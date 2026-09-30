Bac STD2A : programme, épreuves du bac 2027, coefficients et débouchés

Croquis, analyse de documents, projet de design : la série STD2A forme aux arts appliqués. Matières et horaires, deux épreuves de 4 heures au coefficient 16, ce qui change en 2027, grand oral, calendrier et poursuites d’études comme le DN MADE, d’après les textes officiels.

Le bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) est la série de la voie technologique consacrée à la création : observer un objet, un espace ou un vêtement, comprendre pourquoi il a été conçu ainsi, puis imaginer à son tour, crayon en main, des réponses à un besoin. Il se prépare en deux ans après une seconde générale et technologique et se conclut par deux épreuves de spécialité de 4 heures au coefficient 16, dont une épreuve pratique de conception. Cette page réunit les matières, les règles de l’examen et les poursuites d’études, à partir des textes officiels, pour choisir la série en connaissance de cause ou pour organiser son soutien scolaire au lycée avec le bon barème en tête.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le bac STD2A est un baccalauréat technologique tourné vers le design (graphique, produit, espace, mode) et les métiers d’art.

tourné vers le design (graphique, produit, espace, mode) et les métiers d’art. En première, trois spécialités : design et métiers d’art (14 h), outils et langages numériques (2 h) et physique-chimie (2 h).

(14 h), (2 h) et (2 h). En terminale, deux spécialités de 9 heures chacune : analyse et méthodes en design et conception et création en design et métiers d’art .

et . L’épreuve d’ analyse et méthodes en design est un écrit de 4 heures, au coefficient 16, qui mêle rédaction et dessin.

est un écrit de 4 heures, au coefficient 16, qui mêle rédaction et dessin. L’épreuve de conception et création en design et métiers d’art est une épreuve pratique de 4 heures, au coefficient 16, où l’on cherche des pistes créatives par le croquis.

est une épreuve pratique de 4 heures, au coefficient 16, où l’on cherche des pistes créatives par le croquis. À compter de 2027, 2 points sur 20 de l’écrit d’analyse sont réservés à l’orthographe et à la syntaxe.

de l’écrit d’analyse sont réservés à l’orthographe et à la syntaxe. En 2027, les deux épreuves ont lieu le mercredi 16 juin (analyse, 8 h à 12 h) et le jeudi 17 juin (conception et création, 8 h à 12 h).

(analyse, 8 h à 12 h) et le (conception et création, 8 h à 12 h). Après le bac, la voie la plus fréquente est le DN MADE, diplôme national des métiers d’art et du design en trois ans, à côté de certains BTS, BUT et écoles d’art.

Qu’est-ce que le bac STD2A ?

STD2A signifie sciences et technologies du design et des arts appliqués. C’est l’une des sept séries du baccalauréat technologique, avec STMG, ST2S, STI2D, STL, STHR et S2TMD. Sa marque de fabrique tient en un chiffre : 18 heures par semaine de spécialités, presque entièrement consacrées au design et aux métiers d’art, souvent en atelier.

Le mot « design » recouvre ici plusieurs champs : le design graphique (affiche, identité visuelle, édition), le design de produit (objet, mobilier), le design d’espace (scénographie, aménagement intérieur), le design de mode et les métiers d’art (céramique, textile, ébénisterie, reliure…). La série ne forme pas à un métier précis. Elle donne une méthode commune à tous ces champs : analyser une demande, se documenter, chercher des idées par le dessin, argumenter un choix.

La série se choisit à la fin de la seconde générale et technologique. L’enseignement optionnel de seconde « création et culture design » permet de s’en faire une idée concrète, mais il n’est pas exigé pour entrer en première STD2A. Tous les lycées ne proposent pas la série : l’offre locale est limitée, et il faut parfois changer d’établissement. Pour réussir l’année de seconde qui précède ce choix, vous pouvez vous appuyer sur le programme de seconde et ses quiz de révision.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Matières et horaires en première et en terminale

L’emploi du temps se partage entre les enseignements communs à toute la voie technologique (14 heures en première, 13 heures en terminale) et les spécialités propres à la série (18 heures chaque année).

