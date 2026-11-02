Quel bac pour devenir psychologue ?

Faut-il un bac général, une spécialité précise ou un bac L pour devenir psychologue ? La licence de psychologie est ouverte à tous les bacheliers, mais le titre exige un master et une inscription officielle. Voici le parcours complet, les spécialités qui aident au lycée, la durée des études et les débouchés.

Pour devenir psychologue, aucune série de bac n’est imposée : la licence de psychologie est ouverte aux bacheliers, et ce sont ensuite la licence et le master qui ouvrent l’accès au titre. Dans les faits, les bacheliers généraux sont majoritaires, car les cours de première année sont très théoriques. Cet article détaille le parcours complet, les spécialités qui aident au lycée, la durée des études et les débouchés. Pour consolider ses bases dès maintenant, il est utile de progresser au lycée (seconde à terminale) avec des cours et des exercices en ligne.

Sommaire

La réponse en bref

Il n’existe pas de bac obligatoire pour entrer en licence de psychologie : tous les bacheliers peuvent s’y inscrire, d’après l’Onisep.

pour entrer en licence de psychologie : tous les bacheliers peuvent s’y inscrire, d’après l’Onisep. Pour faire usage du titre de psychologue, il faut une licence et un master de psychologie , d’après le ministère de l’Enseignement supérieur. Le master seul, sans licence de psychologie, ne suffit pas.

, d’après le ministère de l’Enseignement supérieur. Le master seul, sans licence de psychologie, ne suffit pas. Cela représente cinq ans d’études après le bac au minimum (3 ans de licence, 2 ans de master).

au minimum (3 ans de licence, 2 ans de master). La sélection se joue surtout à l’entrée du master : selon l’Onisep, moins d’un diplômé de licence sur deux y est admis.

Quel bac et quelles spécialités choisir

Sur le papier, tous les titulaires du bac peuvent s’inscrire en première année de licence de psychologie. Les universités examinent toutefois le dossier scolaire, c’est-à-dire les notes de première et de terminale. Les attendus portent sur des compétences en sciences, en lettres et en sciences humaines et sociales : il s’agit d’écrire, d’argumenter et de lire des données chiffrées.

Les pages officielles que nous avons consultées ne listent pas de spécialité obligatoire. À titre d’indication de bon sens, et non de règle, des enseignements de spécialité comme SES, HGGSP, SVT ou mathématiques donnent des bases utiles : la licence comprend des statistiques et des neurosciences, c’est-à-dire l’étude du cerveau et du système nerveux. Un bachelier technologique (ST2S par exemple) ou professionnel peut candidater aussi, avec une marche plus haute en première année : mieux vaut en parler avec le professeur principal et consulter les fiches des universités visées.

Pour comparer avec d’autres filières, vous pouvez lire quel bac pour devenir infirmière et quel bac pour devenir pharmacien.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Le parcours après le bac : licence puis master

On s’inscrit en licence de psychologie via la procédure Parcoursup, comme pour la plupart des formations universitaires. Dans certaines universités, le nombre de candidats dépasse largement le nombre de places, d’après l’Onisep : il est donc prudent de formuler plusieurs vœux.

Étape Ce qu’on y fait Licence, L1 Surtout des cours magistraux sur les grandes branches : psychologie clinique, cognitive, sociale et du développement Licence, L2 et L3 Exercices plus concrets, statistiques, neurosciences, puis spécialisation en L3. Un stage d’observation est prévu, souvent difficile à trouver Master de psychologie Deux années avec un mémoire de recherche et un stage professionnel. La sélection est forte à l’entrée

La plupart des étudiants qui valident la L3 visent un master de psychologie, nécessaire pour obtenir le titre. D’autres masters restent accessibles après la licence, comme les ressources humaines ou l’ergonomie, mais ils ne mènent pas au titre de psychologue.

Préparer ses vœux ➜ la procédure Parcoursup

Ce qu’il faut pour porter le titre de psychologue

Psychologue est une profession réglementée en France : le titre est protégé par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985. Le ministère de l’Enseignement supérieur indique que l’usage professionnel du titre exige les deux diplômes, la licence et le master mention psychologie, ce dernier comprenant un mémoire de recherche et un stage professionnel. Le master seul, comme le doctorat seul, ne donne pas cette autorisation.

Une fois diplômé, le psychologue doit s’inscrire au répertoire ADELI auprès de la délégation départementale de son lieu d’exercice. Il reçoit une attestation portant son numéro d’enregistrement. Les modalités du stage professionnel sont fixées par un arrêté du 19 mai 2006, que nous n’avons pas pu relire dans le détail pour cet article : la durée et les conditions exactes se vérifient dans le texte ou auprès de l’université.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Combien d’années d’études

Étape Durée Niveau Licence de psychologie 3 ans (L1, L2, L3) Bac+3 Master de psychologie 2 ans (M1, M2) Bac+5

Le total d’au moins cinq ans résulte de l’addition de la licence (trois ans, d’après l’Onisep) et du master (deux ans, durée habituelle des masters). Il s’agit d’un calcul, pas d’un chiffre écrit tel quel dans la page du ministère. Un redoublement, une année de césure ou un échec à l’entrée du master allongent le parcours.

Pour situer ce parcours parmi d’autres, l’article sur les débouchés de chaque spécialité au lycée aide à relier ses choix de première et de terminale à une orientation.

Se préparer dès le lycée

Voici des repères concrets, sans promesse de résultat :

Soigner le dossier : les universités regardent les notes de première et de terminale, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité.

: les universités regardent les notes de première et de terminale, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité. Travailler l’écrit : dissertation, synthèse de documents et argumentation servent directement en licence.

: dissertation, synthèse de documents et argumentation servent directement en licence. Ne pas négliger les chiffres : la licence comprend des statistiques. À l’aise avec les graphiques et les pourcentages, on démarre plus sereinement.

: la licence comprend des statistiques. À l’aise avec les graphiques et les pourcentages, on démarre plus sereinement. Prévoir un plan B : l’entrée en master étant sélective, mieux vaut connaître d’avance les masters voisins accessibles après la licence.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir psychologue ? Aucune série n’est exigée : tous les bacheliers peuvent s’inscrire en licence de psychologie, d’après l’Onisep. Les bacheliers généraux sont toutefois les plus nombreux, car les cours de première année sont très théoriques. Peut-on devenir psychologue avec un bac pro ? Oui, l’inscription en licence est ouverte à tous les bacheliers. La difficulté tient au niveau attendu en lettres, sciences humaines et statistiques. Il vaut mieux demander conseil à l’établissement et consulter les attendus de chaque université. Faut-il un bac L pour devenir psychologue ? Non. Le bac L n’existe plus depuis la réforme du lycée et il n’a jamais été obligatoire. Des spécialités comme SES, HGGSP ou SVT peuvent aider, sans garantir l’admission. Combien d’années d’études faut-il pour devenir psychologue ? Au minimum cinq ans après le bac : trois ans de licence et deux ans de master de psychologie. Le master seul ne suffit pas pour faire usage du titre. Qu’est-ce que le numéro ADELI ? C’est le numéro d’enregistrement que reçoit le psychologue lorsqu’il s’inscrit au répertoire ADELI auprès de la délégation départementale de son lieu d’exercice. Cette inscription suit l’obtention des diplômes exigés. Est-il difficile d’entrer en master de psychologie ? La sélection est forte : selon l’Onisep, moins d’un diplômé de licence sur deux y est admis. L’admission dépend du dossier, des places de chaque université et de son propre fonctionnement.

Sources