Que faire après un bac pro ASSP ?

Un bac pro ASSP prépare à l’emploi, mais il ouvre aussi plusieurs poursuites d’études : diplôme d’aide-soignant, BTS, formation d’infirmier par Parcoursup. Voici les voies possibles, leurs conditions d’accès, leur durée et les métiers visés, pour choisir en connaissance de cause.

Le bac pro ASSP (accompagnement, soins et services à la personne) est conçu pour mener à l’emploi, mais il n’enferme pas : il permet aussi de poursuivre ses études, vers le soin, le social ou un BTS. Tout dépend du projet, du dossier et de la durée que l’on accepte de consacrer à sa formation. Cet article passe en revue les voies possibles, leurs conditions d’accès et les métiers visés. Pour consolider les matières générales du bac pro et garder un dossier solide, il est utile de progresser au lycée (seconde à terminale) avec des cours et des exercices en ligne.

Sommaire

La réponse en bref

Le bac pro ASSP donne accès à l’ emploi dans les établissements sanitaires et sociaux et les services d’aide à domicile, d’après l’Onisep.

dans les établissements sanitaires et sociaux et les services d’aide à domicile, d’après l’Onisep. Pour devenir aide-soignant ou auxiliaire de puériculture , les bacheliers pro bénéficient de dispenses de formation et de conditions d’accès spécifiques.

ou , les bacheliers pro bénéficient de dispenses de formation et de conditions d’accès spécifiques. Un BTS (par exemple SP3S, économie sociale familiale ou diététique) est possible avec un bon dossier, une place étant réservée aux bacheliers professionnels en SP3S.

(par exemple SP3S, économie sociale familiale ou diététique) est possible avec un bon dossier, une place étant réservée aux bacheliers professionnels en SP3S. La formation d’infirmier est ouverte à tout titulaire du baccalauréat via Parcoursup, après examen du dossier, d’après Parcoursup.

Entrer directement dans la vie active

Le bac pro ASSP dure trois ans après la 3e (deux ans après une seconde professionnelle de la famille de métiers ou un CAP de la même spécialité) et comprend 20 semaines de périodes de formation en milieu professionnel, selon l’Onisep. Cette immersion explique pourquoi beaucoup d’élèves choisissent de travailler dès l’obtention du diplôme.

Les débouchés se situent dans les établissements sanitaires et sociaux ainsi que dans les services de soins et d’aide à domicile. L’Onisep cite notamment les métiers d’accompagnant éducatif et social et de brancardier. Certains postes demandent ensuite un diplôme complémentaire : il est donc utile de regarder, avant de postuler, ce que chaque employeur exige réellement. Pour revoir le contenu du diplôme lui-même, notre article tout savoir sur le bac pro ASSP détaille le programme et les épreuves.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Aide-soignant ou auxiliaire de puériculture

C’est la poursuite la plus courante vers le soin. L’Onisep précise que les bacheliers pro ASSP bénéficient de dispenses de formation, de conditions d’accès spécifiques et d’un pourcentage de places réservées pour le diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS) et pour celui d’auxiliaire de puériculture.

Pour le DEAS, voici les repères tirés des documents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) :

Point Ce qu’il faut savoir Âge 17 ans minimum à l’entrée en formation Diplôme exigé Aucun diplôme n’est requis pour candidater Sélection Examen du dossier, puis entretien de 15 à 20 minutes sur la motivation, les qualités humaines et relationnelles et le projet professionnel Durée 1 540 heures (environ 11 mois) : 770 heures de cours et 770 heures de stage Dispenses Les titulaires du bac pro ASSP obtenu depuis 2011 sont dispensés des modules 1, 2 et 6 à 10 Rentrées Septembre et janvier

Ces données figurent dans une fiche régionale de 2025 et renvoient à l’arrêté du 7 avril 2020 sur les modalités d’admission aux formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. Les dates de rentrée, le nombre de places et les calendriers de sélection varient selon les instituts : il faut les vérifier auprès de l’établissement visé.

Le dispositif des places réservées et des dispenses explique l’intérêt de ce parcours : le bachelier ASSP ne repart pas de zéro. En revanche, le nombre de places et la sélection restent propres à chaque institut, et aucune admission n’est garantie.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Le BTS après un bac pro ASSP

Le BTS est accessible aux bacheliers professionnels, mais la sélection se fait sur dossier. L’Onisep indique qu’une poursuite en BTS est possible avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, et cite trois exemples pour un bac pro ASSP : le BTS diététique et nutrition, le BTS économie sociale et familiale et le BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S).

Le BTS SP3S, en particulier, dure deux ans en lycée ou en CFA. Il s’agit d’un diplôme de niveau bac + 2 qui valide 120 crédits ECTS. Le recrutement se fait sur dossier, voire sur tests ou entretien, avec un quota de places réservé aux bacheliers professionnels, d’après l’Onisep. Il comprend 13 semaines de stage sur les deux années. Le métier visé relève plutôt de l’accueil, de la coordination et de la gestion administrative d’un parcours d’usager (organismes de protection sociale, établissements sanitaires, structures socio-éducatives) que du soin au lit du patient.

Pour aller plus loin sur les passerelles entre le bac pro et l’enseignement supérieur, vous pouvez lire peut-on faire un BTS après un bac pro ? et l’article sur le bac + 1 après un bac professionnel.