Les enseignements communs

Enseignement Première Terminale Français 3 h – Philosophie – 2 h Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Langues vivantes A et B, dont 1 h d’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 4 h 4 h Mathématiques 3 h 3 h Éducation physique et sportive 2 h 2 h Enseignement moral et civique 18 h par an 18 h par an

L’ETLV, animée conjointement par un professeur de design et un professeur de langue, sert souvent à présenter un projet ou à commenter une œuvre en anglais. Les élèves peuvent suivre jusqu’à deux enseignements optionnels (arts, EPS, langue des signes française, troisième langue vivante, langues et cultures de l’Antiquité, droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale).

Les enseignements de spécialité

Spécialité Première Terminale Design et métiers d’art 14 h – Outils et langages numériques 2 h – Physique-chimie 2 h – Analyse et méthodes en design – 9 h Conception et création en design et métiers d’art – 9 h

Contrairement à STL ou STI2D, il n’y a aucun choix de profil à faire : tous les élèves suivent les mêmes spécialités. En terminale, le grand bloc de design de première se partage en deux : une spécialité orientée analyse et culture, une autre orientée projet. La physique-chimie, suivie uniquement en première, est évaluée en contrôle continu. Pour consolider les matières du tronc commun en dernière année, vous pouvez réviser en terminale avec nos cours et quiz, dont une large part (philosophie, histoire-géographie, langues) vaut aussi pour la voie technologique.

Ce que l’on étudie dans les spécialités

Design et métiers d’art (première)

C’est le cœur de l’année de première, avec 14 heures par semaine. On y construit une culture du design et des métiers d’art (repères historiques, mouvements, créateurs, techniques) et on apprend à l’exprimer graphiquement : croquis d’observation, schémas, mises en couleur, maquettes. Les outils et langages numériques (2 h) complètent ce travail avec la retouche d’image, la mise en page ou la modélisation.

Analyse et méthodes en design (terminale)

Cette spécialité apprend à lire un objet, une affiche, un espace ou un savoir-faire artisanal comme une réponse à un contexte : technique, économique, social, environnemental. On y travaille la recherche documentaire, l’analyse croisée de documents et la synthèse, à l’écrit comme au dessin. C’est la spécialité qui prépare le plus directement à l’épreuve écrite.

Conception et création en design et métiers d’art (terminale)

C’est la spécialité du projet. À partir d’une demande, l’élève explore des pistes, formule des hypothèses, les teste par l’esquisse ou la maquette, puis argumente ses choix. Le programme s’organise en cinq pôles transversaux, qui croisent les différents champs du design. C’est aussi sur cette spécialité que s’appuie le grand oral.

Les épreuves du bac STD2A

La note de service du 11 septembre 2026 définit les deux épreuves terminales de spécialité. Le visuel ci-dessous les résume, avant le détail épreuve par épreuve.

Les épreuves de spécialité du bac STD2A à la session 2027, d’après la note de service du 11 septembre 2026, la circulaire du 24 août 2026 et les résultats provisoires du 7 juillet 2026.

Analyse et méthodes en design : 4 heures, écrit et dessin

Le sujet propose un corpus de trois documents au maximum, articulé autour d’un thème : images, documents techniques, citations ou courts extraits d’ouvrages et d’articles, puisés dans les champs du design, des métiers d’art, du numérique et dans une culture plus large. Le candidat développe un propos raisonné et structuré, qui s’appuie sur l’analyse des documents et sur ses connaissances personnelles.

La production attendue est une note de synthèse écrite et graphique : le dessin sert à démontrer, pas à décorer. Les supports nécessaires à la partie graphique sont fournis. L’épreuve évalue la capacité à prélever des informations, à analyser un contexte, à organiser sa pensée et à hiérarchiser les données.

Sur ces 20 points, 2 points sont désormais dédiés à la maîtrise des normes orthographiques et syntaxiques. La note de service précise que la qualité de l’organisation du raisonnement et la précision du vocabulaire comptent en plus, à travers l’évaluation des compétences propres à la discipline. Une grille d’attendus rédactionnels est annexée au texte.

Conception et création en design et métiers d’art : 4 heures d’épreuve pratique

Le sujet se compose d’une question étayée par trois ressources visuelles ou textuelles au maximum. Le candidat doit engager une démarche de création : interroger la situation, repérer les enjeux, analyser la demande, puis proposer plusieurs hypothèses divergentes plutôt qu’une seule solution aboutie.

