Quel bac pour devenir éducateur spécialisé ?

Aucun bac n’est imposé pour devenir éducateur spécialisé. Le diplôme d’État (DEES) se prépare en six semestres après le bac, avec une large part de stages, et se demande sur Parcoursup. Voici les bacs et les spécialités qui préparent le mieux, et comment construire son dossier dès le lycée.

Aucun bac n’est imposé pour devenir éducateur spécialisé : il faut être titulaire du baccalauréat (ou d’un diplôme de niveau équivalent), puis préparer le diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES) en trois ans. La sélection se fait sur Parcoursup, sur dossier et entretien. Ce qui fait la différence, c’est donc moins la série du bac que la cohérence du projet et la qualité du dossier construit au lycée. Pour garder un bon niveau dans toutes les matières pendant ces années, un soutien scolaire au lycée avec des cours et des exercices en ligne peut servir d’appui.

Sommaire

La réponse en bref

Pas de bac obligatoire : le DEES est ouvert aux titulaires du bac, d’un diplôme de niveau 4 ou aux candidats qui remplissent les conditions de validation prévues par le code de l’éducation.

: le DEES est ouvert aux titulaires du bac, d’un diplôme de niveau 4 ou aux candidats qui remplissent les conditions de validation prévues par le code de l’éducation. Trois ans de formation : six semestres, 3 242 heures au total, dont 1 925 heures de formation pratique sur le terrain.

: six semestres, 3 242 heures au total, dont 1 925 heures de formation pratique sur le terrain. Un diplôme bac+3 : 180 crédits ECTS, niveau 6, grade de licence.

: 180 crédits ECTS, niveau 6, grade de licence. Admission sur Parcoursup : dossier dématérialisé puis entretien, y compris pour la voie de l’apprentissage.

: dossier dématérialisé puis entretien, y compris pour la voie de l’apprentissage. Bacs les plus proches du métier : le bac ST2S et le bac général avec des spécialités de sciences humaines, sans que cela donne de priorité officielle.

Le métier d’éducateur spécialisé

L’éducateur spécialisé accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté pour développer leur autonomie, leur socialisation et leur insertion. Le public est très varié : enfants placés, adolescents en rupture, adultes en situation de handicap, personnes sans domicile, familles fragilisées.

Le ministère des Solidarités cite comme lieux d’exercice les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), les établissements sociaux et médico-sociaux (instituts médico-éducatifs, foyers, services de prévention spécialisée), les collectivités et les trois fonctions publiques. Le quotidien mêle accompagnement individuel, animation d’activités collectives, écrits professionnels et travail en équipe avec d’autres intervenants (psychologues, assistants de service social, enseignants).

C’est un métier de relation, exigeant sur le plan émotionnel. Avant de s’engager, il vaut la peine de se confronter au terrain, ne serait-ce que quelques jours, pour vérifier que ce rythme et ces situations conviennent.

Quel bac choisir pour devenir éducateur spécialisé ?

Les textes n’imposent aucune série : la condition d’accès est d’être bachelier, quel que soit le bac. Dans les faits, certains parcours préparent mieux au contenu de la formation et aux attendus de la sélection.

Bac Ce qu’il apporte pour le DEES Bac ST2S Le plus proche du secteur : enseignements centrés sur la santé, le social et les politiques sociales, utiles pour comprendre les institutions et les publics. Bac général Des spécialités comme SES, HLP ou HGGSP entraînent à l’analyse de la société, à l’argumentation et à l’écrit, très présents en formation. Bac pro ASSP ou SAPAT Une première expérience de l’accompagnement et des stages en structure, à valoriser dans le dossier. Autres bacs technologiques ou professionnels Accès possible au même titre : c’est alors le projet et les expériences qui portent le dossier.

Pour un lycéen qui hésite encore, le bac ST2S est une option cohérente : vous pouvez en lire le détail dans notre article sur le bac ST2S, ses épreuves et ses débouchés. En voie générale, la spécialité SES est un bon appui : notre fiche sur la spécialité SES présente son programme. Ces choix restent des repères, pas une condition.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Le DEES : durée, stages et niveau du diplôme

Le diplôme d’État d’éducateur spécialisé est encadré par le code de l’action sociale et des familles (articles D451-41 et suivants) et, pour son contenu, par l’arrêté du 6 octobre 2025 relatif au DEES. Il est délivré par le recteur de région académique.

Le DEES en chiffres, d’après la fiche du ministère des Solidarités.

