7 juillet 2026 donnaient 84,1 % d’admis dès le premier groupe en STL, en léger recul sur un an, contre 78,8 % pour l’ensemble de la voie technologique. Ce que l’on peut en tirer, c’est que les révisions ciblées sur les deux spécialités restent le levier le plus direct. Les sujets probables du bac techno aident à repérer les thèmes à retravailler.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Les débouchés après un bac STL

Le bac STL est conçu pour une poursuite d’études scientifiques et techniques. Les parcours vont du diplôme en deux ans au diplôme d’ingénieur, avec une coloration différente selon le profil suivi.

Les BTS

C’est la poursuite la plus directe. Côté biotechnologies : analyses de biologie médicale, bioanalyses et contrôles, biotechnologies, diététique, qualité dans les industries alimentaires. Côté SPCL : métiers de la chimie, techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire, contrôle industriel. Les BTS accueillent en priorité les bacheliers technologiques, et plusieurs se préparent en apprentissage.

Les BUT

En trois ans à l’IUT, les BUT génie biologique, chimie, mesures physiques ou hygiène, sécurité, environnement prolongent naturellement la série. La loi réserve aux bacheliers technologiques un pourcentage minimal de places en BUT, fixé chaque année par les recteurs.

Les classes préparatoires et les écoles

Deux classes préparatoires sont conçues pour les bacheliers technologiques de laboratoire : la prépa TB (technologie et biologie), tournée vers les écoles d’agronomie, vétérinaires et de biologie, et la prépa TPC (technologie, physique et chimie), tournée vers les écoles d’ingénieurs en chimie et en physique. Des places leur sont réservées aux concours. Plusieurs écoles post-bac recrutent aussi des bacheliers STL. Dans tous les cas, le niveau en mathématiques est l’élément à surveiller dès la terminale.

Le paramédical et la licence

Le profil biotechnologies ouvre aussi vers des formations de santé : diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale, instituts de formation en soins infirmiers, manipulateur en électroradiologie. Les licences de biologie, de chimie ou de physique sont accessibles, mais elles demandent un niveau théorique que la voie générale travaille davantage. Les fiches de l’Onisep sur la série STL détaillent les poursuites d’études et les taux de réussite par filière.

Toutes ces formations se demandent sur Parcoursup, où les notes de première et de terminale et les appréciations des professeurs de spécialité pèsent dans le dossier. Pour préparer les étapes, consultez notre guide de la procédure Parcoursup.

La série STL est-elle faite pour vous ?

Quelques repères, tirés de ce que demandent réellement les épreuves :

Vous aimez manipuler et voir une expérience aboutir : la spécialité de laboratoire occupe 13 heures par semaine en terminale, et 9 coefficients du bac se jouent en pratique.

et voir une expérience aboutir : la spécialité de laboratoire occupe 13 heures par semaine en terminale, et 9 coefficients du bac se jouent en pratique. Vous êtes rigoureux : un protocole mal suivi ou une incertitude oubliée coûtent des points, et la sécurité est évaluée.

: un protocole mal suivi ou une incertitude oubliée coûtent des points, et la sécurité est évaluée. Les mathématiques ne vous font pas fuir : elles reviennent dans le tronc commun, dans la spécialité et dans l’épreuve anticipée de première.

: elles reviennent dans le tronc commun, dans la spécialité et dans l’épreuve anticipée de première. Vous acceptez de rédiger : analyse de documents, question de synthèse, justification d’un protocole, et 2 points de langue par copie.

: analyse de documents, question de synthèse, justification d’un protocole, et 2 points de langue par copie. Vous visez un métier scientifique, de technicien à ingénieur, en santé, en chimie, en agroalimentaire ou en environnement.

Pour trancher entre les deux profils, une question simple aide : êtes-vous plus attiré par le vivant (biotechnologies) ou par la matière et la mesure (SPCL) ? Et si vous visez d’emblée une licence de sciences exigeante ou une prépa scientifique classique, la voie générale avec les spécialités SVT ou physique-chimie et mathématiques peut être un chemin plus direct. Le plus sûr reste d’en parler avec le professeur principal et le psychologue de l’Éducation nationale du lycée avant le conseil de classe du troisième trimestre de seconde.

Questions fréquentes

Que veut dire STL ? STL signifie sciences et technologies de laboratoire. C’est une série du baccalauréat technologique centrée sur les activités expérimentales, avec deux profils au choix : biotechnologies, ou sciences physiques et chimiques en laboratoire. Quelles sont les épreuves du bac STL ? En terminale, l’écrit de physique-chimie et mathématiques de 3 heures, l’épreuve de biochimie-biologie-biotechnologie ou de sciences physiques et chimiques en laboratoire (écrit de 3 heures et pratique de 3 heures), la philosophie en 4 heures et le grand oral. En fin de première, l’écrit et l’oral de français, plus l’épreuve anticipée de mathématiques de 2 heures à compter de la session 2027. Quel est le coefficient de la partie pratique au bac STL ? La partie pratique de biochimie-biologie-biotechnologie ou de sciences physiques et chimiques en laboratoire a un coefficient 9, contre 7 pour la partie écrite, soit 16 au total. La physique-chimie et mathématiques a aussi un coefficient 16, sur un total de 100. Quand ont lieu les épreuves du bac STL en 2027 ? La philosophie a lieu le lundi 14 juin 2027. L’écrit de physique-chimie et mathématiques se tient le mercredi 16 juin de 8 heures à 11 heures, l’écrit de la spécialité de laboratoire le jeudi 17 juin de 8 heures à 11 heures. La partie pratique suit un calendrier fixé par les recteurs dans une période nationale. Les résultats sont publiés à compter du 6 juillet 2027. Qu’est-ce qui change au bac STL en 2027 ? Les durées et les coefficients des épreuves de spécialité restent les mêmes. Deux points sur vingt sont réservés à la maîtrise de la langue dans l’écrit de physique-chimie et mathématiques, désormais noté 5,5 points pour les mathématiques et 12,5 pour la physique-chimie, et dans l’écrit de la spécialité de laboratoire. En cas d’absence justifiée, seule la partie manquée est repassée. S’y ajoutent l’épreuve anticipée de mathématiques et le passage du grand oral au coefficient 12. Faut-il choisir biotechnologies ou SPCL ? Le choix se fait à l’entrée en première, selon l’offre du lycée. Les biotechnologies conviennent à ceux qu’attirent le vivant, la santé et l’agroalimentaire ; la SPCL à ceux qu’attirent la chimie, la physique et la mesure. Le profil oriente ensuite vers des BTS, des BUT et des prépas différents. Peut-on devenir ingénieur avec un bac STL ? Oui. Les classes préparatoires TB et TPC, conçues pour les bacheliers technologiques, préparent aux concours d’écoles d’agronomie, vétérinaires ou d’ingénieurs avec des places réservées. Certaines écoles post-bac et certains parcours après un BUT ou un BTS mènent aussi au diplôme d’ingénieur. Le niveau en mathématiques reste le point décisif.

Sources