Tout se joue sur la feuille : esquisses, croquis, ébauches, schémas et tous les modes graphiques qui rendent visible le cheminement de l’idée. Le jury évalue la pertinence et la diversité des pistes et la clarté de leur communication, pas la perfection d’un rendu final. C’est la seule épreuve terminale du bac 2027 dont la correction ne sera pas dématérialisée, précise la circulaire d’organisation de la session. On comprend pourquoi : des copies faites de dessins et de supports variés se prêtent mal à la numérisation.

Les candidats individuels et ceux des établissements privés hors contrat passent les deux épreuves dans les mêmes conditions que les candidats scolaires.

L’oral de contrôle, au second groupe

Un candidat qui obtient entre 8 et 10 de moyenne au premier groupe peut repasser à l’oral deux épreuves écrites de son choix. En STD2A, la note de service ne prévoit d’oral de contrôle que pour analyse et méthodes en design : 20 minutes de préparation, puis 20 minutes d’interrogation, dont 10 minutes d’exposé. Le candidat travaille sur un dossier présentant une production issue du design ou des métiers d’art, accompagné de quelques questions qui guident l’analyse sans souffler les réponses.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Ce qui change au bac STD2A 2027

Beaucoup de pages en ligne décrivent encore le texte de 2020. Voici ce qui évolue, point par point, entre la note de service de février 2020 dans sa version d’origine et celle de septembre 2026.

Point Note de 2020 (version d’origine) À compter de la session 2027 Durée et nature des épreuves Écrit de 4 h et pratique de 4 h, notés sur 20 Inchangées Maîtrise de la langue dans l’écrit d’analyse Pas de points dédiés 2 points sur 20 Programme évalué Programmes de première et de terminale Terminale en vigueur, notions de première mobilisables Épreuve anticipée de mathématiques N’existait pas 2 heures, coefficient 2, en fin de première Coefficient du grand oral 14 12

Ce que pèsent les 2 points de langue. Ils ne s’ajoutent pas au barème : ils sont pris sur les 20 points existants. Appliqués à un écrit au coefficient 16, ils représentent l’équivalent de 1,6 coefficient sur 100. Un candidat qui en perdrait la moitié céderait moins d’un dixième de point sur sa moyenne finale. L’effet direct reste modeste, mais une note de synthèse bien écrite est aussi une note mieux comprise par le correcteur. Dans une série où l’on s’exprime beaucoup par le dessin, c’est un rappel utile : le texte qui accompagne un croquis doit être aussi soigné que le trait.

Le recentrage sur la terminale. En 2020, l’écrit s’appuyait explicitement sur les programmes de première (design et métiers d’art, outils et langages numériques) et sur celui de terminale. Le texte de 2026 fait de la terminale la base de l’épreuve, les notions de première restant mobilisables. Pour une vue d’ensemble de la session, notre article sur ce qui change au bac 2027 revient aussi sur l’épreuve anticipée de mathématiques.

Le grand oral en STD2A

Le grand oral de la voie technologique a sa propre note de service, datée du 10 septembre 2026. Le déroulé est le même pour toutes les séries :

le candidat présente au jury deux questions adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STD2A la conception et création en design et métiers d’art ;

adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STD2A la conception et création en design et métiers d’art ; le jury en retient une, puis le candidat dispose de 20 minutes de préparation ;

; 10 minutes de présentation, puis 10 minutes d’échange avec le jury.

Deux points comptent en 2027. Le coefficient passe à 12. Et la feuille des questions est strictement encadrée : si le candidat n’en présente aucune, une seule, ou des questions étrangères à la spécialité, l’épreuve n’a pas lieu et il est convoqué à la session de remplacement ; en cas de récidive, il obtient 0. En STD2A, le projet de l’année offre une matière naturelle, à condition d’en tirer une vraie question (« comment concevoir un banc public confortable pour les personnes âgées sans renoncer à l’esthétique ? ») plutôt qu’une présentation de son portfolio.

Coefficients : comment se calcule la note

La note du bac repose sur 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, pour un total de 100 coefficients sans option.