Devenir infirmier : la formation en IFSI

Le bac pro ASSP n’est pas une voie réservée aux métiers d’aide : un bachelier professionnel peut aussi viser la formation en soins infirmiers. Sur Parcoursup, l’accès aux instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) se fait sans concours, par examen du dossier, pour les titulaires du baccalauréat. Le bac pro étant un baccalauréat, un titulaire du bac pro ASSP peut donc formuler ces vœux, d’après la page de présentation de Parcoursup. Les choix possibles sont encadrés :

jusqu’à 5 regroupements d’IFSI , chacun comptant pour un vœu parmi les 10 autorisés, avec un nombre illimité de sous-vœux ;

, chacun comptant pour un vœu parmi les 10 autorisés, avec un nombre illimité de sous-vœux ; une lettre de motivation pour chaque vœu, limitée à 4 500 caractères ;

pour chaque vœu, limitée à 4 500 caractères ; un test d’auto-positionnement à passer avant de confirmer les vœux, dont les réponses ne sont pas transmises aux formations et n’entrent pas dans la sélection.

La formation dure trois ans, soit six semestres de 20 semaines et 4 200 heures (2 100 heures de théorie et 2 100 heures de stage). Elle conduit à un diplôme de grade licence (180 ECTS), qui permet ensuite de poursuivre en master. Les vœux Parcoursup 2027 s’étendent du 18 janvier au 11 mars 2027, avec une confirmation jusqu’au 1er avril, selon le calendrier publié par Parcoursup. Notre article sur les vœux IFSI sur Parcoursup détaille la procédure, et celui sur le bac pour devenir infirmière compare les séries de bac.

Un point de vigilance : le dossier est examiné sur les compétences scolaires et relationnelles et sur les expériences en milieu sanitaire ou médico-social. Les stages du bac pro ASSP peuvent donc être utilement valorisés, mais les notes restent regardées de près.

Préparer ses vœux ➜ la procédure Parcoursup

Accompagnant éducatif et social

Le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3, organisé en cinq blocs de compétences que l’on valide chacun avec au moins 10/20, d’après France compétences. Le métier s’exerce auprès de personnes à domicile ou en établissement médico-social. C’est une voie proche du bac pro ASSP pour qui souhaite se spécialiser dans l’accompagnement du quotidien. Les allègements de formation propres aux bacheliers ASSP dépendent des textes en vigueur et de l’organisme de formation : à vérifier avant de s’inscrire.

Comment choisir sa voie

Quelques questions aident à trancher, sans qu’il existe de réponse universelle :

Quel métier vous attire ? Le soin direct (aide-soignant, infirmier), l’accompagnement du quotidien (accompagnant éducatif et social) ou la coordination et l’administration (BTS SP3S) ne demandent pas les mêmes qualités.

Le soin direct (aide-soignant, infirmier), l’accompagnement du quotidien (accompagnant éducatif et social) ou la coordination et l’administration (BTS SP3S) ne demandent pas les mêmes qualités. Combien de temps voulez-vous étudier ? De 11 mois pour le diplôme d’aide-soignant à trois ans pour la formation d’infirmier, en passant par deux ans pour un BTS.

De 11 mois pour le diplôme d’aide-soignant à trois ans pour la formation d’infirmier, en passant par deux ans pour un BTS. Où en est votre dossier ? Le BTS et l’IFSI examinent les résultats : les notes de première et de terminale comptent, y compris dans les matières générales.

Le BTS et l’IFSI examinent les résultats : les notes de première et de terminale comptent, y compris dans les matières générales. Avez-vous testé le terrain ? Les stages du bac pro sont l’occasion de confirmer un choix avant de s’engager.

Rien ne garantit une admission : chaque institut et chaque lycée fixe ses places et ses critères. Pour renforcer son dossier en terminale, les révisions de terminale et le simulateur de note permettent de suivre sa progression.

Questions fréquentes

Que faire après un bac pro ASSP ? Plusieurs voies existent : travailler directement, préparer le diplôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture, viser un BTS (SP3S, économie sociale familiale ou diététique) ou candidater en IFSI via Parcoursup pour devenir infirmier. Le choix dépend du projet et du dossier. Peut-on devenir aide-soignant avec un bac pro ASSP ? Oui. Les titulaires du bac pro ASSP obtenu depuis 2011 sont dispensés de plusieurs modules de la formation, d’après une fiche de la DREETS. L’entrée se fait sur dossier et entretien, à partir de 17 ans. Peut-on faire un BTS après un bac pro ASSP ? Oui, avec un bon dossier. L’Onisep cite le BTS SP3S, le BTS économie sociale familiale et le BTS diététique et nutrition. En SP3S, un quota de places est réservé aux bacheliers professionnels. Peut-on devenir infirmier avec un bac pro ASSP ? Oui, la formation en IFSI est ouverte aux titulaires du baccalauréat via Parcoursup, après examen du dossier. Elle dure trois ans et conduit à un diplôme de grade licence. Combien de temps dure la formation d’aide-soignant ? 1 540 heures, soit environ 11 mois, avec 770 heures de cours et 770 heures de stage. Les titulaires du bac pro ASSP bénéficient de dispenses, ce qui peut alléger le parcours. Le bac pro ASSP permet-il de travailler en crèche ou à domicile ? Le bac pro ASSP prépare aux établissements sanitaires et sociaux et aux services d’aide et de soins à domicile, d’après l’Onisep. Pour un poste précis, mieux vaut consulter l’offre de l’employeur, qui peut exiger un diplôme complémentaire.

Sources