Repère Ce que disent les sources officielles Durée 6 semestres, soit 3 ans Volume horaire 3 242 heures, dont 1 925 heures de formation pratique Crédits 180 crédits européens (ECTS) Niveau Niveau 6, grade de licence Où se former Établissements de formation en travail social, en formation initiale, en apprentissage ou en formation continue

La part des stages est le point qui surprend le plus les lycéens : plus de la moitié des heures se passent sur le terrain. Les étudiants alternent cours en établissement et périodes en structure, avec la rédaction d’écrits professionnels à la clé. Le ministère précise que les conseils régionaux peuvent attribuer des bourses selon la situation de l’étudiant, et qu’Erasmus+ peut financer une partie d’un stage à l’étranger.

Entrer en formation via Parcoursup

En formation initiale, y compris en apprentissage, la candidature passe par Parcoursup. L’admission repose sur un dossier dématérialisé puis un entretien. Les candidats en formation continue déposent leur dossier directement auprès de l’établissement. Pour le calendrier et le fonctionnement des vœux, consultez notre page sur la procédure Parcoursup.

Parmi les attendus cités par l’Onisep figurent les qualités humaines et l’empathie, la capacité à gérer ses émotions, l’intérêt pour les questions sociales, le goût du travail en équipe et une bonne expression orale et écrite. L’entretien vérifie surtout la maturité du projet : pourquoi ce métier, ce que l’on en sait, ce que l’on a déjà vu du terrain.

Erreur fréquente : présenter une motivation très générale (« aider les autres ») sans expérience concrète ni connaissance des publics. Les jurys attendent des exemples précis et une vision réaliste des difficultés du métier.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Se préparer dès le lycée

Quelques repères concrets, sans promesse de résultat :

Soigner l’expression écrite : la formation demande beaucoup d’écrits (rapports, analyses de situation). Le français et la philosophie en terminale sont un bon terrain d’entraînement, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité.

: la formation demande beaucoup d’écrits (rapports, analyses de situation). Le français et la philosophie en terminale sont un bon terrain d’entraînement, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité. Accumuler de l’expérience de terrain : bénévolat associatif, BAFA, aide aux devoirs, service civique ou stage d’observation en structure sociale. Ce sont des éléments concrets à raconter dans le dossier.

: bénévolat associatif, BAFA, aide aux devoirs, service civique ou stage d’observation en structure sociale. Ce sont des éléments concrets à raconter dans le dossier. Se renseigner sur les publics : protection de l’enfance, handicap, insertion. Savoir vers quel public on se projette rend le projet plus crédible.

: protection de l’enfance, handicap, insertion. Savoir vers quel public on se projette rend le projet plus crédible. Garder un bon dossier scolaire : les bulletins de première et de terminale font partie de la candidature.

: les bulletins de première et de terminale font partie de la candidature. Diversifier ses vœux : postuler dans plusieurs établissements et envisager des formations voisines du travail social évite de dépendre d’une seule réponse.

Comparer les métiers du soin et de l’accompagnement ➜ quel bac pour devenir psychologue

Après le diplôme

Le ministère des Solidarités indique une bonne insertion professionnelle à la sortie du DEES. Avec de l’expérience, l’éducateur spécialisé peut évoluer vers des fonctions d’encadrement ou d’ingénierie sociale : l’Onisep cite notamment le diplôme d’État d’ingénierie sociale, le CAFERUIS (encadrement d’unité), le CAFDES (direction d’établissement) ou le diplôme d’État de médiateur familial. Des passerelles existent aussi vers d’autres diplômes du travail social, comme éducateur de jeunes enfants ou assistant de service social.

Pour les bacheliers professionnels du secteur, notre article que faire après un bac pro ASSP détaille les autres poursuites d’études possibles.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir éducateur spécialisé ? Aucun bac précis n’est exigé. Il faut être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme de niveau 4. Le bac ST2S et le bac général avec des spécialités de sciences humaines sont les plus proches du contenu de la formation. Combien d’années d’études pour devenir éducateur spécialisé ? Trois ans après le bac. Le diplôme d’État d’éducateur spécialisé se prépare en six semestres et correspond à un niveau bac+3, avec le grade de licence. Peut-on devenir éducateur spécialisé avec un bac pro ? Oui. Le bac professionnel donne accès à la formation au même titre que les autres bacs. Les stages réalisés en bac pro ASSP ou SAPAT sont un atout à valoriser dans le dossier Parcoursup. Comment se passe la sélection pour le DEES ? En formation initiale, les candidats formulent leurs vœux sur Parcoursup. La sélection se fait sur un dossier dématérialisé, puis sur un entretien qui évalue la motivation et la maturité du projet. Peut-on préparer le DEES en alternance ? Oui, la formation est accessible en apprentissage. La candidature passe alors aussi par Parcoursup en formation initiale, et il faut trouver une structure employeuse. Les stages occupent-ils une grande place dans la formation ? Oui. Sur 3 242 heures de formation, 1 925 heures sont consacrées à la formation pratique sur le terrain, soit plus de la moitié du volume total.

Sources