Épreuve ou enseignement Coefficient Mode d’évaluation Analyse et méthodes en design 16 Écrit terminal, 4 h Conception et création en design et métiers d’art 16 Épreuve pratique terminale, 4 h Grand oral 12 Oral terminal, 20 min Philosophie 4 Écrit terminal, 4 h Français (écrit et oral) 5 + 5 Épreuves anticipées de première Mathématiques (épreuve anticipée) 2 Écrit de première, 2 h Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, EPS 6 chacun Contrôle continu Enseignement de spécialité suivi uniquement en première (physique-chimie) 8 Contrôle continu Enseignement moral et civique 2 Contrôle continu

Un chiffre résume la série : les deux épreuves de design pèsent 32 coefficients sur 100, près de trois fois le grand oral et huit fois la philosophie. Et comme elles se passent deux matins de suite, la préparation de juin se concentre sur ces deux journées. Pour tester l’effet de vos notes sur la moyenne, le simulateur ci-dessous fait le calcul, et notre dossier sur les coefficients du bac détaille chaque série.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac technologique

Le calendrier du bac STD2A 2027

Le calendrier de la session 2027 est fixé par la circulaire du 24 août 2026 (annexe IV pour le bac technologique). Toutes les épreuves écrites ont lieu le matin, et chaque candidat passe ses deux spécialités sur deux journées, une par jour.

Date Épreuve Horaire (métropole) Lundi 14 juin 2027 Philosophie (terminale) 8 h – 12 h Mardi 15 juin 2027 Français, épreuve anticipée écrite (première) 8 h – 12 h Mercredi 16 juin 2027 Analyse et méthodes en design 8 h – 12 h Jeudi 17 juin 2027 Conception et création en design et métiers d’art 8 h – 12 h Lundi 21 juin 2027 Mathématiques, épreuve anticipée (première) 8 h – 10 h

Contrairement aux parties pratiques de STL ou de STI2D, organisées par les académies sur une période, l’épreuve pratique de STD2A a une date et un horaire nationaux. Le grand oral se déroule entre le 21 juin et le 2 juillet 2027, selon l’organisation de chaque académie. Les résultats sont publiés à compter du mardi 6 juillet 2027, et les oraux du second groupe se terminent le 9 juillet. Les épreuves écrites de remplacement ont lieu du 6 au 9 septembre 2027. Toutes les dates figurent sur notre page des dates du bac technologique.

Côté résultats, les chiffres provisoires publiés par le ministère le 7 juillet 2026 donnaient 95,7 % d’admis dès le premier groupe en STD2A, en léger recul sur un an, contre 78,8 % pour l’ensemble de la voie technologique. C’est l’un des taux les plus élevés du bac technologique, ce qui ne dit rien des mentions ni de l’accès aux formations sélectives, où le niveau du dossier compte davantage. Les sujets probables du bac techno aident à repérer les thèmes à retravailler.

Les débouchés après un bac STD2A

Le bac STD2A est conçu pour une poursuite d’études dans les arts appliqués. Les parcours vont du diplôme en deux ans au grade de master, avec une étape centrale : le DN MADE.

Le DN MADE

Le diplôme national des métiers d’art et du design se prépare en trois ans, en lycée ou en école publique d’arts appliqués, et confère le grade de licence. Il se décline en mentions (graphisme, espace, objet, mode, matériaux, numérique, événement…) et en nombreux parcours spécialisés. C’est la poursuite la plus naturelle après un bac STD2A, et les places sont sélectives : le dossier, la lettre de motivation et, selon les formations, le travail personnel présenté pèsent lourd.

Les BTS et les BUT

Plusieurs BTS accueillent des bacheliers STD2A, notamment dans la mode et le vêtement ou dans la communication visuelle et l’édition. Côté universitaire, le BUT métiers du multimédia et de l’internet attire les profils tournés vers le numérique. Ces formations demandent souvent plus de technique ou de gestion de projet que de pure création : mieux vaut lire attentivement leurs attendus.

Les écoles d’art, d’architecture et la suite

Les écoles supérieures d’art publiques recrutent sur concours et préparent au diplôme national d’art, puis au diplôme de niveau master. Les écoles nationales supérieures d’architecture sont aussi accessibles, avec un bon niveau en mathématiques et en culture générale. Après un DN MADE, le diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) permet de poursuivre jusqu’au grade de master. Les fiches de l’Onisep sur la série STD2A détaillent ces poursuites d’études.

Toutes ces formations, DN MADE compris, se demandent sur Parcoursup, où les notes de première et de terminale et les appréciations des professeurs de spécialité pèsent dans le dossier. Pour préparer les étapes, consultez notre guide de la procédure Parcoursup.

Comparer avec une autre série ➜ le bac STMG, programme et épreuves 2027

La série STD2A est-elle faite pour vous ?

Quelques repères, tirés de ce que demandent réellement les épreuves :

Vous dessinez pour penser , pas seulement pour faire joli : les deux épreuves notent la capacité à chercher et à expliquer par le croquis.

, pas seulement pour faire joli : les deux épreuves notent la capacité à chercher et à expliquer par le croquis. Vous êtes curieux des objets et des lieux qui vous entourent, et vous vous demandez pourquoi ils ont cette forme.

qui vous entourent, et vous vous demandez pourquoi ils ont cette forme. Vous acceptez de rédiger : l’écrit d’analyse est une vraie note de synthèse, avec 2 points de langue à la clé.

: l’écrit d’analyse est une vraie note de synthèse, avec 2 points de langue à la clé. Vous tenez un rythme de projet : 18 heures de spécialités par semaine, des recherches à reprendre, des choix à argumenter.

: 18 heures de spécialités par semaine, des recherches à reprendre, des choix à argumenter. Vous visez les métiers de la création, du graphisme à la mode, de l’aménagement d’espace aux métiers d’art.

À l’inverse, si vous hésitez encore entre plusieurs domaines, la voie générale avec la spécialité arts plastiques garde plus de portes ouvertes, tout en permettant de candidater en DN MADE. Et si c’est l’aspect scientifique ou social qui vous attire, les séries STL ou ST2S sont à regarder. Le plus sûr reste d’en parler avec le professeur principal et le psychologue de l’Éducation nationale du lycée avant le conseil de classe du troisième trimestre de seconde, et de visiter un lycée qui propose la série lors de ses portes ouvertes.

Questions fréquentes

Que veut dire STD2A ? STD2A signifie sciences et technologies du design et des arts appliqués. C’est une série du baccalauréat technologique centrée sur le design graphique, de produit, d’espace et de mode, et sur les métiers d’art. Quelles sont les épreuves du bac STD2A ? En terminale, l’écrit d’analyse et méthodes en design de 4 heures, l’épreuve pratique de conception et création en design et métiers d’art de 4 heures, la philosophie en 4 heures et le grand oral. En fin de première, l’écrit et l’oral de français, plus l’épreuve anticipée de mathématiques de 2 heures à compter de la session 2027. Quels sont les coefficients du bac STD2A ? Les deux épreuves de spécialité ont chacune un coefficient 16. Le grand oral a un coefficient 12, la philosophie 4, le français 5 à l’écrit et 5 à l’oral, l’épreuve anticipée de mathématiques 2. Le contrôle continu compte pour 40 sur un total de 100. Quand ont lieu les épreuves du bac STD2A en 2027 ? La philosophie a lieu le lundi 14 juin 2027. L’écrit d’analyse et méthodes en design se tient le mercredi 16 juin de 8 heures à 12 heures, l’épreuve pratique de conception et création le jeudi 17 juin de 8 heures à 12 heures. Les résultats sont publiés à compter du 6 juillet 2027. Qu’est-ce qui change au bac STD2A en 2027 ? Les durées et la nature des épreuves restent les mêmes. Deux points sur vingt sont réservés à la maîtrise de la langue dans l’écrit d’analyse et méthodes en design, et le programme évalué est recentré sur la terminale. L’épreuve pratique reste la seule épreuve terminale exclue de la correction dématérialisée. S’y ajoutent l’épreuve anticipée de mathématiques et le passage du grand oral au coefficient 12. Faut-il savoir dessiner pour entrer en STD2A ? Il n’y a pas de niveau exigé à l’entrée en première, et l’option création et culture design de seconde n’est pas obligatoire. Le dessin s’apprend et se travaille pendant les deux années. Ce qui compte, c’est l’envie d’observer, de chercher et d’expliquer ses idées par le croquis. Que faire après un bac STD2A ? La poursuite la plus fréquente est le DN MADE, diplôme en trois ans de grade licence. Certains BTS et BUT, les écoles supérieures d’art et les écoles d’architecture accueillent aussi des bacheliers STD2A. Toutes ces formations se demandent sur Parcoursup.

Sources